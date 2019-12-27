Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|144.200,00
|214,16
|İş Bankası (B)
|24.900,20
|4,36
|713,68
|İş Bankası (C)
|6,29
|-0,16
|38,85
|İş Bankası (Kur.)
|160.701,00
|230,65
|İş Fin.Kir.
|4,07
|3,04
|-12,10
|İş Girişim
|3,96
|5,04
|94,12
|İş GMYO
|1,48
|8,82
|37,04
|İş Y. Men. Değ.
|4,44
|-0,67
|140,41
|İş Yat. Ort.
|1,73
|1,17
|134,38
|İşbir Holding
|433,00
|-2,48
|215,15
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|1,64
|-26,19
|İttifak Holding
|3,81
|-1,04
|84,35
|İz Hayvancılık Tarım
|4,35
|0,00
|-33,99
|İzmir Demir Çelik
|7,67
|4,35
|362,05
|İzmir Fırça
|1,74
|0,58
|-15,94
|Jantsa Jant Sanayi
|58,35
|0,95
|126,06
|Kafein Yazılım
|11,37
|-5,56
|65,07
|Kapital Yat. Holding
|2,20
|0,46
|-23,34
|Kaplamin
|5,48
|0,55
|52,22
|Kardemir (A)
|2,56
|0,79
|58,02
|Kardemir (B)
|2,55
|0,79
|56,57
|Kardemir (D)
|2,54
|0,00
|30,53
|Karel Elektronik
|14,41
|-1,91
|245,56
|Karsan Otomotiv
|1,63
|0,00
|37,06
|Karsu Tekstil
|3,07
|-0,32
|145,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,70
|-1,14
|135,14
|Kartonsan
|394,00
|2,60
|23,52
|Katmerciler Ekipman
|3,80
|1,06
|26,30
|Kent Gıda
|180,30
|14,99
|51,51
|Kerevitaş Gıda
|3,32
|5,40
|84,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|5,36
|68,57
|Kiler GMYO
|4,28
|-2,28
|144,57
|Klimasan Klima
|18,31
|1,67
|371,92
|Koç Holding
|19,96
|-0,05
|44,13
|Konfrut Gıda
|7,66
|0,26
|60,39
|Konya Çimento
|276,50
|2,41
|55,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,83
|1,10
|35,61
|Koza Altın
|75,75
|0,40
|47,66
|Koza Madencilik
|10,34
|0,88
|43,21
|Körfez GMYO
|2,11
|0,00
|72,95
|Kristal Kola
|1,53
|-1,29
|45,71
|Kron Telekomünikasyon
|13,03
|-0,61
|49,77
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,56
|-3,69
|79,14
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,68
|-0,59
|48,67
|Kütahya Porselen
|6,63
|0,76
|45,71
|Lider Faktoring
|3,75
|0,27
|66,67
|Link Bilgisayar
|18,66
|-2,35
|124,28
|Logo Yazılım
|55,60
|-1,59
|104,86
|Lokman Hekim Sağlık
|5,56
|0,18
|24,92
|Lüks Kadife
|8,68
|-0,57
|78,97
|Makina Takım
|1,92
|0,52
|24,68
|Mardin Çimento
|5,66
|1,98
|103,82
|Marka Yatırım Holding
|1,20
|0,84
|93,55
|Marmaris Altınyunus
|63,00
|1,12
|258,77
|Marshall
|47,18
|-0,13
|87,07
|Martı GMYO
|1,00
|1,01
|53,85
|Martı Otel
|0,90
|2,27
|55,17
|Mavi Giyim
|57,15
|1,15
|77,37
|Mazhar Zorlu Holding
|11,00
|-0,63
|188,71
|Mega Polietilen
|2,07
|5,08
|1,47
|Menderes Tekstil
|1,38
|-0,72
|91,67
|Mensa
|0,34
|-5,56
|142,86
|Merit Turizm
|18,30
|-0,92
|205,51
|Merko Gıda
|1,07
|0,94
|5,94
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|0,00
|3,45
|Metemtur Otelcilik
|1,73
|0,58
|64,76
|Metro Holding
|1,36
|-1,45
|78,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,90
|-0,52
|72,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,80
|-2,86
|476,27
|Migros Ticaret
|24,52
|-0,33
|64,56
|Milpa
|2,14
|-0,93
|49,72
|Mistral GMYO
|1,90
|1,06
|24,18
|MLP Sağlık
|16,08
|0,19
|50,28
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,18
|9,26
|7,27
|Mondi Tire Kutsan
|4,15
|11,86
|123,12
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,85
|-0,84
|Net Holding
|2,68
|1,52
|36,73
|Netaş Telekom.
|13,03
|-1,73
|101,70
|Niğbaş Niğde Beton
|5,80
|1,75
|45,00
|Nuh Çimento
|12,00
|0,84
|73,16
|Nurol GMYO
|3,55
|-0,56
|69,05
|Odaş Elektrik
|2,13
|-1,84
|51,27
|Olmuksan-IP
|6,17
|-0,80
|83,09
|Orge Enerji Elektrik
|5,02
|3,51
|60,90
|Orma Orman Mahsulleri
|2,77
|-1,07
|130,83
|Osmanlı Menkul
|4,18
|1,46
|143,02
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,80
|1,69
|66,67
|Otokar
|156,80
|1,10
|82,56
|Oyak Yat. Ort.
|2,32
|0,00
|46,53
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,17
|0,19
|406,86
|Özak GMYO
|2,55
|-0,39
|75,96
|Özbal Çelik Boru
|1,64
|0,00
|18,84
|Özderici GMYO
|1,60
|3,23
|-31,91
|Özerden Plastik
|2,12
|-0,47
|5,57
|Panora GMYO
|5,70
|-0,18
|55,02
|Papilon Savunma
|7,94
|-1,00
|Park Elek.Madencilik
|3,02
|-0,98
|25,31
|Parsan
|16,90
|4,00
|92,92
|Pegasus
|84,55
|-0,18
|268,89
|Peker GMYO
|3,01
|0,33
|-63,40
|Penguen Gıda
|1,98
|1,02
|83,33
|Pera GMYO
|0,93
|0,00
|20,78
|Pergamon Dış Ticaret
|8,01
|0,12
|31,15
|Petkim
|3,71
|-0,54
|-5,78
|Petrokent Turizm
|129,70
|1,49
|88,79
|Pınar Et ve Un
|9,04
|1,57
|103,75
|Pınar Su
|2,29
|1,33
|83,20
|Pınar Süt
|12,89
|-0,31
|107,34
|Plastikkart
|9,64
|-0,21
|257,04
|Polisan Holding
|3,05
|0,00
|1,17
|Politeknik Metal
|77,00
|1,72
|119,58
|Prizma Press Matbaacılık
|3,92
|-0,76
|152,90
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.106,90
|0,01
|QNB Finans Fin. Kir.
|111,00
|-13,48
|1532,35
|QNB Finansbank
|37,86
|-12,44
|320,20
|Ral Yatırım Holding
|6,80
|1,80
|269,57
|Ray Sigorta
|3,40
|0,00
|144,60
|Reysaş GMYO
|4,70
|0,00
|581,16
|Reysaş Lojistik
|4,28
|0,71
|478,38
|Rhea Girişim
|1,22
|0,83
|84,85
|Rodrigo Tekstil
|1,84
|0,00
|-3,16
|Royal Halı
|1,24
|2,48
|25,25
|RTA Laboratuvarları
|2,30
|-0,43
|41,68
|Sabancı Holding
|9,50
|-0,21
|31,35
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,02
|0,50
|30,30
|Salix Yatırım Holding
|6,50
|0,00
|68,83
|Sanel Mühendislik
|4,10
|2,24
|88,07
|Sanifoam Sünger
|4,65
|0,65
|272,00
|Sanko Pazarlama
|7,29
|-0,95
|267,43
|Saray Matbaacılık
|1,49
|0,68
|49,00
|Sarkuysan
|4,92
|-0,61
|56,55
|Sasa Polyester
|7,56
|-0,53
|31,57
|Say Reklamcılık
|2,11
|0,48
|124,47
|Sekuro Plastik
|5,71
|9,18
|92,91
|Selçuk Ecza Deposu
|5,98
|-0,33
|119,98
|Selçuk Gıda
|2,08
|-0,48
|56,39
|Senkron Güvenlik
|2,71
|-0,37
|171,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,56
|-2,50
|-20,00
|Servet GMYO
|8,05
|2,29
|72,58
|Seyitler Kimya
|6,50
|0,00
|68,83
|Silverline Endüstri
|2,17
|-2,69
|61,94
|Sinpaş GMYO
|0,99
|3,13
|167,57
|Smartiks Yazılım
|10,41
|-8,28
|Soda Sanayii
|6,16
|-0,16
|-8,95
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,95
|2,68
|79,33
|Söktaş
|2,49
|-0,40
|96,06
|Sönmez Filament
|4,81
|0,21
|54,17
|Sönmez Pamuklu
|4,80
|-0,62
|53,85
|Sumaş Suni Tahta
|9,80
|-0,31
|46,36
|Şeker Fin. Kir.
|4,97
|-1,78
|76,24
|Şekerbank
|1,26
|0,80
|14,55
|Şişe Cam
|5,31
|0,19
|-3,14
|Şok Marketler
|10,39
|1,66
|-3,35
|T. Halk Bankası
|5,89
|0,00
|-16,10
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,92
|-3,47
|158,36
|T.S.K.B.
|1,15
|0,00
|41,98
|T.Tuborg
|12,21
|-2,01
|53,89
|Taç Tarım Ürünleri
|3,08
|-0,65
|-39,13
|Tat Gıda
|6,21
|0,16
|62,57
|TAV Havalimanları
|29,68
|-0,20
|34,96
|Taze Kuru Gıda
|7,13
|1,13
|4,85
|Tek-Art Turizm
|1,30
|3,17
|52,94
|Tekfen Holding
|19,04
|0,21
|-3,01
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,84
|1,86
|29,29
|Temapol Polimer Plastik
|5,09
|-0,20
|66,34
|TGS Dış Ticaret
|4,69
|0,86
|105,99
|Tofaş Oto. Fab.
|26,74
|-1,04
|72,39
|Torunlar GMYO
|2,72
|0,37
|80,13
|Trabzon Liman
|10,75
|0,00
|56,28
|Trabzonspor Sportif
|2,46
|-0,81
|78,77
|Trakya Cam
|3,50
|-0,85
|21,15
|Trend GMYO
|2,21
|0,91
|74,02
|TSKB GMYO
|1,34
|0,00
|63,41
|Tuğçelik
|4,06
|0,00
|90,61
|Tukaş
|11,91
|1,36
|617,47
|Turcas Petrol
|2,58
|-1,90
|82,98
|Turkcell
|14,00
|0,36
|19,30
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,67
|-1,04
|48,22
|Tüpraş
|128,50
|0,63
|23,16
|Türk Hava Yolları
|14,00
|0,29
|-13,10
|Türk Prysmian Kablo
|2,59
|0,00
|90,43
|Türk Telekom
|7,35
|-0,68
|88,46
|Türk Traktör
|54,15
|-0,82
|55,16
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,86
|0,89
|27,13
|Ufuk Yatırım
|2,67
|1,52
|134,21
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,20
|0,46
|92,98
|Ulusoy Elektrik
|26,96
|0,07
|68,92
|Ulusoy Un Sanayi
|3,80
|-0,26
|82,69
|Umpaş Holding
|0,52
|0,00
|-5,45
|Uşak Seramik
|1,69
|-0,59
|52,25
|Utopya Turizm
|4,70
|0,43
|14,63
|Uzertaş Boya
|2,50
|2,46
|316,67
|Ülker Bisküvi
|23,12
|-1,70
|57,60
|Ünye Çimento
|5,29
|6,65
|58,12
|Vakıf Fin. Kir.
|2,49
|-0,80
|74,86
|Vakıf GMYO
|2,48
|3,77
|27,39
|Vakıf Yat. Ort.
|2,36
|-0,84
|55,26
|Vakıflar Bankası
|5,13
|0,00
|31,54
|Vakko Tekstil
|4,57
|0,22
|75,21
|Vanet Gıda
|1,42
|0,00
|9,23
|Verusa Holding
|18,23
|1,17
|10,05
|Verusaturk Girisim
|5,27
|1,15
|70,96
|Vestel
|13,75
|-0,79
|147,75
|Vestel Beyaz Eşya
|21,50
|-0,46
|120,12
|Viking Kağıt
|1,86
|0,54
|69,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,50
|1,21
|45,35
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|-0,41
|52,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,83
|0,34
|108,96
|Yataş
|7,07
|2,76
|58,17
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,62
|-1,82
|72,34
|Yeni Gimat GMYO
|12,99
|-0,08
|80,91
|Yeşil GMYO
|0,59
|3,51
|118,52
|Yeşil Yapı
|0,59
|1,72
|126,92
|Yeşil Yatırım Holding
|11,09
|-0,54
|15,16
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.894,50
|3,75
|31,63
|Yonga Mobilya
|7,50
|0,81
|15,55
|Yükselen Çelik
|6,18
|-0,64
|Yünsa
|10,29
|3,00
|146,48
|Zorlu Enerji
|1,69
|-0,59
|37,40
(Son)