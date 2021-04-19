Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|37.700,00
|-3,22
|-6,91
|İş Bankası (C)
|4,84
|-1,43
|-28,75
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,09
|-1,59
|-19,95
|İş Girişim
|16,67
|-3,64
|-12,03
|İş GMYO
|1,87
|-3,11
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|14,67
|-4,05
|-11,61
|İş Yat. Ort.
|2,83
|-2,08
|-15,85
|İşbir Holding
|7.609,50
|3,53
|177,72
|Işık Plastik
|33,62
|-0,77
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,03
|-3,74
|-9,65
|İttifak Holding
|2,03
|-4,25
|-8,97
|İz Hayvancılık Tarım
|16,59
|-3,66
|-7,83
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|-6,17
|-31,11
|İzmir Fırça
|7,65
|0,53
|37,59
|Jantsa Jant Sanayi
|676,90
|-4,98
|105,42
|Kafein Yazılım
|25,74
|-4,13
|20,62
|Kaplamin
|24,86
|0,24
|-26,45
|Kardemir (A)
|6,23
|-0,64
|4,71
|Kardemir (B)
|6,32
|-1,40
|19,92
|Kardemir (D)
|7,22
|-2,96
|24,91
|Karel Elektronik
|27,04
|-1,67
|17,26
|Karsan Otomotiv
|3,83
|1,86
|17,85
|Karsu Tekstil
|13,69
|3,95
|60,12
|Kartonsan
|59,05
|-3,75
|-37,63
|Katmerciler Ekipman
|3,64
|-3,19
|18,18
|Kent Gıda
|370,00
|1,09
|4,05
|Kerevitaş Gıda
|5,42
|-3,04
|-17,63
|Kervan Gıda
|17,07
|-2,01
|29,12
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|-3,23
|-52,38
|Kiler GMYO
|1,93
|-2,53
|-23,11
|Klimasan Klima
|23,78
|-4,19
|40,13
|Koç Holding
|18,02
|-0,88
|-11,89
|Konfrut Gıda
|17,24
|-2,27
|2,01
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|63,75
|-5,20
|169,21
|Konya Çimento
|929,00
|-4,43
|-17,79
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,96
|-2,79
|47,65
|Koza Altın
|115,20
|1,05
|19,13
|Koza Madencilik
|14,41
|-0,35
|-6,97
|Körfez GMYO
|5,30
|-1,49
|-8,62
|Kristal Kola
|2,33
|-6,05
|-40,56
|Kron Telekomünikasyon
|57,25
|-2,80
|55,40
|Kuştur Kuşadası Turizm
|256,30
|3,89
|62,94
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|4,04
|0,87
|Kütahya Porselen
|56,60
|0,27
|12,19
|Lider Faktoring
|2,87
|-2,71
|-15,84
|Link Bilgisayar
|37,50
|-2,34
|17,65
|Logo Yazılım
|154,80
|-2,64
|24,28
|Lokman Hekim Sağlık
|16,60
|-2,47
|54,39
|Lüks Kadife
|60,40
|-9,04
|109,00
|Makina Takım
|3,33
|-6,20
|-2,35
|Marka Yatırım Holding
|6,00
|6,57
|-6,69
|Marmaris Altınyunus
|182,50
|-4,95
|64,27
|Marshall
|260,00
|0,81
|-15,23
|Martı GMYO
|1,86
|-7,46
|-32,36
|Martı Otel
|1,81
|-3,72
|-15,02
|Matriks Bilgi Dağıtım
|43,88
|-6,72
|Mavi Giyim
|42,50
|-2,83
|-18,58
|Mazhar Zorlu Holding
|33,08
|0,49
|5,08
|Mega Polietilen
|6,68
|-4,57
|-12,79
|Menderes Tekstil
|2,53
|-4,17
|-18,12
|Merit Turizm
|198,00
|-3,41
|136,56
|Merko Gıda
|6,75
|-3,71
|-21,88
|Metemtur Otelcilik
|24,96
|-1,11
|12,94
|Metro Holding
|2,05
|-3,30
|-1,44
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,28
|-2,15
|-21,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,02
|-0,49
|-13,30
|Migros Ticaret
|36,78
|-2,75
|-14,07
|Milpa
|4,43
|-3,49
|-3,70
|Mistral GMYO
|4,71
|-2,48
|0,00
|MLP Sağlık
|22,20
|0,54
|11,73
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,20
|-1,89
|13,04
|Mondi Tire Kutsan
|5,75
|-3,20
|-24,34
|Naturel Enerji
|39,18
|-2,95
|10,34
|Naturelgaz
|11,73
|-3,69
|Net Holding
|5,68
|-1,05
|65,60
|Netaş Telekom.
|24,32
|-4,25
|-13,39
|Niğbaş Niğde Beton
|15,80
|1,67
|-69,62
|Nuh Çimento
|54,90
|-2,57
|14,31
|Nurol GMYO
|15,00
|-2,66
|105,76
|Odaş Elektrik
|3,13
|-6,57
|-19,74
|Olmuksan-IP
|7,23
|-0,82
|-38,99
|Orge Enerji Elektrik
|11,05
|-3,49
|49,73
|Orma Orman Mahsulleri
|36,48
|9,95
|147,83
|Osmanlı Menkul
|30,58
|-2,92
|-1,16
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,54
|-1,93
|-7,76
|Otokar
|339,50
|-2,25
|11,57
|Oyak Çimento
|7,06
|-2,62
|-19,59
|Oyak Yat. Ort.
|7,77
|-2,26
|11,80
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,81
|-4,03
|-19,11
|Özak GMYO
|4,75
|-2,66
|-6,86
|Özbal Çelik Boru
|7,83
|3,30
|19,54
|Özderici GMYO
|1,74
|-4,40
|-21,62
|Özerden Plastik
|8,00
|0,00
|-11,11
|Pamukova Elektrik
|32,00
|-5,88
|50,09
|Panora GMYO
|6,63
|-3,91
|8,55
|Papilon Savunma
|17,62
|-3,72
|-22,58
|Park Elek.Madencilik
|5,17
|-2,45
|-3,72
|Parsan
|29,90
|-2,73
|23,05
|Pegasus
|67,35
|0,37
|-9,72
|Peker GMYO
|1,62
|-10,00
|-37,93
|Penguen Gıda
|3,77
|-4,56
|-25,35
|Pera GMYO
|1,53
|-3,77
|-12,66
|Pergamon Dış Ticaret
|23,58
|-2,88
|28,65
|Petkim
|6,57
|3,79
|31,93
|Petrokent Turizm
|2.300,00
|0,00
|153,75
|Pınar Et ve Un
|23,82
|-3,17
|2,32
|Pınar Su
|7,84
|-3,33
|5,52
|Pınar Süt
|20,70
|-3,09
|-10,31
|Plastikkart
|13,80
|-1,00
|-4,50
|Polisan Holding
|2,99
|-1,97
|-22,23
|Politeknik Metal
|299,90
|-2,31
|-26,08
|Prizma Press Matbaacılık
|5,01
|-2,15
|-8,58
|QNB Finans Fin. Kir.
|91,50
|-8,04
|-26,98
|QNB Finansbank
|50,00
|1,09
|-28,93
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,38
|-5,98
|Ral Yatırım Holding
|3,63
|-2,16
|-18,24
|Ray Sigorta
|12,40
|0,00
|-19,74
|Reysaş GMYO
|4,54
|1,34
|-16,70
|Reysaş Lojistik
|3,14
|-4,85
|-39,31
|Rhea Girişim
|2,15
|-6,11
|-42,20
|Rodrigo Tekstil
|18,00
|-8,16
|31,29
|Royal Halı
|3,45
|0,29
|0,29
|RTA Laboratuvarları
|24,76
|0,65
|-18,23
|Sabancı Holding
|8,07
|-1,59
|-26,81
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,77
|-4,57
|-19,39
|Sanel Mühendislik
|4,82
|5,01
|40,94
|Sanifoam Sünger
|18,00
|3,45
|32,35
|Sanko Pazarlama
|11,60
|-5,84
|23,54
|Saray Matbaacılık
|4,86
|-6,90
|-44,58
|Sarkuysan
|15,94
|0,63
|80,32
|Sasa Polyester
|45,02
|0,18
|122,65
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,00
|-8,40
|182,02
|Sekuro Plastik
|21,30
|0,95
|52,58
|Selçuk Ecza Deposu
|11,25
|2,37
|-17,58
|Selçuk Gıda
|3,76
|-2,84
|-24,50
|Senkron Güvenlik
|33,70
|-7,67
|28,33
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|-3,03
|0,00
|Servet GMYO
|97,75
|0,26
|24,68
|Seyitler Kimya
|24,90
|-9,98
|-0,76
|Silverline Endüstri
|5,60
|-3,45
|-34,88
|Sinpaş GMYO
|4,43
|4,98
|5,98
|Smartiks Yazılım
|6,25
|-3,85
|-29,46
|Sodaş Sodyum Sanayii
|30,38
|-6,18
|15,36
|Söktaş
|4,23
|-2,53
|-16,90
|Sönmez Filament
|39,00
|-1,76
|-44,44
|Sönmez Pamuklu
|18,30
|7,71
|-23,75
|Sumaş Suni Tahta
|66,70
|-9,99
|30,15
|Şeker Fin. Kir.
|7,42
|-4,50
|15,94
|Şekerbank
|1,11
|-1,77
|-26,49
|Şişe Cam
|7,37
|0,27
|0,82
|Şok Marketler Ticaret
|13,05
|-1,44
|3,41
|T. Halk Bankası
|4,38
|-1,13
|-21,22
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,26
|-0,09
|-25,11
|T.S.K.B.
|1,29
|-0,77
|-26,14
|T.Tuborg
|17,60
|-0,28
|-2,60
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|0,40
|137,42
|Tat Gıda
|9,42
|-2,69
|-18,52
|TAV Havalimanları
|19,73
|-1,35
|-7,37
|Taze Kuru Gıda
|295,30
|9,98
|36,52
|Tek-Art Turizm
|1,56
|-2,50
|-22,77
|Tekfen Holding
|15,88
|0,38
|-3,17
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,18
|-5,17
|-12,52
|Temapol Polimer Plastik
|15,40
|-3,14
|33,91
|TGS Dış Ticaret
|13,23
|-5,63
|4,09
|Tofaş Oto. Fab.
|30,10
|-2,40
|-2,62
|Torunlar GMYO
|3,84
|2,95
|-1,54
|Trabzon Liman
|28,90
|-0,96
|-10,02
|Trabzonspor Sportif
|2,01
|3,08
|-17,62
|Trend GMYO
|5,89
|-6,51
|-53,14
|TSKB GMYO
|4,38
|-4,16
|-23,83
|Tuğçelik
|7,19
|-3,10
|-11,01
|Tukaş
|7,49
|-2,73
|-22,70
|Turcas Petrol
|3,95
|-3,66
|-18,56
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|14,23
|-9,07
|Turkcell
|15,07
|-0,07
|-6,40
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,34
|-0,65
|51,67
|Tüpraş
|88,15
|-1,23
|-18,38
|Türk Hava Yolları
|11,70
|0,43
|-9,37
|Türk İlaç Serum
|38,90
|7,40
|Türk Prysmian Kablo
|10,05
|-3,18
|-16,94
|Türk Telekom
|6,55
|-0,91
|-21,23
|Türk Traktör
|218,60
|1,82
|28,31
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,20
|-3,57
|17,09
|Türkiye Sigorta
|5,63
|-1,75
|-8,87
|Ufuk Yatırım
|18,88
|9,45
|40,90
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,52
|-4,84
|6,60
|Ulusoy Elektrik
|57,40
|-3,04
|11,78
|Ulusoy Un Sanayi
|6,33
|-4,52
|24,40
|Umpaş Holding
|1,63
|0,00
|-37,55
|Uşak Seramik
|2,31
|2,21
|-1,28
|Utopya Turizm
|20,00
|1,01
|-48,45
|Uzertaş Boya
|42,00
|0,00
|-25,80
|Ülker Bisküvi
|21,92
|-0,36
|-5,27
|Vakıf Fin. Kir.
|23,60
|7,37
|453,99
|Vakıf GMYO
|2,97
|-2,94
|-17,96
|Vakıf Yat. Ort.
|7,40
|0,41
|0,54
|Vakıflar Bankası
|3,43
|-1,44
|-27,18
|Vakko Tekstil
|14,35
|2,50
|120,09
|Vanet Gıda
|6,34
|-3,79
|-17,98
|Verusa Holding
|57,50
|-2,29
|27,49
|Verusaturk Girisim
|25,60
|-3,40
|95,72
|Vestel
|31,54
|-3,55
|49,76
|Vestel Beyaz Eşya
|53,25
|-3,71
|30,26
|Viking Kağıt
|6,46
|-3,29
|-28,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,86
|0,59
|54,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,12
|-1,85
|-29,27
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|107,60
|-2,18
|48,62
|Yataş
|16,90
|-2,26
|16,96
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,55
|2,31
|-19,32
|Yeni Gimat GMYO
|12,45
|-1,74
|7,40
|Yeşil GMYO
|1,10
|-5,17
|-20,29
|Yeşil Yapı
|1,49
|-5,10
|-19,02
|Yeşil Yatırım Holding
|85,95
|-5,60
|-9,86
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.980,10
|0,00
|-3,97
|Yonga Mobilya
|22,64
|-9,51
|-24,00
|Yükselen Çelik
|5,44
|3,42
|3,98
|Yünsa
|12,56
|-3,98
|-9,58
|Zorlu Enerji
|2,12
|0,95
|-23,47
(Son)
Kaynak: AA
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