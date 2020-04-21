Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,02 3,06 8,60
Acıpayam Selüloz 5,83 -1,19 -8,48
Adana Çimento (A) 9,13 0,00 -5,97
Adana Çimento (B) 6,46 -0,62 -9,40
Adana Çimento (C) 1,82 0,00 -18,39
Adel Kalemcilik 12,24 1,41 -22,04
Adese Alışveriş Ticaret 1,29 4,88 -9,68
Afyon Çimento 2,45 -3,54 7,54
Ak Enerji 0,93 -3,12 -14,68
Akbank 5,69 -1,56 -29,84
Akçansa 7,28 1,11 -24,90
Akdenız Güvenlık Hız. 1,59 -0,63 -24,64
Akfen GMYO 2,85 -0,35 -29,63
Akın Tekstil 10,28 -2,65 -25,45
Akiş GMYO 2,94 -2,33 -27,23
Akmerkez GMYO 22,96 -1,12 2,48
Aksa 6,08 -1,14 -13,18
Aksa Enerji 3,62 1,40 -4,74
Aksigorta 5,43 -0,73 0,22
Aksu Enerji 8,53 -1,61 -42,64
Alarko Carrıer 48,02 -1,60 -19,97
Alarko GMYO 13,14 -1,72 -13,45
Alarko Holding 4,30 -0,92 -27,73
Albaraka Türk 1,20 -0,83 -21,57
Alcatel Lucent Teletaş 18,39 1,60 52,74
Alkim Kağıt 6,73 0,30 20,61
Alkim Kimya 50,75 0,40 32,44
Altınyağ 0,66 -2,94 60,98
Altınyunus Çeşme 18,87 -2,18 88,89
Anadolu Cam 3,73 0,27 -14,45
Anadolu Efes 18,49 -1,12 -19,89
Anadolu Grubu Holding 15,34 -1,92 -12,79
Anadolu Hayat Emek. 6,04 0,17 -0,74
Anadolu Isuzu 11,50 3,32 -5,51
Anadolu Sigorta 4,66 -1,06 12,19
Anel Elektrik 4,04 4,39 25,86
Arçelik 15,31 -1,10 -26,54
ARD Bilişim Teknolojileri 23,36 9,47
Arena Bilgisayar 11,40 -0,52 56,49
Armada Bilgisayar 22,50 -0,71 37,28
Arsan Tekstil 3,30 -2,65 -7,82
Artı Yatırım Holding 1,23 9,82 51,85
Aselsan 27,06 -1,24 29,23
Aslan Çimento 34,66 -1,25 -13,26
Ata GMYO 4,06 -2,17 -10,38
Atakule GMYO 1,51 0,67 -21,35
Atlantis Yatırım Holding 1,42 0,00 42,00
Atlas Yat. Ort. 1,30 -1,52 -9,72
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,40 -1,74 -7,50
Avrasya GMYO 1,56 -1,89 3,31
Avrasya Petrol ve Tur. 1,95 -2,01 7,14
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,80 0,00 11,04
Avrupa Yatırım Holding 1,35 2,27 -12,34
Ayen Enerji 2,85 0,00 -17,87
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,08 -0,48 -5,02
Aygaz 10,41 -2,25 -14,29
Bagfaş 15,11 1,07 -10,17
Bak Ambalaj 7,36 -0,81 0,14
Balatacılar Balatacılık 2,66 9,92 114,52
Bantaş Ambalaj 2,89 0,00 14,68
Banvit 19,85 2,32 6,89
Baştaş Başkent Çimento 2,92 -0,68 12,74
Batı Çimento 2,60 -3,35 -21,45
Batısöke Çimento 1,08 0,93 -17,56
Bera Holding 3,22 -1,83 -16,36
Berkosan Yalıtım 3,26 0,62 18,98
Beşiktaş Futbol Yat. 2,07 5,08 -15,51
Beyaz Filo 3,10 -2,52 -1,90
Bilici Yatırım 7,20 -1,23 64,76
Bim Mağazalar 56,55 -0,18 21,20
Birko Mensucat 0,29 0,00 -6,45
Birlik Mensucat 1,33 1,53 16,67
Bizim Mağazaları 13,45 9,98 20,41
Bolu Çimento 4,20 0,48 -10,64
Bomonti Elektrik 2,72 -4,56 112,50
Borusan Mannesmann 8,72 -2,13 -23,84
Borusan Yat. Paz. 57,20 -1,38 -4,53
Bosch Fren Sistemleri 256,10 -1,58 -11,66
Bossa 8,35 0,60 3,60
Brisa 7,85 2,48 -16,30
Burçelik 6,55 -1,80 12,74
Burçelik Vana 18,60 -3,12 91,56
Bursa Çimento 3,47 -0,57 -13,32
Carrefoursa 8,13 1,63 72,61
Casa Emtia Petrol 14,77 7,42 57,29
Ceo Event Medya 3,54 7,93 -3,34
Coca Cola İçecek 39,00 1,04 0,78
Cosmos Yat. Holding 2,47 9,78 21,08
Credıtwest Faktorıng 2,38 3,48 -17,36
Çelebi 77,00 -1,28 -24,58
Çelik Halat 8,56 -1,83 31,69
Çemaş Döküm 1,02 -0,97 -18,63
Çemtaş 6,64 -2,50 -19,81
Çimbeton 34,20 0,06 -17,11
Çimentaş 13,87 -1,21 -7,53
Çimsa 7,19 -1,10 -20,81
Çuhadaroğlu Metal 2,67 -2,20 -16,30
Dagi Giyim 2,55 -2,30 2,00
Dagi Yatırım Holding 3,24 -0,92 43,36
Dardanel 8,30 8,64 119,00
Datagate Bilgisayar 7,74 1,84 -0,90
Demısaş Döküm 3,04 0,00 -12,64
Denge Holding 1,16 9,43 -15,33
Deniz GMYO 4,12 0,00 -18,42
Denizli Cam 7,15 -0,69 -14,27
Derimod 6,84 4,43 -4,20
Derlüks Deri 3,30 1,85 -19,12
Desa Deri 4,43 1,61 -2,42
Despec Bilgisayar 5,15 0,19 21,46
Deva Holding 11,26 3,68 25,25
Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 8,70 -3,85
Ditaş Doğan 16,94 2,67 78,03
DO-CO 355,40 -3,69 -36,99
Doğan Burda 6,40 3,06 5,44
Doğan Holding 1,65 1,23 -8,10
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,51 0,67 -8,48
Doğusan 1,79 -2,19 -13,94
Doğuş GMYO 4,60 -0,22 1,55
Doğuş Otomotiv 8,32 -1,54 -12,61
Döktaş Dökümcülük 28,32 7,03 -10,51
Duran Doğan Basım 18,74 -1,00 33,48
Dyo Boya 4,25 -0,93 -13,27
Eczacıbaşı İlaç 4,63 2,43 26,83
Eczacıbaşı Yatırım 10,02 1,11 4,02
Edip Gayrimenkul 1,79 -3,76 28,78
Ege Endüstri 571,80 -0,78 -1,50
Ege Gübre 48,88 -1,21 -1,85
Ege Profil 11,16 -3,54 -6,77
Ege Seramik 3,65 -3,18 -1,62
Egeli & Co Tarım Girişim 0,42 7,69 31,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,53 3,92 35,90
Egeli&Co Yatırım Holding 0,35 6,06 75,00
Egeplast 13,20 -7,82 5,60
Ekiz Kimya 5,54 9,92 808,20
Emek Elektrik 1,68 -3,45 5,66
Eminiş Ambalaj 2,47 0,00 62,50
Emlak Konut GMYO 1,20 -1,64 -17,81
Enerjisa Enerji 6,28 -1,10 -6,77
Enka İnşaat 6,35 -1,24 1,57
Erbosan 17,12 -1,50 -31,47
Ereğli Demir Çelik 8,20 -1,68 -9,29
Ersu Gıda 4,05 9,16 95,65
Escort Teknoloji 3,02 5,59 117,27
Etiler Gıda 1,95 0,00 -20,41
Euro Kapital Yat. Ort. 1,68 7,01 0,60
Euro Trend Yat. Ort. 1,30 -1,52 4,00
Euro Yat. Ort. 1,74 7,41 47,46
Euro Yatırım Holding 1,38 2,22 -8,00
Fenerbahçe Futbol 9,96 5,17 -31,17
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,23 -0,92 -29,32
F-M İzmit Piston 43,82 -1,35 -7,48
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,16 2,00 19,12
Ford Otosan 59,70 -0,58 -9,70
Formet Çelik Kapı 2,94 9,70 -2,00
Frigo Pak Gıda 13,86 2,59 6,94
Galatasaray Sportif 2,50 8,23 23,15
Garanti Bankası 8,25 -1,67 -25,94
Garanti Faktoring 4,60 5,02 18,86
Garanti Yat. Ort. 1,43 -1,38 32,41
Gedik Y. Men. Değ. 17,15 -1,15 206,25
Gedik Yatırım Holding 17,19 -2,22 123,54
Gediz Ambalaj 7,81 1,56 15,53
Gentaş 2,05 -0,97 -6,39
Gersan Elektrik 3,20 -0,93 0,31
Global Men. Değ. 2,09 -0,48 11,17
Global Yat. Holding 2,97 -1,98 -39,01
Good-Year 4,09 -1,68 0,99
Göltaş Çimento 12,84 -0,93 -27,82
Gözde Girişim 3,84 -2,54 -25,29
GSD Denizcilik 2,34 0,00 -8,59
GSD Holding 1,44 -0,69 -3,36
Gübre Fabrik. 14,29 -0,14 58,08
Güler Yat. Holding 5,89 9,89 190,15
Güneş Sigorta 2,75 0,00 26,15
Halk GMYO 1,30 0,78 6,56
Halk Sigorta 3,45 -8,73 74,24
Hatay Tekstil 7,60 -1,43 10,63
Hedef Girişim 2,08 -0,48 -20,31
Hektaş 11,77 2,17 46,76
HUB Girişim 19,08 -0,26 103,22
Hürriyet Gzt. 1,23 3,36 7,89
ICBC Turkey Bank 4,17 -1,42 -20,87
İdealist Danışmanlık 2,57 -1,91 -22,59
İdealist GMYO 3,29 -0,30 7,52
İhlas Ev Aletleri 1,74 0,58 -44,41
İhlas Gayrimenkul 1,08 -0,92 -10,00
İhlas Gazetecilik 4,70 -4,08 -30,98
İhlas Holding 0,68 0,00 -25,27
İhlas Yayın Holding 0,89 0,00 -12,75
İndeks Bilgisayar 9,55 0,95 -1,55
Info Yatırım 5,90 3,51 -33,71
İntema 8,36 -1,65 -9,72
İpek Doğal Enerji 10,38 -0,29 34,46
İskenderun Demir Çelik 6,87 -1,15 -14,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:22 Kaynak: AA

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