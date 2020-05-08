Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|39.500,00
|0,51
|30,88
|İş Bankası (C)
|4,90
|0,20
|-23,56
|İş Bankası (Kur.)
|390.000,30
|85,72
|İş Fin.Kir.
|3,40
|1,80
|-10,53
|İş Girişim
|5,97
|0,67
|57,11
|İş GMYO
|1,59
|1,27
|-9,66
|İş Y. Men. Değ.
|5,44
|-0,18
|35,10
|İş Yat. Ort.
|2,24
|-1,32
|39,02
|İşbir Holding
|577,90
|0,64
|34,40
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|0,00
|-8,06
|İttifak Holding
|2,54
|-0,39
|-31,72
|İz Hayvancılık Tarım
|6,29
|9,97
|140,40
|İzmir Demir Çelik
|9,58
|-2,24
|16,97
|İzmir Fırça
|2,14
|-3,17
|18,89
|Jantsa Jant Sanayi
|51,80
|-0,77
|-2,61
|Kafein Yazılım
|17,26
|-1,09
|54,94
|Kapital Yat. Holding
|2,83
|9,69
|16,94
|Kaplamin
|6,05
|-0,49
|9,01
|Kardemir (A)
|3,23
|9,86
|21,89
|Kardemir (B)
|2,94
|2,08
|11,36
|Kardemir (D)
|2,55
|-1,92
|-4,14
|Karel Elektronik
|15,41
|-1,91
|6,06
|Karsan Otomotiv
|1,80
|0,56
|13,92
|Karsu Tekstil
|2,97
|0,00
|-8,33
|Kartonsan
|443,50
|0,36
|14,80
|Katmerciler Ekipman
|3,20
|0,95
|-16,67
|Kent Gıda
|266,70
|0,49
|51,71
|Kerevitaş Gıda
|4,07
|-0,97
|24,85
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|9,76
|-18,18
|Kiler GMYO
|2,72
|-0,37
|-28,23
|Klimasan Klima
|16,31
|-0,67
|-26,13
|Koç Holding
|14,97
|1,56
|-25,18
|Konfrut Gıda
|10,76
|-2,54
|37,60
|Konya Çimento
|253,80
|4,44
|-6,45
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,72
|-0,65
|-15,70
|Koza Altın
|73,75
|-1,80
|-0,41
|Koza Madencilik
|11,77
|-3,60
|17,35
|Körfez GMYO
|2,53
|-1,56
|5,86
|Kristal Kola
|1,87
|0,54
|23,84
|Kron Telekomünikasyon
|22,86
|-1,89
|79,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|33,50
|9,98
|41,35
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,58
|0,00
|-4,24
|Kütahya Porselen
|15,97
|9,99
|141,24
|Lider Faktoring
|4,22
|-2,99
|14,99
|Link Bilgisayar
|26,50
|-0,30
|46,01
|Logo Yazılım
|73,40
|-0,74
|20,72
|Lokman Hekim Sağlık
|6,70
|-2,05
|15,92
|Lüks Kadife
|9,03
|1,69
|4,51
|Makina Takım
|1,62
|1,25
|-13,83
|Mardin Çimento
|5,68
|2,90
|-4,05
|Marka Yatırım Holding
|1,34
|-4,29
|13,56
|Marmaris Altınyunus
|72,70
|1,11
|2,39
|Marshall
|47,88
|0,25
|0,72
|Martı GMYO
|1,21
|3,42
|19,80
|Martı Otel
|0,94
|1,08
|3,30
|Mavi Giyim
|40,12
|0,05
|-30,71
|Mazhar Zorlu Holding
|13,00
|0,00
|7,53
|Mega Polietilen
|3,47
|9,81
|57,73
|Menderes Tekstil
|1,51
|0,00
|15,27
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|20,48
|-6,48
|5,35
|Merko Gıda
|1,38
|-0,72
|31,43
|Metal Gayrimenkul
|1,15
|9,52
|26,37
|Metemtur Otelcilik
|1,75
|-0,57
|-1,69
|Metro Holding
|1,30
|-0,76
|-5,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,78
|0,00
|-9,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,07
|-0,96
|-61,18
|Migros Ticaret
|29,84
|2,26
|23,20
|Milpa
|2,91
|0,34
|32,88
|Mistral GMYO
|1,96
|2,08
|3,70
|MLP Sağlık
|15,96
|0,95
|-0,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,63
|9,40
|42,98
|Mondi Tire Kutsan
|6,86
|-0,87
|65,70
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,10
|-0,55
|42,30
|Net Holding
|1,97
|-1,01
|-24,23
|Netaş Telekom.
|13,15
|0,00
|0,69
|Niğbaş Niğde Beton
|8,50
|-5,56
|37,10
|Nuh Çimento
|10,54
|3,13
|-4,05
|Nurol GMYO
|3,53
|1,73
|-1,12
|Odaş Elektrik
|1,82
|0,00
|25,89
|Olmuksan-IP
|4,48
|-1,32
|74,93
|Orge Enerji Elektrik
|5,26
|-1,50
|6,05
|Orma Orman Mahsulleri
|4,32
|2,13
|56,52
|Osmanlı Menkul
|7,82
|0,13
|87,04
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,07
|3,50
|23,21
|Otokar
|124,00
|-0,80
|-15,67
|Oyak Yat. Ort.
|5,61
|0,72
|140,77
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,10
|-1,90
|0,36
|Özak GMYO
|2,86
|-0,69
|11,28
|Özbal Çelik Boru
|1,72
|-1,15
|6,71
|Özderici GMYO
|1,52
|0,00
|-3,18
|Özerden Plastik
|2,34
|1,30
|2,63
|Panora GMYO
|5,19
|-3,71
|-7,35
|Papilon Savunma
|14,43
|-3,15
|87,25
|Park Elek.Madencilik
|3,21
|1,58
|5,25
|Parsan
|14,76
|0,75
|-12,87
|Pegasus
|51,45
|-0,58
|-40,45
|Peker GMYO
|4,43
|3,75
|41,53
|Penguen Gıda
|3,21
|-0,93
|55,07
|Pera GMYO
|0,93
|0,00
|-1,06
|Pergamon Dış Ticaret
|8,09
|0,00
|4,55
|Petkim
|3,64
|1,39
|-4,46
|Petrokent Turizm
|163,00
|-0,61
|27,24
|Pınar Et ve Un
|22,30
|0,81
|143,18
|Pınar Su
|6,32
|3,61
|172,41
|Pınar Süt
|16,44
|0,00
|29,76
|Plastikkart
|9,63
|0,84
|3,88
|Polisan Holding
|2,40
|0,00
|-20,47
|Politeknik Metal
|129,80
|-0,15
|70,63
|Prizma Press Matbaacılık
|3,73
|0,54
|-13,26
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.187,40
|-0,03
|7,19
|QNB Finans Fin. Kir.
|111,00
|5,01
|-14,02
|QNB Finansbank
|50,20
|8,52
|33,87
|Ral Yatırım Holding
|8,78
|-1,68
|29,12
|Ray Sigorta
|7,09
|-4,06
|107,31
|Reysaş GMYO
|4,90
|-1,80
|6,75
|Reysaş Lojistik
|6,44
|-2,42
|47,03
|Rhea Girişim
|1,95
|-0,51
|63,87
|Rodrigo Tekstil
|2,30
|-4,96
|27,07
|Royal Halı
|1,94
|4,30
|41,61
|RTA Laboratuvarları
|35,98
|9,96
|1450,86
|Sabancı Holding
|8,04
|0,88
|-11,84
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,43
|3,02
|103,21
|Salix Yatırım Holding
|7,30
|7,04
|1,25
|Sanel Mühendislik
|5,24
|2,34
|29,38
|Sanifoam Sünger
|6,46
|-0,62
|29,20
|Sanko Pazarlama
|6,75
|1,50
|-12,79
|Saray Matbaacılık
|1,94
|2,65
|8,38
|Sarkuysan
|5,44
|-0,18
|12,63
|Sasa Polyester
|9,57
|2,03
|23,80
|Say Reklamcılık
|2,82
|0,00
|25,89
|Sekuro Plastik
|4,94
|-0,40
|-7,84
|Selçuk Ecza Deposu
|7,35
|-0,81
|23,22
|Selçuk Gıda
|3,09
|9,96
|79,65
|Senkron Güvenlik
|2,96
|0,34
|8,42
|Serve Film Prodüksiyon
|5,70
|8,99
|258,49
|Servet GMYO
|15,68
|1,49
|84,47
|Seyitler Kimya
|12,81
|-9,98
|88,66
|Silverline Endüstri
|2,38
|0,85
|10,19
|Sinpaş GMYO
|1,05
|-1,87
|-9,48
|Smartiks Yazılım
|10,38
|0,97
|5,81
|Soda Sanayii
|5,66
|-0,88
|-8,41
|Sodaş Sodyum Sanayii
|29,04
|10,00
|202,01
|Söktaş
|3,04
|-1,94
|14,72
|Sönmez Filament
|6,25
|-0,32
|28,07
|Sönmez Pamuklu
|6,32
|0,32
|28,46
|Sumaş Suni Tahta
|11,47
|1,24
|15,86
|Şeker Fin. Kir.
|4,91
|0,61
|2,72
|Şekerbank
|1,04
|-0,95
|-20,61
|Şişe Cam
|4,83
|0,42
|-8,35
|Şok Marketler
|11,16
|0,27
|3,72
|T. Halk Bankası
|5,36
|3,28
|-9,31
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,90
|7,18
|-6,19
|T.S.K.B.
|1,04
|0,97
|-14,05
|T.Tuborg
|14,06
|1,22
|18,15
|Taç Tarım Ürünleri
|7,51
|9,96
|140,71
|Tat Gıda
|7,44
|-0,27
|22,29
|TAV Havalimanları
|17,54
|-0,28
|-35,43
|Taze Kuru Gıda
|14,55
|9,98
|100,97
|Tek-Art Turizm
|1,25
|-1,57
|-0,79
|Tekfen Holding
|13,12
|-0,83
|-29,28
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,37
|0,14
|75,48
|Temapol Polimer Plastik
|5,62
|-1,92
|7,66
|TGS Dış Ticaret
|4,28
|-0,23
|-8,35
|Tofaş Oto. Fab.
|19,91
|0,56
|-14,56
|Torunlar GMYO
|2,38
|0,42
|-13,45
|Trabzon Liman
|10,61
|0,09
|-0,47
|Trabzonspor Sportif
|5,49
|-0,36
|155,35
|Trakya Cam
|3,21
|0,00
|-8,29
|Trend GMYO
|2,95
|-1,34
|34,09
|TSKB GMYO
|1,70
|-0,58
|26,87
|Tuğçelik
|4,66
|0,43
|17,97
|Tukaş
|15,05
|-0,99
|21,86
|Turcas Petrol
|2,69
|0,00
|0,75
|Turkcell
|13,32
|1,29
|-3,48
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,55
|1,65
|-13,42
|Tüpraş
|85,15
|0,71
|-32,85
|Türk Hava Yolları
|10,61
|0,09
|-26,63
|Türk Prysmian Kablo
|3,57
|0,85
|38,09
|Türk Telekom
|7,10
|-0,42
|-3,66
|Türk Traktör
|56,30
|0,90
|6,41
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,86
|-0,91
|-12,24
|Ufuk Yatırım
|4,65
|3,33
|80,23
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,80
|-0,71
|32,08
|Ulusoy Elektrik
|31,48
|0,32
|18,35
|Ulusoy Un Sanayi
|10,77
|3,76
|181,94
|Umpaş Holding
|0,61
|8,93
|-1,61
|Uşak Seramik
|1,57
|0,00
|-7,10
|Utopya Turizm
|4,68
|1,08
|-4,88
|Uzertaş Boya
|4,00
|3,90
|80,18
|Ülker Bisküvi
|22,62
|-0,70
|1,16
|Ünye Çimento
|5,13
|1,79
|-4,65
|Vakıf Fin. Kir.
|2,11
|-1,40
|-12,81
|Vakıf GMYO
|1,88
|1,62
|8,61
|Vakıf Yat. Ort.
|2,14
|-0,93
|-8,15
|Vakıflar Bankası
|4,59
|2,00
|-16,70
|Vakko Tekstil
|4,59
|0,66
|1,10
|Vanet Gıda
|1,69
|-2,31
|18,18
|Verusa Holding
|19,39
|-1,32
|4,47
|Verusaturk Girisim
|4,80
|-0,21
|-8,72
|Vestel
|13,11
|-1,13
|3,88
|Vestel Beyaz Eşya
|18,54
|0,16
|-14,17
|Viking Kağıt
|4,19
|-1,64
|124,06
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,66
|0,00
|9,92
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,12
|-0,47
|-14,52
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,34
|0,32
|48,96
|Yataş
|6,68
|-0,45
|-8,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,99
|2,05
|23,60
|Yeni Gimat GMYO
|12,30
|1,23
|2,75
|Yeşil GMYO
|0,55
|3,77
|-14,06
|Yeşil Yapı
|0,55
|3,77
|-16,67
|Yeşil Yatırım Holding
|13,15
|-2,30
|17,10
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.000,10
|0,00
|103,74
|Yonga Mobilya
|19,03
|10,00
|105,95
|Yükselen Çelik
|8,13
|-0,73
|32,63
|Yünsa
|12,94
|3,27
|28,53
|Zorlu Enerji
|1,29
|-0,77
|-20,86
(Son)