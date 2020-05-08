Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 39.500,00 0,51 30,88 İş Bankası (C) 4,90 0,20 -23,56 İş Bankası (Kur.) 390.000,30 85,72 İş Fin.Kir. 3,40 1,80 -10,53 İş Girişim 5,97 0,67 57,11 İş GMYO 1,59 1,27 -9,66 İş Y. Men. Değ. 5,44 -0,18 35,10 İş Yat. Ort. 2,24 -1,32 39,02 İşbir Holding 577,90 0,64 34,40 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,00 -8,06 İttifak Holding 2,54 -0,39 -31,72 İz Hayvancılık Tarım 6,29 9,97 140,40 İzmir Demir Çelik 9,58 -2,24 16,97 İzmir Fırça 2,14 -3,17 18,89 Jantsa Jant Sanayi 51,80 -0,77 -2,61 Kafein Yazılım 17,26 -1,09 54,94 Kapital Yat. Holding 2,83 9,69 16,94 Kaplamin 6,05 -0,49 9,01 Kardemir (A) 3,23 9,86 21,89 Kardemir (B) 2,94 2,08 11,36 Kardemir (D) 2,55 -1,92 -4,14 Karel Elektronik 15,41 -1,91 6,06 Karsan Otomotiv 1,80 0,56 13,92 Karsu Tekstil 2,97 0,00 -8,33 Kartonsan 443,50 0,36 14,80 Katmerciler Ekipman 3,20 0,95 -16,67 Kent Gıda 266,70 0,49 51,71 Kerevitaş Gıda 4,07 -0,97 24,85 Kervansaray Yat. Holding 0,45 9,76 -18,18 Kiler GMYO 2,72 -0,37 -28,23 Klimasan Klima 16,31 -0,67 -26,13 Koç Holding 14,97 1,56 -25,18 Konfrut Gıda 10,76 -2,54 37,60 Konya Çimento 253,80 4,44 -6,45 Kordsa Teknik Tekstil 10,72 -0,65 -15,70 Koza Altın 73,75 -1,80 -0,41 Koza Madencilik 11,77 -3,60 17,35 Körfez GMYO 2,53 -1,56 5,86 Kristal Kola 1,87 0,54 23,84 Kron Telekomünikasyon 22,86 -1,89 79,72 Kuştur Kuşadası Turizm 33,50 9,98 41,35 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,58 0,00 -4,24 Kütahya Porselen 15,97 9,99 141,24 Lider Faktoring 4,22 -2,99 14,99 Link Bilgisayar 26,50 -0,30 46,01 Logo Yazılım 73,40 -0,74 20,72 Lokman Hekim Sağlık 6,70 -2,05 15,92 Lüks Kadife 9,03 1,69 4,51 Makina Takım 1,62 1,25 -13,83 Mardin Çimento 5,68 2,90 -4,05 Marka Yatırım Holding 1,34 -4,29 13,56 Marmaris Altınyunus 72,70 1,11 2,39 Marshall 47,88 0,25 0,72 Martı GMYO 1,21 3,42 19,80 Martı Otel 0,94 1,08 3,30 Mavi Giyim 40,12 0,05 -30,71 Mazhar Zorlu Holding 13,00 0,00 7,53 Mega Polietilen 3,47 9,81 57,73 Menderes Tekstil 1,51 0,00 15,27 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 20,48 -6,48 5,35 Merko Gıda 1,38 -0,72 31,43 Metal Gayrimenkul 1,15 9,52 26,37 Metemtur Otelcilik 1,75 -0,57 -1,69 Metro Holding 1,30 -0,76 -5,80 Metro Petrol ve Tesisleri 1,78 0,00 -9,18 Metro Yatırım Ortaklığı 2,07 -0,96 -61,18 Migros Ticaret 29,84 2,26 23,20 Milpa 2,91 0,34 32,88 Mistral GMYO 1,96 2,08 3,70 MLP Sağlık 15,96 0,95 -0,25 MMC San. ve Tic. Yat. 1,63 9,40 42,98 Mondi Tire Kutsan 6,86 -0,87 65,70 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,10 -0,55 42,30 Net Holding 1,97 -1,01 -24,23 Netaş Telekom. 13,15 0,00 0,69 Niğbaş Niğde Beton 8,50 -5,56 37,10 Nuh Çimento 10,54 3,13 -4,05 Nurol GMYO 3,53 1,73 -1,12 Odaş Elektrik 1,82 0,00 25,89 Olmuksan-IP 4,48 -1,32 74,93 Orge Enerji Elektrik 5,26 -1,50 6,05 Orma Orman Mahsulleri 4,32 2,13 56,52 Osmanlı Menkul 7,82 0,13 87,04 Ostim Endüstriyel Yat 2,07 3,50 23,21 Otokar 124,00 -0,80 -15,67 Oyak Yat. Ort. 5,61 0,72 140,77 Oylum Sınai Yatırımlar 3,10 -1,90 0,36 Özak GMYO 2,86 -0,69 11,28 Özbal Çelik Boru 1,72 -1,15 6,71 Özderici GMYO 1,52 0,00 -3,18 Özerden Plastik 2,34 1,30 2,63 Panora GMYO 5,19 -3,71 -7,35 Papilon Savunma 14,43 -3,15 87,25 Park Elek.Madencilik 3,21 1,58 5,25 Parsan 14,76 0,75 -12,87 Pegasus 51,45 -0,58 -40,45 Peker GMYO 4,43 3,75 41,53 Penguen Gıda 3,21 -0,93 55,07 Pera GMYO 0,93 0,00 -1,06 Pergamon Dış Ticaret 8,09 0,00 4,55 Petkim 3,64 1,39 -4,46 Petrokent Turizm 163,00 -0,61 27,24 Pınar Et ve Un 22,30 0,81 143,18 Pınar Su 6,32 3,61 172,41 Pınar Süt 16,44 0,00 29,76 Plastikkart 9,63 0,84 3,88 Polisan Holding 2,40 0,00 -20,47 Politeknik Metal 129,80 -0,15 70,63 Prizma Press Matbaacılık 3,73 0,54 -13,26 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.187,40 -0,03 7,19 QNB Finans Fin. Kir. 111,00 5,01 -14,02 QNB Finansbank 50,20 8,52 33,87 Ral Yatırım Holding 8,78 -1,68 29,12 Ray Sigorta 7,09 -4,06 107,31 Reysaş GMYO 4,90 -1,80 6,75 Reysaş Lojistik 6,44 -2,42 47,03 Rhea Girişim 1,95 -0,51 63,87 Rodrigo Tekstil 2,30 -4,96 27,07 Royal Halı 1,94 4,30 41,61 RTA Laboratuvarları 35,98 9,96 1450,86 Sabancı Holding 8,04 0,88 -11,84 Safkar Ege Soğutmacılık 4,43 3,02 103,21 Salix Yatırım Holding 7,30 7,04 1,25 Sanel Mühendislik 5,24 2,34 29,38 Sanifoam Sünger 6,46 -0,62 29,20 Sanko Pazarlama 6,75 1,50 -12,79 Saray Matbaacılık 1,94 2,65 8,38 Sarkuysan 5,44 -0,18 12,63 Sasa Polyester 9,57 2,03 23,80 Say Reklamcılık 2,82 0,00 25,89 Sekuro Plastik 4,94 -0,40 -7,84 Selçuk Ecza Deposu 7,35 -0,81 23,22 Selçuk Gıda 3,09 9,96 79,65 Senkron Güvenlik 2,96 0,34 8,42 Serve Film Prodüksiyon 5,70 8,99 258,49 Servet GMYO 15,68 1,49 84,47 Seyitler Kimya 12,81 -9,98 88,66 Silverline Endüstri 2,38 0,85 10,19 Sinpaş GMYO 1,05 -1,87 -9,48 Smartiks Yazılım 10,38 0,97 5,81 Soda Sanayii 5,66 -0,88 -8,41 Sodaş Sodyum Sanayii 29,04 10,00 202,01 Söktaş 3,04 -1,94 14,72 Sönmez Filament 6,25 -0,32 28,07 Sönmez Pamuklu 6,32 0,32 28,46 Sumaş Suni Tahta 11,47 1,24 15,86 Şeker Fin. Kir. 4,91 0,61 2,72 Şekerbank 1,04 -0,95 -20,61 Şişe Cam 4,83 0,42 -8,35 Şok Marketler 11,16 0,27 3,72 T. Halk Bankası 5,36 3,28 -9,31 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,90 7,18 -6,19 T.S.K.B. 1,04 0,97 -14,05 T.Tuborg 14,06 1,22 18,15 Taç Tarım Ürünleri 7,51 9,96 140,71 Tat Gıda 7,44 -0,27 22,29 TAV Havalimanları 17,54 -0,28 -35,43 Taze Kuru Gıda 14,55 9,98 100,97 Tek-Art Turizm 1,25 -1,57 -0,79 Tekfen Holding 13,12 -0,83 -29,28 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,37 0,14 75,48 Temapol Polimer Plastik 5,62 -1,92 7,66 TGS Dış Ticaret 4,28 -0,23 -8,35 Tofaş Oto. Fab. 19,91 0,56 -14,56 Torunlar GMYO 2,38 0,42 -13,45 Trabzon Liman 10,61 0,09 -0,47 Trabzonspor Sportif 5,49 -0,36 155,35 Trakya Cam 3,21 0,00 -8,29 Trend GMYO 2,95 -1,34 34,09 TSKB GMYO 1,70 -0,58 26,87 Tuğçelik 4,66 0,43 17,97 Tukaş 15,05 -0,99 21,86 Turcas Petrol 2,69 0,00 0,75 Turkcell 13,32 1,29 -3,48 Tümosan Motor ve Traktör 5,55 1,65 -13,42 Tüpraş 85,15 0,71 -32,85 Türk Hava Yolları 10,61 0,09 -26,63 Türk Prysmian Kablo 3,57 0,85 38,09 Türk Telekom 7,10 -0,42 -3,66 Türk Traktör 56,30 0,90 6,41 Türker Proje Gayrimenkul 36,86 -0,91 -12,24 Ufuk Yatırım 4,65 3,33 80,23 Ulaşlar Turizm Yat. 2,80 -0,71 32,08 Ulusoy Elektrik 31,48 0,32 18,35 Ulusoy Un Sanayi 10,77 3,76 181,94 Umpaş Holding 0,61 8,93 -1,61 Uşak Seramik 1,57 0,00 -7,10 Utopya Turizm 4,68 1,08 -4,88 Uzertaş Boya 4,00 3,90 80,18 Ülker Bisküvi 22,62 -0,70 1,16 Ünye Çimento 5,13 1,79 -4,65 Vakıf Fin. Kir. 2,11 -1,40 -12,81 Vakıf GMYO 1,88 1,62 8,61 Vakıf Yat. Ort. 2,14 -0,93 -8,15 Vakıflar Bankası 4,59 2,00 -16,70 Vakko Tekstil 4,59 0,66 1,10 Vanet Gıda 1,69 -2,31 18,18 Verusa Holding 19,39 -1,32 4,47 Verusaturk Girisim 4,80 -0,21 -8,72 Vestel 13,11 -1,13 3,88 Vestel Beyaz Eşya 18,54 0,16 -14,17 Viking Kağıt 4,19 -1,64 124,06 Yapı Kredi Koray GMYO 2,66 0,00 9,92 Yapı ve Kredi Bank. 2,12 -0,47 -14,52 Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,34 0,32 48,96 Yataş 6,68 -0,45 -8,99 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,99 2,05 23,60 Yeni Gimat GMYO 12,30 1,23 2,75 Yeşil GMYO 0,55 3,77 -14,06 Yeşil Yapı 0,55 3,77 -16,67 Yeşil Yatırım Holding 13,15 -2,30 17,10 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.000,10 0,00 103,74 Yonga Mobilya 19,03 10,00 105,95 Yükselen Çelik 8,13 -0,73 32,63 Yünsa 12,94 3,27 28,53 Zorlu Enerji 1,29 -0,77 -20,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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