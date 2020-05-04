Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,78 5,70 49,46 Acıpayam Selüloz 7,42 -3,01 16,48 Adana Çimento (A) 10,19 5,71 4,94 Adana Çimento (B) 7,20 4,96 0,98 Adana Çimento (C) 2,24 8,21 0,45 Adel Kalemcilik 12,32 -1,68 -21,53 Adese Alışveriş Ticaret 1,49 2,05 4,32 Afyon Çimento 2,94 9,70 29,05 Ak Enerji 1,00 -1,96 -8,26 Akbank 5,74 -2,55 -29,22 Akçansa 8,67 3,34 -10,57 Akdenız Güvenlık Hız. 1,67 -2,34 -20,85 Akfen GMYO 2,90 -2,03 -28,40 Akın Tekstil 12,22 -0,65 -11,39 Akiş GMYO 3,28 1,23 -18,81 Akmerkez GMYO 25,42 1,68 13,46 Aksa 6,21 -1,90 -11,33 Aksa Enerji 3,94 3,41 3,68 Aksigorta 5,66 -4,87 4,47 Aksu Enerji 9,62 -2,53 -35,31 Alarko Carrıer 55,35 6,24 -7,75 Alarko GMYO 14,95 3,96 -1,53 Alarko Holding 4,46 -1,55 -25,04 Albaraka Türk 1,26 -0,79 -17,65 Alcatel Lucent Teletaş 18,59 -2,82 54,40 Alkim Kağıt 6,79 0,74 25,28 Alkim Kimya 61,05 4,90 62,26 Altınyağ 0,84 -2,33 104,88 Altınyunus Çeşme 24,76 -9,96 147,85 Anadolu Cam 4,06 -1,22 -6,88 Anadolu Efes 18,34 -0,22 -20,54 Anadolu Grubu Holding 16,30 -1,81 -7,33 Anadolu Hayat Emek. 6,31 -2,32 3,70 Anadolu Isuzu 11,78 0,34 -3,20 Anadolu Sigorta 5,10 0,79 22,79 Anel Elektrik 3,65 1,96 13,71 Arçelik 16,39 -0,06 -21,35 ARD Bilişim Teknolojileri 25,12 -9,96 Arena Bilgisayar 13,52 -3,50 85,59 Armada Bilgisayar 22,18 -3,48 35,33 Arsan Tekstil 3,90 -3,47 8,94 Artı Yatırım Holding 1,98 -1,00 144,44 Aselsan 26,58 -2,06 26,93 Aslan Çimento 39,74 6,71 -0,55 Ata GMYO 3,60 -0,55 -20,53 Atakule GMYO 1,55 -2,52 -19,27 Atlantis Yatırım Holding 1,46 -0,68 46,00 Atlas Yat. Ort. 1,36 -1,45 -5,56 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,98 -3,13 -3,17 Avrasya GMYO 1,66 0,61 9,93 Avrasya Petrol ve Tur. 2,08 -0,95 14,29 Avrasya Stratejik GMYF 1.428,40 0,02 11,08 Avrupa Yatırım Holding 1,37 0,74 -11,04 Ayen Enerji 3,09 -2,52 -10,95 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,18 -0,91 -0,46 Aygaz 10,09 -2,13 -16,93 Bagfaş 16,35 -1,80 -2,79 Bak Ambalaj 7,81 -4,41 6,26 Balatacılar Balatacılık 2,45 0,41 97,58 Bantaş Ambalaj 2,88 -3,03 14,29 Banvit 23,74 -9,94 27,84 Baştaş Başkent Çimento 2,94 2,80 13,51 Batı Çimento 2,99 4,18 -9,67 Batısöke Çimento 1,22 3,39 -6,87 Bera Holding 3,71 -3,89 -3,64 Berkosan Yalıtım 3,38 -5,59 23,36 Beşiktaş Futbol Yat. 2,24 4,67 -8,57 Beyaz Filo 3,55 -1,39 12,34 Bilici Yatırım 6,87 -1,86 57,21 Bim Mağazalar 54,30 -1,90 16,37 Birko Mensucat 0,32 -5,88 3,23 Birlik Mensucat 1,55 4,03 35,96 Bizim Mağazaları 12,66 -1,86 13,34 Bolu Çimento 4,78 7,17 1,70 Bomonti Elektrik 3,15 -2,78 146,09 Borusan Mannesmann 9,29 -3,13 -18,86 Borusan Yat. Paz. 59,90 -4,54 -0,02 Bosch Fren Sistemleri 266,00 -2,42 -7,57 Bossa 9,25 2,21 14,76 Brisa 9,19 -2,85 -2,01 Burçelik 7,15 -4,03 23,06 Burçelik Vana 18,55 -4,38 91,04 Bursa Çimento 3,99 1,79 -0,33 Carrefoursa 7,70 -2,65 63,48 Casa Emtia Petrol 14,67 0,00 56,23 Ceo Event Medya 3,15 -2,17 -13,99 Coca Cola İçecek 35,58 -3,37 -8,06 Cosmos Yat. Holding 3,10 9,93 51,96 Credıtwest Faktorıng 2,21 -2,21 -23,26 Çelebi 89,50 -1,43 -12,34 Çelik Halat 9,15 -5,77 40,77 Çemaş Döküm 1,04 -1,89 -17,03 Çemtaş 6,81 -4,08 -16,23 Çimbeton 51,40 9,92 24,58 Çimentaş 18,18 5,88 21,20 Çimsa 7,92 1,93 -12,78 Çuhadaroğlu Metal 2,71 -2,52 -15,05 Dagi Giyim 2,46 -3,15 -1,60 Dagi Yatırım Holding 3,08 -2,84 36,28 Dardanel 6,40 -9,99 68,87 Datagate Bilgisayar 8,93 -1,87 14,34 Demısaş Döküm 3,95 3,95 13,51 Denge Holding 1,24 -6,06 -9,49 Deniz GMYO 3,90 -2,50 -22,77 Denizli Cam 7,34 -1,21 -11,99 Derimod 7,02 0,29 -1,68 Derlüks Deri 3,70 2,21 -9,31 Desa Deri 4,46 1,13 -1,76 Despec Bilgisayar 5,33 -4,31 25,71 Deva Holding 14,58 -10,00 63,31 Diriteks Diriliş Tekstil 0,81 0,00 3,85 Ditaş Doğan 15,20 -5,00 59,75 DO-CO 346,20 -2,67 -38,62 Doğan Burda 8,57 8,48 41,19 Doğan Holding 1,84 2,22 2,48 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,63 -1,21 -1,21 Doğusan 2,04 -1,45 -1,92 Doğuş GMYO 4,93 -3,90 8,83 Doğuş Otomotiv 10,23 -3,13 7,46 Döktaş Dökümcülük 25,26 -4,32 -20,18 Duran Doğan Basım 17,64 -3,40 25,64 Dyo Boya 4,79 -4,01 -2,24 Eczacıbaşı İlaç 4,80 0,42 31,48 Eczacıbaşı Yatırım 10,03 0,30 4,13 Edip Gayrimenkul 1,80 -2,17 29,50 Ege Endüstri 537,50 -2,43 -4,46 Ege Gübre 52,85 -1,67 6,12 Ege Profil 12,53 3,98 4,68 Ege Seramik 3,92 -0,51 5,66 Egeli & Co Tarım Girişim 0,79 9,72 146,88 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,74 8,82 89,74 Egeli&Co Yatırım Holding 0,47 6,82 135,00 Egeplast 13,85 -1,63 10,80 Ekiz Kimya 10,73 9,94 1659,02 Emek Elektrik 1,78 -4,30 11,95 Eminiş Ambalaj 2,44 -0,41 60,53 Emlak Konut GMYO 1,24 -0,80 -15,07 Enerjisa Enerji 7,70 0,00 14,31 Enka İnşaat 6,14 1,49 -1,79 Erbosan 18,57 -2,88 -25,66 Ereğli Demir Çelik 7,92 -2,10 -12,39 Ersu Gıda 5,31 -9,85 156,52 Escort Teknoloji 3,55 -8,03 155,40 Etiler Gıda 2,85 -5,32 16,33 Euro Kapital Yat. Ort. 1,95 3,17 16,77 Euro Trend Yat. Ort. 1,49 4,20 19,20 Euro Yat. Ort. 1,75 1,74 48,31 Euro Yatırım Holding 1,41 -1,40 -6,00 Fenerbahçe Futbol 10,75 4,47 -25,71 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,72 3,33 -18,60 F-M İzmit Piston 50,50 1,12 6,62 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,27 -3,64 20,55 Ford Otosan 61,50 -2,84 -6,98 Formet Çelik Kapı 3,75 2,74 25,00 Frigo Pak Gıda 11,99 -7,05 -7,48 Galatasaray Sportif 2,75 6,59 35,47 Garanti Bankası 8,16 -2,16 -26,75 Garanti Faktoring 4,23 -3,64 9,30 Garanti Yat. Ort. 1,41 -2,08 30,56 Gedik Y. Men. Değ. 19,00 2,70 239,29 Gedik Yatırım Holding 17,73 -4,06 130,56 Gediz Ambalaj 7,72 -2,40 14,20 Gentaş 2,12 -2,30 -3,20 Gersan Elektrik 3,10 -1,90 -2,82 Global Men. Değ. 2,17 1,40 15,43 Global Yat. Holding 3,18 -2,75 -34,70 Good-Year 4,58 -5,95 13,09 Göltaş Çimento 16,20 3,71 -8,94 Gözde Girişim 3,78 -2,58 -26,46 GSD Denizcilik 2,44 -2,79 -4,69 GSD Holding 1,44 -2,70 -3,36 Gübre Fabrik. 15,87 -0,81 75,55 Güler Yat. Holding 11,44 10,00 463,55 Güneş Sigorta 2,88 -3,68 32,11 Halk GMYO 1,40 -0,71 14,75 Halk Sigorta 4,09 -9,91 106,57 Hatay Tekstil 9,00 2,04 31,00 Hedef Girişim 2,25 -0,44 -13,79 Hektaş 14,00 2,94 74,56 HUB Girişim 20,42 -6,07 117,50 Hürriyet Gzt. 1,27 0,79 11,40 ICBC Turkey Bank 4,22 -2,76 -19,92 İdealist Danışmanlık 3,05 -1,93 -8,13 İdealist GMYO 3,34 2,45 9,15 İhlas Ev Aletleri 1,73 0,00 -44,73 İhlas Gayrimenkul 1,07 0,00 -10,83 İhlas Gazetecilik 3,95 2,07 -42,00 İhlas Holding 0,64 -1,54 -29,67 İhlas Yayın Holding 0,89 3,49 -12,75 İndeks Bilgisayar 9,24 -4,64 -4,74 Info Yatırım 5,91 1,55 -33,60 İntema 8,73 -0,91 -5,72 İpek Doğal Enerji 12,55 2,03 62,56 İskenderun Demir Çelik 6,73 -2,04 -15,98 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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