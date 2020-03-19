Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,35
|-0,74
|-27,42
|Acıpayam Selüloz
|4,01
|-0,74
|-37,05
|Adana Çimento (A)
|6,81
|-0,15
|-29,87
|Adana Çimento (B)
|5,40
|-4,59
|-24,26
|Adana Çimento (C)
|1,96
|4,26
|-12,11
|Adel Kalemcilik
|8,84
|0,45
|-43,69
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,84
|-1,18
|-41,19
|Afyon Çimento
|4,17
|-1,18
|-33,60
|Ak Enerji
|0,65
|-1,52
|-40,37
|Akbank
|5,80
|-1,02
|-28,48
|Akçansa
|6,74
|1,66
|-32,87
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,24
|-1,59
|-41,23
|Akfen GMYO
|1,77
|-2,21
|-56,30
|Akın Tekstil
|7,22
|0,28
|-47,64
|Akiş GMYO
|2,27
|-6,20
|-43,81
|Akmerkez GMYO
|21,38
|1,81
|-9,71
|Aksa
|6,09
|1,33
|-22,21
|Aksa Enerji
|3,24
|0,62
|-14,74
|Aksigorta
|4,25
|-4,06
|-21,56
|Aksu Enerji
|5,66
|-0,88
|-61,94
|Alarko Carrıer
|32,24
|0,75
|-46,27
|Alarko GMYO
|9,92
|1,54
|-34,66
|Alarko Holding
|3,72
|-0,27
|-37,48
|Albaraka Türk
|1,07
|1,90
|-30,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|9,86
|2,49
|-18,11
|Alkim Kağıt
|4,76
|1,71
|-14,70
|Alkim Kimya
|43,00
|2,14
|12,21
|Altınyağ
|0,50
|6,38
|21,95
|Altınyunus Çeşme
|6,44
|9,90
|-35,54
|Anadolu Cam
|2,52
|1,61
|-42,20
|Anadolu Efes
|17,24
|5,19
|-25,30
|Anadolu Grubu Holding
|11,77
|0,77
|-33,09
|Anadolu Hayat Emek.
|5,53
|-5,31
|-19,15
|Anadolu Isuzu
|7,09
|-0,98
|-41,74
|Anadolu Sigorta
|4,63
|-1,49
|5,23
|Anel Elektrik
|2,43
|-1,22
|-24,30
|Arçelik
|13,29
|-2,92
|-36,23
|ARD Bilişim Teknolojileri
|11,73
|-1,10
|Arena Bilgisayar
|7,48
|0,00
|-0,66
|Armada Bilgisayar
|11,38
|-0,96
|-30,57
|Arsan Tekstil
|2,34
|0,86
|-34,64
|Artı Yatırım Holding
|0,60
|-6,25
|-25,93
|Aselsan
|21,50
|-1,10
|2,67
|Aslan Çimento
|34,62
|-0,40
|-13,36
|Ata GMYO
|3,40
|2,72
|-24,94
|Atakule GMYO
|0,98
|0,00
|-48,96
|Atlantis Yatırım Holding
|1,04
|0,97
|4,00
|Atlas Yat. Ort.
|0,95
|0,00
|-34,03
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,51
|-4,28
|-24,61
|Avrasya GMYO
|0,98
|0,00
|-35,10
|Avrasya Petrol ve Tur.
|0,97
|-1,02
|-46,70
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,10
|0,01
|2,66
|Avrupa Yatırım Holding
|0,89
|-1,11
|-42,21
|Ayen Enerji
|1,96
|-0,51
|-43,52
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,64
|-1,20
|-25,11
|Aygaz
|8,00
|-1,36
|-34,13
|Bagfaş
|10,04
|-1,86
|-40,31
|Bak Ambalaj
|4,36
|2,83
|-40,68
|Balatacılar Balatacılık
|1,42
|-9,55
|14,52
|Bantaş Ambalaj
|1,74
|-1,69
|-30,95
|Banvit
|14,20
|-2,67
|-23,53
|Baştaş Başkent Çimento
|2,46
|3,36
|-5,02
|Batı Çimento
|1,88
|1,08
|-43,20
|Batısöke Çimento
|0,74
|0,00
|-43,51
|Bera Holding
|2,04
|-0,49
|-47,01
|Berkosan Yalıtım
|1,65
|-6,25
|-39,78
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,52
|-0,65
|-37,96
|Beyaz Filo
|2,43
|2,10
|-23,10
|Bilici Yatırım
|6,00
|-3,23
|37,30
|Bim Mağazalar
|51,95
|5,59
|11,34
|Birko Mensucat
|0,23
|-4,17
|-25,81
|Birlik Mensucat
|0,91
|-3,19
|-20,18
|Bizim Mağazaları
|7,27
|6,60
|-34,91
|Bolu Çimento
|3,18
|1,27
|-32,34
|Bomonti Elektrik
|0,98
|1,03
|-23,44
|Borusan Mannesmann
|6,87
|-1,58
|-40,00
|Borusan Yat. Paz.
|44,00
|1,85
|-28,86
|Bosch Fren Sistemleri
|162,10
|0,00
|-44,08
|Bossa
|5,27
|-0,57
|-34,62
|Brisa
|6,32
|-3,36
|-33,54
|Burçelik
|4,22
|-0,47
|-27,37
|Burçelik Vana
|11,50
|4,55
|18,43
|Bursa Çimento
|2,62
|-3,32
|-34,56
|Carrefoursa
|4,50
|-3,43
|-4,46
|Casa Emtia Petrol
|7,00
|-0,85
|-25,45
|Ceo Event Medya
|4,93
|-1,40
|-40,17
|Coca Cola İçecek
|33,72
|0,90
|-12,87
|Cosmos Yat. Holding
|1,74
|-3,33
|-14,71
|Credıtwest Faktorıng
|2,00
|0,00
|-30,56
|Çelebi
|50,20
|-5,99
|-50,83
|Çelik Halat
|6,60
|8,37
|1,54
|Çemaş Döküm
|0,68
|1,49
|-45,75
|Çemtaş
|4,72
|-1,46
|-43,00
|Çimbeton
|26,30
|2,18
|-36,26
|Çimentaş
|9,19
|-0,43
|-38,73
|Çimsa
|5,76
|-1,87
|-36,56
|Çuhadaroğlu Metal
|1,80
|-2,17
|-43,57
|Dagi Giyim
|1,43
|-1,38
|-42,80
|Dagi Yatırım Holding
|1,80
|-1,10
|-20,35
|Dardanel
|2,99
|-5,08
|-21,11
|Datagate Bilgisayar
|5,20
|-0,95
|-33,42
|Demısaş Döküm
|2,29
|5,53
|-34,20
|Denge Holding
|0,86
|1,18
|-37,23
|Deniz GMYO
|2,68
|1,13
|-46,93
|Denizli Cam
|5,12
|0,79
|-38,61
|Derimod
|2,90
|-9,94
|-59,38
|Derlüks Deri
|1,82
|-1,62
|-55,39
|Desa Deri
|2,00
|-7,41
|-55,95
|Despec Bilgisayar
|3,26
|-5,23
|-23,11
|Deva Holding
|7,62
|2,83
|-15,24
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,60
|-1,64
|-23,08
|Ditaş Doğan
|8,42
|5,25
|-11,92
|DO-CO
|231,40
|4,71
|-58,97
|Doğan Burda
|2,80
|4,09
|-53,87
|Doğan Holding
|1,32
|1,54
|-28,26
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,04
|0,00
|-36,97
|Doğusan
|1,09
|-2,68
|-47,60
|Doğuş GMYO
|3,06
|-4,38
|-32,45
|Doğuş Otomotiv
|5,23
|-7,10
|-45,06
|Döktaş Dökümcülük
|13,31
|-9,39
|-57,94
|Duran Doğan Basım
|12,59
|5,89
|-10,33
|Dyo Boya
|3,05
|1,67
|-37,76
|Eczacıbaşı İlaç
|3,03
|1,68
|-18,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,21
|-0,14
|-28,68
|Edip Gayrimenkul
|0,92
|-3,16
|-33,81
|Ege Endüstri
|422,80
|-2,36
|-27,17
|Ege Gübre
|33,16
|2,35
|-33,41
|Ege Profil
|8,23
|0,86
|-31,24
|Ege Seramik
|2,66
|-3,27
|-28,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,20
|5,26
|-37,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,37
|0,00
|-5,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,18
|0,00
|-10,00
|Egeplast
|8,80
|-2,22
|-29,60
|Ekiz Kimya
|0,70
|4,48
|14,75
|Emek Elektrik
|1,01
|-3,81
|-36,48
|Eminiş Ambalaj
|1,69
|-2,31
|11,18
|Emlak Konut GMYO
|1,10
|0,00
|-24,66
|Enerjisa Enerji
|6,87
|-0,87
|-7,04
|Enka İnşaat
|5,72
|0,00
|-10,90
|Erbosan
|15,26
|-2,18
|-38,91
|Ereğli Demir Çelik
|7,44
|-1,06
|-17,70
|Ersu Gıda
|1,86
|-7,00
|-10,14
|Escort Teknoloji
|1,25
|-5,30
|-10,07
|Etiler Gıda
|1,57
|9,79
|-35,92
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,84
|-1,18
|-49,70
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,72
|0,00
|-42,40
|Euro Yat. Ort.
|0,72
|-1,37
|-38,98
|Euro Yatırım Holding
|0,78
|-4,88
|-48,00
|Fenerbahçe Futbol
|7,19
|-2,18
|-50,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,43
|1,25
|-46,83
|F-M İzmit Piston
|37,24
|0,59
|-25,34
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,43
|-1,56
|-42,39
|Ford Otosan
|42,50
|-8,60
|-40,01
|Formet Çelik Kapı
|1,71
|0,59
|-43,00
|Frigo Pak Gıda
|6,32
|0,32
|-51,23
|Galatasaray Sportif
|1,50
|-5,66
|-26,11
|Garanti Bankası
|7,96
|-0,50
|-28,55
|Garanti Faktoring
|3,18
|-0,93
|-17,83
|Garanti Yat. Ort.
|0,99
|-3,88
|-8,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,72
|9,84
|127,14
|Gedik Yatırım Holding
|11,97
|8,13
|55,66
|Gediz Ambalaj
|5,29
|-0,94
|-21,75
|Gentaş
|1,75
|0,57
|-20,09
|Gersan Elektrik
|1,79
|-1,10
|-43,89
|Global Men. Değ.
|1,20
|-4,00
|-36,17
|Global Yat. Holding
|2,24
|-1,75
|-54,00
|Good-Year
|2,81
|-3,10
|-30,62
|Göltaş Çimento
|10,10
|-0,20
|-43,23
|Gözde Girişim
|2,30
|1,32
|-55,25
|GSD Denizcilik
|1,45
|3,57
|-43,36
|GSD Holding
|0,92
|0,00
|-38,26
|Gübre Fabrik.
|12,40
|-0,80
|37,17
|Güler Yat. Holding
|1,66
|9,93
|-18,23
|Güneş Sigorta
|1,69
|0,00
|-22,48
|Halk GMYO
|1,09
|0,00
|-10,66
|Halk Sigorta
|2,17
|-7,66
|9,60
|Hatay Tekstil
|4,73
|-1,46
|-31,15
|Hedef Girişim
|1,37
|0,74
|-47,51
|Hektaş
|7,93
|-1,12
|-1,12
|HUB Girişim
|12,02
|-5,13
|28,03
|Hürriyet Gzt.
|0,74
|-3,90
|-35,09
|ICBC Turkey Bank
|2,96
|0,00
|-43,83
|İdealist Danışmanlık
|1,98
|1,02
|-40,36
|İdealist GMYO
|2,00
|0,00
|-34,64
|İhlas Ev Aletleri
|1,60
|-5,33
|-48,88
|İhlas Gayrimenkul
|0,76
|-1,30
|-36,67
|İhlas Gazetecilik
|3,56
|-9,87
|-47,72
|İhlas Holding
|0,44
|-2,22
|-51,65
|İhlas Yayın Holding
|0,49
|-3,92
|-51,96
|İndeks Bilgisayar
|5,89
|-3,44
|-39,28
|Info Yatırım
|8,40
|-5,62
|İntema
|5,90
|-2,16
|-36,29
|İpek Doğal Enerji
|5,92
|1,37
|-23,32
|İskenderun Demir Çelik
|5,78
|-3,34
|-27,84
(Sürecek)