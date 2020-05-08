Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 39.500,00 0,51 30,88
İş Bankası (C) 4,90 0,20 -23,56
İş Bankası (Kur.) 390.000,30 85,72
İş Fin.Kir. 3,40 1,80 -10,53
İş Girişim 5,97 0,67 57,11
İş GMYO 1,59 1,27 -9,66
İş Y. Men. Değ. 5,44 -0,18 35,10
İş Yat. Ort. 2,24 -1,32 39,02
İşbir Holding 577,90 0,64 34,40
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,00 -8,06
İttifak Holding 2,54 -0,39 -31,72
İz Hayvancılık Tarım 6,29 9,97 140,40
İzmir Demir Çelik 9,58 -2,24 16,97
İzmir Fırça 2,14 -3,17 18,89
Jantsa Jant Sanayi 51,80 -0,77 -2,61
Kafein Yazılım 17,26 -1,09 54,94
Kapital Yat. Holding 2,83 9,69 16,94
Kaplamin 6,05 -0,49 9,01
Kardemir (A) 3,23 9,86 21,89
Kardemir (B) 2,94 2,08 11,36
Kardemir (D) 2,55 -1,92 -4,14
Karel Elektronik 15,41 -1,91 6,06
Karsan Otomotiv 1,80 0,56 13,92
Karsu Tekstil 2,97 0,00 -8,33
Kartonsan 443,50 0,36 14,80
Katmerciler Ekipman 3,20 0,95 -16,67
Kent Gıda 266,70 0,49 51,71
Kerevitaş Gıda 4,07 -0,97 24,85
Kervansaray Yat. Holding 0,45 9,76 -18,18
Kiler GMYO 2,72 -0,37 -28,23
Klimasan Klima 16,31 -0,67 -26,13
Koç Holding 14,97 1,56 -25,18
Konfrut Gıda 10,76 -2,54 37,60
Konya Çimento 253,80 4,44 -6,45
Kordsa Teknik Tekstil 10,72 -0,65 -15,70
Koza Altın 73,75 -1,80 -0,41
Koza Madencilik 11,77 -3,60 17,35
Körfez GMYO 2,53 -1,56 5,86
Kristal Kola 1,87 0,54 23,84
Kron Telekomünikasyon 22,86 -1,89 79,72
Kuştur Kuşadası Turizm 33,50 9,98 41,35
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,58 0,00 -4,24
Kütahya Porselen 15,97 9,99 141,24
Lider Faktoring 4,22 -2,99 14,99
Link Bilgisayar 26,50 -0,30 46,01
Logo Yazılım 73,40 -0,74 20,72
Lokman Hekim Sağlık 6,70 -2,05 15,92
Lüks Kadife 9,03 1,69 4,51
Makina Takım 1,62 1,25 -13,83
Mardin Çimento 5,68 2,90 -4,05
Marka Yatırım Holding 1,34 -4,29 13,56
Marmaris Altınyunus 72,70 1,11 2,39
Marshall 47,88 0,25 0,72
Martı GMYO 1,21 3,42 19,80
Martı Otel 0,94 1,08 3,30
Mavi Giyim 40,12 0,05 -30,71
Mazhar Zorlu Holding 13,00 0,00 7,53
Mega Polietilen 3,47 9,81 57,73
Menderes Tekstil 1,51 0,00 15,27
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 20,48 -6,48 5,35
Merko Gıda 1,38 -0,72 31,43
Metal Gayrimenkul 1,15 9,52 26,37
Metemtur Otelcilik 1,75 -0,57 -1,69
Metro Holding 1,30 -0,76 -5,80
Metro Petrol ve Tesisleri 1,78 0,00 -9,18
Metro Yatırım Ortaklığı 2,07 -0,96 -61,18
Migros Ticaret 29,84 2,26 23,20
Milpa 2,91 0,34 32,88
Mistral GMYO 1,96 2,08 3,70
MLP Sağlık 15,96 0,95 -0,25
MMC San. ve Tic. Yat. 1,63 9,40 42,98
Mondi Tire Kutsan 6,86 -0,87 65,70
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,10 -0,55 42,30
Net Holding 1,97 -1,01 -24,23
Netaş Telekom. 13,15 0,00 0,69
Niğbaş Niğde Beton 8,50 -5,56 37,10
Nuh Çimento 10,54 3,13 -4,05
Nurol GMYO 3,53 1,73 -1,12
Odaş Elektrik 1,82 0,00 25,89
Olmuksan-IP 4,48 -1,32 74,93
Orge Enerji Elektrik 5,26 -1,50 6,05
Orma Orman Mahsulleri 4,32 2,13 56,52
Osmanlı Menkul 7,82 0,13 87,04
Ostim Endüstriyel Yat 2,07 3,50 23,21
Otokar 124,00 -0,80 -15,67
Oyak Yat. Ort. 5,61 0,72 140,77
Oylum Sınai Yatırımlar 3,10 -1,90 0,36
Özak GMYO 2,86 -0,69 11,28
Özbal Çelik Boru 1,72 -1,15 6,71
Özderici GMYO 1,52 0,00 -3,18
Özerden Plastik 2,34 1,30 2,63
Panora GMYO 5,19 -3,71 -7,35
Papilon Savunma 14,43 -3,15 87,25
Park Elek.Madencilik 3,21 1,58 5,25
Parsan 14,76 0,75 -12,87
Pegasus 51,45 -0,58 -40,45
Peker GMYO 4,43 3,75 41,53
Penguen Gıda 3,21 -0,93 55,07
Pera GMYO 0,93 0,00 -1,06
Pergamon Dış Ticaret 8,09 0,00 4,55
Petkim 3,64 1,39 -4,46
Petrokent Turizm 163,00 -0,61 27,24
Pınar Et ve Un 22,30 0,81 143,18
Pınar Su 6,32 3,61 172,41
Pınar Süt 16,44 0,00 29,76
Plastikkart 9,63 0,84 3,88
Polisan Holding 2,40 0,00 -20,47
Politeknik Metal 129,80 -0,15 70,63
Prizma Press Matbaacılık 3,73 0,54 -13,26
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.187,40 -0,03 7,19
QNB Finans Fin. Kir. 111,00 5,01 -14,02
QNB Finansbank 50,20 8,52 33,87
Ral Yatırım Holding 8,78 -1,68 29,12
Ray Sigorta 7,09 -4,06 107,31
Reysaş GMYO 4,90 -1,80 6,75
Reysaş Lojistik 6,44 -2,42 47,03
Rhea Girişim 1,95 -0,51 63,87
Rodrigo Tekstil 2,30 -4,96 27,07
Royal Halı 1,94 4,30 41,61
RTA Laboratuvarları 35,98 9,96 1450,86
Sabancı Holding 8,04 0,88 -11,84
Safkar Ege Soğutmacılık 4,43 3,02 103,21
Salix Yatırım Holding 7,30 7,04 1,25
Sanel Mühendislik 5,24 2,34 29,38
Sanifoam Sünger 6,46 -0,62 29,20
Sanko Pazarlama 6,75 1,50 -12,79
Saray Matbaacılık 1,94 2,65 8,38
Sarkuysan 5,44 -0,18 12,63
Sasa Polyester 9,57 2,03 23,80
Say Reklamcılık 2,82 0,00 25,89
Sekuro Plastik 4,94 -0,40 -7,84
Selçuk Ecza Deposu 7,35 -0,81 23,22
Selçuk Gıda 3,09 9,96 79,65
Senkron Güvenlik 2,96 0,34 8,42
Serve Film Prodüksiyon 5,70 8,99 258,49
Servet GMYO 15,68 1,49 84,47
Seyitler Kimya 12,81 -9,98 88,66
Silverline Endüstri 2,38 0,85 10,19
Sinpaş GMYO 1,05 -1,87 -9,48
Smartiks Yazılım 10,38 0,97 5,81
Soda Sanayii 5,66 -0,88 -8,41
Sodaş Sodyum Sanayii 29,04 10,00 202,01
Söktaş 3,04 -1,94 14,72
Sönmez Filament 6,25 -0,32 28,07
Sönmez Pamuklu 6,32 0,32 28,46
Sumaş Suni Tahta 11,47 1,24 15,86
Şeker Fin. Kir. 4,91 0,61 2,72
Şekerbank 1,04 -0,95 -20,61
Şişe Cam 4,83 0,42 -8,35
Şok Marketler 11,16 0,27 3,72
T. Halk Bankası 5,36 3,28 -9,31
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,90 7,18 -6,19
T.S.K.B. 1,04 0,97 -14,05
T.Tuborg 14,06 1,22 18,15
Taç Tarım Ürünleri 7,51 9,96 140,71
Tat Gıda 7,44 -0,27 22,29
TAV Havalimanları 17,54 -0,28 -35,43
Taze Kuru Gıda 14,55 9,98 100,97
Tek-Art Turizm 1,25 -1,57 -0,79
Tekfen Holding 13,12 -0,83 -29,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,37 0,14 75,48
Temapol Polimer Plastik 5,62 -1,92 7,66
TGS Dış Ticaret 4,28 -0,23 -8,35
Tofaş Oto. Fab. 19,91 0,56 -14,56
Torunlar GMYO 2,38 0,42 -13,45
Trabzon Liman 10,61 0,09 -0,47
Trabzonspor Sportif 5,49 -0,36 155,35
Trakya Cam 3,21 0,00 -8,29
Trend GMYO 2,95 -1,34 34,09
TSKB GMYO 1,70 -0,58 26,87
Tuğçelik 4,66 0,43 17,97
Tukaş 15,05 -0,99 21,86
Turcas Petrol 2,69 0,00 0,75
Turkcell 13,32 1,29 -3,48
Tümosan Motor ve Traktör 5,55 1,65 -13,42
Tüpraş 85,15 0,71 -32,85
Türk Hava Yolları 10,61 0,09 -26,63
Türk Prysmian Kablo 3,57 0,85 38,09
Türk Telekom 7,10 -0,42 -3,66
Türk Traktör 56,30 0,90 6,41
Türker Proje Gayrimenkul 36,86 -0,91 -12,24
Ufuk Yatırım 4,65 3,33 80,23
Ulaşlar Turizm Yat. 2,80 -0,71 32,08
Ulusoy Elektrik 31,48 0,32 18,35
Ulusoy Un Sanayi 10,77 3,76 181,94
Umpaş Holding 0,61 8,93 -1,61
Uşak Seramik 1,57 0,00 -7,10
Utopya Turizm 4,68 1,08 -4,88
Uzertaş Boya 4,00 3,90 80,18
Ülker Bisküvi 22,62 -0,70 1,16
Ünye Çimento 5,13 1,79 -4,65
Vakıf Fin. Kir. 2,11 -1,40 -12,81
Vakıf GMYO 1,88 1,62 8,61
Vakıf Yat. Ort. 2,14 -0,93 -8,15
Vakıflar Bankası 4,59 2,00 -16,70
Vakko Tekstil 4,59 0,66 1,10
Vanet Gıda 1,69 -2,31 18,18
Verusa Holding 19,39 -1,32 4,47
Verusaturk Girisim 4,80 -0,21 -8,72
Vestel 13,11 -1,13 3,88
Vestel Beyaz Eşya 18,54 0,16 -14,17
Viking Kağıt 4,19 -1,64 124,06
Yapı Kredi Koray GMYO 2,66 0,00 9,92
Yapı ve Kredi Bank. 2,12 -0,47 -14,52
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,34 0,32 48,96
Yataş 6,68 -0,45 -8,99
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,99 2,05 23,60
Yeni Gimat GMYO 12,30 1,23 2,75
Yeşil GMYO 0,55 3,77 -14,06
Yeşil Yapı 0,55 3,77 -16,67
Yeşil Yatırım Holding 13,15 -2,30 17,10
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.000,10 0,00 103,74
Yonga Mobilya 19,03 10,00 105,95
Yükselen Çelik 8,13 -0,73 32,63
Yünsa 12,94 3,27 28,53
Zorlu Enerji 1,29 -0,77 -20,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 02:26 Kaynak: AA


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