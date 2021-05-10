Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

10.05.2021 13:51
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)38.299,90-0,38-5,43
İş Bankası (C)5,07-0,20-25,36
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,281,55-15,03
İş Girişim15,92-0,19-15,99
İş GMYO1,891,61-25,59
İş Y. Men. Değ.17,181,303,51
İş Yat. Ort.2,912,46-13,47
İşbir Holding7.600,003,43177,62
Işık Plastik32,004,85

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,010,00-11,40
İttifak Holding1,88-1,05-15,70
İz Hayvancılık Tarım18,815,564,50
İzmir Demir Çelik2,22-0,45-32,92
İzmir Fırça8,793,0558,09
Jantsa Jant Sanayi80,30-2,7893,74
Kafein Yazılım29,203,4736,83
Kaplamin22,820,26-32,49
Kardemir (A)7,593,8327,56
Kardemir (B)7,543,2943,07
Kardemir (D)8,652,0049,65
Karel Elektronik31,501,4236,60
Karsan Otomotiv4,053,3224,62
Karsu Tekstil10,070,3017,78
Kartonsan61,251,74-35,30
Katmerciler Ekipman3,691,6519,81
Kent Gıda322,000,63-9,45
Kerevitaş Gıda5,290,38-19,60
Kervan Gıda17,140,3529,65
Kervansaray Yat. Holding0,711,43-43,65
Kiler GMYO1,920,00-23,51
Klimasan Klima23,84-1,4140,48
Koç Holding19,091,06-6,66
Konfrut Gıda16,26-0,49-3,79
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,500,35206,17
Konya Çimento922,300,68-18,38
Kordsa Teknik Tekstil23,442,7250,74
Koza Altın131,001,3935,47
Koza Madencilik15,522,040,19
Körfez GMYO5,080,99-12,41
Kristal Kola2,290,88-41,58
Kron Telekomünikasyon55,202,5149,84
Kuştur Kuşadası Turizm349,004,55121,87
Kuyumcukent Gayrimenkul2,280,88-0,87
Kütahya Porselen53,800,566,64
Lider Faktoring2,873,99-15,84
Link Bilgisayar36,80-0,9715,45
Logo Yazılım164,300,9831,90
Lokman Hekim Sağlık17,021,9258,29
Lüks Kadife60,45-0,08109,17
Makina Takım3,361,82-1,47
Marka Yatırım Holding5,261,15-18,20
Marmaris Altınyunus228,200,57105,40
Marshall335,001,829,23
Martı GMYO1,661,22-39,64
Martı Otel2,29-1,297,51
Matriks Bilgi Dağıtım40,120,70

Mavi Giyim47,021,12-9,92
Mazhar Zorlu Holding30,020,07-4,64
Mega Polietilen7,075,21-7,70
Menderes Tekstil2,603,59-15,86
Merit Turizm299,804,02258,18
Merko Gıda5,61-1,58-35,07
Metemtur Yatırım29,104,0831,67
Metro Holding1,941,04-6,73
Metro Petrol ve Tesisleri2,45-2,00-15,22
Metro Yatırım Ortaklığı2,060,49-11,59
Migros Ticaret36,700,00-14,25
Milpa4,161,22-9,57
Mistral GMYO4,96-1,205,31
MLP Sağlık23,540,9418,47
MMC San. ve Tic. Yat.7,500,0063,04
Mondi Tire Kutsan6,831,64-10,13
Naturel Enerji36,121,401,72
Naturelgaz9,28-0,96

Net Holding5,920,3472,59
Netaş Telekom.23,80-4,26-15,24
Niğbaş Niğde Beton13,810,44-73,44
Nuh Çimento54,801,2914,10
Nurol GMYO14,080,5093,14
Odaş Elektrik2,522,86-35,38
Olmuksan-IP7,48-0,13-36,88
Orge Enerji Elektrik10,92-2,1547,97
Orma Orman Mahsulleri34,501,47134,38
Osmanlı Menkul29,60-0,60-4,33
Ostim Endüstriyel Yat2,281,33-17,20
Otokar335,300,9910,19
Oyak Çimento7,281,53-17,08
Oyak Yat. Ort.7,980,5014,82
Oylum Sınai Yatırımlar4,06-0,25-13,80
Özak GMYO4,461,13-12,55
Özbal Çelik Boru7,38-0,2712,67
Özderici GMYO1,711,79-22,97
Özerden Plastik8,506,25-5,56
Pamukova Elektrik28,86-0,8935,37
Panora GMYO6,270,482,66
Papilon Savunma17,882,11-21,44
Park Elek.Madencilik5,600,724,28
Parsan30,820,6526,83
Pegasus83,302,4011,66
Peker GMYO1,30-5,80-50,19
Penguen Gıda3,400,00-32,67
Pera GMYO1,450,69-17,22
Pergamon Dış Ticaret25,962,9341,63
Petkim6,580,7732,13
Petrokent Turizm2.445,60-2,06169,81
Pınar Et ve Un20,96-0,47-4,22
Pınar Su7,641,192,83
Pınar Süt19,710,56-12,59
Plastikkart14,220,85-1,59
Polisan Holding3,110,32-19,11
Politeknik Metal309,20-0,90-23,79
Prizma Press Matbaacılık5,330,95-2,74
QNB Finans Fin. Kir.98,001,03-21,79
QNB Finansbank48,321,56-31,31
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,181,86

Ral Yatırım Holding3,510,57-20,95
Ray Sigorta12,10-0,08-21,68
Reysaş GMYO4,23-1,17-22,39
Reysaş Lojistik3,770,53-27,14
Rhea Girişim2,54-0,78-31,72
Rodrigo Tekstil18,844,1537,42
Royal Halı3,862,1212,21
RTA Laboratuvarları23,16-1,03-23,51
Sabancı Holding8,730,58-20,82
Safkar Ege Soğutmacılık8,620,12-20,77
Sanel Mühendislik3,91-0,2614,33
Sanifoam Sünger14,40-1,645,88
Sanko Pazarlama11,192,2919,17
Saray Matbaacılık4,286,20-51,20
Sarkuysan15,721,0380,74
Sasa Polyester34,941,10133,17
Say Yenilenebilir Enerji33,061,10288,48
Sekuro Plastik22,88-0,5263,90
Selçuk Ecza Deposu9,911,12-26,22
Selçuk Gıda3,32-1,78-33,33
Senkron Güvenlik32,040,1222,01
Serve Film Prodüksiyon15,05-1,95-5,94
Servet GMYO86,45-0,6310,27
Seyitler Kimya24,14-1,71-3,79
Silverline Endüstri6,041,85-29,77
Sinpaş GMYO3,790,00-9,33
Smartiks Yazılım6,220,00-29,80
Sodaş Sodyum Sanayii26,30-3,38-0,14
Söktaş4,082,00-19,84
Sönmez Filament28,64-2,92-59,20
Sönmez Pamuklu15,670,32-34,71
Sumaş Suni Tahta69,702,8836,00
Şeker Fin. Kir.6,95-1,148,59
Şekerbank1,180,00-21,85
Şişe Cam7,731,715,75
Şok Marketler Ticaret12,250,57-2,93
T. Halk Bankası4,320,47-22,30
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,14-3,66-28,72
T.S.K.B.1,311,55-24,99
T.Tuborg18,550,272,66
Taç Tarım Ürünleri26,10-4,04147,86
Tat Gıda9,531,28-17,57
TAV Havalimanları23,923,6412,30
Taze Kuru Gıda263,00-2,7721,59
Tek-Art Turizm1,810,56-10,40
Tekfen Holding16,210,75-1,16
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,309,93-4,16
Temapol Polimer Plastik16,660,3644,87
TGS Dış Ticaret15,259,9519,98
Tofaş Oto. Fab.29,623,49-4,18
Torunlar GMYO3,543,21-9,23
Trabzon Liman32,202,550,25
Trabzonspor Sportif2,201,38-9,84
Trend GMYO6,45-2,27-48,69
TSKB GMYO4,31-3,15-25,04
Tuğçelik8,230,981,86
Tukaş7,070,71-27,04
Turcas Petrol3,832,41-21,03
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,002,99

Turkcell15,250,53-2,83
Tümosan Motor ve Traktör20,943,1548,83
Tüpraş97,400,83-9,81
Türk Hava Yolları13,221,772,40
Türk İlaç Serum41,720,97

Türk Prysmian Kablo10,124,33-16,36
Türk Telekom6,883,15-17,26
Türk Traktör210,001,1623,26
Türker Proje Gayrimenkul133,001,7617,80
Türkiye Sigorta5,561,09-10,00
Ufuk Yatırım16,86-1,9825,82
Ulaşlar Turizm Yat.5,16-1,7121,70
Ulusoy Elektrik60,10-1,0717,04
Ulusoy Un Sanayi5,441,496,91
Umpaş Holding1,49-4,49-42,91
Uşak Seramik2,650,7613,25
Utopya Turizm30,940,00-20,26
Uzertaş Boya52,956,75-6,45
Ülker Bisküvi22,841,69-1,30
Vakıf Fin. Kir.13,99-9,97228,40
Vakıf GMYO2,420,41-27,34
Vakıf Yat. Ort.6,630,15-9,92
Vakıflar Bankası3,450,29-26,75
Vakko Tekstil11,93-1,0890,38
Vanet Gıda5,90-0,51-23,67
Verusa Holding57,351,8727,16
Verusaturk Girisim26,802,29104,89
Vestel30,023,1642,55
Vestel Beyaz Eşya50,551,2223,65
Viking Kağıt6,320,64-29,78
Yapı Kredi Koray GMYO6,430,7844,49
Yapı ve Kredi Bank.2,140,47-28,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.79,70-0,3710,11
Yataş17,162,1418,75
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,001,69-31,82
Yeni Gimat GMYO12,710,009,64
Yeşil GMYO1,23-0,81-10,87
Yeşil Yapı1,450,00-21,20
Yeşil Yatırım Holding81,20-2,05-14,84
Yibitaş İnşaat Malzeme15.000,00-3,23-3,85
Yonga Mobilya28,429,98-4,60
Yükselen Çelik5,652,177,99
Yünsa12,95-0,54-6,78
Ziraat Gayrimenkul1,610,63

Zorlu Enerji2,112,43-23,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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