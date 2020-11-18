Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

18.11.2020 13:33
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)40.601,20

34,53
İş Bankası (C)6,844,436,71
İş Bankası (Kur.)364.500,90

73,57
İş Fin.Kir.3,771,89-0,79
İş Girişim15,411,38305,53
İş GMYO1,961,0311,36
İş Y. Men. Değ.12,442,47208,93
İş Yat. Ort.3,120,6593,63
İşbir Holding2.350,00-9,62446,51
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,171,7488,71
İttifak Holding2,301,3281,13
İz Hayvancılık Tarım10,50-0,47301,30
İzmir Demir Çelik18,95-0,16131,38
İzmir Fırça6,50-2,99261,11
Jantsa Jant Sanayi202,804,05281,29
Kafein Yazılım17,302,0655,77
Kaplamin24,202,98336,04
Kardemir (A)4,681,7476,60
Kardemir (B)3,813,5344,32
Kardemir (D)4,354,0763,53
Karel Elektronik17,412,2319,82
Karsan Otomotiv2,960,6887,34
Karsu Tekstil7,007,53116,05
Kartonsan2.427,70-0,50528,39
Katmerciler Ekipman3,270,62113,91
Kent Gıda387,409,281568,28
Kerevitaş Gıda7,22-5,50121,47
Kervansaray Yat. Holding0,79-3,6643,64
Kiler GMYO2,39-1,65123,58
Klimasan Klima15,60-3,88-26,46
Koç Holding18,112,20-9,49
Konfrut Gıda17,34-6,42121,74
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,740,23

Konya Çimento777,50-0,01186,58
Kordsa Teknik Tekstil12,470,97-1,93
Koza Altın75,350,401,76
Koza Madencilik12,510,7224,73
Körfez GMYO6,64-0,60177,82
Kristal Kola2,370,4256,95
Kron Telekomünikasyon26,642,07109,43
Kuştur Kuşadası Turizm167,50-4,07613,52
Kuyumcukent Gayrimenkul2,310,87106,01
Kütahya Porselen41,303,35523,87
Lider Faktoring3,321,5380,93
Link Bilgisayar47,3210,00163,05
Logo Yazılım99,200,4663,16
Lokman Hekim Sağlık11,56-2,20101,55
Lüks Kadife28,982,26235,42
Makina Takım2,761,8546,81
Marka Yatırım Holding9,859,93734,75
Marmaris Altınyunus88,901,8325,21
Marshall310,903,63553,98
Martı GMYO3,150,32211,88
Martı Otel2,99-9,94228,57
Mavi Giyim46,143,31-20,31
Mazhar Zorlu Holding19,288,4459,47
Mega Polietilen12,821,42910,68
Menderes Tekstil3,181,92142,75
Mensa0,31

-3,13
Merit Turizm70,000,00260,08
Merko Gıda12,500,561090,48
Metemtur Otelcilik11,933,74570,22
Metro Holding2,191,3958,70
Metro Petrol ve Tesisleri3,42-0,5874,49
Metro Yatırım Ortaklığı2,310,00-56,68
Migros Ticaret39,70-1,4463,91
Milpa4,93-3,52125,11
Mistral GMYO4,352,84131,80
MLP Sağlık19,17-1,6919,81
MMC San. ve Tic. Yat.5,70-1,72400,00
Mondi Tire Kutsan6,551,3958,21
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.112,20

3,63
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,241,60169,18
Net Holding3,160,9621,54
Netaş Telekom.19,722,8251,00
Niğbaş Niğde Beton60,000,00867,74
Nuh Çimento35,543,31223,54
Nurol GMYO6,450,1680,67
Odaş Elektrik3,432,39137,25
Olmuksan-IP6,910,00169,82
Orge Enerji Elektrik7,320,8347,58
Orma Orman Mahsulleri11,250,00307,61
Osmanlı Menkul21,501,70415,43
Ostim Endüstriyel Yat4,001,52138,10
Otokar199,003,3235,34
Oyak Çimento7,940,5144,43
Oyak Yat. Ort.6,200,32168,55
Oylum Sınai Yatırımlar5,33-6,0072,56
Özak GMYO4,151,4761,48
Özbal Çelik Boru7,574,27369,64
Özderici GMYO2,242,7542,68
Özerden Plastik9,450,00314,47
Panora GMYO6,340,0013,18
Papilon Savunma21,723,72181,84
Park Elek.Madencilik5,011,2164,26
Parsan19,350,7814,23
Pegasus53,601,04-37,96
Peker GMYO2,60-0,38187,50
Penguen Gıda5,57-4,13508,48
Pera GMYO2,631,94179,79
Pergamon Dış Ticaret16,401,93111,95
Petkim4,632,8921,52
Petrokent Turizm800,009,74524,51
Pınar Et ve Un23,72-3,97160,96
Pınar Su7,63-3,54228,88
Pınar Süt20,50-4,8362,57
Plastikkart11,471,0623,73
Polisan Holding3,841,3227,25
Politeknik Metal269,60-9,98254,40
Prizma Press Matbaacılık5,99-0,1739,30
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.220,800,1410,20
QNB Finans Fin. Kir.124,10-0,72-3,87
QNB Finansbank68,250,9682,00
Ral Yatırım Holding4,901,0386,70
Ray Sigorta19,400,00467,25
Reysaş GMYO4,690,862,18
Reysaş Lojistik7,761,1777,17
Rhea Girişim3,103,68160,50
Rodrigo Tekstil10,40-3,70474,59
Royal Halı3,871,84182,48
RTA Laboratuvarları45,32-2,501853,45
Sabancı Holding10,352,1713,49
Safkar Ege Soğutmacılık8,325,05281,65
Sanel Mühendislik3,560,0021,34
Sanifoam Sünger14,935,59198,60
Sanko Pazarlama7,440,002,11
Saray Matbaacılık7,160,14453,85
Sarkuysan6,990,72119,99
Sasa Polyester17,141,00121,73
Say Yenilenebilir Enerji8,421,81275,89
Sekuro Plastik11,582,66116,04
Selçuk Ecza Deposu9,37-1,2657,09
Selçuk Gıda4,192,20288,78
Senkron Güvenlik4,020,0047,25
Serve Film Prodüksiyon15,80-1,25893,71
Servet GMYO49,24-0,04479,29
Seyitler Kimya15,37-2,41126,36
Silverline Endüstri4,312,3899,54
Sinpaş GMYO3,96-1,49241,38
Smartiks Yazılım7,733,34-21,20
Sodaş Sodyum Sanayii23,482,53510,47
Söktaş4,980,40192,85
Sönmez Filament32,740,37570,90
Sönmez Pamuklu16,171,76228,66
Sumaş Suni Tahta31,000,00215,91
Şeker Fin. Kir.4,240,00-11,30
Şekerbank1,492,0536,66
Şişe Cam6,641,2230,44
Şok Marketler12,06-3,4412,08
T. Halk Bankası5,353,08-9,48
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası63,200,2444,95
T.S.K.B.2,161,8978,51
T.Tuborg17,690,6848,66
Taç Tarım Ürünleri9,57-4,20206,73
Tat Gıda11,36-3,0786,73
TAV Havalimanları17,410,81-35,91
Taze Kuru Gıda314,00-9,984237,02
Tek-Art Turizm1,731,1737,30
Tekfen Holding14,521,18-19,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,143,39117,62
Temapol Polimer Plastik10,051,5292,53
TGS Dış Ticaret9,291,3198,93
Tofaş Oto. Fab.27,141,0416,47
Torunlar GMYO3,541,4328,73
Trabzon Liman34,266,86227,10
Trabzonspor Sportif4,361,63102,79
Trend GMYO12,701,28477,27
TSKB GMYO3,550,57271,73
Tuğçelik7,693,2294,68
Tukaş10,90-4,39-11,74
Turcas Petrol4,662,6474,53
Turkcell15,771,0214,28
Tümosan Motor ve Traktör10,642,9065,99
Tüpraş87,251,87-31,19
Türk Hava Yolları11,611,22-19,71
Türk Prysmian Kablo12,692,17391,77
Türk Telekom7,642,005,88
Türk Traktör137,800,15160,44
Türker Proje Gayrimenkul81,00-1,0492,86
Türkiye Sigorta5,601,63157,14
Ufuk Yatırım10,99-5,50325,97
Ulaşlar Turizm Yat.3,713,34298,13
Ulusoy Elektrik51,200,3992,48
Ulusoy Un Sanayi12,17-4,62218,59
Umpaş Holding0,71

14,52
Uşak Seramik2,574,05111,79
Utopya Turizm22,62-0,79359,76
Uzertaş Boya27,94-9,991158,56
Ülker Bisküvi21,980,55-1,70
Vakıf Fin. Kir.3,751,6377,10
Vakıf GMYO3,621,12109,13
Vakıf Yat. Ort.7,731,71324,46
Vakıflar Bankası4,714,67-14,52
Vakko Tekstil6,46-9,9042,29
Vanet Gıda9,500,00564,34
Verusa Holding45,321,84144,30
Verusaturk Girisim8,850,5768,29
Vestel19,611,4055,39
Vestel Beyaz Eşya32,300,6253,09
Viking Kağıt6,280,48235,83
Yapı Kredi Koray GMYO4,502,9785,95
Yapı ve Kredi Bank.2,815,2413,31
Yaprak Süt ve Besi Çift.38,001,33507,41
Yataş10,791,4147,00
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,921,29143,48
Yeni Gimat GMYO12,85-0,237,34
Yeşil GMYO1,074,9067,19
Yeşil Yapı1,254,1789,39
Yeşil Yatırım Holding53,109,98372,84
Yibitaş İnşaat Malzeme19.750,103,95570,63
Yonga Mobilya32,420,00251,15
Yükselen Çelik6,880,88124,47
Yünsa13,651,1135,58
Zorlu Enerji2,701,8965,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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