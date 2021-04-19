Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 37.700,00 -3,22 -6,91 İş Bankası (C) 4,84 -1,43 -28,75 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,09 -1,59 -19,95 İş Girişim 16,67 -3,64 -12,03 İş GMYO 1,87 -3,11 -26,38 İş Y. Men. Değ. 14,67 -4,05 -11,61 İş Yat. Ort. 2,83 -2,08 -15,85 İşbir Holding 7.609,50 3,53 177,72 Işık Plastik 33,62 -0,77 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,03 -3,74 -9,65 İttifak Holding 2,03 -4,25 -8,97 İz Hayvancılık Tarım 16,59 -3,66 -7,83 İzmir Demir Çelik 2,28 -6,17 -31,11 İzmir Fırça 7,65 0,53 37,59 Jantsa Jant Sanayi 676,90 -4,98 105,42 Kafein Yazılım 25,74 -4,13 20,62 Kaplamin 24,86 0,24 -26,45 Kardemir (A) 6,23 -0,64 4,71 Kardemir (B) 6,32 -1,40 19,92 Kardemir (D) 7,22 -2,96 24,91 Karel Elektronik 27,04 -1,67 17,26 Karsan Otomotiv 3,83 1,86 17,85 Karsu Tekstil 13,69 3,95 60,12 Kartonsan 59,05 -3,75 -37,63 Katmerciler Ekipman 3,64 -3,19 18,18 Kent Gıda 370,00 1,09 4,05 Kerevitaş Gıda 5,42 -3,04 -17,63 Kervan Gıda 17,07 -2,01 29,12 Kervansaray Yat. Holding 0,60 -3,23 -52,38 Kiler GMYO 1,93 -2,53 -23,11 Klimasan Klima 23,78 -4,19 40,13 Koç Holding 18,02 -0,88 -11,89 Konfrut Gıda 17,24 -2,27 2,01 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 63,75 -5,20 169,21 Konya Çimento 929,00 -4,43 -17,79 Kordsa Teknik Tekstil 22,96 -2,79 47,65 Koza Altın 115,20 1,05 19,13 Koza Madencilik 14,41 -0,35 -6,97 Körfez GMYO 5,30 -1,49 -8,62 Kristal Kola 2,33 -6,05 -40,56 Kron Telekomünikasyon 57,25 -2,80 55,40 Kuştur Kuşadası Turizm 256,30 3,89 62,94 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,32 4,04 0,87 Kütahya Porselen 56,60 0,27 12,19 Lider Faktoring 2,87 -2,71 -15,84 Link Bilgisayar 37,50 -2,34 17,65 Logo Yazılım 154,80 -2,64 24,28 Lokman Hekim Sağlık 16,60 -2,47 54,39 Lüks Kadife 60,40 -9,04 109,00 Makina Takım 3,33 -6,20 -2,35 Marka Yatırım Holding 6,00 6,57 -6,69 Marmaris Altınyunus 182,50 -4,95 64,27 Marshall 260,00 0,81 -15,23 Martı GMYO 1,86 -7,46 -32,36 Martı Otel 1,81 -3,72 -15,02 Matriks Bilgi Dağıtım 43,88 -6,72 Mavi Giyim 42,50 -2,83 -18,58 Mazhar Zorlu Holding 33,08 0,49 5,08 Mega Polietilen 6,68 -4,57 -12,79 Menderes Tekstil 2,53 -4,17 -18,12 Merit Turizm 198,00 -3,41 136,56 Merko Gıda 6,75 -3,71 -21,88 Metemtur Otelcilik 24,96 -1,11 12,94 Metro Holding 2,05 -3,30 -1,44 Metro Petrol ve Tesisleri 2,28 -2,15 -21,11 Metro Yatırım Ortaklığı 2,02 -0,49 -13,30 Migros Ticaret 36,78 -2,75 -14,07 Milpa 4,43 -3,49 -3,70 Mistral GMYO 4,71 -2,48 0,00 MLP Sağlık 22,20 0,54 11,73 MMC San. ve Tic. Yat. 5,20 -1,89 13,04 Mondi Tire Kutsan 5,75 -3,20 -24,34 Naturel Enerji 39,18 -2,95 10,34 Naturelgaz 11,73 -3,69 Net Holding 5,68 -1,05 65,60 Netaş Telekom. 24,32 -4,25 -13,39 Niğbaş Niğde Beton 15,80 1,67 -69,62 Nuh Çimento 54,90 -2,57 14,31 Nurol GMYO 15,00 -2,66 105,76 Odaş Elektrik 3,13 -6,57 -19,74 Olmuksan-IP 7,23 -0,82 -38,99 Orge Enerji Elektrik 11,05 -3,49 49,73 Orma Orman Mahsulleri 36,48 9,95 147,83 Osmanlı Menkul 30,58 -2,92 -1,16 Ostim Endüstriyel Yat 2,54 -1,93 -7,76 Otokar 339,50 -2,25 11,57 Oyak Çimento 7,06 -2,62 -19,59 Oyak Yat. Ort. 7,77 -2,26 11,80 Oylum Sınai Yatırımlar 3,81 -4,03 -19,11 Özak GMYO 4,75 -2,66 -6,86 Özbal Çelik Boru 7,83 3,30 19,54 Özderici GMYO 1,74 -4,40 -21,62 Özerden Plastik 8,00 0,00 -11,11 Pamukova Elektrik 32,00 -5,88 50,09 Panora GMYO 6,63 -3,91 8,55 Papilon Savunma 17,62 -3,72 -22,58 Park Elek.Madencilik 5,17 -2,45 -3,72 Parsan 29,90 -2,73 23,05 Pegasus 67,35 0,37 -9,72 Peker GMYO 1,62 -10,00 -37,93 Penguen Gıda 3,77 -4,56 -25,35 Pera GMYO 1,53 -3,77 -12,66 Pergamon Dış Ticaret 23,58 -2,88 28,65 Petkim 6,57 3,79 31,93 Petrokent Turizm 2.300,00 0,00 153,75 Pınar Et ve Un 23,82 -3,17 2,32 Pınar Su 7,84 -3,33 5,52 Pınar Süt 20,70 -3,09 -10,31 Plastikkart 13,80 -1,00 -4,50 Polisan Holding 2,99 -1,97 -22,23 Politeknik Metal 299,90 -2,31 -26,08 Prizma Press Matbaacılık 5,01 -2,15 -8,58 QNB Finans Fin. Kir. 91,50 -8,04 -26,98 QNB Finansbank 50,00 1,09 -28,93 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,38 -5,98 Ral Yatırım Holding 3,63 -2,16 -18,24 Ray Sigorta 12,40 0,00 -19,74 Reysaş GMYO 4,54 1,34 -16,70 Reysaş Lojistik 3,14 -4,85 -39,31 Rhea Girişim 2,15 -6,11 -42,20 Rodrigo Tekstil 18,00 -8,16 31,29 Royal Halı 3,45 0,29 0,29 RTA Laboratuvarları 24,76 0,65 -18,23 Sabancı Holding 8,07 -1,59 -26,81 Safkar Ege Soğutmacılık 8,77 -4,57 -19,39 Sanel Mühendislik 4,82 5,01 40,94 Sanifoam Sünger 18,00 3,45 32,35 Sanko Pazarlama 11,60 -5,84 23,54 Saray Matbaacılık 4,86 -6,90 -44,58 Sarkuysan 15,94 0,63 80,32 Sasa Polyester 45,02 0,18 122,65 Say Yenilenebilir Enerji 24,00 -8,40 182,02 Sekuro Plastik 21,30 0,95 52,58 Selçuk Ecza Deposu 11,25 2,37 -17,58 Selçuk Gıda 3,76 -2,84 -24,50 Senkron Güvenlik 33,70 -7,67 28,33 Serve Film Prodüksiyon 16,00 -3,03 0,00 Servet GMYO 97,75 0,26 24,68 Seyitler Kimya 24,90 -9,98 -0,76 Silverline Endüstri 5,60 -3,45 -34,88 Sinpaş GMYO 4,43 4,98 5,98 Smartiks Yazılım 6,25 -3,85 -29,46 Sodaş Sodyum Sanayii 30,38 -6,18 15,36 Söktaş 4,23 -2,53 -16,90 Sönmez Filament 39,00 -1,76 -44,44 Sönmez Pamuklu 18,30 7,71 -23,75 Sumaş Suni Tahta 66,70 -9,99 30,15 Şeker Fin. Kir. 7,42 -4,50 15,94 Şekerbank 1,11 -1,77 -26,49 Şişe Cam 7,37 0,27 0,82 Şok Marketler Ticaret 13,05 -1,44 3,41 T. Halk Bankası 4,38 -1,13 -21,22 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,26 -0,09 -25,11 T.S.K.B. 1,29 -0,77 -26,14 T.Tuborg 17,60 -0,28 -2,60 Taç Tarım Ürünleri 25,00 0,40 137,42 Tat Gıda 9,42 -2,69 -18,52 TAV Havalimanları 19,73 -1,35 -7,37 Taze Kuru Gıda 295,30 9,98 36,52 Tek-Art Turizm 1,56 -2,50 -22,77 Tekfen Holding 15,88 0,38 -3,17 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,18 -5,17 -12,52 Temapol Polimer Plastik 15,40 -3,14 33,91 TGS Dış Ticaret 13,23 -5,63 4,09 Tofaş Oto. Fab. 30,10 -2,40 -2,62 Torunlar GMYO 3,84 2,95 -1,54 Trabzon Liman 28,90 -0,96 -10,02 Trabzonspor Sportif 2,01 3,08 -17,62 Trend GMYO 5,89 -6,51 -53,14 TSKB GMYO 4,38 -4,16 -23,83 Tuğçelik 7,19 -3,10 -11,01 Tukaş 7,49 -2,73 -22,70 Turcas Petrol 3,95 -3,66 -18,56 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 14,23 -9,07 Turkcell 15,07 -0,07 -6,40 Tümosan Motor ve Traktör 21,34 -0,65 51,67 Tüpraş 88,15 -1,23 -18,38 Türk Hava Yolları 11,70 0,43 -9,37 Türk İlaç Serum 38,90 7,40 Türk Prysmian Kablo 10,05 -3,18 -16,94 Türk Telekom 6,55 -0,91 -21,23 Türk Traktör 218,60 1,82 28,31 Türker Proje Gayrimenkul 132,20 -3,57 17,09 Türkiye Sigorta 5,63 -1,75 -8,87 Ufuk Yatırım 18,88 9,45 40,90 Ulaşlar Turizm Yat. 4,52 -4,84 6,60 Ulusoy Elektrik 57,40 -3,04 11,78 Ulusoy Un Sanayi 6,33 -4,52 24,40 Umpaş Holding 1,63 0,00 -37,55 Uşak Seramik 2,31 2,21 -1,28 Utopya Turizm 20,00 1,01 -48,45 Uzertaş Boya 42,00 0,00 -25,80 Ülker Bisküvi 21,92 -0,36 -5,27 Vakıf Fin. Kir. 23,60 7,37 453,99 Vakıf GMYO 2,97 -2,94 -17,96 Vakıf Yat. Ort. 7,40 0,41 0,54 Vakıflar Bankası 3,43 -1,44 -27,18 Vakko Tekstil 14,35 2,50 120,09 Vanet Gıda 6,34 -3,79 -17,98 Verusa Holding 57,50 -2,29 27,49 Verusaturk Girisim 25,60 -3,40 95,72 Vestel 31,54 -3,55 49,76 Vestel Beyaz Eşya 53,25 -3,71 30,26 Viking Kağıt 6,46 -3,29 -28,22 Yapı Kredi Koray GMYO 6,86 0,59 54,16 Yapı ve Kredi Bank. 2,12 -1,85 -29,27 Yaprak Süt ve Besi Çift. 107,60 -2,18 48,62 Yataş 16,90 -2,26 16,96 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,55 2,31 -19,32 Yeni Gimat GMYO 12,45 -1,74 7,40 Yeşil GMYO 1,10 -5,17 -20,29 Yeşil Yapı 1,49 -5,10 -19,02 Yeşil Yatırım Holding 85,95 -5,60 -9,86 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.980,10 0,00 -3,97 Yonga Mobilya 22,64 -9,51 -24,00 Yükselen Çelik 5,44 3,42 3,98 Yünsa 12,56 -3,98 -9,58 Zorlu Enerji 2,12 0,95 -23,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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