Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

29.12.2020 13:37
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,071,00333,87
Acıpayam Selüloz18,413,89191,54
Adel Kalemcilik30,24-1,4392,61
Adese Alışveriş Ticaret2,88-2,04101,64
Afyon Çimento4,730,00107,61
Ak Enerji2,210,00102,75
Akbank6,52-0,31-19,61
Akçansa16,42-0,7969,38
Akdeniz Yatırım Hold.5,14-2,84143,60
Akfen GMYO4,88-0,4120,49
Akın Tekstil32,14-1,71133,07
Akiş GMYO3,57-0,2813,97
Akmerkez GMYO66,000,84194,58
Aksa14,591,67108,33
Aksa Enerji7,452,6296,05
Aksigorta9,28-1,0771,29
Aksu Enerji14,06-1,26-5,45
Alarko Carrıer342,000,59472,62
Alarko GMYO25,58-0,5474,04
Alarko Holding8,320,6041,62
Albaraka Türk2,011,5231,37
Alcatel Lucent Teletaş30,002,46149,17
Alkim Kağıt14,140,28160,90
Alkim Kimya14,37-0,76131,70
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,301,32460,98
Altınyunus Çeşme45,42-0,09354,65
Anadolu Efes23,640,4211,10
Anadolu Grubu Holding27,060,0053,84
Anadolu Hayat Emek.8,27-1,4335,91
Anadolu Isuzu18,74-1,9953,99
Anadolu Sigorta7,37-0,2777,44
Anel Elektrik3,121,9676,98
Arçelik30,52-0,6546,45
ARD Bilişim Teknolojileri44,98-1,14

Arena Bilgisayar33,98-0,88366,44
Armada Bilgisayar49,721,26203,36
Arsan Tekstil7,31-1,48104,19
Artı Yatırım Holding6,00-2,44640,74
Arzum Ev Aletleri24,8610,00

Aselsan17,97-0,2273,08
Ata GMYO5,440,9320,09
Atakule GMYO2,46-1,2028,13
Atlantis Yatırım Holding6,208,01520,00
Atlas Yat. Ort.1,79-0,5688,38
AvivaSA Emeklilik Hayat17,17-0,0628,08
Avrasya GMYO4,220,00179,47
Avrasya Petrol ve Tur.3,270,0079,67
Avrupa Yatırım Holding5,401,50250,65
Ayen Enerji5,42-0,9156,20
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,802,61438,81
Aygaz14,520,9719,55
Bagfaş20,20-2,2320,10
Bak Ambalaj20,38-1,36179,77
Balatacılar Balatacılık8,600,00593,55
Bantaş Ambalaj4,770,00121,43
Banvit49,16-2,07164,73
Baştaş Başkent Çimento14,4110,00456,37
Batı Çimento4,680,0041,39
Batısöke Çimento2,49-0,4090,08
Bayrak Taban Sanayi10,952,82

Bera Holding17,519,99354,81
Berkosan Yalıtım8,43-5,60207,66
Beşiktaş Futbol Yat.4,29-3,1675,10
Beyaz Filo9,890,51215,99
Bilici Yatırım6,82-1,02137,92
Bim Mağazalar73,650,1459,38
Birko Mensucat1,150,00270,97
Birlik Mensucat3,50-8,14207,02
Bizim Mağazaları15,620,1341,06
Borusan Mannesmann28,281,22146,99
Borusan Yat. Paz.472,00-6,07687,80
Bosch Fren Sistemleri1.279,90-3,91344,75
Bossa16,630,54106,33
Brisa19,981,32113,03
Burçelik22,024,86279,00
Burçelik Vana53,004,95445,83
Bursa Çimento11,150,63178,51
Carrefoursa68,85-4,11160,33
Casa Emtia Petrol85,00-5,56805,22
Ceo Event Medya6,740,7584,04
Coca Cola İçecek62,600,0865,35
Cosmos Yat. Holding7,990,00291,67
Credıtwest Faktorıng6,25-2,34117,01
Çelebi158,108,9659,14
Çelik Halat19,491,40199,85
Çemaş Döküm2,16-0,9272,32
Çemtaş16,45-1,26102,36
Çimbeton263,709,97539,12
Çimentaş34,080,77127,20
Çimsa17,920,2897,36
Çuhadaroğlu Metal7,74-0,90142,63
Dagi Giyim8,22-0,84228,80
Dagi Yatırım Holding13,860,00513,27
Dardanel31,160,00722,16
Datagate Bilgisayar15,240,0795,13
Demısaş Döküm6,78-5,7094,83
Denge Holding5,590,72308,03
Deniz GMYO3,26-0,3154,93
Derimod10,00-1,1940,06
Derlüks Deri8,48-0,47109,60
Desa Deri9,53-1,55109,91
Despec Bilgisayar12,610,32197,41
Deva Holding24,320,16172,41
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,88-0,55

Diriteks Diriliş Tekstil3,730,81378,21
Ditaş Doğan33,04-0,48247,24
DO-CO564,102,560,02
Doğan Burda22,98-0,43278,58
Doğan Holding3,051,6769,87
Doğtaş Kelebek Mobilya2,670,3861,82
Doğusan3,86-2,7785,58
Doğuş GMYO8,32-1,3083,66
Doğuş Otomotiv30,186,04217,02
Döktaş Dökümcülük30,68-0,07-3,05
Duran Doğan Basım10,590,5759,27
Dyo Boya11,30-0,35130,61
Eczacıbaşı İlaç7,69-3,03110,65
Eczacıbaşı Yatırım28,64-3,83197,33
Edip Gayrimenkul3,201,27130,22
Ege Endüstri1.775,00-1,62215,52
Ege Gübre146,40-1,68196,98
Ege Profil33,880,77183,04
Ege Seramik9,780,31165,87
Egeplast28,501,06128,00
Ekiz Kimya7,200,001080,33
Emek Elektrik5,75-3,36261,64
Eminiş Ambalaj37,200,002347,37
Emlak Konut GMYO2,160,0049,20
Enerjisa Enerji12,344,3183,19
Enka İnşaat7,330,0031,32
Erbosan41,34-0,1465,49
Ereğli Demir Çelik14,18-0,1460,98
Ersu Gıda5,07-0,20144,93
Escort Teknoloji6,531,87369,78
Esenboğa Elektrik18,12-0,33

Etiler Gıda3,990,00241,72
Euro Kapital Yat. Ort.3,770,00135,07
Euro Trend Yat. Ort.3,45-1,71188,99
Euro Yat. Ort.4,905,38335,27
Euro Yatırım Holding2,87-2,3891,33
Fade Gıda6,22-0,80

Fenerbahçe Futbol28,48-1,1196,82
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,731,8247,26
F-M İzmit Piston124,60-1,27163,08
Fonet Bilgi Teknolojileri12,43-2,7461,64
Ford Otosan126,201,5390,88
Formet Çelik Kapı5,06-2,6968,67
Frigo Pak Gıda21,200,95202,62
Galatasaray Sportif4,01-1,9697,54
Garanti Bankası9,920,40-10,95
Garanti Faktoring10,810,09179,33
Garanti Yat. Ort.3,390,30240,09
Gedik Y. Men. Değ.13,06-1,58315,27
Gediz Ambalaj27,30-1,44303,85
Gentaş6,03-1,31192,43
Gersan Elektrik6,17-0,6493,42
Global Men. Değ.5,750,00205,85
Global Yat. Holding4,69-0,42-3,70
Good-Year8,07-1,4799,26
Göltaş Çimento40,76-1,31129,12
Gözde Girişim7,73-0,9050,39
GSD Denizcilik4,990,0094,92
GSD Holding2,522,8669,13
Gübre Fabrik.74,005,11718,58
Güler Yat. Holding11,40-1,89461,58
Halk GMYO3,23-2,12177,34
Hatay Tekstil14,37-1,03113,40
Hedef Girişim8,09-2,53239,02
Hektaş17,82-1,11122,19
HUB Girişim18,66-1,3798,75
Hürriyet Gzt.2,14-0,4787,72
ICBC Turkey Bank6,550,7724,29
İdealist Danışmanlık14,32-3,24331,33
İdealist GMYO6,51-1,96112,75
İhlas Ev Aletleri1,90-1,55-39,30
İhlas Gayrimenkul1,270,7923,38
İhlas Gazetecilik4,12-1,90-9,25
İhlas Holding1,231,6535,16
İhlas Yayın Holding1,170,8640,35
İndeks Bilgisayar17,74-0,0689,13
Info Yatırım6,54-2,24241,55
İntema32,987,08256,16
Inveo Yatırım Holding49,380,24542,13
İpek Doğal Enerji13,15-0,3870,34
İskenderun Demir Çelik9,95-0,4027,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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