Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,56 -1,92 37,63 Acıpayam Selüloz 7,49 1,63 17,58 Adana Çimento (A) 9,63 -0,21 -0,82 Adana Çimento (B) 6,82 -0,15 -4,35 Adana Çimento (C) 2,06 -1,90 -7,62 Adel Kalemcilik 12,17 -4,47 -22,48 Adese Alışveriş Ticaret 1,48 -0,67 3,62 Afyon Çimento 2,71 -2,52 18,95 Ak Enerji 1,02 0,00 -6,42 Akbank 5,74 0,35 -29,22 Akçansa 7,73 -4,09 -20,26 Akdenız Güvenlık Hız. 1,76 0,57 -16,59 Akfen GMYO 3,01 1,01 -25,68 Akın Tekstil 12,80 -0,70 -7,18 Akiş GMYO 3,49 2,95 -13,61 Akmerkez GMYO 25,94 -1,52 15,78 Aksa 6,35 2,09 -9,33 Aksa Enerji 3,91 1,82 2,89 Aksigorta 5,88 2,44 8,53 Aksu Enerji 9,73 0,62 -34,57 Alarko Carrıer 53,25 -0,84 -11,25 Alarko GMYO 14,82 -0,54 -2,39 Alarko Holding 4,71 2,17 -20,84 Albaraka Türk 1,28 0,79 -16,34 Alcatel Lucent Teletaş 20,14 -1,18 67,28 Alkim Kağıt 7,81 10,00 44,10 Alkim Kimya 70,75 5,52 88,04 Altınyağ 1,11 9,90 170,73 Altınyunus Çeşme 26,00 1,96 160,26 Anadolu Cam 3,99 0,00 -8,49 Anadolu Efes 17,93 -1,48 -22,31 Anadolu Grubu Holding 16,25 1,12 -7,62 Anadolu Hayat Emek. 6,29 -0,47 3,37 Anadolu Isuzu 11,97 2,57 -1,64 Anadolu Sigorta 5,07 -0,39 22,06 Anel Elektrik 3,65 -0,27 13,71 Arçelik 15,96 0,25 -23,42 ARD Bilişim Teknolojileri 30,38 9,99 Arena Bilgisayar 14,25 0,99 95,61 Armada Bilgisayar 22,48 -2,26 37,16 Arsan Tekstil 4,13 5,36 15,36 Artı Yatırım Holding 2,20 10,00 171,60 Aselsan 27,32 0,96 30,47 Aslan Çimento 36,78 -3,26 -7,96 Ata GMYO 3,63 1,11 -19,87 Atakule GMYO 1,62 1,89 -15,62 Atlantis Yatırım Holding 1,48 -1,99 48,00 Atlas Yat. Ort. 1,44 4,35 0,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,39 1,06 -0,12 Avrasya GMYO 1,73 2,37 14,57 Avrasya Petrol ve Tur. 2,22 0,45 21,98 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,30 -0,01 11,00 Avrupa Yatırım Holding 1,40 1,45 -9,09 Ayen Enerji 3,24 -0,31 -6,63 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,12 -2,30 -3,20 Aygaz 10,20 0,00 -16,02 Bagfaş 16,30 0,93 -3,09 Bak Ambalaj 7,76 -0,13 5,58 Balatacılar Balatacılık 2,35 0,00 89,52 Bantaş Ambalaj 3,02 1,00 19,84 Banvit 25,66 -1,69 38,18 Baştaş Başkent Çimento 2,89 0,00 11,58 Batı Çimento 2,80 -3,11 -15,41 Batısöke Çimento 1,15 -0,86 -12,21 Bera Holding 3,69 0,00 -4,16 Berkosan Yalıtım 3,41 0,89 24,45 Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 1,86 -10,61 Beyaz Filo 3,54 -0,28 12,03 Bilici Yatırım 6,82 0,15 56,06 Bim Mağazalar 52,05 -0,10 11,55 Birko Mensucat 0,38 8,57 22,58 Birlik Mensucat 1,52 0,00 33,33 Bizim Mağazaları 12,02 -0,25 7,61 Bolu Çimento 4,46 -0,67 -5,11 Bomonti Elektrik 3,56 0,00 178,13 Borusan Mannesmann 9,22 0,00 -19,48 Borusan Yat. Paz. 59,80 2,66 -0,19 Bosch Fren Sistemleri 265,90 0,72 -7,60 Bossa 9,24 -1,70 14,64 Brisa 8,78 1,97 -6,39 Burçelik 7,45 1,78 28,23 Burçelik Vana 18,66 -2,10 92,17 Bursa Çimento 3,69 -2,64 -7,83 Carrefoursa 7,57 0,80 60,72 Casa Emtia Petrol 16,30 -8,12 73,59 Ceo Event Medya 3,85 8,45 5,13 Coca Cola İçecek 36,98 3,47 -4,44 Cosmos Yat. Holding 3,38 7,64 65,69 Credıtwest Faktorıng 2,20 -1,35 -23,61 Çelebi 88,15 0,00 -13,66 Çelik Halat 9,26 0,43 42,46 Çemaş Döküm 1,05 1,94 -16,23 Çemtaş 7,12 4,09 -12,41 Çimbeton 43,86 -5,72 6,30 Çimentaş 18,64 2,14 24,27 Çimsa 7,53 -0,92 -17,07 Çuhadaroğlu Metal 2,90 -0,68 -9,09 Dagi Giyim 2,64 3,94 5,60 Dagi Yatırım Holding 3,38 8,68 49,56 Dardanel 7,75 -0,64 104,49 Datagate Bilgisayar 8,82 -0,68 12,93 Demısaş Döküm 3,73 -3,62 7,18 Denge Holding 1,32 1,54 -3,65 Deniz GMYO 3,98 2,05 -21,19 Denizli Cam 7,51 0,13 -9,95 Derimod 6,92 -0,86 -3,08 Derlüks Deri 4,07 1,24 -0,25 Desa Deri 4,37 0,00 -3,74 Despec Bilgisayar 5,37 -0,74 26,65 Deva Holding 15,25 -4,87 70,82 Diriteks Diriliş Tekstil 0,80 1,27 2,56 Ditaş Doğan 15,27 0,86 60,48 DO-CO 342,40 -0,17 -39,29 Doğan Burda 10,01 4,82 64,91 Doğan Holding 1,90 1,06 5,82 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,80 2,86 9,09 Doğusan 2,13 2,90 2,40 Doğuş GMYO 4,86 0,41 7,28 Doğuş Otomotiv 9,62 -1,64 1,05 Döktaş Dökümcülük 24,20 -3,04 -23,53 Duran Doğan Basım 18,10 -1,74 28,92 Dyo Boya 4,83 -1,23 -1,43 Eczacıbaşı İlaç 4,84 -0,41 32,58 Eczacıbaşı Yatırım 9,97 0,20 3,51 Edip Gayrimenkul 1,92 3,23 38,13 Ege Endüstri 537,90 -0,20 -4,38 Ege Gübre 51,60 -0,96 3,61 Ege Profil 12,44 -0,08 3,93 Ege Seramik 4,08 3,03 9,97 Egeli & Co Tarım Girişim 0,94 9,30 193,75 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,89 9,88 128,21 Egeli&Co Yatırım Holding 0,57 9,62 185,00 Egeplast 13,38 -0,82 7,04 Ekiz Kimya 12,98 10,00 2027,87 Emek Elektrik 1,85 2,21 16,35 Eminiş Ambalaj 2,40 1,27 57,89 Emlak Konut GMYO 1,24 0,81 -15,07 Enerjisa Enerji 7,53 1,89 11,79 Enka İnşaat 6,09 -0,65 -2,59 Erbosan 18,70 1,41 -25,14 Ereğli Demir Çelik 7,85 1,16 -13,16 Ersu Gıda 4,70 -2,29 127,05 Escort Teknoloji 4,15 8,64 198,56 Etiler Gıda 2,46 0,82 0,41 Euro Kapital Yat. Ort. 1,86 -1,59 11,38 Euro Trend Yat. Ort. 1,48 -0,67 18,40 Euro Yat. Ort. 1,64 -3,53 38,98 Euro Yatırım Holding 1,43 0,00 -4,67 Fenerbahçe Futbol 10,58 2,03 -26,88 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,72 -0,27 -18,60 F-M İzmit Piston 50,10 -1,67 5,78 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,97 1,01 29,65 Ford Otosan 59,80 -1,48 -9,55 Formet Çelik Kapı 3,80 1,33 26,67 Frigo Pak Gıda 14,00 6,95 8,02 Galatasaray Sportif 2,71 1,88 33,50 Garanti Bankası 8,13 -0,12 -27,02 Garanti Faktoring 4,35 0,23 12,40 Garanti Yat. Ort. 1,43 1,42 32,41 Gedik Y. Men. Değ. 22,24 -0,54 297,14 Gedik Yatırım Holding 22,04 9,98 186,61 Gediz Ambalaj 7,95 -0,25 17,60 Gentaş 2,10 0,00 -4,11 Gersan Elektrik 3,28 0,92 2,82 Global Men. Değ. 2,55 5,37 35,64 Global Yat. Holding 3,29 1,23 -32,44 Good-Year 4,44 0,91 9,63 Göltaş Çimento 14,40 -2,11 -19,06 Gözde Girişim 3,75 0,00 -27,04 GSD Denizcilik 2,55 -1,54 -0,39 GSD Holding 1,54 -1,91 3,36 Gübre Fabrik. 15,59 -0,76 72,46 Güler Yat. Holding 13,83 9,94 581,28 Güneş Sigorta 3,13 5,39 43,58 Halk GMYO 1,40 -0,71 14,75 Halk Sigorta 4,10 0,00 107,07 Hatay Tekstil 9,24 -1,39 34,50 Hedef Girişim 2,39 3,46 -8,43 Hektaş 13,40 1,90 67,08 HUB Girişim 23,50 6,72 150,30 Hürriyet Gzt. 1,45 0,69 27,19 ICBC Turkey Bank 4,20 0,72 -20,30 İdealist Danışmanlık 3,14 -0,32 -5,42 İdealist GMYO 3,29 -0,90 7,52 İhlas Ev Aletleri 1,70 0,00 -45,69 İhlas Gayrimenkul 1,08 0,93 -10,00 İhlas Gazetecilik 3,95 2,33 -42,00 İhlas Holding 0,66 3,13 -27,47 İhlas Yayın Holding 0,88 1,15 -13,73 İndeks Bilgisayar 9,57 0,42 -1,34 Info Yatırım 6,08 -1,30 -31,69 İntema 8,74 0,11 -5,62 İpek Doğal Enerji 14,24 7,15 84,46 İskenderun Demir Çelik 6,88 0,73 -14,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)