Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|10,47
|2,25
|462,90
|Acıpayam Selüloz
|17,69
|2,37
|180,14
|Adel Kalemcilik
|22,48
|9,77
|43,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,83
|1,80
|98,14
|Afyon Çimento
|4,63
|0,43
|103,22
|Ak Enerji
|2,34
|0,43
|114,68
|Akbank
|5,73
|1,24
|-29,35
|Akçansa
|13,75
|1,40
|41,83
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,58
|3,46
|211,85
|Akfen GMYO
|4,12
|0,73
|1,73
|Akın Tekstil
|20,38
|2,41
|47,79
|Akiş GMYO
|3,96
|1,02
|26,42
|Akmerkez GMYO
|61,00
|0,58
|172,26
|Aksa
|9,33
|0,21
|33,22
|Aksa Enerji
|7,22
|0,14
|90,00
|Aksigorta
|7,41
|0,82
|36,77
|Aksu Enerji
|12,40
|-0,16
|-16,61
|Alarko Carrıer
|169,40
|10,00
|183,63
|Alarko GMYO
|18,35
|0,27
|24,85
|Alarko Holding
|6,53
|0,46
|11,15
|Albaraka Türk
|1,76
|0,00
|15,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,84
|0,85
|156,15
|Alkim Kağıt
|13,43
|0,60
|147,80
|Alkim Kimya
|14,64
|0,34
|136,05
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,82
|0,71
|587,80
|Altınyunus Çeşme
|51,70
|0,68
|417,52
|Anadolu Efes
|21,72
|0,84
|2,08
|Anadolu Grubu Holding
|21,98
|5,07
|24,96
|Anadolu Hayat Emek.
|8,40
|-0,47
|38,04
|Anadolu Isuzu
|16,26
|0,87
|33,61
|Anadolu Sigorta
|6,96
|0,29
|67,57
|Anel Elektrik
|3,32
|0,91
|88,33
|Arçelik
|27,76
|-0,50
|33,21
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,18
|3,47
|Arena Bilgisayar
|38,10
|0,42
|422,99
|Armada Bilgisayar
|48,98
|-0,61
|198,84
|Arsan Tekstil
|7,26
|7,88
|102,79
|Artı Yatırım Holding
|8,40
|9,95
|937,04
|Aselsan
|18,39
|2,00
|76,64
|Ata GMYO
|3,79
|-0,26
|-16,34
|Atakule GMYO
|2,50
|-1,19
|30,21
|Atlantis Yatırım Holding
|6,00
|5,45
|500,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,82
|-0,55
|88,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,34
|1,41
|6,97
|Avrasya GMYO
|3,14
|-0,63
|107,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,88
|0,70
|58,24
|Avrupa Yatırım Holding
|5,84
|-0,85
|279,22
|Ayen Enerji
|5,65
|-0,18
|62,82
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,62
|2,12
|384,93
|Aygaz
|12,24
|3,03
|0,77
|Bagfaş
|17,24
|-1,09
|2,50
|Bak Ambalaj
|18,35
|0,82
|151,90
|Balatacılar Balatacılık
|6,85
|-8,91
|452,42
|Bantaş Ambalaj
|5,48
|1,29
|117,46
|Banvit
|24,60
|-1,44
|32,47
|Baştaş Başkent Çimento
|7,90
|1,28
|205,02
|Batı Çimento
|4,43
|4,98
|33,84
|Batısöke Çimento
|2,56
|2,81
|95,42
|Bayrak Taban Sanayi
|8,10
|0,25
|Bera Holding
|10,26
|0,88
|166,49
|Berkosan Yalıtım
|6,80
|3,03
|148,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,14
|-0,32
|28,16
|Beyaz Filo
|11,00
|5,77
|251,46
|Bilici Yatırım
|6,85
|-4,73
|138,97
|Bim Mağazalar
|69,15
|0,22
|49,65
|Birko Mensucat
|1,45
|6,62
|367,74
|Birlik Mensucat
|2,60
|0,39
|128,07
|Bizim Mağazaları
|14,93
|1,15
|34,83
|Bomonti Elektrik
|16,23
|9,96
|1167,97
|Borusan Mannesmann
|15,74
|3,55
|37,47
|Borusan Yat. Paz.
|217,10
|9,98
|262,36
|Bosch Fren Sistemleri
|1.041,70
|10,00
|261,98
|Bossa
|13,59
|-0,07
|68,61
|Brisa
|18,33
|0,38
|95,44
|Burçelik
|22,26
|-0,09
|283,13
|Burçelik Vana
|69,75
|-1,76
|618,33
|Bursa Çimento
|8,48
|9,99
|111,82
|Carrefoursa
|23,40
|5,79
|396,82
|Casa Emtia Petrol
|49,70
|9,96
|429,29
|Ceo Event Medya
|7,28
|-0,14
|98,79
|Coca Cola İçecek
|53,80
|0,47
|42,10
|Cosmos Yat. Holding
|7,18
|-0,28
|251,96
|Credıtwest Faktorıng
|5,28
|-0,38
|83,33
|Çelebi
|80,80
|-3,12
|-18,67
|Çelik Halat
|15,42
|-0,39
|137,23
|Çemaş Döküm
|2,26
|0,00
|80,29
|Çemtaş
|15,46
|0,13
|90,18
|Çimbeton
|150,80
|6,72
|265,49
|Çimentaş
|31,96
|2,96
|113,07
|Çimsa
|15,19
|2,64
|67,29
|Çuhadaroğlu Metal
|6,83
|1,64
|114,11
|Dagi Giyim
|8,45
|-1,40
|238,00
|Dagi Yatırım Holding
|17,00
|-5,40
|652,21
|Dardanel
|24,84
|0,00
|555,41
|Datagate Bilgisayar
|16,16
|0,56
|106,91
|Demısaş Döküm
|6,18
|1,48
|77,59
|Denge Holding
|5,60
|2,75
|308,76
|Deniz GMYO
|3,45
|0,00
|63,96
|Derimod
|10,04
|-0,89
|40,62
|Derlüks Deri
|9,40
|4,44
|132,34
|Desa Deri
|7,11
|-0,70
|56,61
|Despec Bilgisayar
|12,17
|1,67
|187,03
|Deva Holding
|24,92
|0,97
|179,13
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,00
|-1,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,99
|9,92
|411,54
|Ditaş Doğan
|29,74
|1,16
|212,56
|DO-CO
|353,30
|-2,70
|-37,36
|Doğan Burda
|22,50
|270,68
|Doğan Holding
|2,63
|1,94
|46,48
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,74
|-0,36
|66,06
|Doğusan
|3,73
|0,00
|79,33
|Doğuş GMYO
|8,84
|-0,67
|95,14
|Doğuş Otomotiv
|26,24
|9,97
|175,63
|Döktaş Dökümcülük
|32,50
|-1,52
|2,70
|Duran Doğan Basım
|22,16
|2,50
|57,83
|Dyo Boya
|12,00
|5,36
|144,90
|Eczacıbaşı İlaç
|6,91
|0,73
|89,28
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,85
|0,21
|95,69
|Edip Gayrimenkul
|3,13
|1,62
|125,18
|Ege Endüstri
|1.415,00
|1,00
|151,53
|Ege Gübre
|127,60
|2,33
|158,85
|Ege Profil
|22,34
|-1,50
|86,63
|Ege Seramik
|8,54
|1,18
|132,16
|Egeplast
|19,20
|-1,54
|53,60
|Ekiz Kimya
|8,04
|0,00
|1218,03
|Emek Elektrik
|3,60
|0,84
|126,42
|Eminiş Ambalaj
|26,96
|9,95
|1673,68
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|1,60
|31,24
|Enerjisa Enerji
|9,82
|0,20
|45,78
|Enka İnşaat
|7,44
|0,13
|33,29
|Erbosan
|28,18
|1,37
|12,81
|Ereğli Demir Çelik
|11,57
|0,00
|31,35
|Ersu Gıda
|5,11
|0,00
|146,86
|Escort Teknoloji
|6,07
|-0,49
|336,69
|Esenboğa Elektrik
|18,42
|0,27
|Etiler Gıda
|4,51
|10,00
|286,26
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,99
|-3,39
|148,79
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,92
|-3,53
|312,12
|Euro Yat. Ort.
|9,30
|0,00
|726,12
|Euro Yatırım Holding
|3,15
|0,64
|110,00
|Fade Gıda
|5,88
|-0,34
|Fenerbahçe Futbol
|34,68
|-0,34
|139,67
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|8,42
|9,92
|84,25
|F-M İzmit Piston
|132,50
|6,43
|179,76
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,84
|2,33
|53,97
|Ford Otosan
|118,50
|1,02
|79,23
|Formet Çelik Kapı
|5,04
|-0,20
|68,00
|Frigo Pak Gıda
|23,56
|0,26
|236,31
|Galatasaray Sportif
|3,85
|-1,03
|89,66
|Garanti Bankası
|7,83
|0,90
|-29,71
|Garanti Faktoring
|10,85
|0,00
|180,36
|Garanti Yat. Ort.
|2,90
|0,00
|190,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,42
|-0,42
|199,53
|Gediz Ambalaj
|19,97
|1,68
|195,41
|Gentaş
|4,66
|2,19
|125,99
|Gersan Elektrik
|6,41
|0,47
|100,94
|Global Men. Değ.
|5,09
|0,39
|170,74
|Global Yat. Holding
|4,66
|-1,27
|-4,31
|Good-Year
|7,65
|2,00
|88,89
|Göltaş Çimento
|24,10
|2,73
|35,47
|Gözde Girişim
|6,84
|2,09
|33,07
|GSD Denizcilik
|4,96
|0,20
|93,75
|GSD Holding
|2,31
|0,87
|55,03
|Gübre Fabrik.
|38,60
|1,58
|326,99
|Güler Yat. Holding
|13,71
|3,71
|575,37
|Halk GMYO
|2,66
|1,53
|128,40
|Hatay Tekstil
|13,37
|0,68
|98,55
|Hedef Girişim
|6,55
|0,92
|174,49
|Hektaş
|12,83
|0,71
|59,98
|HUB Girişim
|16,88
|0,48
|79,79
|Hürriyet Gzt.
|2,29
|2,69
|100,88
|ICBC Turkey Bank
|6,95
|0,14
|31,88
|İdealist Danışmanlık
|10,19
|-1,64
|206,93
|İdealist GMYO
|6,21
|-0,48
|102,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,92
|0,52
|-38,66
|İhlas Gayrimenkul
|1,29
|0,00
|25,33
|İhlas Gazetecilik
|4,60
|0,66
|1,32
|İhlas Holding
|1,17
|0,86
|28,57
|İhlas Yayın Holding
|1,25
|-0,79
|49,94
|İndeks Bilgisayar
|17,14
|1,12
|82,73
|Info Yatırım
|11,50
|1,05
|136,49
|İntema
|20,96
|3,46
|126,35
|Inveo Yatırım Holding
|30,36
|2,99
|294,80
|İpek Doğal Enerji
|11,66
|0,34
|51,04
|İskenderun Demir Çelik
|8,25
|1,10
|5,56
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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