Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|37.449,70
|-7,53
|İş Bankası (C)
|4,78
|-1,04
|-29,63
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|2,94
|-2,33
|-23,83
|İş Girişim
|16,27
|1,43
|-14,14
|İş GMYO
|1,81
|-2,16
|-28,74
|İş Y. Men. Değ.
|14,47
|1,19
|-12,82
|İş Yat. Ort.
|2,68
|-2,55
|-20,31
|İşbir Holding
|6.316,60
|0,00
|130,53
|Işık Plastik
|29,96
|-4,59
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,99
|0,00
|-13,16
|İttifak Holding
|1,80
|-3,74
|-19,28
|İz Hayvancılık Tarım
|16,90
|-0,59
|-6,11
|İzmir Demir Çelik
|2,13
|-3,18
|-35,64
|İzmir Fırça
|7,39
|2,64
|32,91
|Jantsa Jant Sanayi
|769,90
|8,51
|133,65
|Kafein Yazılım
|23,84
|-1,81
|11,72
|Kaplamin
|20,50
|-5,79
|-39,35
|Kardemir (A)
|5,94
|-1,16
|-0,17
|Kardemir (B)
|6,08
|-2,56
|15,37
|Kardemir (D)
|7,15
|-0,69
|23,70
|Karel Elektronik
|25,56
|0,16
|10,84
|Karsan Otomotiv
|3,36
|-3,72
|3,38
|Karsu Tekstil
|12,14
|-8,31
|41,99
|Kartonsan
|50,50
|-5,43
|-46,66
|Katmerciler Ekipman
|3,35
|-4,01
|8,77
|Kent Gıda
|355,00
|1,43
|-0,17
|Kerevitaş Gıda
|4,99
|-3,85
|-24,16
|Kervan Gıda
|15,66
|-4,51
|18,46
|Kervansaray Yat. Holding
|0,62
|8,77
|-50,79
|Kiler GMYO
|1,71
|-4,47
|-31,87
|Klimasan Klima
|21,26
|-3,36
|25,28
|Koç Holding
|17,57
|-1,62
|-14,09
|Konfrut Gıda
|15,17
|-6,70
|-10,24
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|52,95
|-4,34
|123,61
|Konya Çimento
|864,10
|3,08
|-23,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,26
|-2,21
|36,72
|Koza Altın
|107,40
|-1,47
|11,07
|Koza Madencilik
|13,39
|-1,40
|-13,56
|Körfez GMYO
|4,61
|-4,55
|-20,52
|Kristal Kola
|2,02
|-5,61
|-48,47
|Kron Telekomünikasyon
|52,90
|-3,64
|43,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|200,10
|-7,40
|27,21
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,16
|-1,82
|-6,09
|Kütahya Porselen
|48,64
|-5,19
|-3,59
|Lider Faktoring
|2,47
|-5,73
|-27,57
|Link Bilgisayar
|33,74
|-4,26
|5,85
|Logo Yazılım
|154,10
|3,84
|23,72
|Lokman Hekim Sağlık
|15,30
|-4,08
|42,29
|Lüks Kadife
|49,88
|-7,37
|72,60
|Makina Takım
|3,06
|-3,47
|-10,26
|Marka Yatırım Holding
|6,17
|0,49
|-4,04
|Marmaris Altınyunus
|161,00
|-0,43
|44,91
|Marshall
|236,00
|-3,04
|-23,05
|Martı GMYO
|1,80
|-5,26
|-34,55
|Martı Otel
|1,59
|-5,36
|-25,35
|Matriks Bilgi Dağıtım
|43,00
|7,82
|Mavi Giyim
|41,06
|-2,52
|-21,34
|Mazhar Zorlu Holding
|32,00
|-2,32
|1,65
|Mega Polietilen
|5,87
|-3,45
|-23,37
|Menderes Tekstil
|2,30
|0,00
|-25,57
|Merit Turizm
|154,00
|-9,47
|83,99
|Merko Gıda
|5,99
|-5,37
|-30,67
|Metemtur Yatırım
|24,36
|2,44
|10,23
|Metro Holding
|1,87
|-2,60
|-10,10
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,01
|-4,29
|-30,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,13
|7,04
|-8,58
|Migros Ticaret
|36,18
|1,29
|-15,47
|Milpa
|3,92
|-3,21
|-14,78
|Mistral GMYO
|4,34
|-4,41
|-7,86
|MLP Sağlık
|22,48
|-2,52
|13,14
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,00
|0,00
|8,70
|Mondi Tire Kutsan
|5,22
|-3,15
|-31,32
|Naturel Enerji
|35,60
|-4,40
|0,26
|Naturelgaz
|10,57
|-4,17
|Net Holding
|5,16
|-1,71
|50,44
|Netaş Telekom.
|22,42
|-2,01
|-20,16
|Niğbaş Niğde Beton
|13,26
|-5,62
|-74,50
|Nuh Çimento
|52,55
|-3,40
|9,41
|Nurol GMYO
|12,89
|-8,32
|76,82
|Odaş Elektrik
|2,48
|-8,82
|-36,41
|Olmuksan-IP
|7,17
|1,85
|-39,49
|Orge Enerji Elektrik
|10,60
|-4,50
|43,63
|Orma Orman Mahsulleri
|29,56
|-9,99
|100,82
|Osmanlı Menkul
|25,50
|-7,07
|-17,58
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,27
|-4,22
|-17,57
|Otokar
|317,70
|-2,70
|4,41
|Oyak Çimento
|6,87
|-0,87
|-21,75
|Oyak Yat. Ort.
|7,63
|-8,51
|9,78
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,30
|-5,44
|-29,94
|Özak GMYO
|4,50
|-2,17
|-11,76
|Özbal Çelik Boru
|6,98
|-4,90
|6,56
|Özderici GMYO
|1,52
|-3,80
|-31,53
|Özerden Plastik
|7,67
|7,72
|-14,78
|Pamukova Elektrik
|29,38
|-5,23
|37,80
|Panora GMYO
|6,16
|-1,44
|0,86
|Papilon Savunma
|15,78
|-3,19
|-30,67
|Park Elek.Madencilik
|5,00
|-1,77
|-6,89
|Parsan
|27,72
|-2,87
|14,07
|Pegasus
|63,40
|0,96
|-15,01
|Peker GMYO
|1,47
|0,68
|-43,68
|Penguen Gıda
|3,32
|-6,21
|-34,26
|Pera GMYO
|1,33
|-1,48
|-24,07
|Pergamon Dış Ticaret
|23,40
|0,43
|27,67
|Petkim
|6,42
|-2,28
|28,92
|Petrokent Turizm
|2.115,00
|-3,91
|133,34
|Pınar Et ve Un
|22,90
|-1,89
|-1,63
|Pınar Su
|7,34
|-3,42
|-1,21
|Pınar Süt
|19,20
|-3,03
|-16,81
|Plastikkart
|11,74
|-3,37
|-18,75
|Polisan Holding
|2,74
|-4,53
|-28,73
|Politeknik Metal
|280,20
|-2,13
|-30,94
|Prizma Press Matbaacılık
|5,10
|-3,23
|-6,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|90,00
|-1,69
|-28,17
|QNB Finansbank
|44,26
|-0,09
|-37,09
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,84
|5,08
|Ral Yatırım Holding
|3,07
|-5,54
|-30,86
|Ray Sigorta
|11,60
|-4,53
|-24,92
|Reysaş GMYO
|4,10
|-2,84
|-24,77
|Reysaş Lojistik
|2,93
|-2,33
|-43,37
|Rhea Girişim
|2,03
|-3,33
|-45,43
|Rodrigo Tekstil
|17,25
|0,00
|25,82
|Royal Halı
|3,27
|-0,61
|-4,94
|RTA Laboratuvarları
|22,80
|-0,35
|-24,70
|Sabancı Holding
|7,82
|-1,01
|-29,08
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,67
|-3,28
|-29,50
|Sanel Mühendislik
|4,23
|-5,16
|23,68
|Sanifoam Sünger
|16,11
|-1,47
|18,46
|Sanko Pazarlama
|9,93
|-5,25
|5,75
|Saray Matbaacılık
|3,96
|-6,38
|-54,85
|Sarkuysan
|14,06
|-3,30
|59,05
|Sasa Polyester
|43,00
|-1,38
|112,66
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,72
|4,48
|190,48
|Sekuro Plastik
|19,59
|4,09
|40,33
|Selçuk Ecza Deposu
|9,73
|-2,89
|-27,56
|Selçuk Gıda
|3,14
|-5,99
|-36,95
|Senkron Güvenlik
|37,00
|2,78
|40,90
|Serve Film Prodüksiyon
|14,40
|-9,94
|-10,00
|Servet GMYO
|85,85
|-5,14
|9,50
|Seyitler Kimya
|20,50
|-8,56
|-18,30
|Silverline Endüstri
|4,86
|-4,14
|-43,49
|Sinpaş GMYO
|4,00
|-2,91
|-4,31
|Smartiks Yazılım
|5,45
|-2,85
|-38,49
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,08
|0,30
|2,83
|Söktaş
|3,93
|-4,15
|-22,79
|Sönmez Filament
|34,52
|-6,60
|-50,83
|Sönmez Pamuklu
|17,23
|-9,98
|-28,21
|Sumaş Suni Tahta
|55,10
|-8,47
|7,51
|Şeker Fin. Kir.
|5,89
|-7,54
|-7,97
|Şekerbank
|1,06
|-2,75
|-29,80
|Şişe Cam
|7,05
|-2,35
|-3,56
|Şok Marketler Ticaret
|12,36
|-1,59
|-2,06
|T. Halk Bankası
|4,21
|-1,17
|-24,28
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,00
|0,18
|-29,17
|T.S.K.B.
|1,25
|-0,79
|-28,43
|T.Tuborg
|16,72
|-1,07
|-7,47
|Taç Tarım Ürünleri
|23,50
|-2,08
|123,17
|Tat Gıda
|9,16
|-0,43
|-20,77
|TAV Havalimanları
|18,19
|-2,31
|-14,60
|Taze Kuru Gıda
|247,00
|-7,07
|14,19
|Tek-Art Turizm
|1,38
|-4,83
|-31,68
|Tekfen Holding
|15,65
|0,64
|-4,57
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,41
|-2,53
|-18,54
|Temapol Polimer Plastik
|13,25
|-4,54
|15,22
|TGS Dış Ticaret
|12,23
|0,74
|-3,78
|Tofaş Oto. Fab.
|28,76
|-4,32
|-6,96
|Torunlar GMYO
|3,61
|-2,17
|-7,44
|Trabzon Liman
|25,34
|-4,95
|-21,11
|Trabzonspor Sportif
|1,84
|-1,60
|-24,59
|Trend GMYO
|5,36
|-3,77
|-57,36
|TSKB GMYO
|4,23
|-0,24
|-26,43
|Tuğçelik
|6,39
|-3,47
|-20,92
|Tukaş
|6,87
|-3,38
|-29,10
|Turcas Petrol
|3,55
|-3,53
|-26,80
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|13,06
|0,54
|Turkcell
|14,68
|-0,81
|-8,82
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,97
|-5,62
|34,83
|Tüpraş
|86,05
|-0,58
|-20,32
|Türk Hava Yolları
|11,08
|-0,72
|-14,18
|Türk İlaç Serum
|36,92
|-2,38
|Türk Prysmian Kablo
|8,89
|-3,89
|-26,53
|Türk Telekom
|6,27
|-1,72
|-24,60
|Türk Traktör
|203,40
|-3,88
|19,39
|Türker Proje Gayrimenkul
|120,30
|-3,99
|6,55
|Türkiye Sigorta
|5,40
|-3,57
|-12,59
|Ufuk Yatırım
|15,30
|-10,00
|14,18
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,06
|-4,47
|-4,25
|Ulusoy Elektrik
|54,60
|-5,45
|6,33
|Ulusoy Un Sanayi
|5,37
|-5,79
|5,53
|Umpaş Holding
|1,50
|2,74
|-42,53
|Uşak Seramik
|2,40
|2,56
|2,56
|Utopya Turizm
|23,10
|10,00
|-40,46
|Uzertaş Boya
|31,90
|-7,96
|-43,64
|Ülker Bisküvi
|21,16
|0,28
|-8,56
|Vakıf Fin. Kir.
|20,50
|-5,79
|381,22
|Vakıf GMYO
|2,76
|-3,16
|-23,76
|Vakıf Yat. Ort.
|6,33
|-8,53
|-13,99
|Vakıflar Bankası
|3,34
|-1,18
|-29,09
|Vakko Tekstil
|12,74
|-7,35
|95,40
|Vanet Gıda
|5,56
|-5,28
|-28,07
|Verusa Holding
|52,50
|-3,93
|16,41
|Verusaturk Girisim
|24,92
|-1,35
|90,52
|Vestel
|30,04
|-2,09
|42,64
|Vestel Beyaz Eşya
|53,60
|-2,72
|31,12
|Viking Kağıt
|6,10
|-3,94
|-32,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,94
|-5,56
|33,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,07
|-2,36
|-30,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|87,00
|-7,59
|20,20
|Yataş
|16,62
|-1,07
|15,02
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,86
|-9,78
|-35,00
|Yeni Gimat GMYO
|12,21
|-1,77
|5,33
|Yeşil GMYO
|1,03
|0,98
|-25,36
|Yeşil Yapı
|1,41
|1,44
|-23,37
|Yeşil Yatırım Holding
|74,75
|-4,29
|-21,60
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.000,00
|-0,21
|-10,26
|Yonga Mobilya
|21,00
|-3,23
|-29,50
|Yükselen Çelik
|5,04
|-2,14
|-3,67
|Yünsa
|11,01
|-4,18
|-20,74
|Zorlu Enerji
|2,00
|-1,48
|-27,80
(Son)
Kaynak: AA
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