Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,32
|-0,60
|78,49
|Acıpayam Selüloz
|9,31
|-0,64
|46,15
|Adel Kalemcilik
|13,61
|-0,29
|-13,31
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,66
|0,00
|16,22
|Afyon Çimento
|2,91
|0,00
|27,73
|Ak Enerji
|1,25
|-0,79
|14,68
|Akbank
|5,81
|-1,02
|-28,36
|Akçansa
|12,19
|8,26
|25,74
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,25
|-0,88
|6,64
|Akfen GMYO
|3,60
|-1,37
|-11,11
|Akın Tekstil
|14,74
|-0,74
|6,89
|Akiş GMYO
|3,64
|-0,27
|-9,90
|Akmerkez GMYO
|26,72
|0,23
|19,26
|Aksa
|6,78
|0,89
|-3,19
|Aksa Enerji
|4,70
|0,64
|23,68
|Aksigorta
|6,48
|-1,67
|19,60
|Aksu Enerji
|9,85
|0,31
|-33,76
|Alarko Carrıer
|70,95
|-0,91
|18,25
|Alarko GMYO
|14,95
|0,40
|-1,53
|Alarko Holding
|5,32
|-0,19
|-10,59
|Albaraka Türk
|1,50
|0,00
|-1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,11
|0,42
|58,72
|Alkim Kağıt
|10,10
|1,00
|86,35
|Alkim Kimya
|12,39
|-0,08
|99,77
|Altınyağ
|1,56
|6,12
|280,49
|Altınyunus Çeşme
|41,58
|10,00
|316,22
|Anadolu Cam
|4,28
|-0,93
|0,37
|Anadolu Efes
|19,52
|-0,15
|-15,42
|Anadolu Grubu Holding
|19,25
|-0,26
|9,44
|Anadolu Hayat Emek.
|6,68
|0,30
|9,78
|Anadolu Isuzu
|12,57
|-0,24
|3,29
|Anadolu Sigorta
|6,28
|2,45
|51,20
|Anel Elektrik
|4,00
|-1,23
|24,61
|Arçelik
|16,88
|-1,17
|-19,00
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,36
|9,99
|Arena Bilgisayar
|15,01
|2,18
|106,04
|Armada Bilgisayar
|23,44
|-2,33
|43,01
|Arsan Tekstil
|4,88
|-1,21
|36,31
|Artı Yatırım Holding
|2,25
|2,74
|177,78
|Aselsan
|32,44
|0,75
|54,92
|Ata GMYO
|3,45
|0,29
|-23,84
|Atakule GMYO
|1,84
|1,66
|-4,17
|Atlantis Yatırım Holding
|1,77
|-5,85
|77,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|0,70
|0,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,82
|-1,38
|-4,37
|Avrasya GMYO
|2,20
|1,85
|45,70
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,98
|1,02
|8,79
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,70
|0,01
|11,11
|Avrupa Yatırım Holding
|1,64
|-1,80
|6,49
|Ayen Enerji
|3,47
|0,29
|0,00
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,97
|-0,34
|35,62
|Aygaz
|11,38
|2,25
|-6,31
|Bagfaş
|17,81
|3,01
|5,89
|Bak Ambalaj
|8,52
|0,24
|15,92
|Balatacılar Balatacılık
|2,35
|-0,84
|89,52
|Bantaş Ambalaj
|3,71
|-0,54
|47,22
|Banvit
|24,40
|0,83
|31,39
|Baştaş Başkent Çimento
|3,50
|0,29
|35,14
|Batı Çimento
|3,23
|1,57
|-2,42
|Batısöke Çimento
|1,35
|-0,74
|3,05
|Bayrak Taban Sanayi
|5,77
|9,90
|Bera Holding
|4,50
|1,12
|16,88
|Berkosan Yalıtım
|3,79
|-0,26
|38,32
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,59
|-0,38
|5,71
|Beyaz Filo
|3,88
|0,52
|22,78
|Bilici Yatırım
|7,46
|0,00
|70,71
|Bim Mağazalar
|64,05
|-1,00
|38,61
|Birko Mensucat
|0,50
|6,38
|61,29
|Birlik Mensucat
|1,55
|0,00
|35,96
|Bizim Mağazaları
|18,11
|3,49
|62,13
|Bomonti Elektrik
|4,42
|-1,78
|245,31
|Borusan Mannesmann
|10,48
|-0,10
|-8,47
|Borusan Yat. Paz.
|69,25
|-0,43
|15,58
|Bosch Fren Sistemleri
|300,10
|-0,69
|4,28
|Bossa
|10,18
|6,82
|26,30
|Brisa
|11,10
|1,83
|18,35
|Burçelik
|8,70
|-0,11
|49,74
|Burçelik Vana
|18,99
|2,65
|95,57
|Bursa Çimento
|4,18
|-0,24
|4,41
|Carrefoursa
|7,26
|-0,27
|54,14
|Casa Emtia Petrol
|22,00
|0,09
|134,29
|Ceo Event Medya
|3,54
|0,57
|-3,34
|Coca Cola İçecek
|41,02
|-0,92
|8,35
|Cosmos Yat. Holding
|2,93
|0,00
|43,63
|Credıtwest Faktorıng
|4,09
|-4,44
|42,01
|Çelebi
|82,35
|-1,02
|-19,34
|Çelik Halat
|10,08
|0,80
|55,08
|Çemaş Döküm
|1,26
|1,61
|0,52
|Çemtaş
|8,37
|-1,06
|2,96
|Çimbeton
|63,35
|2,10
|53,54
|Çimentaş
|24,64
|2,67
|64,27
|Çimsa
|9,43
|1,95
|3,85
|Çuhadaroğlu Metal
|3,39
|-0,29
|6,27
|Dagi Giyim
|4,34
|0,93
|73,60
|Dagi Yatırım Holding
|10,38
|8,13
|359,29
|Dardanel
|11,51
|5,40
|203,69
|Datagate Bilgisayar
|8,86
|-0,67
|13,44
|Demısaş Döküm
|3,95
|-1,00
|13,51
|Denge Holding
|1,50
|0,00
|9,49
|Deniz GMYO
|4,88
|-1,41
|-3,37
|Denizli Cam
|7,79
|0,78
|-6,59
|Derimod
|6,90
|0,73
|-3,36
|Derlüks Deri
|5,90
|2,97
|45,83
|Desa Deri
|4,65
|-1,48
|2,42
|Despec Bilgisayar
|7,00
|-0,28
|65,09
|Deva Holding
|18,03
|0,06
|101,95
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,31
|0,00
|67,95
|Ditaş Doğan
|16,08
|-0,74
|68,99
|DO-CO
|391,20
|-1,95
|-30,64
|Doğan Burda
|12,00
|0,00
|97,69
|Doğan Holding
|1,97
|-1,01
|9,72
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,08
|0,97
|26,06
|Doğusan
|2,35
|-0,42
|12,98
|Doğuş GMYO
|5,74
|0,70
|26,71
|Doğuş Otomotiv
|12,76
|5,02
|34,03
|Döktaş Dökümcülük
|25,16
|-0,32
|-20,49
|Duran Doğan Basım
|16,33
|0,25
|16,31
|Dyo Boya
|5,83
|1,75
|18,98
|Eczacıbaşı İlaç
|5,71
|0,35
|56,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,03
|2,52
|35,27
|Edip Gayrimenkul
|2,09
|-0,48
|50,36
|Ege Endüstri
|573,20
|-0,05
|1,89
|Ege Gübre
|81,15
|3,05
|62,95
|Ege Profil
|15,07
|-0,13
|25,90
|Ege Seramik
|4,93
|1,86
|32,88
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,81
|9,70
|465,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,61
|9,52
|312,82
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,06
|9,28
|430,00
|Egeplast
|17,50
|-1,24
|40,00
|Ekiz Kimya
|9,60
|8,11
|1473,77
|Emek Elektrik
|2,23
|-0,45
|40,25
|Eminiş Ambalaj
|3,91
|-9,91
|157,24
|Emlak Konut GMYO
|1,98
|1,54
|35,62
|Enerjisa Enerji
|8,16
|0,25
|21,14
|Enka İnşaat
|5,57
|0,36
|-0,21
|Erbosan
|21,14
|-0,47
|-15,37
|Ereğli Demir Çelik
|8,65
|0,35
|-4,31
|Ersu Gıda
|4,62
|-0,43
|123,19
|Escort Teknoloji
|3,92
|3,43
|182,01
|Etiler Gıda
|2,94
|-0,34
|20,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,91
|2,14
|14,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,56
|1,30
|24,80
|Euro Yat. Ort.
|1,58
|2,60
|33,90
|Euro Yatırım Holding
|1,86
|6,90
|24,00
|Fenerbahçe Futbol
|12,82
|-0,93
|-11,40
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,06
|0,25
|-11,16
|F-M İzmit Piston
|50,60
|2,35
|6,83
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,43
|-1,88
|35,63
|Ford Otosan
|69,45
|2,81
|5,04
|Formet Çelik Kapı
|3,58
|-9,82
|19,33
|Frigo Pak Gıda
|16,89
|-4,25
|30,32
|Galatasaray Sportif
|3,70
|-1,60
|82,27
|Garanti Bankası
|8,11
|-0,98
|-27,20
|Garanti Faktoring
|4,89
|0,82
|26,36
|Garanti Yat. Ort.
|1,83
|0,00
|69,44
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,58
|-1,54
|204,61
|Gedik Yatırım Holding
|24,00
|-1,23
|212,09
|Gediz Ambalaj
|10,15
|-1,26
|50,15
|Gentaş
|2,45
|0,00
|11,87
|Gersan Elektrik
|4,45
|-0,89
|39,50
|Global Men. Değ.
|4,76
|-3,05
|153,19
|Global Yat. Holding
|3,75
|2,46
|-23,00
|Good-Year
|5,12
|1,79
|26,42
|Göltaş Çimento
|16,79
|-0,36
|-5,62
|Gözde Girişim
|4,48
|0,00
|-12,84
|GSD Denizcilik
|4,59
|-2,75
|79,30
|GSD Holding
|1,76
|0,00
|18,12
|Gübre Fabrik.
|25,02
|0,08
|176,77
|Güler Yat. Holding
|11,80
|9,97
|481,28
|Güneş Sigorta
|3,90
|1,56
|78,90
|Halk GMYO
|1,97
|0,51
|61,48
|Halk Sigorta
|4,40
|1,85
|122,22
|Hatay Tekstil
|9,67
|0,00
|40,76
|Hedef Girişim
|2,75
|1,48
|5,36
|Hektaş
|14,40
|-0,62
|79,55
|HUB Girişim
|21,30
|1,43
|126,87
|Hürriyet Gzt.
|1,44
|-5,26
|26,32
|ICBC Turkey Bank
|5,16
|5,95
|-2,09
|İdealist Danışmanlık
|3,39
|0,30
|2,11
|İdealist GMYO
|4,33
|1,17
|41,50
|İhlas Ev Aletleri
|2,05
|-2,38
|-34,50
|İhlas Gayrimenkul
|1,65
|8,55
|37,50
|İhlas Gazetecilik
|4,31
|-0,92
|-36,71
|İhlas Holding
|0,80
|1,27
|-12,09
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|1,72
|15,69
|İndeks Bilgisayar
|10,88
|-0,91
|12,16
|Info Yatırım
|4,78
|-0,58
|-1,70
|İntema
|11,14
|1,46
|20,30
|İpek Doğal Enerji
|14,32
|-0,62
|85,49
|İskenderun Demir Çelik
|7,03
|0,14
|-12,23
(Sürecek)