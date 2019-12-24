Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|144.200,00
|214,16
|İş Bankası (B)
|25.300,00
|15,00
|726,74
|İş Bankası (C)
|6,25
|0,97
|37,97
|İş Bankası (Kur.)
|160.701,00
|0,44
|230,65
|İş Fin.Kir.
|3,34
|3,73
|-27,86
|İş Girişim
|3,72
|1,09
|82,35
|İş GMYO
|1,34
|0,00
|24,07
|İş Y. Men. Değ.
|4,42
|1,38
|139,33
|İş Yat. Ort.
|1,67
|0,00
|126,25
|İşbir Holding
|430,30
|-3,30
|213,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|6,78
|-25,00
|İttifak Holding
|4,06
|-9,78
|96,45
|İz Hayvancılık Tarım
|4,43
|-0,23
|-32,78
|İzmir Demir Çelik
|7,20
|-4,13
|333,73
|İzmir Fırça
|1,73
|-0,57
|-16,43
|Jantsa Jant Sanayi
|57,40
|0,97
|122,38
|Kafein Yazılım
|11,06
|1,28
|60,57
|Kapital Yat. Holding
|2,10
|-5,41
|-26,83
|Kaplamin
|5,20
|-1,89
|44,44
|Kardemir (A)
|2,56
|0,39
|58,02
|Kardemir (B)
|2,55
|0,39
|56,57
|Kardemir (D)
|2,57
|0,78
|32,07
|Karel Elektronik
|14,19
|0,00
|240,29
|Karsan Otomotiv
|1,62
|-1,22
|36,22
|Karsu Tekstil
|3,07
|3,37
|145,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,64
|1,58
|160,54
|Kartonsan
|375,00
|-0,35
|17,56
|Katmerciler Ekipman
|3,83
|2,13
|27,30
|Kent Gıda
|138,00
|-1,00
|15,97
|Kerevitaş Gıda
|3,14
|-0,63
|74,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,54
|3,85
|54,29
|Kiler GMYO
|3,70
|0,00
|111,43
|Klimasan Klima
|18,06
|0,06
|365,47
|Koç Holding
|20,08
|-0,10
|45,00
|Konfrut Gıda
|7,57
|0,66
|58,50
|Konya Çimento
|263,90
|0,65
|48,26
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,63
|1,85
|33,50
|Koza Altın
|75,65
|1,00
|47,47
|Koza Madencilik
|10,30
|3,21
|42,66
|Körfez GMYO
|2,11
|2,93
|72,95
|Kristal Kola
|1,57
|0,00
|49,52
|Kron Telekomünikasyon
|12,30
|-0,24
|41,38
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,14
|-10,00
|61,49
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,62
|0,62
|43,36
|Kütahya Porselen
|6,48
|0,93
|42,42
|Lider Faktoring
|3,72
|5,98
|65,33
|Link Bilgisayar
|17,76
|0,34
|113,46
|Logo Yazılım
|53,40
|0,75
|96,76
|Lokman Hekim Sağlık
|5,67
|1,80
|27,39
|Lüks Kadife
|8,93
|0,79
|84,12
|Makina Takım
|1,94
|1,04
|25,97
|Mardin Çimento
|5,39
|0,94
|94,09
|Marka Yatırım Holding
|1,18
|0,85
|90,32
|Marmaris Altınyunus
|63,00
|7,78
|258,77
|Marshall
|47,10
|0,38
|86,76
|Martı GMYO
|1,01
|1,00
|55,38
|Martı Otel
|0,89
|1,14
|53,45
|Mavi Giyim
|54,30
|0,18
|68,53
|Mazhar Zorlu Holding
|10,07
|8,86
|164,30
|Mega Polietilen
|1,93
|1,58
|-5,39
|Menderes Tekstil
|1,27
|2,42
|76,39
|Mensa
|0,34
|9,68
|142,86
|Merit Turizm
|17,80
|-3,10
|197,16
|Merko Gıda
|1,02
|2,00
|0,99
|Metal Gayrimenkul
|0,91
|1,11
|4,60
|Metemtur Otelcilik
|1,72
|-0,58
|63,81
|Metro Holding
|1,35
|-0,74
|77,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,91
|1,06
|73,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|7,00
|-5,41
|493,22
|Migros Ticaret
|24,26
|1,08
|62,82
|Milpa
|2,24
|1,36
|56,72
|Mistral GMYO
|1,87
|0,54
|22,22
|MLP Sağlık
|16,45
|0,61
|53,74
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,93
|-1,06
|-15,45
|Mondi Tire Kutsan
|3,37
|2,74
|81,18
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,04
|4,51
|Net Holding
|2,40
|3,00
|22,45
|Netaş Telekom.
|13,40
|0,98
|107,43
|Niğbaş Niğde Beton
|5,70
|1,97
|42,50
|Nuh Çimento
|12,17
|0,33
|75,61
|Nurol GMYO
|3,58
|0,56
|70,48
|Odaş Elektrik
|2,11
|1,44
|49,85
|Olmuksan-IP
|6,17
|0,65
|83,09
|Orge Enerji Elektrik
|5,07
|-0,20
|62,50
|Orma Orman Mahsulleri
|2,81
|-1,40
|134,17
|Osmanlı Menkul
|3,87
|4,03
|125,00
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,75
|0,00
|62,04
|Otokar
|154,30
|0,78
|79,65
|Oyak Yat. Ort.
|2,34
|0,86
|47,79
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,06
|2,85
|396,08
|Özak GMYO
|2,46
|0,82
|69,75
|Özbal Çelik Boru
|1,63
|2,52
|18,12
|Özderici GMYO
|1,50
|1,35
|-36,17
|Özerden Plastik
|2,11
|0,48
|5,07
|Panora GMYO
|5,70
|-0,52
|55,02
|Papilon Savunma
|7,67
|0,26
|Park Elek.Madencilik
|3,07
|1,66
|27,39
|Parsan
|15,59
|0,97
|77,97
|Pegasus
|84,35
|-0,53
|268,02
|Peker GMYO
|3,00
|-2,60
|-63,52
|Penguen Gıda
|1,99
|2,05
|84,26
|Pera GMYO
|0,93
|0,00
|20,78
|Pergamon Dış Ticaret
|8,13
|1,63
|33,12
|Petkim
|3,76
|1,08
|-4,51
|Petrokent Turizm
|130,40
|-0,99
|89,81
|Pınar Et ve Un
|8,60
|1,18
|93,83
|Pınar Su
|2,32
|1,75
|85,60
|Pınar Süt
|13,27
|6,08
|113,45
|Plastikkart
|9,35
|-0,74
|246,30
|Polisan Holding
|3,11
|-1,89
|3,16
|Politeknik Metal
|73,00
|2,82
|108,17
|Prizma Press Matbaacılık
|3,99
|1,01
|157,42
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.106,20
|0,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|97,05
|14,99
|1327,21
|QNB Finansbank
|31,42
|7,90
|248,72
|Ral Yatırım Holding
|6,95
|-2,11
|277,72
|Ray Sigorta
|3,34
|0,91
|140,29
|Reysaş GMYO
|3,96
|3,66
|473,91
|Reysaş Lojistik
|3,33
|3,42
|350,00
|Rhea Girişim
|1,20
|5,26
|81,82
|Rodrigo Tekstil
|1,83
|0,55
|-3,68
|Royal Halı
|1,19
|1,71
|20,20
|RTA Laboratuvarları
|2,20
|2,80
|35,52
|Sabancı Holding
|9,42
|0,64
|30,24
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,03
|0,00
|30,95
|Salix Yatırım Holding
|6,39
|-0,16
|65,97
|Sanel Mühendislik
|4,05
|0,00
|85,78
|Sanifoam Sünger
|4,80
|1,05
|284,00
|Sanko Pazarlama
|7,50
|0,27
|278,01
|Saray Matbaacılık
|1,53
|3,38
|53,00
|Sarkuysan
|4,74
|-0,21
|50,82
|Sasa Polyester
|7,84
|0,51
|36,44
|Say Reklamcılık
|2,03
|0,00
|115,96
|Sekuro Plastik
|5,81
|8,80
|96,28
|Selçuk Ecza Deposu
|6,09
|1,67
|124,02
|Selçuk Gıda
|2,03
|-1,46
|52,63
|Senkron Güvenlik
|2,74
|0,00
|174,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,59
|0,63
|-18,46
|Servet GMYO
|6,63
|-0,60
|42,14
|Seyitler Kimya
|6,47
|0,31
|68,05
|Silverline Endüstri
|2,09
|0,97
|55,97
|Sinpaş GMYO
|0,92
|4,55
|148,65
|Smartiks Yazılım
|8,53
|2,77
|Soda Sanayii
|6,19
|-0,48
|-8,50
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,89
|5,78
|78,25
|Söktaş
|2,27
|-0,44
|78,74
|Sönmez Filament
|4,80
|0,21
|53,85
|Sönmez Pamuklu
|4,82
|0,63
|54,49
|Sumaş Suni Tahta
|10,05
|2,24
|50,10
|Şeker Fin. Kir.
|4,78
|4,82
|69,50
|Şekerbank
|1,26
|0,00
|14,55
|Şişe Cam
|5,31
|0,95
|-3,14
|Şok Marketler
|10,29
|0,68
|-4,28
|T. Halk Bankası
|5,92
|3,86
|-15,67
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|47,86
|0,04
|181,54
|T.S.K.B.
|1,13
|1,80
|39,51
|T.Tuborg
|12,27
|1,83
|54,65
|Taç Tarım Ürünleri
|3,21
|-0,31
|-36,56
|Tat Gıda
|6,16
|-0,48
|61,26
|TAV Havalimanları
|29,44
|0,75
|33,87
|Taze Kuru Gıda
|7,20
|-2,04
|5,88
|Tek-Art Turizm
|1,19
|0,00
|40,00
|Tekfen Holding
|18,90
|1,39
|-3,72
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,90
|1,30
|31,31
|Temapol Polimer Plastik
|5,06
|2,43
|65,36
|TGS Dış Ticaret
|4,67
|-1,06
|105,11
|Tofaş Oto. Fab.
|26,52
|-0,38
|70,97
|Torunlar GMYO
|2,68
|1,52
|77,48
|Trabzon Liman
|10,66
|1,33
|54,97
|Trabzonspor Sportif
|2,51
|0,40
|82,40
|Trakya Cam
|3,53
|2,32
|22,19
|Trend GMYO
|2,25
|0,00
|77,17
|TSKB GMYO
|1,32
|-0,75
|60,98
|Tuğçelik
|4,04
|1,76
|89,67
|Tukaş
|11,44
|1,24
|589,16
|Turcas Petrol
|2,61
|-0,76
|85,11
|Turkcell
|13,84
|1,10
|17,94
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,64
|0,91
|47,56
|Tüpraş
|126,70
|0,56
|21,43
|Türk Hava Yolları
|13,98
|1,45
|-13,22
|Türk Prysmian Kablo
|2,49
|0,81
|83,08
|Türk Telekom
|7,32
|2,09
|87,69
|Türk Traktör
|54,35
|2,55
|55,73
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,10
|-0,61
|21,66
|Ufuk Yatırım
|2,66
|2,31
|133,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,15
|0,47
|88,60
|Ulusoy Elektrik
|25,40
|1,28
|59,15
|Ulusoy Un Sanayi
|3,80
|1,60
|82,69
|Umpaş Holding
|0,49
|-2,00
|-10,91
|Uşak Seramik
|1,67
|0,00
|50,45
|Utopya Turizm
|4,67
|0,00
|13,90
|Uzertaş Boya
|2,48
|-8,82
|313,33
|Ülker Bisküvi
|22,68
|-0,35
|54,60
|Ünye Çimento
|4,94
|1,44
|47,66
|Vakıf Fin. Kir.
|2,62
|3,15
|83,99
|Vakıf GMYO
|2,42
|2,11
|24,31
|Vakıf Yat. Ort.
|2,39
|2,58
|57,24
|Vakıflar Bankası
|5,17
|1,97
|32,56
|Vakko Tekstil
|4,56
|0,44
|74,82
|Vanet Gıda
|1,42
|0,00
|9,23
|Verusa Holding
|17,73
|1,72
|7,03
|Verusaturk Girisim
|4,89
|0,82
|58,63
|Vestel
|14,14
|-0,49
|154,77
|Vestel Beyaz Eşya
|21,58
|-0,09
|120,94
|Viking Kağıt
|1,80
|2,86
|63,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,39
|1,27
|38,95
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|1,24
|52,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,61
|-1,58
|101,08
|Yataş
|6,81
|1,34
|52,35
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,60
|1,27
|70,21
|Yeni Gimat GMYO
|13,40
|-1,11
|86,62
|Yeşil GMYO
|0,59
|9,26
|118,52
|Yeşil Yapı
|0,58
|5,45
|123,08
|Yeşil Yatırım Holding
|11,57
|4,05
|20,15
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.869,50
|30,49
|Yonga Mobilya
|7,50
|0,13
|15,55
|Yükselen Çelik
|6,32
|2,76
|Yünsa
|10,07
|1,41
|141,21
|Zorlu Enerji
|1,76
|0,57
|43,09
(Son)