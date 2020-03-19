Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,35 -0,74 -27,42 Acıpayam Selüloz 4,01 -0,74 -37,05 Adana Çimento (A) 6,81 -0,15 -29,87 Adana Çimento (B) 5,40 -4,59 -24,26 Adana Çimento (C) 1,96 4,26 -12,11 Adel Kalemcilik 8,84 0,45 -43,69 Adese Alışveriş Ticaret 0,84 -1,18 -41,19 Afyon Çimento 4,17 -1,18 -33,60 Ak Enerji 0,65 -1,52 -40,37 Akbank 5,80 -1,02 -28,48 Akçansa 6,74 1,66 -32,87 Akdenız Güvenlık Hız. 1,24 -1,59 -41,23 Akfen GMYO 1,77 -2,21 -56,30 Akın Tekstil 7,22 0,28 -47,64 Akiş GMYO 2,27 -6,20 -43,81 Akmerkez GMYO 21,38 1,81 -9,71 Aksa 6,09 1,33 -22,21 Aksa Enerji 3,24 0,62 -14,74 Aksigorta 4,25 -4,06 -21,56 Aksu Enerji 5,66 -0,88 -61,94 Alarko Carrıer 32,24 0,75 -46,27 Alarko GMYO 9,92 1,54 -34,66 Alarko Holding 3,72 -0,27 -37,48 Albaraka Türk 1,07 1,90 -30,07 Alcatel Lucent Teletaş 9,86 2,49 -18,11 Alkim Kağıt 4,76 1,71 -14,70 Alkim Kimya 43,00 2,14 12,21 Altınyağ 0,50 6,38 21,95 Altınyunus Çeşme 6,44 9,90 -35,54 Anadolu Cam 2,52 1,61 -42,20 Anadolu Efes 17,24 5,19 -25,30 Anadolu Grubu Holding 11,77 0,77 -33,09 Anadolu Hayat Emek. 5,53 -5,31 -19,15 Anadolu Isuzu 7,09 -0,98 -41,74 Anadolu Sigorta 4,63 -1,49 5,23 Anel Elektrik 2,43 -1,22 -24,30 Arçelik 13,29 -2,92 -36,23 ARD Bilişim Teknolojileri 11,73 -1,10 Arena Bilgisayar 7,48 0,00 -0,66 Armada Bilgisayar 11,38 -0,96 -30,57 Arsan Tekstil 2,34 0,86 -34,64 Artı Yatırım Holding 0,60 -6,25 -25,93 Aselsan 21,50 -1,10 2,67 Aslan Çimento 34,62 -0,40 -13,36 Ata GMYO 3,40 2,72 -24,94 Atakule GMYO 0,98 0,00 -48,96 Atlantis Yatırım Holding 1,04 0,97 4,00 Atlas Yat. Ort. 0,95 0,00 -34,03 AvivaSA Emeklilik Hayat 10,51 -4,28 -24,61 Avrasya GMYO 0,98 0,00 -35,10 Avrasya Petrol ve Tur. 0,97 -1,02 -46,70 Avrasya Stratejik GMYF 1.320,10 0,01 2,66 Avrupa Yatırım Holding 0,89 -1,11 -42,21 Ayen Enerji 1,96 -0,51 -43,52 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,64 -1,20 -25,11 Aygaz 8,00 -1,36 -34,13 Bagfaş 10,04 -1,86 -40,31 Bak Ambalaj 4,36 2,83 -40,68 Balatacılar Balatacılık 1,42 -9,55 14,52 Bantaş Ambalaj 1,74 -1,69 -30,95 Banvit 14,20 -2,67 -23,53 Baştaş Başkent Çimento 2,46 3,36 -5,02 Batı Çimento 1,88 1,08 -43,20 Batısöke Çimento 0,74 0,00 -43,51 Bera Holding 2,04 -0,49 -47,01 Berkosan Yalıtım 1,65 -6,25 -39,78 Beşiktaş Futbol Yat. 1,52 -0,65 -37,96 Beyaz Filo 2,43 2,10 -23,10 Bilici Yatırım 6,00 -3,23 37,30 Bim Mağazalar 51,95 5,59 11,34 Birko Mensucat 0,23 -4,17 -25,81 Birlik Mensucat 0,91 -3,19 -20,18 Bizim Mağazaları 7,27 6,60 -34,91 Bolu Çimento 3,18 1,27 -32,34 Bomonti Elektrik 0,98 1,03 -23,44 Borusan Mannesmann 6,87 -1,58 -40,00 Borusan Yat. Paz. 44,00 1,85 -28,86 Bosch Fren Sistemleri 162,10 0,00 -44,08 Bossa 5,27 -0,57 -34,62 Brisa 6,32 -3,36 -33,54 Burçelik 4,22 -0,47 -27,37 Burçelik Vana 11,50 4,55 18,43 Bursa Çimento 2,62 -3,32 -34,56 Carrefoursa 4,50 -3,43 -4,46 Casa Emtia Petrol 7,00 -0,85 -25,45 Ceo Event Medya 4,93 -1,40 -40,17 Coca Cola İçecek 33,72 0,90 -12,87 Cosmos Yat. Holding 1,74 -3,33 -14,71 Credıtwest Faktorıng 2,00 0,00 -30,56 Çelebi 50,20 -5,99 -50,83 Çelik Halat 6,60 8,37 1,54 Çemaş Döküm 0,68 1,49 -45,75 Çemtaş 4,72 -1,46 -43,00 Çimbeton 26,30 2,18 -36,26 Çimentaş 9,19 -0,43 -38,73 Çimsa 5,76 -1,87 -36,56 Çuhadaroğlu Metal 1,80 -2,17 -43,57 Dagi Giyim 1,43 -1,38 -42,80 Dagi Yatırım Holding 1,80 -1,10 -20,35 Dardanel 2,99 -5,08 -21,11 Datagate Bilgisayar 5,20 -0,95 -33,42 Demısaş Döküm 2,29 5,53 -34,20 Denge Holding 0,86 1,18 -37,23 Deniz GMYO 2,68 1,13 -46,93 Denizli Cam 5,12 0,79 -38,61 Derimod 2,90 -9,94 -59,38 Derlüks Deri 1,82 -1,62 -55,39 Desa Deri 2,00 -7,41 -55,95 Despec Bilgisayar 3,26 -5,23 -23,11 Deva Holding 7,62 2,83 -15,24 Diriteks Diriliş Tekstil 0,60 -1,64 -23,08 Ditaş Doğan 8,42 5,25 -11,92 DO-CO 231,40 4,71 -58,97 Doğan Burda 2,80 4,09 -53,87 Doğan Holding 1,32 1,54 -28,26 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 0,00 -36,97 Doğusan 1,09 -2,68 -47,60 Doğuş GMYO 3,06 -4,38 -32,45 Doğuş Otomotiv 5,23 -7,10 -45,06 Döktaş Dökümcülük 13,31 -9,39 -57,94 Duran Doğan Basım 12,59 5,89 -10,33 Dyo Boya 3,05 1,67 -37,76 Eczacıbaşı İlaç 3,03 1,68 -18,33 Eczacıbaşı Yatırım 7,21 -0,14 -28,68 Edip Gayrimenkul 0,92 -3,16 -33,81 Ege Endüstri 422,80 -2,36 -27,17 Ege Gübre 33,16 2,35 -33,41 Ege Profil 8,23 0,86 -31,24 Ege Seramik 2,66 -3,27 -28,30 Egeli & Co Tarım Girişim 0,20 5,26 -37,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,37 0,00 -5,13 Egeli&Co Yatırım Holding 0,18 0,00 -10,00 Egeplast 8,80 -2,22 -29,60 Ekiz Kimya 0,70 4,48 14,75 Emek Elektrik 1,01 -3,81 -36,48 Eminiş Ambalaj 1,69 -2,31 11,18 Emlak Konut GMYO 1,10 0,00 -24,66 Enerjisa Enerji 6,87 -0,87 -7,04 Enka İnşaat 5,72 0,00 -10,90 Erbosan 15,26 -2,18 -38,91 Ereğli Demir Çelik 7,44 -1,06 -17,70 Ersu Gıda 1,86 -7,00 -10,14 Escort Teknoloji 1,25 -5,30 -10,07 Etiler Gıda 1,57 9,79 -35,92 Euro Kapital Yat. Ort. 0,84 -1,18 -49,70 Euro Trend Yat. Ort. 0,72 0,00 -42,40 Euro Yat. Ort. 0,72 -1,37 -38,98 Euro Yatırım Holding 0,78 -4,88 -48,00 Fenerbahçe Futbol 7,19 -2,18 -50,31 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,43 1,25 -46,83 F-M İzmit Piston 37,24 0,59 -25,34 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,43 -1,56 -42,39 Ford Otosan 42,50 -8,60 -40,01 Formet Çelik Kapı 1,71 0,59 -43,00 Frigo Pak Gıda 6,32 0,32 -51,23 Galatasaray Sportif 1,50 -5,66 -26,11 Garanti Bankası 7,96 -0,50 -28,55 Garanti Faktoring 3,18 -0,93 -17,83 Garanti Yat. Ort. 0,99 -3,88 -8,33 Gedik Y. Men. Değ. 12,72 9,84 127,14 Gedik Yatırım Holding 11,97 8,13 55,66 Gediz Ambalaj 5,29 -0,94 -21,75 Gentaş 1,75 0,57 -20,09 Gersan Elektrik 1,79 -1,10 -43,89 Global Men. Değ. 1,20 -4,00 -36,17 Global Yat. Holding 2,24 -1,75 -54,00 Good-Year 2,81 -3,10 -30,62 Göltaş Çimento 10,10 -0,20 -43,23 Gözde Girişim 2,30 1,32 -55,25 GSD Denizcilik 1,45 3,57 -43,36 GSD Holding 0,92 0,00 -38,26 Gübre Fabrik. 12,40 -0,80 37,17 Güler Yat. Holding 1,66 9,93 -18,23 Güneş Sigorta 1,69 0,00 -22,48 Halk GMYO 1,09 0,00 -10,66 Halk Sigorta 2,17 -7,66 9,60 Hatay Tekstil 4,73 -1,46 -31,15 Hedef Girişim 1,37 0,74 -47,51 Hektaş 7,93 -1,12 -1,12 HUB Girişim 12,02 -5,13 28,03 Hürriyet Gzt. 0,74 -3,90 -35,09 ICBC Turkey Bank 2,96 0,00 -43,83 İdealist Danışmanlık 1,98 1,02 -40,36 İdealist GMYO 2,00 0,00 -34,64 İhlas Ev Aletleri 1,60 -5,33 -48,88 İhlas Gayrimenkul 0,76 -1,30 -36,67 İhlas Gazetecilik 3,56 -9,87 -47,72 İhlas Holding 0,44 -2,22 -51,65 İhlas Yayın Holding 0,49 -3,92 -51,96 İndeks Bilgisayar 5,89 -3,44 -39,28 Info Yatırım 8,40 -5,62 İntema 5,90 -2,16 -36,29 İpek Doğal Enerji 5,92 1,37 -23,32 İskenderun Demir Çelik 5,78 -3,34 -27,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)