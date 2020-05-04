Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,78 5,70 49,46
Acıpayam Selüloz 7,42 -3,01 16,48
Adana Çimento (A) 10,19 5,71 4,94
Adana Çimento (B) 7,20 4,96 0,98
Adana Çimento (C) 2,24 8,21 0,45
Adel Kalemcilik 12,32 -1,68 -21,53
Adese Alışveriş Ticaret 1,49 2,05 4,32
Afyon Çimento 2,94 9,70 29,05
Ak Enerji 1,00 -1,96 -8,26
Akbank 5,74 -2,55 -29,22
Akçansa 8,67 3,34 -10,57
Akdenız Güvenlık Hız. 1,67 -2,34 -20,85
Akfen GMYO 2,90 -2,03 -28,40
Akın Tekstil 12,22 -0,65 -11,39
Akiş GMYO 3,28 1,23 -18,81
Akmerkez GMYO 25,42 1,68 13,46
Aksa 6,21 -1,90 -11,33
Aksa Enerji 3,94 3,41 3,68
Aksigorta 5,66 -4,87 4,47
Aksu Enerji 9,62 -2,53 -35,31
Alarko Carrıer 55,35 6,24 -7,75
Alarko GMYO 14,95 3,96 -1,53
Alarko Holding 4,46 -1,55 -25,04
Albaraka Türk 1,26 -0,79 -17,65
Alcatel Lucent Teletaş 18,59 -2,82 54,40
Alkim Kağıt 6,79 0,74 25,28
Alkim Kimya 61,05 4,90 62,26
Altınyağ 0,84 -2,33 104,88
Altınyunus Çeşme 24,76 -9,96 147,85
Anadolu Cam 4,06 -1,22 -6,88
Anadolu Efes 18,34 -0,22 -20,54
Anadolu Grubu Holding 16,30 -1,81 -7,33
Anadolu Hayat Emek. 6,31 -2,32 3,70
Anadolu Isuzu 11,78 0,34 -3,20
Anadolu Sigorta 5,10 0,79 22,79
Anel Elektrik 3,65 1,96 13,71
Arçelik 16,39 -0,06 -21,35
ARD Bilişim Teknolojileri 25,12 -9,96
Arena Bilgisayar 13,52 -3,50 85,59
Armada Bilgisayar 22,18 -3,48 35,33
Arsan Tekstil 3,90 -3,47 8,94
Artı Yatırım Holding 1,98 -1,00 144,44
Aselsan 26,58 -2,06 26,93
Aslan Çimento 39,74 6,71 -0,55
Ata GMYO 3,60 -0,55 -20,53
Atakule GMYO 1,55 -2,52 -19,27
Atlantis Yatırım Holding 1,46 -0,68 46,00
Atlas Yat. Ort. 1,36 -1,45 -5,56
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,98 -3,13 -3,17
Avrasya GMYO 1,66 0,61 9,93
Avrasya Petrol ve Tur. 2,08 -0,95 14,29
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,40 0,02 11,08
Avrupa Yatırım Holding 1,37 0,74 -11,04
Ayen Enerji 3,09 -2,52 -10,95
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,18 -0,91 -0,46
Aygaz 10,09 -2,13 -16,93
Bagfaş 16,35 -1,80 -2,79
Bak Ambalaj 7,81 -4,41 6,26
Balatacılar Balatacılık 2,45 0,41 97,58
Bantaş Ambalaj 2,88 -3,03 14,29
Banvit 23,74 -9,94 27,84
Baştaş Başkent Çimento 2,94 2,80 13,51
Batı Çimento 2,99 4,18 -9,67
Batısöke Çimento 1,22 3,39 -6,87
Bera Holding 3,71 -3,89 -3,64
Berkosan Yalıtım 3,38 -5,59 23,36
Beşiktaş Futbol Yat. 2,24 4,67 -8,57
Beyaz Filo 3,55 -1,39 12,34
Bilici Yatırım 6,87 -1,86 57,21
Bim Mağazalar 54,30 -1,90 16,37
Birko Mensucat 0,32 -5,88 3,23
Birlik Mensucat 1,55 4,03 35,96
Bizim Mağazaları 12,66 -1,86 13,34
Bolu Çimento 4,78 7,17 1,70
Bomonti Elektrik 3,15 -2,78 146,09
Borusan Mannesmann 9,29 -3,13 -18,86
Borusan Yat. Paz. 59,90 -4,54 -0,02
Bosch Fren Sistemleri 266,00 -2,42 -7,57
Bossa 9,25 2,21 14,76
Brisa 9,19 -2,85 -2,01
Burçelik 7,15 -4,03 23,06
Burçelik Vana 18,55 -4,38 91,04
Bursa Çimento 3,99 1,79 -0,33
Carrefoursa 7,70 -2,65 63,48
Casa Emtia Petrol 14,67 0,00 56,23
Ceo Event Medya 3,15 -2,17 -13,99
Coca Cola İçecek 35,58 -3,37 -8,06
Cosmos Yat. Holding 3,10 9,93 51,96
Credıtwest Faktorıng 2,21 -2,21 -23,26
Çelebi 89,50 -1,43 -12,34
Çelik Halat 9,15 -5,77 40,77
Çemaş Döküm 1,04 -1,89 -17,03
Çemtaş 6,81 -4,08 -16,23
Çimbeton 51,40 9,92 24,58
Çimentaş 18,18 5,88 21,20
Çimsa 7,92 1,93 -12,78
Çuhadaroğlu Metal 2,71 -2,52 -15,05
Dagi Giyim 2,46 -3,15 -1,60
Dagi Yatırım Holding 3,08 -2,84 36,28
Dardanel 6,40 -9,99 68,87
Datagate Bilgisayar 8,93 -1,87 14,34
Demısaş Döküm 3,95 3,95 13,51
Denge Holding 1,24 -6,06 -9,49
Deniz GMYO 3,90 -2,50 -22,77
Denizli Cam 7,34 -1,21 -11,99
Derimod 7,02 0,29 -1,68
Derlüks Deri 3,70 2,21 -9,31
Desa Deri 4,46 1,13 -1,76
Despec Bilgisayar 5,33 -4,31 25,71
Deva Holding 14,58 -10,00 63,31
Diriteks Diriliş Tekstil 0,81 0,00 3,85
Ditaş Doğan 15,20 -5,00 59,75
DO-CO 346,20 -2,67 -38,62
Doğan Burda 8,57 8,48 41,19
Doğan Holding 1,84 2,22 2,48
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,63 -1,21 -1,21
Doğusan 2,04 -1,45 -1,92
Doğuş GMYO 4,93 -3,90 8,83
Doğuş Otomotiv 10,23 -3,13 7,46
Döktaş Dökümcülük 25,26 -4,32 -20,18
Duran Doğan Basım 17,64 -3,40 25,64
Dyo Boya 4,79 -4,01 -2,24
Eczacıbaşı İlaç 4,80 0,42 31,48
Eczacıbaşı Yatırım 10,03 0,30 4,13
Edip Gayrimenkul 1,80 -2,17 29,50
Ege Endüstri 537,50 -2,43 -4,46
Ege Gübre 52,85 -1,67 6,12
Ege Profil 12,53 3,98 4,68
Ege Seramik 3,92 -0,51 5,66
Egeli & Co Tarım Girişim 0,79 9,72 146,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,74 8,82 89,74
Egeli&Co Yatırım Holding 0,47 6,82 135,00
Egeplast 13,85 -1,63 10,80
Ekiz Kimya 10,73 9,94 1659,02
Emek Elektrik 1,78 -4,30 11,95
Eminiş Ambalaj 2,44 -0,41 60,53
Emlak Konut GMYO 1,24 -0,80 -15,07
Enerjisa Enerji 7,70 0,00 14,31
Enka İnşaat 6,14 1,49 -1,79
Erbosan 18,57 -2,88 -25,66
Ereğli Demir Çelik 7,92 -2,10 -12,39
Ersu Gıda 5,31 -9,85 156,52
Escort Teknoloji 3,55 -8,03 155,40
Etiler Gıda 2,85 -5,32 16,33
Euro Kapital Yat. Ort. 1,95 3,17 16,77
Euro Trend Yat. Ort. 1,49 4,20 19,20
Euro Yat. Ort. 1,75 1,74 48,31
Euro Yatırım Holding 1,41 -1,40 -6,00
Fenerbahçe Futbol 10,75 4,47 -25,71
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,72 3,33 -18,60
F-M İzmit Piston 50,50 1,12 6,62
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,27 -3,64 20,55
Ford Otosan 61,50 -2,84 -6,98
Formet Çelik Kapı 3,75 2,74 25,00
Frigo Pak Gıda 11,99 -7,05 -7,48
Galatasaray Sportif 2,75 6,59 35,47
Garanti Bankası 8,16 -2,16 -26,75
Garanti Faktoring 4,23 -3,64 9,30
Garanti Yat. Ort. 1,41 -2,08 30,56
Gedik Y. Men. Değ. 19,00 2,70 239,29
Gedik Yatırım Holding 17,73 -4,06 130,56
Gediz Ambalaj 7,72 -2,40 14,20
Gentaş 2,12 -2,30 -3,20
Gersan Elektrik 3,10 -1,90 -2,82
Global Men. Değ. 2,17 1,40 15,43
Global Yat. Holding 3,18 -2,75 -34,70
Good-Year 4,58 -5,95 13,09
Göltaş Çimento 16,20 3,71 -8,94
Gözde Girişim 3,78 -2,58 -26,46
GSD Denizcilik 2,44 -2,79 -4,69
GSD Holding 1,44 -2,70 -3,36
Gübre Fabrik. 15,87 -0,81 75,55
Güler Yat. Holding 11,44 10,00 463,55
Güneş Sigorta 2,88 -3,68 32,11
Halk GMYO 1,40 -0,71 14,75
Halk Sigorta 4,09 -9,91 106,57
Hatay Tekstil 9,00 2,04 31,00
Hedef Girişim 2,25 -0,44 -13,79
Hektaş 14,00 2,94 74,56
HUB Girişim 20,42 -6,07 117,50
Hürriyet Gzt. 1,27 0,79 11,40
ICBC Turkey Bank 4,22 -2,76 -19,92
İdealist Danışmanlık 3,05 -1,93 -8,13
İdealist GMYO 3,34 2,45 9,15
İhlas Ev Aletleri 1,73 0,00 -44,73
İhlas Gayrimenkul 1,07 0,00 -10,83
İhlas Gazetecilik 3,95 2,07 -42,00
İhlas Holding 0,64 -1,54 -29,67
İhlas Yayın Holding 0,89 3,49 -12,75
İndeks Bilgisayar 9,24 -4,64 -4,74
Info Yatırım 5,91 1,55 -33,60
İntema 8,73 -0,91 -5,72
İpek Doğal Enerji 12,55 2,03 62,56
İskenderun Demir Çelik 6,73 -2,04 -15,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 02:28 Kaynak: AA


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