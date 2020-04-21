Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,02
|3,06
|8,60
|Acıpayam Selüloz
|5,83
|-1,19
|-8,48
|Adana Çimento (A)
|9,13
|0,00
|-5,97
|Adana Çimento (B)
|6,46
|-0,62
|-9,40
|Adana Çimento (C)
|1,82
|0,00
|-18,39
|Adel Kalemcilik
|12,24
|1,41
|-22,04
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,29
|4,88
|-9,68
|Afyon Çimento
|2,45
|-3,54
|7,54
|Ak Enerji
|0,93
|-3,12
|-14,68
|Akbank
|5,69
|-1,56
|-29,84
|Akçansa
|7,28
|1,11
|-24,90
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,59
|-0,63
|-24,64
|Akfen GMYO
|2,85
|-0,35
|-29,63
|Akın Tekstil
|10,28
|-2,65
|-25,45
|Akiş GMYO
|2,94
|-2,33
|-27,23
|Akmerkez GMYO
|22,96
|-1,12
|2,48
|Aksa
|6,08
|-1,14
|-13,18
|Aksa Enerji
|3,62
|1,40
|-4,74
|Aksigorta
|5,43
|-0,73
|0,22
|Aksu Enerji
|8,53
|-1,61
|-42,64
|Alarko Carrıer
|48,02
|-1,60
|-19,97
|Alarko GMYO
|13,14
|-1,72
|-13,45
|Alarko Holding
|4,30
|-0,92
|-27,73
|Albaraka Türk
|1,20
|-0,83
|-21,57
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,39
|1,60
|52,74
|Alkim Kağıt
|6,73
|0,30
|20,61
|Alkim Kimya
|50,75
|0,40
|32,44
|Altınyağ
|0,66
|-2,94
|60,98
|Altınyunus Çeşme
|18,87
|-2,18
|88,89
|Anadolu Cam
|3,73
|0,27
|-14,45
|Anadolu Efes
|18,49
|-1,12
|-19,89
|Anadolu Grubu Holding
|15,34
|-1,92
|-12,79
|Anadolu Hayat Emek.
|6,04
|0,17
|-0,74
|Anadolu Isuzu
|11,50
|3,32
|-5,51
|Anadolu Sigorta
|4,66
|-1,06
|12,19
|Anel Elektrik
|4,04
|4,39
|25,86
|Arçelik
|15,31
|-1,10
|-26,54
|ARD Bilişim Teknolojileri
|23,36
|9,47
|Arena Bilgisayar
|11,40
|-0,52
|56,49
|Armada Bilgisayar
|22,50
|-0,71
|37,28
|Arsan Tekstil
|3,30
|-2,65
|-7,82
|Artı Yatırım Holding
|1,23
|9,82
|51,85
|Aselsan
|27,06
|-1,24
|29,23
|Aslan Çimento
|34,66
|-1,25
|-13,26
|Ata GMYO
|4,06
|-2,17
|-10,38
|Atakule GMYO
|1,51
|0,67
|-21,35
|Atlantis Yatırım Holding
|1,42
|0,00
|42,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,30
|-1,52
|-9,72
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,40
|-1,74
|-7,50
|Avrasya GMYO
|1,56
|-1,89
|3,31
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,95
|-2,01
|7,14
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,80
|0,00
|11,04
|Avrupa Yatırım Holding
|1,35
|2,27
|-12,34
|Ayen Enerji
|2,85
|0,00
|-17,87
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,08
|-0,48
|-5,02
|Aygaz
|10,41
|-2,25
|-14,29
|Bagfaş
|15,11
|1,07
|-10,17
|Bak Ambalaj
|7,36
|-0,81
|0,14
|Balatacılar Balatacılık
|2,66
|9,92
|114,52
|Bantaş Ambalaj
|2,89
|0,00
|14,68
|Banvit
|19,85
|2,32
|6,89
|Baştaş Başkent Çimento
|2,92
|-0,68
|12,74
|Batı Çimento
|2,60
|-3,35
|-21,45
|Batısöke Çimento
|1,08
|0,93
|-17,56
|Bera Holding
|3,22
|-1,83
|-16,36
|Berkosan Yalıtım
|3,26
|0,62
|18,98
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,07
|5,08
|-15,51
|Beyaz Filo
|3,10
|-2,52
|-1,90
|Bilici Yatırım
|7,20
|-1,23
|64,76
|Bim Mağazalar
|56,55
|-0,18
|21,20
|Birko Mensucat
|0,29
|0,00
|-6,45
|Birlik Mensucat
|1,33
|1,53
|16,67
|Bizim Mağazaları
|13,45
|9,98
|20,41
|Bolu Çimento
|4,20
|0,48
|-10,64
|Bomonti Elektrik
|2,72
|-4,56
|112,50
|Borusan Mannesmann
|8,72
|-2,13
|-23,84
|Borusan Yat. Paz.
|57,20
|-1,38
|-4,53
|Bosch Fren Sistemleri
|256,10
|-1,58
|-11,66
|Bossa
|8,35
|0,60
|3,60
|Brisa
|7,85
|2,48
|-16,30
|Burçelik
|6,55
|-1,80
|12,74
|Burçelik Vana
|18,60
|-3,12
|91,56
|Bursa Çimento
|3,47
|-0,57
|-13,32
|Carrefoursa
|8,13
|1,63
|72,61
|Casa Emtia Petrol
|14,77
|7,42
|57,29
|Ceo Event Medya
|3,54
|7,93
|-3,34
|Coca Cola İçecek
|39,00
|1,04
|0,78
|Cosmos Yat. Holding
|2,47
|9,78
|21,08
|Credıtwest Faktorıng
|2,38
|3,48
|-17,36
|Çelebi
|77,00
|-1,28
|-24,58
|Çelik Halat
|8,56
|-1,83
|31,69
|Çemaş Döküm
|1,02
|-0,97
|-18,63
|Çemtaş
|6,64
|-2,50
|-19,81
|Çimbeton
|34,20
|0,06
|-17,11
|Çimentaş
|13,87
|-1,21
|-7,53
|Çimsa
|7,19
|-1,10
|-20,81
|Çuhadaroğlu Metal
|2,67
|-2,20
|-16,30
|Dagi Giyim
|2,55
|-2,30
|2,00
|Dagi Yatırım Holding
|3,24
|-0,92
|43,36
|Dardanel
|8,30
|8,64
|119,00
|Datagate Bilgisayar
|7,74
|1,84
|-0,90
|Demısaş Döküm
|3,04
|0,00
|-12,64
|Denge Holding
|1,16
|9,43
|-15,33
|Deniz GMYO
|4,12
|0,00
|-18,42
|Denizli Cam
|7,15
|-0,69
|-14,27
|Derimod
|6,84
|4,43
|-4,20
|Derlüks Deri
|3,30
|1,85
|-19,12
|Desa Deri
|4,43
|1,61
|-2,42
|Despec Bilgisayar
|5,15
|0,19
|21,46
|Deva Holding
|11,26
|3,68
|25,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|8,70
|-3,85
|Ditaş Doğan
|16,94
|2,67
|78,03
|DO-CO
|355,40
|-3,69
|-36,99
|Doğan Burda
|6,40
|3,06
|5,44
|Doğan Holding
|1,65
|1,23
|-8,10
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,51
|0,67
|-8,48
|Doğusan
|1,79
|-2,19
|-13,94
|Doğuş GMYO
|4,60
|-0,22
|1,55
|Doğuş Otomotiv
|8,32
|-1,54
|-12,61
|Döktaş Dökümcülük
|28,32
|7,03
|-10,51
|Duran Doğan Basım
|18,74
|-1,00
|33,48
|Dyo Boya
|4,25
|-0,93
|-13,27
|Eczacıbaşı İlaç
|4,63
|2,43
|26,83
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,02
|1,11
|4,02
|Edip Gayrimenkul
|1,79
|-3,76
|28,78
|Ege Endüstri
|571,80
|-0,78
|-1,50
|Ege Gübre
|48,88
|-1,21
|-1,85
|Ege Profil
|11,16
|-3,54
|-6,77
|Ege Seramik
|3,65
|-3,18
|-1,62
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,42
|7,69
|31,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,53
|3,92
|35,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,35
|6,06
|75,00
|Egeplast
|13,20
|-7,82
|5,60
|Ekiz Kimya
|5,54
|9,92
|808,20
|Emek Elektrik
|1,68
|-3,45
|5,66
|Eminiş Ambalaj
|2,47
|0,00
|62,50
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|-1,64
|-17,81
|Enerjisa Enerji
|6,28
|-1,10
|-6,77
|Enka İnşaat
|6,35
|-1,24
|1,57
|Erbosan
|17,12
|-1,50
|-31,47
|Ereğli Demir Çelik
|8,20
|-1,68
|-9,29
|Ersu Gıda
|4,05
|9,16
|95,65
|Escort Teknoloji
|3,02
|5,59
|117,27
|Etiler Gıda
|1,95
|0,00
|-20,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,68
|7,01
|0,60
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,30
|-1,52
|4,00
|Euro Yat. Ort.
|1,74
|7,41
|47,46
|Euro Yatırım Holding
|1,38
|2,22
|-8,00
|Fenerbahçe Futbol
|9,96
|5,17
|-31,17
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,23
|-0,92
|-29,32
|F-M İzmit Piston
|43,82
|-1,35
|-7,48
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,16
|2,00
|19,12
|Ford Otosan
|59,70
|-0,58
|-9,70
|Formet Çelik Kapı
|2,94
|9,70
|-2,00
|Frigo Pak Gıda
|13,86
|2,59
|6,94
|Galatasaray Sportif
|2,50
|8,23
|23,15
|Garanti Bankası
|8,25
|-1,67
|-25,94
|Garanti Faktoring
|4,60
|5,02
|18,86
|Garanti Yat. Ort.
|1,43
|-1,38
|32,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|17,15
|-1,15
|206,25
|Gedik Yatırım Holding
|17,19
|-2,22
|123,54
|Gediz Ambalaj
|7,81
|1,56
|15,53
|Gentaş
|2,05
|-0,97
|-6,39
|Gersan Elektrik
|3,20
|-0,93
|0,31
|Global Men. Değ.
|2,09
|-0,48
|11,17
|Global Yat. Holding
|2,97
|-1,98
|-39,01
|Good-Year
|4,09
|-1,68
|0,99
|Göltaş Çimento
|12,84
|-0,93
|-27,82
|Gözde Girişim
|3,84
|-2,54
|-25,29
|GSD Denizcilik
|2,34
|0,00
|-8,59
|GSD Holding
|1,44
|-0,69
|-3,36
|Gübre Fabrik.
|14,29
|-0,14
|58,08
|Güler Yat. Holding
|5,89
|9,89
|190,15
|Güneş Sigorta
|2,75
|0,00
|26,15
|Halk GMYO
|1,30
|0,78
|6,56
|Halk Sigorta
|3,45
|-8,73
|74,24
|Hatay Tekstil
|7,60
|-1,43
|10,63
|Hedef Girişim
|2,08
|-0,48
|-20,31
|Hektaş
|11,77
|2,17
|46,76
|HUB Girişim
|19,08
|-0,26
|103,22
|Hürriyet Gzt.
|1,23
|3,36
|7,89
|ICBC Turkey Bank
|4,17
|-1,42
|-20,87
|İdealist Danışmanlık
|2,57
|-1,91
|-22,59
|İdealist GMYO
|3,29
|-0,30
|7,52
|İhlas Ev Aletleri
|1,74
|0,58
|-44,41
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|-0,92
|-10,00
|İhlas Gazetecilik
|4,70
|-4,08
|-30,98
|İhlas Holding
|0,68
|0,00
|-25,27
|İhlas Yayın Holding
|0,89
|0,00
|-12,75
|İndeks Bilgisayar
|9,55
|0,95
|-1,55
|Info Yatırım
|5,90
|3,51
|-33,71
|İntema
|8,36
|-1,65
|-9,72
|İpek Doğal Enerji
|10,38
|-0,29
|34,46
|İskenderun Demir Çelik
|6,87
|-1,15
|-14,23
(Sürecek)