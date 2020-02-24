Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,18 0,46 17,20 Acıpayam Selüloz 6,95 -2,52 9,11 Adana Çimento (A) 9,36 -1,68 -3,60 Adana Çimento (B) 6,68 -2,20 -6,31 Adana Çimento (C) 1,95 -0,51 -12,56 Adel Kalemcilik 13,98 -2,92 -10,96 Adese Alışveriş Ticaret 1,54 1,99 7,82 Afyon Çimento 6,65 -1,92 5,89 Ak Enerji 1,04 -3,70 -4,59 Akbank 7,48 -2,73 -7,77 Akçansa 9,71 -3,09 -3,29 Akdenız Güvenlık Hız. 1,95 -2,99 -7,58 Akfen GMYO 3,81 2,97 -5,93 Akın Tekstil 13,99 -1,96 1,45 Akiş GMYO 3,99 -2,21 -1,24 Akmerkez GMYO 26,80 -4,83 13,18 Aksa 7,87 3,15 0,53 Aksa Enerji 3,71 -0,80 -2,37 Aksigorta 6,52 -0,61 7,06 Aksu Enerji 11,45 -2,88 -23,00 Alarko Carrıer 54,90 -1,61 -8,50 Alarko GMYO 88,05 0,69 -4,08 Alarko Holding 6,13 0,49 3,03 Albaraka Türk 1,50 -2,60 -1,96 Alcatel Lucent Teletaş 21,98 4,67 82,56 Alkim Kağıt 6,38 -0,31 14,34 Alkim Kimya 46,04 -0,48 20,15 Altınyağ 0,66 0,00 60,98 Altınyunus Çeşme 10,50 -11,02 5,11 Anadolu Cam 3,99 -0,99 -8,49 Anadolu Efes 23,56 -3,28 2,08 Anadolu Grubu Holding 17,00 -1,45 -3,35 Anadolu Hayat Emek. 7,35 -2,65 7,46 Anadolu Isuzu 10,72 -2,90 -11,91 Anadolu Sigorta 4,85 -2,02 10,23 Anel Elektrik 2,96 -2,63 -7,79 Arçelik 19,29 -2,62 -7,44 ARD Bilişim Teknolojileri 14,32 -3,31 Arena Bilgisayar 10,58 -1,58 40,50 Armada Bilgisayar 19,78 -2,37 20,68 Arsan Tekstil 4,54 -2,16 26,82 Artı Yatırım Holding 0,92 -4,17 13,58 Aselsan 28,42 -1,46 35,72 Aslan Çimento 34,90 -1,02 -12,66 Ata GMYO 3,74 -1,84 -17,44 Atakule GMYO 1,90 -3,06 -1,04 Atlantis Yatırım Holding 1,37 2,24 37,00 Atlas Yat. Ort. 1,47 -3,92 2,08 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,59 0,07 4,66 Avrasya GMYO 1,78 -3,26 17,88 Avrasya Petrol ve Tur. 1,84 -2,13 1,10 Avrasya Stratejik GMYF 1.318,30 0,01 2,52 Avrupa Yatırım Holding 1,49 -0,67 -3,25 Ayen Enerji 3,44 -2,27 -0,86 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,77 0,36 26,48 Aygaz 12,45 -2,05 -3,04 Bagfaş 17,20 1,36 2,26 Bak Ambalaj 6,70 -2,47 -8,84 Balatacılar Balatacılık 2,06 9,57 66,13 Bantaş Ambalaj 3,01 -1,95 19,44 Banvit 19,00 -4,04 2,32 Baştaş Başkent Çimento 3,47 -0,29 33,98 Batı Çimento 3,42 -1,16 3,32 Batısöke Çimento 1,40 -2,78 6,87 Bera Holding 3,73 -1,06 -3,12 Berkosan Yalıtım 2,81 -4,75 2,55 Beşiktaş Futbol Yat. 3,05 3,39 24,49 Beyaz Filo 3,55 -3,53 12,34 Bilici Yatırım 7,13 -1,66 63,16 Bim Mağazalar 47,76 -1,49 2,36 Birko Mensucat 0,36 -2,70 16,13 Birlik Mensucat 1,31 -4,38 14,91 Bizim Mağazaları 9,20 -0,54 -17,64 Bolu Çimento 4,29 -1,61 -8,72 Bomonti Elektrik 1,43 2,88 11,72 Borusan Mannesmann 10,82 -3,13 -5,50 Borusan Yat. Paz. 59,15 -2,63 -4,37 Bosch Fren Sistemleri 261,60 -2,46 -9,76 Bossa 9,58 -2,94 18,86 Brisa 9,24 -3,14 -2,84 Burçelik 6,11 -4,23 5,16 Burçelik Vana 14,50 -1,96 49,33 Bursa Çimento 3,90 -1,27 -2,58 Carrefoursa 6,36 -1,55 35,03 Ceo Event Medya 6,84 -1,87 -16,99 Coca Cola İçecek 43,66 -3,58 12,82 Cosmos Yat. Holding 2,40 0,00 17,65 Credıtwest Faktorıng 2,37 -4,82 -17,71 Çelebi 85,55 -4,47 -16,21 Çelik Halat 9,16 -2,35 40,92 Çemaş Döküm 1,26 0,00 0,52 Çemtaş 7,19 -1,37 -13,16 Çimbeton 39,88 -0,65 -3,34 Çimentaş 14,05 -1,75 -6,33 Çimsa 9,36 -1,58 3,08 Çuhadaroğlu Metal 3,30 -1,49 3,45 Dagi Giyim 2,98 -1,97 19,20 Dagi Yatırım Holding 3,03 -3,50 34,07 Dardanel 5,45 -1,09 43,80 Datagate Bilgisayar 8,11 -2,64 3,84 Demısaş Döküm 3,87 0,52 11,21 Denge Holding 1,30 -1,52 -5,11 Deniz GMYO 4,87 -1,81 -3,56 Denizli Cam 7,91 -1,74 -5,16 Derimod 8,25 -2,14 15,55 Derlüks Deri 3,44 -2,55 -15,69 Desa Deri 5,41 -2,52 19,16 Despec Bilgisayar 5,15 -0,96 21,46 Deva Holding 10,65 -0,75 18,46 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 1,39 -6,41 Ditaş Doğan 11,89 -3,25 24,37 DO-CO 597,20 -3,68 5,89 Doğan Burda 4,66 -3,72 -23,23 Doğan Holding 1,93 -2,53 4,89 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,04 -4,67 23,64 Doğusan 2,26 -1,74 8,65 Doğuş GMYO 6,09 -3,03 34,44 Doğuş Otomotiv 10,88 -1,89 14,29 Döktaş Dökümcülük 40,10 -5,38 -25,67 Duran Doğan Basım 18,10 -0,06 28,92 Dyo Boya 5,37 -2,01 9,59 Eczacıbaşı İlaç 4,06 -0,98 9,43 Eczacıbaşı Yatırım 12,21 -2,55 20,77 Edip Gayrimenkul 2,27 0,89 63,31 Ege Endüstri 707,00 0,70 21,79 Ege Gübre 47,54 -3,77 -4,54 Ege Profil 13,45 -3,24 12,36 Ege Seramik 4,92 -1,40 32,61 Egeli & Co Tarım Girişim 0,37 0,00 15,62 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,55 -5,17 41,03 Egeli&Co Yatırım Holding 0,38 0,00 90,00 Egeplast 12,48 -9,50 -0,16 Ekiz Kimya 1,05 0,00 72,13 Emek Elektrik 1,85 -5,13 16,35 Eminiş Ambalaj 2,20 1,85 44,74 Emlak Konut GMYO 1,49 -3,25 2,05 Enerjisa Enerji 8,13 -1,33 10,01 Enka İnşaat 6,50 -1,96 1,25 Erbosan 21,32 -3,18 -14,65 Ereğli Demir Çelik 8,60 -4,02 -4,87 Ersu Gıda 3,04 -4,10 46,86 Escort Teknoloji 3,03 -2,88 117,99 Etiler Gıda 2,05 -0,49 -16,33 Euro Kapital Yat. Ort. 1,64 -1,80 -1,80 Euro Trend Yat. Ort. 1,30 -2,26 4,00 Euro Yat. Ort. 1,29 -1,53 9,32 Euro Yatırım Holding 1,52 -1,94 1,33 Fenerbahçe Futbol 14,58 -9,44 0,76 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,30 -1,38 -5,91 F-M İzmit Piston 47,38 -2,91 -5,01 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,03 -1,47 4,42 Ford Otosan 77,10 -2,84 8,82 Formet Çelik Kapı 2,30 2,68 -23,33 Frigo Pak Gıda 11,34 -0,18 -12,50 Galatasaray Sportif 3,60 20,00 77,34 Garanti Bankası 10,68 -3,70 -4,13 Garanti Faktoring 4,26 -1,62 10,08 Garanti Yat. Ort. 1,66 -2,35 53,70 Gedik Y. Men. Değ. 12,31 -3,90 119,82 Gedik Yatırım Holding 26,00 -3,35 238,10 Gediz Ambalaj 7,71 -0,64 14,05 Gentaş 2,50 -1,57 14,16 Gersan Elektrik 3,38 -1,46 5,96 Global Men. Değ. 2,43 -4,33 29,26 Global Yat. Holding 4,13 -4,18 -15,20 Good-Year 4,59 -1,29 13,33 Göltaş Çimento 15,58 -2,14 -12,42 Gözde Girişim 4,10 -1,68 -20,23 GSD Denizcilik 2,61 -3,69 1,95 GSD Holding 1,59 -0,63 6,71 Gübre Fabrik. 18,09 -1,15 100,11 Güler Yat. Holding 1,79 -2,72 -11,82 Güneş Sigorta 2,75 -1,43 26,15 Halk GMYO 1,51 -1,31 23,77 Halk Sigorta 3,15 3,28 59,09 Hatay Tekstil 8,40 -0,59 22,27 Hedef Girişim 2,53 -3,80 -3,07 Hektaş 10,47 0,38 30,55 HUB Girişim 36,30 7,14 161,53 Hürriyet Gzt. 1,14 -2,56 0,00 ICBC Turkey Bank 4,70 -3,89 -10,82 İdealist Danışmanlık 3,10 -0,64 -6,63 İdealist GMYO 3,34 -2,91 9,15 İhlas Ev Aletleri 3,20 0,31 2,24 İhlas Gayrimenkul 1,22 -0,81 1,67 İhlas Gazetecilik 4,02 0,00 -40,97 İhlas Holding 0,81 -1,22 -10,99 İhlas Yayın Holding 1,18 0,85 15,69 İndeks Bilgisayar 11,32 -2,83 16,70 Info Yatırım 9,00 0,56 1,12 İntema 10,38 -1,98 12,10 İpek Doğal Enerji 10,61 8,82 37,44 İskenderun Demir Çelik 7,17 -2,85 -10,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)