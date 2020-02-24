Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,18 0,46 17,20
Acıpayam Selüloz 6,95 -2,52 9,11
Adana Çimento (A) 9,36 -1,68 -3,60
Adana Çimento (B) 6,68 -2,20 -6,31
Adana Çimento (C) 1,95 -0,51 -12,56
Adel Kalemcilik 13,98 -2,92 -10,96
Adese Alışveriş Ticaret 1,54 1,99 7,82
Afyon Çimento 6,65 -1,92 5,89
Ak Enerji 1,04 -3,70 -4,59
Akbank 7,48 -2,73 -7,77
Akçansa 9,71 -3,09 -3,29
Akdenız Güvenlık Hız. 1,95 -2,99 -7,58
Akfen GMYO 3,81 2,97 -5,93
Akın Tekstil 13,99 -1,96 1,45
Akiş GMYO 3,99 -2,21 -1,24
Akmerkez GMYO 26,80 -4,83 13,18
Aksa 7,87 3,15 0,53
Aksa Enerji 3,71 -0,80 -2,37
Aksigorta 6,52 -0,61 7,06
Aksu Enerji 11,45 -2,88 -23,00
Alarko Carrıer 54,90 -1,61 -8,50
Alarko GMYO 88,05 0,69 -4,08
Alarko Holding 6,13 0,49 3,03
Albaraka Türk 1,50 -2,60 -1,96
Alcatel Lucent Teletaş 21,98 4,67 82,56
Alkim Kağıt 6,38 -0,31 14,34
Alkim Kimya 46,04 -0,48 20,15
Altınyağ 0,66 0,00 60,98
Altınyunus Çeşme 10,50 -11,02 5,11
Anadolu Cam 3,99 -0,99 -8,49
Anadolu Efes 23,56 -3,28 2,08
Anadolu Grubu Holding 17,00 -1,45 -3,35
Anadolu Hayat Emek. 7,35 -2,65 7,46
Anadolu Isuzu 10,72 -2,90 -11,91
Anadolu Sigorta 4,85 -2,02 10,23
Anel Elektrik 2,96 -2,63 -7,79
Arçelik 19,29 -2,62 -7,44
ARD Bilişim Teknolojileri 14,32 -3,31
Arena Bilgisayar 10,58 -1,58 40,50
Armada Bilgisayar 19,78 -2,37 20,68
Arsan Tekstil 4,54 -2,16 26,82
Artı Yatırım Holding 0,92 -4,17 13,58
Aselsan 28,42 -1,46 35,72
Aslan Çimento 34,90 -1,02 -12,66
Ata GMYO 3,74 -1,84 -17,44
Atakule GMYO 1,90 -3,06 -1,04
Atlantis Yatırım Holding 1,37 2,24 37,00
Atlas Yat. Ort. 1,47 -3,92 2,08
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,59 0,07 4,66
Avrasya GMYO 1,78 -3,26 17,88
Avrasya Petrol ve Tur. 1,84 -2,13 1,10
Avrasya Stratejik GMYF 1.318,30 0,01 2,52
Avrupa Yatırım Holding 1,49 -0,67 -3,25
Ayen Enerji 3,44 -2,27 -0,86
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,77 0,36 26,48
Aygaz 12,45 -2,05 -3,04
Bagfaş 17,20 1,36 2,26
Bak Ambalaj 6,70 -2,47 -8,84
Balatacılar Balatacılık 2,06 9,57 66,13
Bantaş Ambalaj 3,01 -1,95 19,44
Banvit 19,00 -4,04 2,32
Baştaş Başkent Çimento 3,47 -0,29 33,98
Batı Çimento 3,42 -1,16 3,32
Batısöke Çimento 1,40 -2,78 6,87
Bera Holding 3,73 -1,06 -3,12
Berkosan Yalıtım 2,81 -4,75 2,55
Beşiktaş Futbol Yat. 3,05 3,39 24,49
Beyaz Filo 3,55 -3,53 12,34
Bilici Yatırım 7,13 -1,66 63,16
Bim Mağazalar 47,76 -1,49 2,36
Birko Mensucat 0,36 -2,70 16,13
Birlik Mensucat 1,31 -4,38 14,91
Bizim Mağazaları 9,20 -0,54 -17,64
Bolu Çimento 4,29 -1,61 -8,72
Bomonti Elektrik 1,43 2,88 11,72
Borusan Mannesmann 10,82 -3,13 -5,50
Borusan Yat. Paz. 59,15 -2,63 -4,37
Bosch Fren Sistemleri 261,60 -2,46 -9,76
Bossa 9,58 -2,94 18,86
Brisa 9,24 -3,14 -2,84
Burçelik 6,11 -4,23 5,16
Burçelik Vana 14,50 -1,96 49,33
Bursa Çimento 3,90 -1,27 -2,58
Carrefoursa 6,36 -1,55 35,03
Ceo Event Medya 6,84 -1,87 -16,99
Coca Cola İçecek 43,66 -3,58 12,82
Cosmos Yat. Holding 2,40 0,00 17,65
Credıtwest Faktorıng 2,37 -4,82 -17,71
Çelebi 85,55 -4,47 -16,21
Çelik Halat 9,16 -2,35 40,92
Çemaş Döküm 1,26 0,00 0,52
Çemtaş 7,19 -1,37 -13,16
Çimbeton 39,88 -0,65 -3,34
Çimentaş 14,05 -1,75 -6,33
Çimsa 9,36 -1,58 3,08
Çuhadaroğlu Metal 3,30 -1,49 3,45
Dagi Giyim 2,98 -1,97 19,20
Dagi Yatırım Holding 3,03 -3,50 34,07
Dardanel 5,45 -1,09 43,80
Datagate Bilgisayar 8,11 -2,64 3,84
Demısaş Döküm 3,87 0,52 11,21
Denge Holding 1,30 -1,52 -5,11
Deniz GMYO 4,87 -1,81 -3,56
Denizli Cam 7,91 -1,74 -5,16
Derimod 8,25 -2,14 15,55
Derlüks Deri 3,44 -2,55 -15,69
Desa Deri 5,41 -2,52 19,16
Despec Bilgisayar 5,15 -0,96 21,46
Deva Holding 10,65 -0,75 18,46
Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 1,39 -6,41
Ditaş Doğan 11,89 -3,25 24,37
DO-CO 597,20 -3,68 5,89
Doğan Burda 4,66 -3,72 -23,23
Doğan Holding 1,93 -2,53 4,89
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,04 -4,67 23,64
Doğusan 2,26 -1,74 8,65
Doğuş GMYO 6,09 -3,03 34,44
Doğuş Otomotiv 10,88 -1,89 14,29
Döktaş Dökümcülük 40,10 -5,38 -25,67
Duran Doğan Basım 18,10 -0,06 28,92
Dyo Boya 5,37 -2,01 9,59
Eczacıbaşı İlaç 4,06 -0,98 9,43
Eczacıbaşı Yatırım 12,21 -2,55 20,77
Edip Gayrimenkul 2,27 0,89 63,31
Ege Endüstri 707,00 0,70 21,79
Ege Gübre 47,54 -3,77 -4,54
Ege Profil 13,45 -3,24 12,36
Ege Seramik 4,92 -1,40 32,61
Egeli & Co Tarım Girişim 0,37 0,00 15,62
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,55 -5,17 41,03
Egeli&Co Yatırım Holding 0,38 0,00 90,00
Egeplast 12,48 -9,50 -0,16
Ekiz Kimya 1,05 0,00 72,13
Emek Elektrik 1,85 -5,13 16,35
Eminiş Ambalaj 2,20 1,85 44,74
Emlak Konut GMYO 1,49 -3,25 2,05
Enerjisa Enerji 8,13 -1,33 10,01
Enka İnşaat 6,50 -1,96 1,25
Erbosan 21,32 -3,18 -14,65
Ereğli Demir Çelik 8,60 -4,02 -4,87
Ersu Gıda 3,04 -4,10 46,86
Escort Teknoloji 3,03 -2,88 117,99
Etiler Gıda 2,05 -0,49 -16,33
Euro Kapital Yat. Ort. 1,64 -1,80 -1,80
Euro Trend Yat. Ort. 1,30 -2,26 4,00
Euro Yat. Ort. 1,29 -1,53 9,32
Euro Yatırım Holding 1,52 -1,94 1,33
Fenerbahçe Futbol 14,58 -9,44 0,76
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,30 -1,38 -5,91
F-M İzmit Piston 47,38 -2,91 -5,01
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,03 -1,47 4,42
Ford Otosan 77,10 -2,84 8,82
Formet Çelik Kapı 2,30 2,68 -23,33
Frigo Pak Gıda 11,34 -0,18 -12,50
Galatasaray Sportif 3,60 20,00 77,34
Garanti Bankası 10,68 -3,70 -4,13
Garanti Faktoring 4,26 -1,62 10,08
Garanti Yat. Ort. 1,66 -2,35 53,70
Gedik Y. Men. Değ. 12,31 -3,90 119,82
Gedik Yatırım Holding 26,00 -3,35 238,10
Gediz Ambalaj 7,71 -0,64 14,05
Gentaş 2,50 -1,57 14,16
Gersan Elektrik 3,38 -1,46 5,96
Global Men. Değ. 2,43 -4,33 29,26
Global Yat. Holding 4,13 -4,18 -15,20
Good-Year 4,59 -1,29 13,33
Göltaş Çimento 15,58 -2,14 -12,42
Gözde Girişim 4,10 -1,68 -20,23
GSD Denizcilik 2,61 -3,69 1,95
GSD Holding 1,59 -0,63 6,71
Gübre Fabrik. 18,09 -1,15 100,11
Güler Yat. Holding 1,79 -2,72 -11,82
Güneş Sigorta 2,75 -1,43 26,15
Halk GMYO 1,51 -1,31 23,77
Halk Sigorta 3,15 3,28 59,09
Hatay Tekstil 8,40 -0,59 22,27
Hedef Girişim 2,53 -3,80 -3,07
Hektaş 10,47 0,38 30,55
HUB Girişim 36,30 7,14 161,53
Hürriyet Gzt. 1,14 -2,56 0,00
ICBC Turkey Bank 4,70 -3,89 -10,82
İdealist Danışmanlık 3,10 -0,64 -6,63
İdealist GMYO 3,34 -2,91 9,15
İhlas Ev Aletleri 3,20 0,31 2,24
İhlas Gayrimenkul 1,22 -0,81 1,67
İhlas Gazetecilik 4,02 0,00 -40,97
İhlas Holding 0,81 -1,22 -10,99
İhlas Yayın Holding 1,18 0,85 15,69
İndeks Bilgisayar 11,32 -2,83 16,70
Info Yatırım 9,00 0,56 1,12
İntema 10,38 -1,98 12,10
İpek Doğal Enerji 10,61 8,82 37,44
İskenderun Demir Çelik 7,17 -2,85 -10,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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