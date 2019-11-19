Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|24.899,80
|-0,40
|713,67
|İş Bankası (C)
|6,36
|-0,31
|40,40
|İş Bankası (Kur.)
|180.000,00
|270,36
|İş Fin.Kir.
|2,72
|-0,37
|-41,25
|İş Girişim
|2,80
|-0,71
|37,25
|İş GMYO
|1,04
|0,00
|-3,70
|İş Y. Men. Değ.
|4,26
|-0,47
|130,66
|İş Yat. Ort.
|1,43
|0,70
|93,74
|İşbir Holding
|375,00
|0,00
|172,94
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|0,00
|-50,00
|İttifak Holding
|3,80
|-0,52
|83,87
|İz Hayvancılık Tarım
|5,35
|-1,65
|-18,82
|İzmir Demir Çelik
|3,87
|-1,78
|133,13
|İzmir Fırça
|1,72
|-1,15
|-16,91
|Jantsa Jant Sanayi
|48,14
|-0,50
|86,51
|Kafein Yazılım
|9,24
|5,72
|34,15
|Kapital Yat. Holding
|2,51
|0,40
|-12,54
|Kaplamin
|4,64
|3,34
|28,89
|Kardemir (A)
|2,34
|-0,85
|36,71
|Kardemir (B)
|2,33
|-0,85
|35,38
|Kardemir (D)
|2,36
|-0,84
|14,80
|Karel Elektronik
|14,58
|2,32
|249,64
|Karsan Otomotiv
|1,33
|0,00
|11,83
|Karsu Tekstil
|1,97
|3,14
|57,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,80
|0,00
|83,78
|Kartonsan
|325,00
|-0,43
|1,89
|Katmerciler Ekipman
|3,10
|2,99
|3,04
|Kent Gıda
|122,00
|1,24
|2,52
|Kerevitaş Gıda
|2,73
|1,11
|51,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|-2,70
|2,86
|Kiler GMYO
|2,91
|0,69
|66,29
|Klimasan Klima
|17,10
|1,85
|340,73
|Koç Holding
|20,92
|0,48
|51,06
|Konfrut Gıda
|7,23
|0,14
|51,38
|Konya Çimento
|223,40
|-3,37
|25,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,67
|1,04
|23,35
|Koza Altın
|76,05
|-1,23
|48,25
|Koza Madencilik
|9,50
|-1,86
|31,58
|Körfez GMYO
|1,59
|-1,24
|30,33
|Kristal Kola
|1,35
|0,75
|28,57
|Kron Telekomünikasyon
|9,46
|-0,94
|8,74
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,98
|-0,10
|45,73
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,40
|2,94
|23,89
|Kütahya Porselen
|5,54
|1,28
|21,76
|Lider Faktoring
|2,91
|-0,34
|29,33
|Link Bilgisayar
|11,40
|0,62
|37,02
|Logo Yazılım
|46,98
|1,03
|73,10
|Lokman Hekim Sağlık
|4,18
|0,48
|-7,11
|Lüks Kadife
|7,40
|2,07
|52,58
|Makina Takım
|1,57
|-0,63
|1,95
|Mardin Çimento
|5,57
|-0,89
|100,57
|Marka Yatırım Holding
|0,92
|15,00
|48,39
|Marmaris Altınyunus
|24,48
|-1,45
|39,41
|Marshall
|32,52
|0,12
|28,95
|Martı GMYO
|0,87
|0,00
|33,85
|Martı Otel
|0,81
|1,25
|39,66
|Mavi Giyim
|44,38
|-0,14
|37,74
|Mazhar Zorlu Holding
|5,64
|0,00
|48,03
|Mega Polietilen
|1,76
|0,00
|-13,73
|Menderes Tekstil
|0,89
|0,00
|23,61
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|15,20
|-0,91
|153,76
|Merko Gıda
|0,94
|3,30
|-6,93
|Metal Gayrimenkul
|0,84
|-2,33
|-3,45
|Metemtur Otelcilik
|1,54
|0,00
|46,67
|Metro Holding
|1,53
|0,00
|101,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,81
|2,84
|64,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,81
|14,56
|53,39
|Migros Ticaret
|24,24
|-0,41
|62,68
|Milpa
|2,17
|-0,46
|51,82
|Mistral GMYO
|1,56
|0,00
|1,96
|MLP Sağlık
|14,78
|0,14
|38,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|3,26
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|2,15
|-4,44
|15,59
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|13,05
|5,24
|Net Holding
|1,94
|0,00
|-1,02
|Netaş Telekom.
|10,40
|2,97
|60,99
|Niğbaş Niğde Beton
|6,87
|-0,43
|71,75
|Nuh Çimento
|11,41
|0,80
|64,64
|Nurol GMYO
|3,22
|-0,62
|53,33
|Odaş Elektrik
|1,53
|-1,29
|8,66
|Olmuksan-IP
|5,05
|2,43
|49,85
|Orge Enerji Elektrik
|3,78
|0,00
|21,15
|Orma Orman Mahsulleri
|2,94
|0,00
|145,00
|Osmanlı Menkul
|2,06
|-7,21
|19,77
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,20
|0,00
|11,11
|Otokar
|153,00
|0,13
|78,14
|Oyak Yat. Ort.
|1,97
|0,00
|24,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,00
|10,80
|292,16
|Özak GMYO
|2,12
|0,95
|46,29
|Özbal Çelik Boru
|1,40
|0,00
|1,45
|Özderici GMYO
|1,29
|2,38
|-45,11
|Özerden Plastik
|2,11
|-0,94
|5,07
|Panora GMYO
|4,95
|0,20
|34,63
|Park Elek.Madencilik
|2,95
|-0,67
|22,41
|Parsan
|13,88
|1,02
|58,45
|Pegasus
|76,25
|-0,78
|232,68
|Peker GMYO
|3,33
|3,10
|-59,51
|Penguen Gıda
|1,71
|0,59
|58,33
|Pera GMYO
|0,83
|0,00
|7,79
|Pergamon Dış Ticaret
|6,58
|-0,30
|7,74
|Petkim
|3,69
|-0,54
|-6,29
|Petrokent Turizm
|122,90
|-6,89
|78,89
|Pınar Et ve Un
|7,92
|-0,13
|78,51
|Pınar Su
|2,66
|1,14
|112,80
|Pınar Süt
|9,41
|0,86
|51,36
|Plastikkart
|5,76
|4,35
|113,33
|Polisan Holding
|2,66
|-0,75
|-11,77
|Politeknik Metal
|77,00
|0,00
|119,58
|Prizma Press Matbaacılık
|3,93
|3,42
|153,55
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.092,10
|-0,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|35,10
|0,29
|416,18
|QNB Finansbank
|17,24
|0,47
|91,34
|Ral Yatırım Holding
|7,58
|3,84
|311,96
|Ray Sigorta
|2,66
|0,38
|91,37
|Reysaş GMYO
|2,52
|0,80
|265,22
|Reysaş Lojistik
|1,56
|0,00
|110,81
|Rhea Girişim
|0,91
|9,64
|37,88
|Rodrigo Tekstil
|1,97
|-1,01
|3,68
|Royal Halı
|1,05
|-0,94
|6,06
|RTA Laboratuvarları
|2,09
|2,96
|28,74
|Sabancı Holding
|9,16
|-0,11
|26,65
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,66
|0,61
|7,08
|Salix Yatırım Holding
|5,60
|-1,93
|45,45
|Sanel Mühendislik
|3,70
|0,27
|69,72
|Sanifoam Sünger
|2,23
|1,36
|78,40
|Sanko Pazarlama
|5,08
|0,20
|156,04
|Saray Matbaacılık
|1,20
|-0,83
|20,00
|Sarkuysan
|3,76
|0,27
|19,64
|Sasa Polyester
|6,44
|-0,62
|12,08
|Say Reklamcılık
|1,67
|1,83
|77,66
|Sekuro Plastik
|4,09
|4,34
|38,18
|Selçuk Ecza Deposu
|5,41
|0,19
|99,01
|Selçuk Gıda
|1,87
|1,08
|40,60
|Senkron Güvenlik
|2,78
|0,36
|178,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,73
|-0,57
|-11,28
|Servet GMYO
|6,97
|-0,43
|48,30
|Seyitler Kimya
|5,40
|1,89
|40,26
|Silverline Endüstri
|1,73
|6,13
|29,10
|Sinpaş GMYO
|0,81
|-1,22
|118,92
|Smartiks Yazılım
|3,64
|8,33
|Soda Sanayii
|5,80
|-0,34
|-14,27
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,79
|0,00
|58,42
|Söktaş
|1,76
|0,57
|38,58
|Sönmez Filament
|4,35
|-2,03
|39,42
|Sönmez Pamuklu
|4,25
|-1,16
|36,22
|Sumaş Suni Tahta
|8,15
|0,00
|21,72
|Şeker Fin. Kir.
|4,20
|-0,94
|48,94
|Şekerbank
|1,06
|0,95
|-3,64
|Şişe Cam
|4,68
|0,65
|-14,63
|Şok Marketler
|9,80
|0,31
|-8,84
|T. Halk Bankası
|5,81
|0,00
|-17,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|46,00
|-9,72
|170,60
|T.S.K.B.
|1,01
|2,02
|24,69
|T.Tuborg
|10,60
|-2,12
|33,60
|Taç Tarım Ürünleri
|3,66
|-0,81
|-27,67
|Tat Gıda
|4,90
|1,03
|28,27
|TAV Havalimanları
|28,18
|1,73
|28,14
|Taze Kuru Gıda
|7,81
|-2,74
|14,85
|Tek-Art Turizm
|0,87
|0,00
|2,35
|Tekfen Holding
|18,57
|0,22
|-5,40
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,80
|1,45
|-5,72
|Temapol Polimer Plastik
|4,64
|-3,33
|51,63
|TGS Dış Ticaret
|3,83
|-2,05
|68,22
|Tofaş Oto. Fab.
|24,50
|-1,53
|57,95
|Torunlar GMYO
|2,31
|0,00
|52,98
|Trabzon Liman
|8,85
|0,80
|28,66
|Trabzonspor Sportif
|1,55
|1,97
|12,64
|Trakya Cam
|3,17
|1,28
|9,73
|Trend GMYO
|1,80
|-0,55
|41,73
|TSKB GMYO
|1,01
|1,00
|23,17
|Tuğçelik
|3,14
|1,95
|47,42
|Tukaş
|6,86
|0,44
|313,25
|Turcas Petrol
|2,21
|2,79
|56,74
|Turkcell
|13,38
|-0,07
|14,02
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,46
|1,11
|21,33
|Tüpraş
|126,70
|2,34
|21,43
|Türk Hava Yolları
|14,08
|-0,98
|-12,60
|Türk Prysmian Kablo
|2,32
|2,20
|34,52
|Türk Telekom
|7,13
|1,28
|82,82
|Türk Traktör
|47,40
|0,59
|35,82
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,80
|-0,16
|14,50
|Ufuk Yatırım
|1,74
|2,35
|52,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,87
|3,31
|64,04
|Ulusoy Elektrik
|24,44
|-0,65
|53,13
|Ulusoy Un Sanayi
|3,11
|-0,96
|49,52
|Umpaş Holding
|0,52
|0,00
|-5,45
|Uşak Seramik
|1,75
|-0,57
|57,66
|Utopya Turizm
|3,97
|1,02
|-3,17
|Uzertaş Boya
|1,43
|10,00
|138,33
|Ülker Bisküvi
|21,08
|-0,09
|43,69
|Ünye Çimento
|3,36
|1,20
|0,43
|Vakıf Fin. Kir.
|1,56
|-0,64
|9,55
|Vakıf GMYO
|2,11
|-2,31
|8,39
|Vakıf Yat. Ort.
|2,07
|0,49
|36,18
|Vakıflar Bankası
|4,90
|1,66
|25,64
|Vakko Tekstil
|4,10
|0,49
|57,19
|Vanet Gıda
|1,46
|-0,68
|12,31
|Verusa Holding
|16,18
|0,50
|-2,33
|Verusaturk Girisim
|3,79
|-0,26
|22,95
|Vestel
|11,12
|1,28
|100,36
|Vestel Beyaz Eşya
|17,10
|2,03
|75,07
|Viking Kağıt
|1,35
|-0,74
|22,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,18
|-4,80
|26,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,51
|0,00
|56,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,58
|-3,79
|100,00
|Yataş
|5,96
|-0,50
|33,33
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,14
|0,00
|21,28
|Yeni Gimat GMYO
|11,35
|-0,35
|58,07
|Yeşil GMYO
|0,48
|0,00
|77,78
|Yeşil Yapı
|0,46
|2,22
|76,92
|Yeşil Yatırım Holding
|11,67
|0,17
|21,18
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.475,80
|0,31
|12,59
|Yonga Mobilya
|6,75
|0,00
|4,00
|Yükselen Çelik
|5,48
|0,37
|Yünsa
|7,66
|8,65
|83,48
|Zorlu Enerji
|1,32
|0,00
|7,32
(Son)