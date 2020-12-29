Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,07 1,00 333,87 Acıpayam Selüloz 18,41 3,89 191,54 Adel Kalemcilik 30,24 -1,43 92,61 Adese Alışveriş Ticaret 2,88 -2,04 101,64 Afyon Çimento 4,73 0,00 107,61 Ak Enerji 2,21 0,00 102,75 Akbank 6,52 -0,31 -19,61 Akçansa 16,42 -0,79 69,38 Akdeniz Yatırım Hold. 5,14 -2,84 143,60 Akfen GMYO 4,88 -0,41 20,49 Akın Tekstil 32,14 -1,71 133,07 Akiş GMYO 3,57 -0,28 13,97 Akmerkez GMYO 66,00 0,84 194,58 Aksa 14,59 1,67 108,33 Aksa Enerji 7,45 2,62 96,05 Aksigorta 9,28 -1,07 71,29 Aksu Enerji 14,06 -1,26 -5,45 Alarko Carrıer 342,00 0,59 472,62 Alarko GMYO 25,58 -0,54 74,04 Alarko Holding 8,32 0,60 41,62 Albaraka Türk 2,01 1,52 31,37 Alcatel Lucent Teletaş 30,00 2,46 149,17 Alkim Kağıt 14,14 0,28 160,90 Alkim Kimya 14,37 -0,76 131,70 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,30 1,32 460,98 Altınyunus Çeşme 45,42 -0,09 354,65 Anadolu Efes 23,64 0,42 11,10 Anadolu Grubu Holding 27,06 0,00 53,84 Anadolu Hayat Emek. 8,27 -1,43 35,91 Anadolu Isuzu 18,74 -1,99 53,99 Anadolu Sigorta 7,37 -0,27 77,44 Anel Elektrik 3,12 1,96 76,98 Arçelik 30,52 -0,65 46,45 ARD Bilişim Teknolojileri 44,98 -1,14 Arena Bilgisayar 33,98 -0,88 366,44 Armada Bilgisayar 49,72 1,26 203,36 Arsan Tekstil 7,31 -1,48 104,19 Artı Yatırım Holding 6,00 -2,44 640,74 Arzum Ev Aletleri 24,86 10,00 Aselsan 17,97 -0,22 73,08 Ata GMYO 5,44 0,93 20,09 Atakule GMYO 2,46 -1,20 28,13 Atlantis Yatırım Holding 6,20 8,01 520,00 Atlas Yat. Ort. 1,79 -0,56 88,38 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,17 -0,06 28,08 Avrasya GMYO 4,22 0,00 179,47 Avrasya Petrol ve Tur. 3,27 0,00 79,67 Avrupa Yatırım Holding 5,40 1,50 250,65 Ayen Enerji 5,42 -0,91 56,20 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,80 2,61 438,81 Aygaz 14,52 0,97 19,55 Bagfaş 20,20 -2,23 20,10 Bak Ambalaj 20,38 -1,36 179,77 Balatacılar Balatacılık 8,60 0,00 593,55 Bantaş Ambalaj 4,77 0,00 121,43 Banvit 49,16 -2,07 164,73 Baştaş Başkent Çimento 14,41 10,00 456,37 Batı Çimento 4,68 0,00 41,39 Batısöke Çimento 2,49 -0,40 90,08 Bayrak Taban Sanayi 10,95 2,82 Bera Holding 17,51 9,99 354,81 Berkosan Yalıtım 8,43 -5,60 207,66 Beşiktaş Futbol Yat. 4,29 -3,16 75,10 Beyaz Filo 9,89 0,51 215,99 Bilici Yatırım 6,82 -1,02 137,92 Bim Mağazalar 73,65 0,14 59,38 Birko Mensucat 1,15 0,00 270,97 Birlik Mensucat 3,50 -8,14 207,02 Bizim Mağazaları 15,62 0,13 41,06 Borusan Mannesmann 28,28 1,22 146,99 Borusan Yat. Paz. 472,00 -6,07 687,80 Bosch Fren Sistemleri 1.279,90 -3,91 344,75 Bossa 16,63 0,54 106,33 Brisa 19,98 1,32 113,03 Burçelik 22,02 4,86 279,00 Burçelik Vana 53,00 4,95 445,83 Bursa Çimento 11,15 0,63 178,51 Carrefoursa 68,85 -4,11 160,33 Casa Emtia Petrol 85,00 -5,56 805,22 Ceo Event Medya 6,74 0,75 84,04 Coca Cola İçecek 62,60 0,08 65,35 Cosmos Yat. Holding 7,99 0,00 291,67 Credıtwest Faktorıng 6,25 -2,34 117,01 Çelebi 158,10 8,96 59,14 Çelik Halat 19,49 1,40 199,85 Çemaş Döküm 2,16 -0,92 72,32 Çemtaş 16,45 -1,26 102,36 Çimbeton 263,70 9,97 539,12 Çimentaş 34,08 0,77 127,20 Çimsa 17,92 0,28 97,36 Çuhadaroğlu Metal 7,74 -0,90 142,63 Dagi Giyim 8,22 -0,84 228,80 Dagi Yatırım Holding 13,86 0,00 513,27 Dardanel 31,16 0,00 722,16 Datagate Bilgisayar 15,24 0,07 95,13 Demısaş Döküm 6,78 -5,70 94,83 Denge Holding 5,59 0,72 308,03 Deniz GMYO 3,26 -0,31 54,93 Derimod 10,00 -1,19 40,06 Derlüks Deri 8,48 -0,47 109,60 Desa Deri 9,53 -1,55 109,91 Despec Bilgisayar 12,61 0,32 197,41 Deva Holding 24,32 0,16 172,41 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,88 -0,55 Diriteks Diriliş Tekstil 3,73 0,81 378,21 Ditaş Doğan 33,04 -0,48 247,24 DO-CO 564,10 2,56 0,02 Doğan Burda 22,98 -0,43 278,58 Doğan Holding 3,05 1,67 69,87 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,67 0,38 61,82 Doğusan 3,86 -2,77 85,58 Doğuş GMYO 8,32 -1,30 83,66 Doğuş Otomotiv 30,18 6,04 217,02 Döktaş Dökümcülük 30,68 -0,07 -3,05 Duran Doğan Basım 10,59 0,57 59,27 Dyo Boya 11,30 -0,35 130,61 Eczacıbaşı İlaç 7,69 -3,03 110,65 Eczacıbaşı Yatırım 28,64 -3,83 197,33 Edip Gayrimenkul 3,20 1,27 130,22 Ege Endüstri 1.775,00 -1,62 215,52 Ege Gübre 146,40 -1,68 196,98 Ege Profil 33,88 0,77 183,04 Ege Seramik 9,78 0,31 165,87 Egeplast 28,50 1,06 128,00 Ekiz Kimya 7,20 0,00 1080,33 Emek Elektrik 5,75 -3,36 261,64 Eminiş Ambalaj 37,20 0,00 2347,37 Emlak Konut GMYO 2,16 0,00 49,20 Enerjisa Enerji 12,34 4,31 83,19 Enka İnşaat 7,33 0,00 31,32 Erbosan 41,34 -0,14 65,49 Ereğli Demir Çelik 14,18 -0,14 60,98 Ersu Gıda 5,07 -0,20 144,93 Escort Teknoloji 6,53 1,87 369,78 Esenboğa Elektrik 18,12 -0,33 Etiler Gıda 3,99 0,00 241,72 Euro Kapital Yat. Ort. 3,77 0,00 135,07 Euro Trend Yat. Ort. 3,45 -1,71 188,99 Euro Yat. Ort. 4,90 5,38 335,27 Euro Yatırım Holding 2,87 -2,38 91,33 Fade Gıda 6,22 -0,80 Fenerbahçe Futbol 28,48 -1,11 96,82 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,73 1,82 47,26 F-M İzmit Piston 124,60 -1,27 163,08 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,43 -2,74 61,64 Ford Otosan 126,20 1,53 90,88 Formet Çelik Kapı 5,06 -2,69 68,67 Frigo Pak Gıda 21,20 0,95 202,62 Galatasaray Sportif 4,01 -1,96 97,54 Garanti Bankası 9,92 0,40 -10,95 Garanti Faktoring 10,81 0,09 179,33 Garanti Yat. Ort. 3,39 0,30 240,09 Gedik Y. Men. Değ. 13,06 -1,58 315,27 Gediz Ambalaj 27,30 -1,44 303,85 Gentaş 6,03 -1,31 192,43 Gersan Elektrik 6,17 -0,64 93,42 Global Men. Değ. 5,75 0,00 205,85 Global Yat. Holding 4,69 -0,42 -3,70 Good-Year 8,07 -1,47 99,26 Göltaş Çimento 40,76 -1,31 129,12 Gözde Girişim 7,73 -0,90 50,39 GSD Denizcilik 4,99 0,00 94,92 GSD Holding 2,52 2,86 69,13 Gübre Fabrik. 74,00 5,11 718,58 Güler Yat. Holding 11,40 -1,89 461,58 Halk GMYO 3,23 -2,12 177,34 Hatay Tekstil 14,37 -1,03 113,40 Hedef Girişim 8,09 -2,53 239,02 Hektaş 17,82 -1,11 122,19 HUB Girişim 18,66 -1,37 98,75 Hürriyet Gzt. 2,14 -0,47 87,72 ICBC Turkey Bank 6,55 0,77 24,29 İdealist Danışmanlık 14,32 -3,24 331,33 İdealist GMYO 6,51 -1,96 112,75 İhlas Ev Aletleri 1,90 -1,55 -39,30 İhlas Gayrimenkul 1,27 0,79 23,38 İhlas Gazetecilik 4,12 -1,90 -9,25 İhlas Holding 1,23 1,65 35,16 İhlas Yayın Holding 1,17 0,86 40,35 İndeks Bilgisayar 17,74 -0,06 89,13 Info Yatırım 6,54 -2,24 241,55 İntema 32,98 7,08 256,16 Inveo Yatırım Holding 49,38 0,24 542,13 İpek Doğal Enerji 13,15 -0,38 70,34 İskenderun Demir Çelik 9,95 -0,40 27,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu

PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı

Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Hülya Avşar, kıyafetiyle nefes kesiyor

Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak

Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak

Kara para operasyonu! Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı