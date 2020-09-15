Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyat
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,64
|1,39
|95,70
|Acıpayam Selüloz
|10,58
|9,98
|67,55
|Adel Kalemcilik
|18,95
|1,34
|20,70
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,11
|0,48
|47,73
|Afyon Çimento
|4,12
|0,73
|80,84
|Ak Enerji
|1,97
|0,00
|80,73
|Akbank
|4,90
|0,20
|-39,58
|Akçansa
|12,80
|0,47
|32,04
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,39
|2,08
|155,45
|Akfen GMYO
|3,38
|0,90
|-16,54
|Akın Tekstil
|15,18
|1,61
|10,08
|Akiş GMYO
|2,83
|0,71
|-9,66
|Akmerkez GMYO
|41,34
|0,15
|84,51
|Aksa
|6,97
|0,00
|-0,48
|Aksa Enerji
|5,56
|0,54
|46,32
|Aksigorta
|7,18
|-0,55
|32,52
|Aksu Enerji
|10,67
|0,85
|-28,24
|Alarko Carrıer
|94,00
|1,90
|57,39
|Alarko GMYO
|15,52
|-0,58
|5,59
|Alarko Holding
|5,29
|2,92
|-11,09
|Albaraka Türk
|1,49
|0,00
|-2,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,30
|-0,23
|118,44
|Alkim Kağıt
|13,85
|0,51
|155,55
|Alkim Kimya
|13,95
|1,45
|124,93
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,40
|241,46
|Altınyunus Çeşme
|70,30
|9,93
|603,70
|Anadolu Cam
|5,50
|0,36
|29,93
|Anadolu Efes
|20,86
|0,29
|-1,96
|Anadolu Grubu Holding
|17,11
|0,94
|-2,73
|Anadolu Hayat Emek.
|7,51
|0,13
|23,42
|Anadolu Isuzu
|13,69
|0,37
|12,49
|Anadolu Sigorta
|6,28
|0,32
|51,20
|Anel Elektrik
|5,59
|-0,18
|74,40
|Arçelik
|22,96
|1,32
|10,17
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,92
|0,42
|Arena Bilgisayar
|37,96
|0,96
|421,07
|Armada Bilgisayar
|71,35
|9,94
|335,33
|Arsan Tekstil
|5,34
|0,19
|49,16
|Artı Yatırım Holding
|4,98
|514,81
|ASELSAN
|16,81
|0,48
|61,03
|Ata GMYO
|3,48
|0,29
|-23,18
|Atakule GMYO
|2,37
|1,72
|23,44
|Atlantis Yatırım Holding
|2,22
|122,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,54
|-0,65
|59,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,65
|0,37
|1,82
|Avrasya GMYO
|2,30
|0,00
|52,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,45
|0,41
|34,62
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.447,60
|12,57
|Avrupa Yatırım Holding
|2,28
|6,54
|48,05
|Ayen Enerji
|5,48
|0,00
|57,93
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|7,35
|235,62
|Aygaz
|11,61
|0,09
|-4,41
|Bagfaş
|15,41
|1,58
|-8,38
|Bak Ambalaj
|11,35
|1,52
|55,81
|Balatacılar Balatacılık
|2,99
|141,13
|Bantaş Ambalaj
|3,92
|0,77
|55,56
|Banvit
|26,10
|-2,61
|40,55
|Baştaş Başkent Çimento
|5,09
|96,53
|Batı Çimento
|3,68
|0,27
|11,18
|Batısöke Çimento
|1,76
|-0,56
|34,35
|Bayrak Taban Sanayi
|7,53
|-2,71
|Bera Holding
|9,37
|0,75
|143,38
|Berkosan Yalıtım
|5,91
|9,85
|115,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,45
|-6,76
|40,82
|Beyaz Filo
|5,85
|9,96
|86,91
|Bilici Yatırım
|5,17
|1,57
|80,36
|Bim Mağazalar
|71,40
|1,56
|54,51
|Birko Mensucat
|0,51
|8,51
|64,52
|Birlik Mensucat
|2,63
|4,78
|130,70
|Bizim Mağazaları
|15,77
|1,15
|41,18
|Bomonti Elektrik
|5,24
|309,38
|Borusan Mannesmann
|13,23
|-0,60
|15,55
|Borusan Yat. Paz.
|93,70
|4,11
|56,39
|Bosch Fren Sistemleri
|900,00
|212,74
|Bossa
|10,23
|0,39
|26,92
|Brisa
|11,90
|-0,25
|26,88
|Burçelik
|21,32
|-2,20
|266,95
|Burçelik Vana
|59,00
|0,00
|507,62
|Bursa Çimento
|6,00
|0,67
|49,87
|Carrefoursa
|12,32
|10,00
|161,57
|Casa Emtia Petrol
|31,22
|232,48
|Ceo Event Medya
|4,34
|0,00
|18,51
|Coca Cola İçecek
|45,54
|1,02
|20,29
|Cosmos Yat. Holding
|4,35
|113,24
|Credıtwest Faktorıng
|4,74
|-6,32
|64,58
|Çelebi
|71,85
|0,49
|-27,68
|Çelik Halat
|12,48
|2,80
|92,00
|Çemaş Döküm
|1,60
|1,91
|27,64
|Çemtaş
|11,59
|0,35
|42,58
|Çimbeton
|92,85
|9,95
|125,04
|Çimentaş
|33,22
|5,46
|121,47
|Çimsa
|11,76
|0,68
|29,52
|Çuhadaroğlu Metal
|5,31
|-0,56
|66,46
|Dagi Giyim
|10,52
|-1,96
|320,80
|Dagi Yatırım Holding
|6,80
|-1,31
|200,88
|Dardanel
|12,45
|228,50
|Datagate Bilgisayar
|11,49
|0,88
|47,12
|Demısaş Döküm
|5,93
|3,85
|70,40
|Denge Holding
|2,80
|104,38
|Deniz GMYO
|3,09
|0,00
|46,85
|Denizli Cam
|7,78
|-0,26
|-6,71
|Derimod
|7,22
|-1,10
|1,12
|Derlüks Deri
|8,35
|-0,60
|106,39
|Desa Deri
|6,38
|-1,69
|40,53
|Despec Bilgisayar
|9,52
|1,17
|124,53
|Deva Holding
|19,24
|0,52
|115,51
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|7,50
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,96
|151,28
|Ditaş Doğan
|33,84
|-3,26
|255,64
|DO-CO
|330,60
|1,26
|-41,38
|Doğan Burda
|22,50
|270,68
|Doğan Holding
|2,20
|2,33
|22,53
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,86
|-0,35
|73,33
|Doğusan
|3,78
|0,53
|81,73
|Doğuş GMYO
|11,08
|-0,98
|144,59
|Doğuş Otomotiv
|15,20
|-0,98
|59,66
|Döktaş Dökümcülük
|32,20
|6,41
|1,75
|Duran Doğan Basım
|18,70
|0,43
|33,19
|Dyo Boya
|6,84
|0,74
|39,59
|Eczacıbaşı İlaç
|6,79
|2,41
|86,00
|Eczacıbaşı Yatırım
|16,85
|4,33
|74,93
|Edip Gayrimenkul
|2,83
|8,43
|103,60
|Ege Endüstri
|742,30
|1,27
|31,95
|Ege Gübre
|123,80
|9,27
|151,14
|Ege Profil
|16,38
|-0,67
|36,84
|Ege Seramik
|5,63
|-0,35
|53,05
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,04
|225,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,99
|153,85
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,73
|265,00
|Egeplast
|17,05
|36,40
|Ekiz Kimya
|10,58
|9,98
|1634,43
|Emek Elektrik
|3,62
|0,00
|127,67
|Eminiş Ambalaj
|12,83
|744,08
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|0,00
|26,41
|Enerjisa Enerji
|8,74
|0,34
|29,75
|Enka İnşaat
|6,71
|0,45
|20,21
|Erbosan
|23,86
|1,45
|-4,48
|Ereğli Demir Çelik
|9,13
|-0,22
|3,65
|Ersu Gıda
|4,55
|-0,44
|119,81
|Escort Teknoloji
|3,71
|-0,27
|166,91
|Etiler Gıda
|3,45
|195,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,15
|2,38
|34,06
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,97
|0,00
|65,02
|Euro Yat. Ort.
|1,98
|0,00
|75,88
|Euro Yatırım Holding
|1,98
|2,06
|32,00
|Fade Gıda
|6,16
|Fenerbahçe Futbol
|34,04
|-9,99
|135,25
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.153,40
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,33
|0,23
|-5,25
|F-M İzmit Piston
|93,80
|2,51
|98,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,11
|-1,54
|57,48
|Ford Otosan
|88,25
|2,02
|33,48
|Formet Çelik Kapı
|3,32
|-5,68
|10,67
|Frigo Pak Gıda
|22,62
|222,89
|Galatasaray Sportif
|3,74
|-6,50
|84,24
|Garanti Bankası
|6,79
|0,15
|-39,05
|Garanti Faktoring
|10,90
|-0,09
|181,65
|Garanti Yat. Ort.
|2,92
|6,18
|173,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,06
|0,33
|188,08
|Gedik Yatırım Holding
|24,84
|1,39
|223,02
|Gediz Ambalaj
|15,20
|4,54
|124,85
|Gentaş
|2,86
|0,70
|38,70
|Gersan Elektrik
|6,92
|1,32
|116,93
|Global Men. Değ.
|4,77
|-0,21
|153,72
|Global Yat. Holding
|4,42
|0,91
|-9,24
|Good-Year
|5,05
|1,00
|24,69
|Göltaş Çimento
|26,44
|-3,22
|48,62
|Gözde Girişim
|5,58
|0,90
|8,56
|GSD Denizcilik
|4,45
|0,91
|73,83
|GSD Holding
|2,12
|0,47
|42,28
|Gübre Fabrik.
|28,80
|1,98
|218,58
|Güler Yat. Holding
|17,10
|1,00
|742,36
|Halk GMYO
|2,22
|-1,77
|90,62
|Hatay Tekstil
|12,12
|-2,02
|79,98
|Hedef Girişim
|3,74
|1,63
|56,73
|Hektaş
|12,74
|0,55
|58,85
|HUB Girişim
|18,91
|0,53
|101,41
|Hürriyet Gzt.
|1,69
|-2,31
|48,25
|ICBC Turkey Bank
|7,83
|2,35
|48,58
|İdealist Danışmanlık
|6,00
|9,89
|80,72
|İdealist GMYO
|5,12
|1,59
|67,32
|İhlas Ev Aletleri
|2,12
|-0,47
|-32,27
|İhlas Gayrimenkul
|1,45
|-2,03
|20,83
|İhlas Gazetecilik
|4,97
|4,19
|9,47
|İhlas Holding
|1,05
|-0,94
|15,38
|İhlas Yayın Holding
|1,22
|0,00
|46,34
|İndeks Bilgisayar
|14,78
|0,34
|57,57
|Info Yatırım
|7,82
|1,96
|60,82
|İntema
|19,00
|0,00
|105,18
|İpek Doğal Enerji
|12,01
|0,42
|55,57
|İskenderun Demir Çelik
|7,25
|0,42
|-7,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 14:27 - Kaynak: AA
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