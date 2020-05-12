Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,49
|2,89
|33,87
|Acıpayam Selüloz
|9,16
|9,96
|43,80
|Adana Çimento (A)
|10,12
|-0,49
|4,22
|Adana Çimento (B)
|7,18
|-0,14
|0,70
|Adana Çimento (C)
|1,98
|1,02
|-11,21
|Adel Kalemcilik
|11,92
|0,93
|-24,08
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,51
|2,72
|5,72
|Afyon Çimento
|2,80
|-0,71
|22,90
|Ak Enerji
|1,06
|3,92
|-2,75
|Akbank
|5,58
|0,00
|-31,20
|Akçansa
|7,65
|0,00
|-21,09
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,83
|0,00
|-13,27
|Akfen GMYO
|3,02
|1,68
|-25,43
|Akın Tekstil
|13,52
|-1,46
|-1,96
|Akiş GMYO
|3,32
|1,53
|-17,82
|Akmerkez GMYO
|29,42
|-1,61
|31,31
|Aksa
|6,38
|1,92
|-8,90
|Aksa Enerji
|4,37
|9,80
|15,00
|Aksigorta
|5,72
|-1,04
|5,58
|Aksu Enerji
|9,58
|1,16
|-35,57
|Alarko Carrıer
|53,40
|0,85
|-11,00
|Alarko GMYO
|14,70
|2,80
|-3,18
|Alarko Holding
|4,59
|2,00
|-22,86
|Albaraka Türk
|1,32
|2,33
|-13,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,82
|0,91
|56,31
|Alkim Kağıt
|11,41
|9,92
|110,53
|Alkim Kimya
|15,93
|9,94
|156,85
|Altınyağ
|1,61
|9,52
|292,68
|Altınyunus Çeşme
|24,42
|-2,71
|144,44
|Anadolu Cam
|4,02
|1,26
|-7,80
|Anadolu Efes
|16,92
|-0,47
|-26,69
|Anadolu Grubu Holding
|16,19
|1,19
|-7,96
|Anadolu Hayat Emek.
|6,46
|0,94
|6,16
|Anadolu Isuzu
|11,36
|0,26
|-6,66
|Anadolu Sigorta
|4,95
|-0,60
|19,18
|Anel Elektrik
|3,42
|-1,16
|6,54
|Arçelik
|15,22
|0,66
|-26,97
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,96
|-1,57
|Arena Bilgisayar
|15,78
|4,30
|116,61
|Armada Bilgisayar
|22,20
|-0,89
|35,45
|Arsan Tekstil
|4,07
|2,52
|13,69
|Artı Yatırım Holding
|3,21
|9,93
|296,30
|Aselsan
|27,20
|1,27
|29,89
|Aslan Çimento
|37,40
|0,38
|-6,41
|Ata GMYO
|3,56
|0,28
|-21,41
|Atakule GMYO
|1,59
|0,63
|-17,19
|Atlantis Yatırım Holding
|1,53
|2,00
|53,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,42
|1,43
|-1,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,61
|0,80
|-5,93
|Avrasya GMYO
|1,84
|1,10
|21,85
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,16
|0,93
|18,68
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,30
|-0,01
|11,00
|Avrupa Yatırım Holding
|1,76
|10,00
|14,29
|Ayen Enerji
|3,28
|2,18
|-5,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,90
|9,85
|32,42
|Aygaz
|10,06
|1,11
|-17,17
|Bagfaş
|16,36
|0,99
|-2,73
|Bak Ambalaj
|8,48
|0,12
|15,37
|Balatacılar Balatacılık
|2,68
|9,84
|116,13
|Bantaş Ambalaj
|3,17
|3,59
|25,79
|Banvit
|24,38
|-0,33
|31,29
|Baştaş Başkent Çimento
|3,35
|7,37
|29,34
|Batı Çimento
|2,81
|1,44
|-15,11
|Batısöke Çimento
|1,19
|0,00
|-9,16
|Bera Holding
|3,83
|0,79
|-0,52
|Berkosan Yalıtım
|3,43
|1,48
|25,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,06
|-0,96
|-15,92
|Beyaz Filo
|4,16
|9,76
|31,65
|Bilici Yatırım
|7,31
|0,41
|67,28
|Bim Mağazalar
|51,95
|1,86
|11,34
|Birko Mensucat
|0,53
|8,16
|70,97
|Birlik Mensucat
|1,53
|2,00
|34,21
|Bizim Mağazaları
|12,77
|0,55
|14,32
|Bolu Çimento
|4,71
|-1,87
|0,21
|Bomonti Elektrik
|5,16
|0,78
|303,13
|Borusan Mannesmann
|9,40
|1,62
|-17,90
|Borusan Yat. Paz.
|61,25
|1,24
|2,23
|Bosch Fren Sistemleri
|266,60
|0,87
|-7,36
|Bossa
|9,19
|1,43
|14,02
|Brisa
|8,69
|-0,11
|-7,35
|Burçelik
|7,27
|2,54
|25,13
|Burçelik Vana
|18,04
|-0,93
|85,79
|Bursa Çimento
|3,90
|-0,51
|-2,58
|Carrefoursa
|7,67
|1,99
|62,85
|Casa Emtia Petrol
|15,60
|-1,89
|66,13
|Ceo Event Medya
|3,54
|0,57
|-3,34
|Coca Cola İçecek
|35,74
|0,96
|-7,65
|Cosmos Yat. Holding
|3,28
|-2,67
|60,78
|Credıtwest Faktorıng
|2,40
|3,45
|-16,67
|Çelebi
|85,90
|-2,50
|-15,87
|Çelik Halat
|9,57
|0,53
|47,23
|Çemaş Döküm
|1,08
|2,86
|-13,84
|Çemtaş
|7,47
|1,63
|-8,11
|Çimbeton
|59,10
|9,95
|43,24
|Çimentaş
|21,68
|0,84
|44,53
|Çimsa
|7,55
|0,67
|-16,85
|Çuhadaroğlu Metal
|2,93
|0,34
|-8,15
|Dagi Giyim
|3,26
|9,76
|30,40
|Dagi Yatırım Holding
|4,11
|9,89
|81,86
|Dardanel
|7,72
|2,93
|103,69
|Datagate Bilgisayar
|8,65
|4,47
|10,76
|Demısaş Döküm
|3,80
|0,00
|9,20
|Denge Holding
|1,70
|9,68
|24,09
|Deniz GMYO
|4,19
|0,00
|-17,03
|Denizli Cam
|7,37
|0,27
|-11,63
|Derimod
|6,90
|1,17
|-3,36
|Derlüks Deri
|4,19
|0,24
|3,56
|Desa Deri
|4,31
|-0,23
|-5,07
|Despec Bilgisayar
|5,59
|3,14
|31,84
|Deva Holding
|17,42
|9,97
|95,12
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,22
|9,91
|56,41
|Ditaş Doğan
|16,19
|-2,41
|70,15
|DO-CO
|328,50
|-1,41
|-41,76
|Doğan Burda
|11,47
|9,97
|88,96
|Doğan Holding
|1,89
|1,07
|5,26
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,80
|1,69
|9,09
|Doğusan
|2,08
|0,48
|0,00
|Doğuş GMYO
|5,17
|1,37
|14,13
|Doğuş Otomotiv
|9,28
|1,53
|-2,52
|Döktaş Dökümcülük
|24,78
|-0,48
|-21,70
|Duran Doğan Basım
|17,15
|-1,38
|22,15
|Dyo Boya
|4,90
|4,93
|0,00
|Eczacıbaşı İlaç
|5,32
|7,91
|45,73
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,30
|6,81
|17,31
|Edip Gayrimenkul
|1,87
|1,08
|34,53
|Ege Endüstri
|521,70
|2,23
|-7,26
|Ege Gübre
|53,40
|0,47
|7,23
|Ege Profil
|13,44
|1,90
|12,28
|Ege Seramik
|4,31
|-0,92
|16,17
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,36
|9,68
|325,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,27
|9,48
|225,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,81
|9,46
|305,00
|Egeplast
|13,16
|-0,30
|5,28
|Ekiz Kimya
|18,97
|9,97
|3009,84
|Emek Elektrik
|1,88
|1,62
|18,24
|Eminiş Ambalaj
|3,08
|10,00
|102,63
|Emlak Konut GMYO
|1,27
|2,42
|-13,01
|Enerjisa Enerji
|7,60
|1,60
|12,83
|Enka İnşaat
|6,26
|0,16
|0,13
|Erbosan
|18,88
|4,54
|-24,42
|Ereğli Demir Çelik
|7,92
|0,13
|-12,39
|Ersu Gıda
|4,84
|-4,35
|133,82
|Escort Teknoloji
|3,81
|-2,31
|174,10
|Etiler Gıda
|3,53
|9,97
|44,08
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,84
|-1,08
|10,18
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,52
|2,01
|21,60
|Euro Yat. Ort.
|1,68
|0,00
|42,37
|Euro Yatırım Holding
|1,45
|2,11
|-3,33
|Fenerbahçe Futbol
|9,96
|-1,78
|-31,17
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,78
|3,56
|-17,29
|F-M İzmit Piston
|53,95
|5,68
|13,91
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,13
|2,01
|31,73
|Ford Otosan
|56,20
|1,26
|-15,00
|Formet Çelik Kapı
|4,45
|0,00
|48,33
|Frigo Pak Gıda
|12,80
|-1,54
|-1,23
|Galatasaray Sportif
|2,45
|-1,21
|20,69
|Garanti Bankası
|7,78
|0,26
|-30,16
|Garanti Faktoring
|4,55
|3,64
|17,57
|Garanti Yat. Ort.
|1,50
|2,04
|38,89
|Gedik Y. Men. Değ.
|22,76
|1,43
|306,43
|Gedik Yatırım Holding
|32,24
|9,96
|319,25
|Gediz Ambalaj
|8,49
|2,91
|25,59
|Gentaş
|2,07
|0,98
|-5,48
|Gersan Elektrik
|3,47
|1,17
|8,78
|Global Men. Değ.
|2,79
|0,36
|48,40
|Global Yat. Holding
|3,23
|1,25
|-33,68
|Good-Year
|4,61
|0,88
|13,83
|Göltaş Çimento
|14,43
|0,49
|-18,89
|Gözde Girişim
|3,83
|1,59
|-25,49
|GSD Denizcilik
|2,69
|9,35
|5,08
|GSD Holding
|1,63
|1,87
|9,40
|Gübre Fabrik.
|15,96
|0,38
|76,55
|Güler Yat. Holding
|20,24
|10,00
|897,04
|Güneş Sigorta
|3,06
|1,66
|40,37
|Halk GMYO
|1,45
|0,00
|18,85
|Halk Sigorta
|3,92
|-1,75
|97,98
|Hatay Tekstil
|9,68
|4,88
|40,90
|Hedef Girişim
|2,34
|0,43
|-10,34
|Hektaş
|13,29
|2,47
|65,71
|HUB Girişim
|21,84
|-0,09
|132,62
|Hürriyet Gzt.
|1,43
|1,42
|25,44
|ICBC Turkey Bank
|4,44
|2,07
|-15,75
|İdealist Danışmanlık
|3,90
|9,86
|17,47
|İdealist GMYO
|3,32
|0,00
|8,50
|İhlas Ev Aletleri
|1,93
|1,05
|-38,34
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|0,00
|0,83
|İhlas Gazetecilik
|3,72
|-2,11
|-45,37
|İhlas Holding
|0,70
|1,45
|-23,08
|İhlas Yayın Holding
|1,07
|4,90
|4,90
|İndeks Bilgisayar
|10,05
|5,79
|3,61
|Info Yatırım
|6,02
|3,79
|-32,36
|İntema
|9,21
|0,11
|-0,54
|İpek Doğal Enerji
|12,95
|2,78
|67,75
|İskenderun Demir Çelik
|6,93
|0,58
|-13,48
(Sürecek)