Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|38.299,90
|-0,38
|-5,43
|İş Bankası (C)
|5,07
|-0,20
|-25,36
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,28
|1,55
|-15,03
|İş Girişim
|15,92
|-0,19
|-15,99
|İş GMYO
|1,89
|1,61
|-25,59
|İş Y. Men. Değ.
|17,18
|1,30
|3,51
|İş Yat. Ort.
|2,91
|2,46
|-13,47
|İşbir Holding
|7.600,00
|3,43
|177,62
|Işık Plastik
|32,00
|4,85
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,01
|0,00
|-11,40
|İttifak Holding
|1,88
|-1,05
|-15,70
|İz Hayvancılık Tarım
|18,81
|5,56
|4,50
|İzmir Demir Çelik
|2,22
|-0,45
|-32,92
|İzmir Fırça
|8,79
|3,05
|58,09
|Jantsa Jant Sanayi
|80,30
|-2,78
|93,74
|Kafein Yazılım
|29,20
|3,47
|36,83
|Kaplamin
|22,82
|0,26
|-32,49
|Kardemir (A)
|7,59
|3,83
|27,56
|Kardemir (B)
|7,54
|3,29
|43,07
|Kardemir (D)
|8,65
|2,00
|49,65
|Karel Elektronik
|31,50
|1,42
|36,60
|Karsan Otomotiv
|4,05
|3,32
|24,62
|Karsu Tekstil
|10,07
|0,30
|17,78
|Kartonsan
|61,25
|1,74
|-35,30
|Katmerciler Ekipman
|3,69
|1,65
|19,81
|Kent Gıda
|322,00
|0,63
|-9,45
|Kerevitaş Gıda
|5,29
|0,38
|-19,60
|Kervan Gıda
|17,14
|0,35
|29,65
|Kervansaray Yat. Holding
|0,71
|1,43
|-43,65
|Kiler GMYO
|1,92
|0,00
|-23,51
|Klimasan Klima
|23,84
|-1,41
|40,48
|Koç Holding
|19,09
|1,06
|-6,66
|Konfrut Gıda
|16,26
|-0,49
|-3,79
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,50
|0,35
|206,17
|Konya Çimento
|922,30
|0,68
|-18,38
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,44
|2,72
|50,74
|Koza Altın
|131,00
|1,39
|35,47
|Koza Madencilik
|15,52
|2,04
|0,19
|Körfez GMYO
|5,08
|0,99
|-12,41
|Kristal Kola
|2,29
|0,88
|-41,58
|Kron Telekomünikasyon
|55,20
|2,51
|49,84
|Kuştur Kuşadası Turizm
|349,00
|4,55
|121,87
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|0,88
|-0,87
|Kütahya Porselen
|53,80
|0,56
|6,64
|Lider Faktoring
|2,87
|3,99
|-15,84
|Link Bilgisayar
|36,80
|-0,97
|15,45
|Logo Yazılım
|164,30
|0,98
|31,90
|Lokman Hekim Sağlık
|17,02
|1,92
|58,29
|Lüks Kadife
|60,45
|-0,08
|109,17
|Makina Takım
|3,36
|1,82
|-1,47
|Marka Yatırım Holding
|5,26
|1,15
|-18,20
|Marmaris Altınyunus
|228,20
|0,57
|105,40
|Marshall
|335,00
|1,82
|9,23
|Martı GMYO
|1,66
|1,22
|-39,64
|Martı Otel
|2,29
|-1,29
|7,51
|Matriks Bilgi Dağıtım
|40,12
|0,70
|Mavi Giyim
|47,02
|1,12
|-9,92
|Mazhar Zorlu Holding
|30,02
|0,07
|-4,64
|Mega Polietilen
|7,07
|5,21
|-7,70
|Menderes Tekstil
|2,60
|3,59
|-15,86
|Merit Turizm
|299,80
|4,02
|258,18
|Merko Gıda
|5,61
|-1,58
|-35,07
|Metemtur Yatırım
|29,10
|4,08
|31,67
|Metro Holding
|1,94
|1,04
|-6,73
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,45
|-2,00
|-15,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,06
|0,49
|-11,59
|Migros Ticaret
|36,70
|0,00
|-14,25
|Milpa
|4,16
|1,22
|-9,57
|Mistral GMYO
|4,96
|-1,20
|5,31
|MLP Sağlık
|23,54
|0,94
|18,47
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,50
|0,00
|63,04
|Mondi Tire Kutsan
|6,83
|1,64
|-10,13
|Naturel Enerji
|36,12
|1,40
|1,72
|Naturelgaz
|9,28
|-0,96
|Net Holding
|5,92
|0,34
|72,59
|Netaş Telekom.
|23,80
|-4,26
|-15,24
|Niğbaş Niğde Beton
|13,81
|0,44
|-73,44
|Nuh Çimento
|54,80
|1,29
|14,10
|Nurol GMYO
|14,08
|0,50
|93,14
|Odaş Elektrik
|2,52
|2,86
|-35,38
|Olmuksan-IP
|7,48
|-0,13
|-36,88
|Orge Enerji Elektrik
|10,92
|-2,15
|47,97
|Orma Orman Mahsulleri
|34,50
|1,47
|134,38
|Osmanlı Menkul
|29,60
|-0,60
|-4,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,28
|1,33
|-17,20
|Otokar
|335,30
|0,99
|10,19
|Oyak Çimento
|7,28
|1,53
|-17,08
|Oyak Yat. Ort.
|7,98
|0,50
|14,82
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,06
|-0,25
|-13,80
|Özak GMYO
|4,46
|1,13
|-12,55
|Özbal Çelik Boru
|7,38
|-0,27
|12,67
|Özderici GMYO
|1,71
|1,79
|-22,97
|Özerden Plastik
|8,50
|6,25
|-5,56
|Pamukova Elektrik
|28,86
|-0,89
|35,37
|Panora GMYO
|6,27
|0,48
|2,66
|Papilon Savunma
|17,88
|2,11
|-21,44
|Park Elek.Madencilik
|5,60
|0,72
|4,28
|Parsan
|30,82
|0,65
|26,83
|Pegasus
|83,30
|2,40
|11,66
|Peker GMYO
|1,30
|-5,80
|-50,19
|Penguen Gıda
|3,40
|0,00
|-32,67
|Pera GMYO
|1,45
|0,69
|-17,22
|Pergamon Dış Ticaret
|25,96
|2,93
|41,63
|Petkim
|6,58
|0,77
|32,13
|Petrokent Turizm
|2.445,60
|-2,06
|169,81
|Pınar Et ve Un
|20,96
|-0,47
|-4,22
|Pınar Su
|7,64
|1,19
|2,83
|Pınar Süt
|19,71
|0,56
|-12,59
|Plastikkart
|14,22
|0,85
|-1,59
|Polisan Holding
|3,11
|0,32
|-19,11
|Politeknik Metal
|309,20
|-0,90
|-23,79
|Prizma Press Matbaacılık
|5,33
|0,95
|-2,74
|QNB Finans Fin. Kir.
|98,00
|1,03
|-21,79
|QNB Finansbank
|48,32
|1,56
|-31,31
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|25,18
|1,86
|Ral Yatırım Holding
|3,51
|0,57
|-20,95
|Ray Sigorta
|12,10
|-0,08
|-21,68
|Reysaş GMYO
|4,23
|-1,17
|-22,39
|Reysaş Lojistik
|3,77
|0,53
|-27,14
|Rhea Girişim
|2,54
|-0,78
|-31,72
|Rodrigo Tekstil
|18,84
|4,15
|37,42
|Royal Halı
|3,86
|2,12
|12,21
|RTA Laboratuvarları
|23,16
|-1,03
|-23,51
|Sabancı Holding
|8,73
|0,58
|-20,82
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,62
|0,12
|-20,77
|Sanel Mühendislik
|3,91
|-0,26
|14,33
|Sanifoam Sünger
|14,40
|-1,64
|5,88
|Sanko Pazarlama
|11,19
|2,29
|19,17
|Saray Matbaacılık
|4,28
|6,20
|-51,20
|Sarkuysan
|15,72
|1,03
|80,74
|Sasa Polyester
|34,94
|1,10
|133,17
|Say Yenilenebilir Enerji
|33,06
|1,10
|288,48
|Sekuro Plastik
|22,88
|-0,52
|63,90
|Selçuk Ecza Deposu
|9,91
|1,12
|-26,22
|Selçuk Gıda
|3,32
|-1,78
|-33,33
|Senkron Güvenlik
|32,04
|0,12
|22,01
|Serve Film Prodüksiyon
|15,05
|-1,95
|-5,94
|Servet GMYO
|86,45
|-0,63
|10,27
|Seyitler Kimya
|24,14
|-1,71
|-3,79
|Silverline Endüstri
|6,04
|1,85
|-29,77
|Sinpaş GMYO
|3,79
|0,00
|-9,33
|Smartiks Yazılım
|6,22
|0,00
|-29,80
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,30
|-3,38
|-0,14
|Söktaş
|4,08
|2,00
|-19,84
|Sönmez Filament
|28,64
|-2,92
|-59,20
|Sönmez Pamuklu
|15,67
|0,32
|-34,71
|Sumaş Suni Tahta
|69,70
|2,88
|36,00
|Şeker Fin. Kir.
|6,95
|-1,14
|8,59
|Şekerbank
|1,18
|0,00
|-21,85
|Şişe Cam
|7,73
|1,71
|5,75
|Şok Marketler Ticaret
|12,25
|0,57
|-2,93
|T. Halk Bankası
|4,32
|0,47
|-22,30
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,14
|-3,66
|-28,72
|T.S.K.B.
|1,31
|1,55
|-24,99
|T.Tuborg
|18,55
|0,27
|2,66
|Taç Tarım Ürünleri
|26,10
|-4,04
|147,86
|Tat Gıda
|9,53
|1,28
|-17,57
|TAV Havalimanları
|23,92
|3,64
|12,30
|Taze Kuru Gıda
|263,00
|-2,77
|21,59
|Tek-Art Turizm
|1,81
|0,56
|-10,40
|Tekfen Holding
|16,21
|0,75
|-1,16
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,30
|9,93
|-4,16
|Temapol Polimer Plastik
|16,66
|0,36
|44,87
|TGS Dış Ticaret
|15,25
|9,95
|19,98
|Tofaş Oto. Fab.
|29,62
|3,49
|-4,18
|Torunlar GMYO
|3,54
|3,21
|-9,23
|Trabzon Liman
|32,20
|2,55
|0,25
|Trabzonspor Sportif
|2,20
|1,38
|-9,84
|Trend GMYO
|6,45
|-2,27
|-48,69
|TSKB GMYO
|4,31
|-3,15
|-25,04
|Tuğçelik
|8,23
|0,98
|1,86
|Tukaş
|7,07
|0,71
|-27,04
|Turcas Petrol
|3,83
|2,41
|-21,03
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,00
|2,99
|Turkcell
|15,25
|0,53
|-2,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,94
|3,15
|48,83
|Tüpraş
|97,40
|0,83
|-9,81
|Türk Hava Yolları
|13,22
|1,77
|2,40
|Türk İlaç Serum
|41,72
|0,97
|Türk Prysmian Kablo
|10,12
|4,33
|-16,36
|Türk Telekom
|6,88
|3,15
|-17,26
|Türk Traktör
|210,00
|1,16
|23,26
|Türker Proje Gayrimenkul
|133,00
|1,76
|17,80
|Türkiye Sigorta
|5,56
|1,09
|-10,00
|Ufuk Yatırım
|16,86
|-1,98
|25,82
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,16
|-1,71
|21,70
|Ulusoy Elektrik
|60,10
|-1,07
|17,04
|Ulusoy Un Sanayi
|5,44
|1,49
|6,91
|Umpaş Holding
|1,49
|-4,49
|-42,91
|Uşak Seramik
|2,65
|0,76
|13,25
|Utopya Turizm
|30,94
|0,00
|-20,26
|Uzertaş Boya
|52,95
|6,75
|-6,45
|Ülker Bisküvi
|22,84
|1,69
|-1,30
|Vakıf Fin. Kir.
|13,99
|-9,97
|228,40
|Vakıf GMYO
|2,42
|0,41
|-27,34
|Vakıf Yat. Ort.
|6,63
|0,15
|-9,92
|Vakıflar Bankası
|3,45
|0,29
|-26,75
|Vakko Tekstil
|11,93
|-1,08
|90,38
|Vanet Gıda
|5,90
|-0,51
|-23,67
|Verusa Holding
|57,35
|1,87
|27,16
|Verusaturk Girisim
|26,80
|2,29
|104,89
|Vestel
|30,02
|3,16
|42,55
|Vestel Beyaz Eşya
|50,55
|1,22
|23,65
|Viking Kağıt
|6,32
|0,64
|-29,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,43
|0,78
|44,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|0,47
|-28,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|79,70
|-0,37
|10,11
|Yataş
|17,16
|2,14
|18,75
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,00
|1,69
|-31,82
|Yeni Gimat GMYO
|12,71
|0,00
|9,64
|Yeşil GMYO
|1,23
|-0,81
|-10,87
|Yeşil Yapı
|1,45
|0,00
|-21,20
|Yeşil Yatırım Holding
|81,20
|-2,05
|-14,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.000,00
|-3,23
|-3,85
|Yonga Mobilya
|28,42
|9,98
|-4,60
|Yükselen Çelik
|5,65
|2,17
|7,99
|Yünsa
|12,95
|-0,54
|-6,78
|Ziraat Gayrimenkul
|1,61
|0,63
|Zorlu Enerji
|2,11
|2,43
|-23,83
(Son)
Kaynak: AA
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