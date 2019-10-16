Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 16.997,90 1,78 455,45 İş Bankası (C) 5,70 0,00 25,83 İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63 İş Fin.Kir. 2,13 -1,39 -54,00 İş Girişim 2,33 -1,69 14,22 İş GMYO 0,89 -1,11 -17,59 İş Y. Men. Değ. 3,79 0,80 105,22 İş Yat. Ort. 1,28 2,40 73,42 İşbir Holding 338,00 -0,88 146,01 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,00 -50,00 İttifak Holding 3,81 -2,31 84,35 İz Hayvancılık Tarım 5,28 0,57 -19,88 İzmir Demir Çelik 2,35 3,07 41,57 İzmir Fırça 1,79 0,00 -13,53 Jantsa Jant Sanayi 45,30 -2,33 75,50 Kafein Yazılım 6,41 -0,77 -6,94 Kapital Yat. Holding 2,60 4,84 -9,41 Kaplamin 4,10 -1,20 13,89 Kardemir (A) 1,99 -1,00 16,26 Kardemir (B) 2,00 -0,99 16,21 Kardemir (D) 2,03 0,00 -1,26 Karel Elektronik 9,54 -1,45 128,78 Karsan Otomotiv 1,10 -1,79 -14,06 Karsu Tekstil 1,66 -3,49 32,80 Karsusan Su Ürünleri San. 6,00 12,57 62,16 Kartonsan 301,00 -1,60 -5,64 Katmerciler Ekipman 2,70 0,00 -10,26 Kent Gıda 111,60 -0,53 -6,22 Kerevitaş Gıda 2,56 1,19 42,22 Kervansaray Yat. Holding 0,33 -2,94 -5,71 Kiler GMYO 1,80 -1,10 2,86 Klimasan Klima 9,29 -4,03 139,44 Koç Holding 17,66 0,06 27,52 Konfrut Gıda 39,00 -0,96 63,32 Konya Çimento 189,40 -1,81 6,40 Kordsa Teknik Tekstil 10,83 -2,87 14,47 Koza Altın 65,05 -3,20 26,80 Koza Madencilik 8,43 -6,44 16,76 Körfez GMYO 1,32 -1,49 8,20 Kristal Kola 1,09 -0,91 3,81 Kron Telekomünikasyon 8,48 -0,47 -2,53 Kuştur Kuşadası Turizm 20,00 45,88 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,14 0,00 0,88 Kütahya Porselen 4,70 -2,08 3,30 Lider Faktoring 2,64 -4,00 17,33 Link Bilgisayar 9,72 -0,10 16,83 Logo Yazılım 37,64 0,91 38,69 Lokman Hekim Sağlık 3,56 -0,56 -20,89 Lüks Kadife 5,59 -2,78 15,26 Makina Takım 1,29 -2,27 -16,23 Mardin Çimento 5,03 -2,71 81,13 Marka Yatırım Holding 0,74 0,00 19,35 Marmaris Altınyunus 23,16 -2,11 31,89 Marshall 27,44 -1,15 8,80 Martı GMYO 0,68 0,00 4,62 Martı Otel 0,67 -2,90 15,52 Mavi Giyim 40,76 0,64 26,51 Mazhar Zorlu Holding 5,39 -1,64 41,47 Mega Polietilen 1,77 -2,75 -13,24 Menderes Tekstil 0,72 -2,70 0,00 Mensa 0,16 -5,88 14,29 Merit Turizm 12,49 1,54 108,51 Merko Gıda 0,73 1,39 -27,72 Metal Gayrimenkul 0,73 0,00 -16,09 Metemtur Otelcilik 1,43 1,42 36,19 Metro Holding 2,35 -1,26 209,21 Metro Petrol ve Tesisleri 1,29 -0,77 17,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,16 -0,85 -1,69 Migros Ticaret 18,87 -1,20 26,64 Milpa 1,92 -1,03 34,33 Mistral GMYO 1,27 -2,31 -16,99 MLP Sağlık 12,58 -1,56 17,57 MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 -1,02 -11,82 Mondi Tire Kutsan 1,47 -1,34 -20,97 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.068,40 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,37 -1,09 Net Holding 1,62 -1,22 -17,35 Netaş Telekom. 8,30 -0,60 28,48 Niğbaş Niğde Beton 7,00 0,72 75,00 Nuh Çimento 8,06 -2,30 16,30 Nurol GMYO 2,62 -0,38 24,76 Odaş Elektrik 1,48 -1,99 5,11 Olmuksan-IP 3,85 -1,03 14,24 Orge Enerji Elektrik 3,35 -0,59 7,37 Orma Orman Mahsulleri 2,96 -1,33 146,67 Osmanlı Menkul 1,61 0,00 -6,40 Ostim Endüstriyel Yat 1,08 0,93 0,00 Otokar 123,70 -1,04 44,02 Oyak Yat. Ort. 2,11 11,05 33,26 Oylum Sınai Yatırımlar 2,36 -1,67 131,37 Özak GMYO 1,56 1,96 7,65 Özbal Çelik Boru 1,18 -1,67 -14,49 Özderici GMYO 1,05 1,94 -55,32 Özerden Plastik 2,13 -1,39 6,07 Panora GMYO 4,56 0,00 24,02 Park Elek.Madencilik 2,78 -2,11 15,35 Parsan 12,08 -1,39 37,90 Pegasus 58,55 -0,85 155,45 Peker GMYO 2,90 -1,36 -64,74 Penguen Gıda 1,44 1,41 33,33 Pera GMYO 0,68 -1,45 -11,69 Pergamon Dış Ticaret 6,05 -0,82 -0,94 Petkim 3,36 -0,88 -14,67 Petrokent Turizm 95,00 0,48 38,28 Pınar Et ve Un 6,31 -2,47 42,22 Pınar Su 1,46 -1,35 16,80 Pınar Süt 7,96 -2,45 28,04 Plastikkart 3,89 -1,52 44,07 Polisan Holding 2,57 -1,53 -14,75 Politeknik Metal 63,70 -2,00 81,65 Prizma Press Matbaacılık 4,84 -2,42 212,26 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.092,70 -0,06 QNB Finans Fin. Kir. 27,48 -3,58 304,12 QNB Finansbank 18,82 4,61 108,88 Ral Yatırım Holding 6,40 -14,67 247,83 Ray Sigorta 2,23 -0,89 60,43 Reysaş GMYO 1,32 -2,22 91,30 Reysaş Lojistik 0,95 -3,06 28,38 Rhea Girişim 0,74 4,23 12,12 Rodrigo Tekstil 2,37 -2,47 24,74 Royal Halı 1,00 0,00 1,01 RTA Laboratuvarları 1,28 0,00 -21,15 Sabancı Holding 8,45 -1,74 16,83 Safkar Ege Soğutmacılık 1,58 -1,86 1,92 Salix Yatırım Holding 5,34 0,75 38,70 Sanel Mühendislik 3,63 -1,89 66,51 Sanifoam Sünger 1,96 -1,01 56,80 Sanko Pazarlama 3,26 -2,40 64,31 Saray Matbaacılık 1,03 0,00 3,00 Sarkuysan 3,50 -0,57 11,37 Sasa Polyester 5,80 -1,53 0,94 Say Reklamcılık 1,12 -1,75 19,15 Sekuro Plastik 2,89 -2,03 -2,36 Selçuk Ecza Deposu 4,93 -0,20 81,35 Selçuk Gıda 1,60 0,00 20,30 Senkron Güvenlik 2,89 -2,36 189,00 Serve Film Prodüksiyon 1,78 2,89 -8,72 Servet GMYO 4,98 -3,30 5,96 Seyitler Kimya 4,89 -1,21 27,01 Silverline Endüstri 1,32 -1,49 -1,49 Sinpaş GMYO 0,84 5,00 127,03 Smartiks Yazılım 2,34 -0,85 Soda Sanayii 5,75 -2,04 -15,01 Sodaş Sodyum Sanayii 7,01 -5,01 26,34 Söktaş 1,46 -2,67 14,96 Sönmez Filament 3,77 -2,58 20,83 Sönmez Pamuklu 3,56 2,30 14,10 Sumaş Suni Tahta 7,14 -0,14 6,64 Şeker Fin. Kir. 3,90 0,00 38,30 Şekerbank 0,93 -1,06 -15,45 Şişe Cam 4,13 -1,67 -24,67 Şok Marketler 9,27 -2,22 -13,77 T. Halk Bankası 5,12 -5,19 -27,07 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,36 -1,27 55,06 T.S.K.B. 0,83 -3,49 2,47 T.Tuborg 7,81 -1,01 -1,56 Taç Tarım Ürünleri 3,53 0,57 -30,24 Tat Gıda 4,45 -1,55 16,49 TAV Havalimanları 23,50 -0,93 6,86 Taze Kuru Gıda 7,96 19,88 17,06 Tek-Art Turizm 0,69 0,00 -18,82 Tekfen Holding 16,98 -1,79 -13,50 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,55 -2,30 -14,14 Temapol Polimer Plastik 3,53 -1,94 15,36 TGS Dış Ticaret 2,89 -2,69 22,98 Tofaş Oto. Fab. 21,16 0,57 36,42 Torunlar GMYO 1,54 -1,28 1,99 Trabzon Liman 7,66 -1,42 11,36 Trabzonspor Sportif 1,24 0,00 -9,89 Trakya Cam 2,93 -1,01 1,42 Trend GMYO 1,47 0,00 15,75 TSKB GMYO 0,89 -6,32 8,54 Tuğçelik 2,75 -1,79 29,11 Tukaş 3,86 -2,77 132,53 Turcas Petrol 1,72 -2,27 21,99 Turkcell 12,10 -1,06 -0,58 Tümosan Motor ve Traktör 4,21 -2,09 -6,44 Tüpraş 118,80 -1,98 13,86 Türk Hava Yolları 10,67 -3,53 -33,77 Türk Prysmian Kablo 1,89 -1,56 9,59 Türk Telekom 5,12 -1,35 31,28 Türk Traktör 38,88 0,78 11,40 Türker Proje Gayrimenkul 25,90 -0,38 -19,42 Ufuk Yatırım 1,71 -2,84 50,00 Ulaşlar Turizm Yat. 1,47 -3,29 28,95 Ulusoy Elektrik 24,58 1,65 54,01 Ulusoy Un Sanayi 2,74 0,00 31,73 Umpaş Holding 0,44 0,00 -20,00 Uşak Seramik 1,25 -1,57 12,61 Utopya Turizm 3,32 2,47 -19,02 Uzertaş Boya 1,07 -2,73 78,33 Ülker Bisküvi 18,10 0,61 23,38 Ünye Çimento 2,94 -1,34 -12,12 Vakıf Fin. Kir. 1,24 -1,59 -12,92 Vakıf GMYO 1,67 -0,60 -14,22 Vakıf Yat. Ort. 1,90 1,06 25,00 Vakıflar Bankası 4,14 -2,36 6,15 Vakko Tekstil 3,50 -1,13 34,18 Vanet Gıda 1,48 -1,99 13,85 Verusa Holding 14,02 -1,06 -15,37 Verusaturk Girisim 3,06 -1,61 -0,73 Vestel 9,19 -2,13 65,59 Vestel Beyaz Eşya 13,93 -1,83 42,62 Viking Kağıt 1,15 -0,86 4,55 Yapı Kredi Koray GMYO 1,85 -1,60 7,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,15 -1,38 34,37 Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,56 -4,56 27,60 Yataş 5,62 -2,60 25,73 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,88 1,15 -6,38 Yeni Gimat GMYO 10,10 0,00 40,66 Yeşil GMYO 0,49 -3,92 81,48 Yeşil Yapı 0,39 -4,88 50,00 Yeşil Yatırım Holding 9,60 -0,10 -0,31 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.580,00 0,00 17,33 Yonga Mobilya 6,70 1,21 3,23 Yünsa 4,57 -1,93 9,46 Zorlu Enerji 1,12 -0,88 -8,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Son)