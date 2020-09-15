Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyat Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,64 1,39 95,70 Acıpayam Selüloz 10,58 9,98 67,55 Adel Kalemcilik 18,95 1,34 20,70 Adese Alışveriş Ticaret 2,11 0,48 47,73 Afyon Çimento 4,12 0,73 80,84 Ak Enerji 1,97 0,00 80,73 Akbank 4,90 0,20 -39,58 Akçansa 12,80 0,47 32,04 Akdeniz Yatırım Hold. 5,39 2,08 155,45 Akfen GMYO 3,38 0,90 -16,54 Akın Tekstil 15,18 1,61 10,08 Akiş GMYO 2,83 0,71 -9,66 Akmerkez GMYO 41,34 0,15 84,51 Aksa 6,97 0,00 -0,48 Aksa Enerji 5,56 0,54 46,32 Aksigorta 7,18 -0,55 32,52 Aksu Enerji 10,67 0,85 -28,24 Alarko Carrıer 94,00 1,90 57,39 Alarko GMYO 15,52 -0,58 5,59 Alarko Holding 5,29 2,92 -11,09 Albaraka Türk 1,49 0,00 -2,61 Alcatel Lucent Teletaş 26,30 -0,23 118,44 Alkim Kağıt 13,85 0,51 155,55 Alkim Kimya 13,95 1,45 124,93 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,40 241,46 Altınyunus Çeşme 70,30 9,93 603,70 Anadolu Cam 5,50 0,36 29,93 Anadolu Efes 20,86 0,29 -1,96 Anadolu Grubu Holding 17,11 0,94 -2,73 Anadolu Hayat Emek. 7,51 0,13 23,42 Anadolu Isuzu 13,69 0,37 12,49 Anadolu Sigorta 6,28 0,32 51,20 Anel Elektrik 5,59 -0,18 74,40 Arçelik 22,96 1,32 10,17 ARD Bilişim Teknolojileri 28,92 0,42 Arena Bilgisayar 37,96 0,96 421,07 Armada Bilgisayar 71,35 9,94 335,33 Arsan Tekstil 5,34 0,19 49,16 Artı Yatırım Holding 4,98 514,81 ASELSAN 16,81 0,48 61,03 Ata GMYO 3,48 0,29 -23,18 Atakule GMYO 2,37 1,72 23,44 Atlantis Yatırım Holding 2,22 122,00 Atlas Yat. Ort. 1,54 -0,65 59,33 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,65 0,37 1,82 Avrasya GMYO 2,30 0,00 52,32 Avrasya Petrol ve Tur. 2,45 0,41 34,62 Avrasya Stratejik GMYF 1.447,60 12,57 Avrupa Yatırım Holding 2,28 6,54 48,05 Ayen Enerji 5,48 0,00 57,93 Ayes Çelik Hasır ve Çit 7,35 235,62 Aygaz 11,61 0,09 -4,41 Bagfaş 15,41 1,58 -8,38 Bak Ambalaj 11,35 1,52 55,81 Balatacılar Balatacılık 2,99 141,13 Bantaş Ambalaj 3,92 0,77 55,56 Banvit 26,10 -2,61 40,55 Baştaş Başkent Çimento 5,09 96,53 Batı Çimento 3,68 0,27 11,18 Batısöke Çimento 1,76 -0,56 34,35 Bayrak Taban Sanayi 7,53 -2,71 Bera Holding 9,37 0,75 143,38 Berkosan Yalıtım 5,91 9,85 115,69 Beşiktaş Futbol Yat. 3,45 -6,76 40,82 Beyaz Filo 5,85 9,96 86,91 Bilici Yatırım 5,17 1,57 80,36 Bim Mağazalar 71,40 1,56 54,51 Birko Mensucat 0,51 8,51 64,52 Birlik Mensucat 2,63 4,78 130,70 Bizim Mağazaları 15,77 1,15 41,18 Bomonti Elektrik 5,24 309,38 Borusan Mannesmann 13,23 -0,60 15,55 Borusan Yat. Paz. 93,70 4,11 56,39 Bosch Fren Sistemleri 900,00 212,74 Bossa 10,23 0,39 26,92 Brisa 11,90 -0,25 26,88 Burçelik 21,32 -2,20 266,95 Burçelik Vana 59,00 0,00 507,62 Bursa Çimento 6,00 0,67 49,87 Carrefoursa 12,32 10,00 161,57 Casa Emtia Petrol 31,22 232,48 Ceo Event Medya 4,34 0,00 18,51 Coca Cola İçecek 45,54 1,02 20,29 Cosmos Yat. Holding 4,35 113,24 Credıtwest Faktorıng 4,74 -6,32 64,58 Çelebi 71,85 0,49 -27,68 Çelik Halat 12,48 2,80 92,00 Çemaş Döküm 1,60 1,91 27,64 Çemtaş 11,59 0,35 42,58 Çimbeton 92,85 9,95 125,04 Çimentaş 33,22 5,46 121,47 Çimsa 11,76 0,68 29,52 Çuhadaroğlu Metal 5,31 -0,56 66,46 Dagi Giyim 10,52 -1,96 320,80 Dagi Yatırım Holding 6,80 -1,31 200,88 Dardanel 12,45 228,50 Datagate Bilgisayar 11,49 0,88 47,12 Demısaş Döküm 5,93 3,85 70,40 Denge Holding 2,80 104,38 Deniz GMYO 3,09 0,00 46,85 Denizli Cam 7,78 -0,26 -6,71 Derimod 7,22 -1,10 1,12 Derlüks Deri 8,35 -0,60 106,39 Desa Deri 6,38 -1,69 40,53 Despec Bilgisayar 9,52 1,17 124,53 Deva Holding 19,24 0,52 115,51 Dinamik Isı Makina Yalıtım 7,50 Diriteks Diriliş Tekstil 1,96 151,28 Ditaş Doğan 33,84 -3,26 255,64 DO-CO 330,60 1,26 -41,38 Doğan Burda 22,50 270,68 Doğan Holding 2,20 2,33 22,53 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,86 -0,35 73,33 Doğusan 3,78 0,53 81,73 Doğuş GMYO 11,08 -0,98 144,59 Doğuş Otomotiv 15,20 -0,98 59,66 Döktaş Dökümcülük 32,20 6,41 1,75 Duran Doğan Basım 18,70 0,43 33,19 Dyo Boya 6,84 0,74 39,59 Eczacıbaşı İlaç 6,79 2,41 86,00 Eczacıbaşı Yatırım 16,85 4,33 74,93 Edip Gayrimenkul 2,83 8,43 103,60 Ege Endüstri 742,30 1,27 31,95 Ege Gübre 123,80 9,27 151,14 Ege Profil 16,38 -0,67 36,84 Ege Seramik 5,63 -0,35 53,05 Egeli & Co Tarım Girişim 1,04 225,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,99 153,85 Egeli&Co Yatırım Holding 0,73 265,00 Egeplast 17,05 36,40 Ekiz Kimya 10,58 9,98 1634,43 Emek Elektrik 3,62 0,00 127,67 Eminiş Ambalaj 12,83 744,08 Emlak Konut GMYO 1,83 0,00 26,41 Enerjisa Enerji 8,74 0,34 29,75 Enka İnşaat 6,71 0,45 20,21 Erbosan 23,86 1,45 -4,48 Ereğli Demir Çelik 9,13 -0,22 3,65 Ersu Gıda 4,55 -0,44 119,81 Escort Teknoloji 3,71 -0,27 166,91 Etiler Gıda 3,45 195,48 Euro Kapital Yat. Ort. 2,15 2,38 34,06 Euro Trend Yat. Ort. 1,97 0,00 65,02 Euro Yat. Ort. 1,98 0,00 75,88 Euro Yatırım Holding 1,98 2,06 32,00 Fade Gıda 6,16 Fenerbahçe Futbol 34,04 -9,99 135,25 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.153,40 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,33 0,23 -5,25 F-M İzmit Piston 93,80 2,51 98,05 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,11 -1,54 57,48 Ford Otosan 88,25 2,02 33,48 Formet Çelik Kapı 3,32 -5,68 10,67 Frigo Pak Gıda 22,62 222,89 Galatasaray Sportif 3,74 -6,50 84,24 Garanti Bankası 6,79 0,15 -39,05 Garanti Faktoring 10,90 -0,09 181,65 Garanti Yat. Ort. 2,92 6,18 173,41 Gedik Y. Men. Değ. 9,06 0,33 188,08 Gedik Yatırım Holding 24,84 1,39 223,02 Gediz Ambalaj 15,20 4,54 124,85 Gentaş 2,86 0,70 38,70 Gersan Elektrik 6,92 1,32 116,93 Global Men. Değ. 4,77 -0,21 153,72 Global Yat. Holding 4,42 0,91 -9,24 Good-Year 5,05 1,00 24,69 Göltaş Çimento 26,44 -3,22 48,62 Gözde Girişim 5,58 0,90 8,56 GSD Denizcilik 4,45 0,91 73,83 GSD Holding 2,12 0,47 42,28 Gübre Fabrik. 28,80 1,98 218,58 Güler Yat. Holding 17,10 1,00 742,36 Halk GMYO 2,22 -1,77 90,62 Hatay Tekstil 12,12 -2,02 79,98 Hedef Girişim 3,74 1,63 56,73 Hektaş 12,74 0,55 58,85 HUB Girişim 18,91 0,53 101,41 Hürriyet Gzt. 1,69 -2,31 48,25 ICBC Turkey Bank 7,83 2,35 48,58 İdealist Danışmanlık 6,00 9,89 80,72 İdealist GMYO 5,12 1,59 67,32 İhlas Ev Aletleri 2,12 -0,47 -32,27 İhlas Gayrimenkul 1,45 -2,03 20,83 İhlas Gazetecilik 4,97 4,19 9,47 İhlas Holding 1,05 -0,94 15,38 İhlas Yayın Holding 1,22 0,00 46,34 İndeks Bilgisayar 14,78 0,34 57,57 Info Yatırım 7,82 1,96 60,82 İntema 19,00 0,00 105,18 İpek Doğal Enerji 12,01 0,42 55,57 İskenderun Demir Çelik 7,25 0,42 -7,23 (Sürecek) (Sürecek) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Roma, forma taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kutlubay: Son birkaç haftada vaka sayısında dikkat çekici bir artış var

Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var

Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma! BAE ve Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzaladı

9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi

Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı

Fenerbahçe, Mandzukic ve Diego Costa transferlerini yalanladı

Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1742 yeni vaka tespit edildi

9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı

Son Dakika: Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı

Arsenal, Aubameyang'ın sözleşmesini yeniledi

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi

Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok

Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı