Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 10,94 6,21 488,17 Acıpayam Selüloz 17,53 -0,06 177,61 Adel Kalemcilik 23,16 -1,11 47,52 Adese Alışveriş Ticaret 2,76 7,39 93,24 Afyon Çimento 4,68 1,74 105,42 Ak Enerji 2,49 -4,60 128,44 Akbank 5,32 2,31 -34,40 Akçansa 14,34 1,92 47,92 Akdeniz Yatırım Hold. 7,84 8,74 271,56 Akfen GMYO 4,30 0,94 6,17 Akın Tekstil 20,62 1,78 49,53 Akiş GMYO 3,51 1,45 12,05 Akmerkez GMYO 79,20 1,54 253,50 Aksa 8,06 0,12 15,09 Aksa Enerji 6,75 -1,46 77,63 Aksigorta 8,45 0,96 55,97 Aksu Enerji 12,72 -2,15 -14,46 Alarko Carrıer 144,60 6,25 142,11 Alarko GMYO 18,88 3,23 28,45 Alarko Holding 6,09 1,16 2,35 Albaraka Portföy Start-Up GSYF 1.097,00 0,18 Albaraka Türk 1,71 4,91 11,76 Alcatel Lucent Teletaş 31,86 -2,81 164,62 Alkim Kağıt 13,44 -0,07 147,98 Alkim Kimya 14,57 0,34 134,92 Altınyağ Madencilik ve Enerji 3,30 0,61 704,88 Altınyunus Çeşme 54,80 -0,36 448,55 Anadolu Efes 23,24 0,78 9,22 Anadolu Grubu Holding 20,96 2,34 19,16 Anadolu Hayat Emek. 8,42 -0,36 38,37 Anadolu Isuzu 16,77 1,02 37,80 Anadolu Sigorta 7,08 0,00 70,46 Anel Elektrik 6,93 -3,08 116,21 Arçelik 27,38 -0,22 31,38 ARD Bilişim Teknolojileri 40,74 -1,59 Arena Bilgisayar 37,26 0,65 411,46 Armada Bilgisayar 58,20 -1,02 255,09 Arsan Tekstil 6,27 -0,16 75,14 Artı Yatırım Holding 13,24 1534,57 Aselsan 18,11 0,33 73,95 Ata GMYO 4,14 -0,96 -8,61 Atakule GMYO 2,84 7,17 47,92 Atlantis Yatırım Holding 6,36 9,84 536,00 Atlas Yat. Ort. 1,91 9,77 97,60 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,43 -0,07 7,64 Avrasya GMYO 3,39 6,60 124,50 Avrasya Petrol ve Tur. 3,40 0,89 86,81 Avrasya Stratejik GMYF 1.449,40 0,01 12,71 Avrupa Yatırım Holding 4,26 1,43 176,62 Ayen Enerji 6,37 -2,00 83,57 Ayes Çelik Hasır ve Çit 7,99 264,84 Aygaz 12,40 -1,20 2,09 Bagfaş 18,66 1,58 10,94 Bak Ambalaj 17,89 2,52 145,59 Balatacılar Balatacılık 10,47 744,35 Bantaş Ambalaj 4,94 1,65 96,03 Banvit 25,24 0,08 35,92 Baştaş Başkent Çimento 9,37 261,78 Batı Çimento 4,28 1,42 29,31 Batısöke Çimento 2,45 -0,81 87,02 Bayrak Taban Sanayi 8,84 -0,90 Bera Holding 10,15 0,20 163,64 Berkosan Yalıtım 6,02 5,06 119,71 Beşiktaş Futbol Yat. 3,40 0,00 38,78 Beyaz Filo 11,30 261,04 Bilici Yatırım 5,91 0,00 106,18 Bim Mağazalar 69,60 -0,14 50,62 Birko Mensucat 1,82 9,64 487,10 Birlik Mensucat 2,68 1,52 135,09 Bizim Mağazaları 16,77 -0,95 51,45 Bomonti Elektrik 13,90 985,94 Borusan Mannesmann 16,03 1,84 40,00 Borusan Yat. Paz. 177,90 6,53 196,93 Bosch Fren Sistemleri 908,70 10,00 215,76 Bossa 13,07 2,91 62,16 Brisa 14,23 -0,49 51,72 Burçelik 22,28 1,64 283,48 Burçelik Vana 58,05 0,00 497,84 Bursa Çimento 6,87 0,00 71,60 Carrefoursa 25,72 446,07 Casa Emtia Petrol 30,22 221,83 Ceo Event Medya 9,84 9,94 168,69 Coca Cola İçecek 54,00 -1,19 42,63 Cosmos Yat. Holding 8,78 -9,95 330,39 Credıtwest Faktorıng 5,09 -0,39 76,74 Çelebi 78,35 0,84 -21,14 Çelik Halat 15,70 4,67 141,54 Çemaş Döküm 2,23 4,69 77,90 Çemtaş 14,89 4,34 83,17 Çimbeton 146,80 9,96 255,79 Çimentaş 34,94 5,81 132,93 Çimsa 14,00 1,45 54,19 Çuhadaroğlu Metal 7,16 3,92 124,45 Dagi Giyim 14,39 475,60 Dagi Yatırım Holding 17,71 683,63 Dardanel 27,80 633,51 Datagate Bilgisayar 15,23 -1,10 95,01 Demısaş Döküm 6,57 0,92 88,79 Denge Holding 4,73 245,26 Deniz GMYO 3,60 2,56 71,09 Derimod 10,37 4,75 45,24 Derlüks Deri 9,02 0,33 122,95 Desa Deri 7,25 -0,28 59,69 Despec Bilgisayar 12,62 0,32 197,64 Deva Holding 21,20 4,85 137,46 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,96 -2,04 Diriteks Diriliş Tekstil 2,68 243,59 Ditaş Doğan 32,94 1,67 246,19 DO-CO 338,00 2,08 -40,07 Doğan Burda 24,00 295,39 Doğan Holding 2,44 -0,81 35,90 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,80 3,70 69,70 Doğusan 3,97 1,28 90,87 Doğuş GMYO 9,95 1,22 119,65 Doğuş Otomotiv 17,37 -1,92 82,46 Döktaş Dökümcülük 35,10 6,43 10,92 Duran Doğan Basım 22,56 3,96 60,68 Dyo Boya 12,75 -5,49 160,20 Eczacıbaşı İlaç 7,08 1,58 93,94 Eczacıbaşı Yatırım 19,93 2,10 106,91 Edip Gayrimenkul 3,45 0,29 148,20 Ege Endüstri 868,80 9,99 54,44 Ege Gübre 131,20 6,49 166,15 Ege Profil 22,02 1,01 83,96 Ege Seramik 7,13 2,74 93,83 Egeli & Co Tarım Girişim 1,79 459,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,99 410,26 Egeli&Co Yatırım Holding 1,22 510,00 Egeplast 20,06 60,48 Ekiz Kimya 9,79 1504,92 Emek Elektrik 3,83 -1,29 140,88 Eminiş Ambalaj 37,58 2372,37 Emlak Konut GMYO 1,93 0,00 33,32 Enerjisa Enerji 9,34 -0,95 38,66 Enka İnşaat 7,19 0,00 28,81 Erbosan 29,24 3,91 17,05 Ereğli Demir Çelik 9,62 -0,93 9,21 Ersu Gıda 5,58 -0,89 169,57 Escort Teknoloji 6,11 -1,77 339,57 Esenboğa Elektrik 16,53 9,98 Etiler Gıda 3,60 208,32 Euro Kapital Yat. Ort. 3,80 9,83 136,94 Euro Trend Yat. Ort. 6,11 9,89 411,80 Euro Yat. Ort. 4,12 9,87 265,98 Euro Yatırım Holding 2,87 -1,71 91,33 Fade Gıda 6,60 -1,05 Fenerbahçe Futbol 37,96 3,15 162,34 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.157,00 0,00 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,23 0,32 36,32 F-M İzmit Piston 133,80 7,30 182,50 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,36 0,00 73,73 Ford Otosan 91,40 0,33 38,24 Formet Çelik Kapı 6,69 123,00 Frigo Pak Gıda 21,98 213,76 Galatasaray Sportif 4,11 0,49 102,46 Garanti Bankası 7,36 2,51 -33,93 Garanti Faktoring 11,42 2,79 195,09 Garanti Yat. Ort. 3,43 9,94 244,10 Gedik Y. Men. Değ. 9,14 -0,98 190,62 Gediz Ambalaj 18,03 -0,39 166,72 Gentaş 3,79 1,07 83,80 Gersan Elektrik 7,16 1,27 124,45 Global Men. Değ. 4,96 -1,39 163,83 Global Yat. Holding 6,53 6,87 34,09 Good-Year 6,13 3,55 51,36 Göltaş Çimento 26,10 3,90 46,71 Gözde Girişim 6,74 2,28 31,13 GSD Denizcilik 4,96 -1,59 93,75 GSD Holding 2,45 2,94 64,43 Gübre Fabrik. 35,68 0,34 294,69 Güler Yat. Holding 14,27 -2,26 602,96 Halk GMYO 2,62 1,95 124,97 Hatay Tekstil 14,07 0,57 108,94 Hedef Girişim 6,06 5,39 153,95 Hektaş 13,62 -0,22 69,83 HUB Girişim 17,86 -0,11 90,23 Hürriyet Gzt. 2,51 5,02 120,18 ICBC Turkey Bank 7,14 2,00 35,48 İdealist Danışmanlık 10,57 218,37 İdealist GMYO 7,20 -0,41 135,29 İhlas Ev Aletleri 2,17 -0,46 -30,67 İhlas Gayrimenkul 1,42 -4,86 37,96 İhlas Gazetecilik 5,56 -9,89 22,47 İhlas Holding 1,19 0,00 30,77 İhlas Yayın Holding 1,37 -2,84 64,34 İndeks Bilgisayar 17,50 0,81 86,57 Info Yatırım 13,16 -0,98 170,63 İntema 20,30 1,70 119,22 Inveo Yatırım Holding 30,24 1,14 293,24 İpek Doğal Enerji 12,52 -2,11 62,18 İskenderun Demir Çelik 7,69 1,32 -1,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık

Çocuğu okula giden veliler dikkat! Virüsün en fazla bulaştığı yer tuvalet ve musluklar oldu

Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu

Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi

6 kuşaktır vatandaşa hizmet veriyorlar: Muhtarlık mesleğini 75 yıldır babadan oğula devreden aile işleriyle gurur duyuyor

Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu

Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor

Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti