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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

17.09.2021 13:29
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.033,90-1,04-25,84
İş Bankası (C)5,33-0,19-21,53
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,980,68-22,80
İş Girişim8,07-0,49-57,41
İş GMYO1,820,55-28,35
İş Y. Men. Değ.13,75-0,29-17,16
İş Yat. Ort.2,700,37-19,72
İşbir Holding68,00-4,3626,68
Işık Plastik7,25-9,49

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,900,00-21,05
İttifak Holding1,39-0,71-37,67
İz Hayvancılık Tarım18,22-2,721,22
İzmir Demir Çelik2,450,41-25,97
İzmir Fırça6,49-1,2216,73
Jantsa Jant Sanayi64,90-0,9256,58
Kafein Yazılım22,70-0,096,37
Kalekim Kimyevi Maddeler12,400,00

Kaplamin23,50-1,59-30,47
Kardemir (A)6,22-1,274,54
Kardemir (B)6,19-1,5917,46
Kardemir (D)6,80-1,0217,65
Karel Elektronik8,90-0,4532,36
Karsan Otomotiv3,56-0,849,54
Karsu Tekstil8,670,811,40
Kartal Yenilenebilir Enerji15,08-0,46

Kartonsan48,74-0,04-48,52
Katmerciler Ekipman1,380,00-20,34
Kent Gıda194,90-0,05-45,19
Kerevitaş Gıda4,350,23-33,89
Kervan Gıda15,84-0,5620,90
Kervansaray Yat. Holding0,490,00-61,11
Kiler GMYO1,82-1,09-27,49
Kızılbük GYO26,100,38

Klimasan Klima10,291,8821,95
Koç Holding22,920,8812,06
Konfrut Gıda3,98-1,49-5,80
Kontrolmatik Teknoloji Enerji62,90-1,49166,53
Konya Çimento873,70-0,26-22,68
Koray GMYO7,21-1,2362,02
Kordsa Teknik Tekstil25,32-0,7862,83
Koza Altın95,000,16-1,76
Koza Madencilik14,73-1,14-4,91
Körfez GMYO5,500,36-5,17
Kristal Kola1,341,52-56,14
Kron Telekomünikasyon34,68-1,20-5,86
Kuştur Kuşadası Turizm182,001,1115,70
Kuyas Yatırım2,79-1,0621,30
Kütahya Porselen56,80-2,2412,59
Kütahya Şeker Fabrikası65,70-8,88

Lider Faktoring3,17-0,31-7,04
Link Bilgisayar28,92-0,62-8,47
Logo Yazılım41,482,0233,20
Lokman Hekim Sağlık11,022,0453,73
Lüks Kadife44,98-0,8456,11
Makina Takım3,00-0,33-12,02
Manas Enerji Yönetimi17,01-2,35

Marka Yatırım Holding4,70-2,08-26,91
Marmaris Altınyunus178,706,5060,85
Marshall239,20-0,33-22,01
Martı GMYO1,10-0,90-56,92
Martı Otel1,77-1,67-16,90
Matriks Bilgi Dağıtım36,86-1,81

Mavi Giyim64,000,0024,01
Mazhar Zorlu Holding34,080,718,26
Meditera Tıbbi Malzeme39,44-2,86

Mega Polietilen5,50-0,72-28,20
Menderes Tekstil2,270,00-26,54
Mercan Kimya11,511,41

Merit Turizm16,05-2,0754,93
Merko Gıda5,25-2,96-39,24
Metemtur Yatırım3,42-0,87-57,70
Metro Holding1,39-0,71-33,17
Metro Petrol ve Tesisleri2,700,37-6,57
Metro Yatırım Ortaklığı1,87-1,06-19,74
Migros Ticaret33,021,16-22,85
Milpa4,080,00-11,30
Mistral GMYO4,73-0,420,42
MLP Sağlık26,98-0,7435,78
MMC San. ve Tic. Yat.5,71-1,5524,13
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,92-1,42-41,60
Mondi Tire Kutsan8,09-0,616,45
Nasmed Egepol6,17-2,37

Naturel Enerji37,62-1,315,95
Naturelgaz7,79-0,13

Net Holding4,431,8429,15
Netaş Telekom.16,70-1,24-40,53
Niğbaş Niğde Beton10,86-7,34-79,12
Nuh Çimento33,14-0,18-31,00
Nurol GMYO14,81-8,69103,16
Odaş Elektrik1,390,00-52,45
Orçay Ortaköy Çay Sanayi18,36-0,49

Orge Enerji Elektrik6,291,4536,37
Orma Orman Mahsulleri27,60-1,4387,50
Osmanlı Menkul25,98-0,69-15,76
Ostim Endüstriyel Yat2,290,88-16,84
Otokar312,10-0,352,57
Oyak Çimento6,47-0,46-26,31
Oyak Yat. Ort.6,770,45-1,91
Oyak Yatırım Menkul24,56-0,41

Oylum Sınai Yatırımlar7,103,8050,74
Özak GMYO4,66-0,85-8,63
Özbal Çelik Boru14,36-2,05119,24
Özderici GMYO1,540,00-30,63
Özerden Plastik7,33-0,81-18,56
Pamel Elektrik46,80-0,97119,51
Panora GMYO6,710,6013,87
Papilon Savunma13,810,73-39,26
Park Elek.Madencilik4,500,22-16,20
Parsan27,06-0,5911,36
Pegasus69,952,87-6,23
Peker GMYO0,96-1,03-58,96
Penguen Gıda3,040,00-39,80
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım133,20-3,48

Pera GMYO1,41-1,40-19,51
Pergamon Dış Ticaret22,42-0,4422,32
Petkim6,261,4625,70
Petrokent Turizm1.915,00-1,06111,28
Pınar Et ve Un16,75-0,65-23,46
Pınar Su8,06-0,988,48
Pınar Süt16,65-1,13-26,16
Plastikkart19,540,3135,22
Polisan Holding2,730,00-28,99
Politeknik Metal346,30-1,06-14,65
Prizma Press Matbaacılık4,04-0,98-26,28
QNB Finans Fin. Kir.66,700,00-46,77
QNB Finansbank38,30-0,42-45,56
QUA Granite Hayal Yapı12,070,08

Ral Yatırım Holding4,090,00-7,88
Ray Sigorta9,60-0,31-37,86
Reysaş GMYO2,96-1,33-8,69
Reysaş Lojistik4,92-1,01-4,91
Rhea Girişim1,95-0,51-47,58
Rodrigo Tekstil14,43-0,825,25
Royal Halı3,22-0,62-6,40
RTA Laboratuvarları23,681,20-21,80
Sabancı Holding9,62-0,31-12,75
Safkar Ege Soğutmacılık7,760,13-28,68
Sanel Mühendislik5,02-0,5946,78
Sanifoam Sünger25,123,3784,71
Sanko Pazarlama9,73-1,024,99
Saray Matbaacılık4,160,00-52,57
Sarkuysan12,470,1643,38
Sasa Polyester26,98-0,7480,05
Say Yenilenebilir Enerji22,70-1,13166,75
Sekuro Plastik21,340,5752,87
Selçuk Ecza Deposu8,740,00-34,93
Selçuk Gıda5,24-6,435,22
Selva Gıda Sanayi8,493,41

Senkron Güvenlik24,500,00-6,70
Serve Film Prodüksiyon13,00-0,76-18,75
Servet GMYO71,45-0,49-8,86
Seyitler Kimya21,42-0,8359,10
Silverline Endüstri5,380,00-37,44
Sinpaş GMYO4,22-0,240,96
Smartiks Yazılım5,530,55-37,58
Sodaş Sodyum Sanayii22,92-0,35-12,97
Söktaş2,76-0,36-15,10
Sönmez Filament37,42-0,69-46,70
Sönmez Pamuklu13,570,15-43,46
Sumaş Suni Tahta88,85-1,2874,18
Şeker Fin. Kir.5,01-1,18-21,72
Şekerbank1,020,00-32,45
Şişe Cam8,330,0016,35
Şok Marketler Ticaret12,29-0,73-1,52
T. Halk Bankası4,671,08-16,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,968,22-22,86
T.S.K.B.1,26-0,79-27,86
T.Tuborg16,890,24-4,74
Taç Tarım Ürünleri27,500,73161,16
Tat Gıda8,740,00-24,40
TAV Havalimanları23,021,328,08
Taze Kuru Gıda201,50-0,25-6,84
Tek-Art Turizm1,340,75-33,66
Tekfen Holding14,14-0,49-13,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,480,15-25,17
Temapol Polimer Plastik14,66-2,5927,48
TGS Dış Ticaret14,62-1,8815,03
Tofaş Oto. Fab.47,400,5953,34
Torunlar GMYO3,58-2,72-8,21
Trabzon Liman26,94-0,81-16,13
Trabzonspor Sportif3,130,0028,28
Trend GMYO6,974,19-44,55
TSKB GMYO3,240,31-32,87
Tuğçelik13,020,5461,14
Tukaş6,851,33-29,31
Turcas Petrol3,43-1,15-29,28
Tureks Turizm Taşımacılık11,070,00

Turkcell15,50-0,261,33
Tümosan Motor ve Traktör16,54-0,4817,56
Tüpraş108,700,560,65
Türk Hava Yolları12,691,76-1,70
Türk İlaç Serum13,94-0,07

Türk Prysmian Kablo14,76-0,4022,36
Türk Telekom7,130,00-11,89
Türk Traktör159,701,78-6,26
Türker Proje Gayrimenkul139,80-3,7923,83
Türkiye Sigorta5,060,80-18,10
Ufuk Yatırım20,080,4049,85
Ulaşlar Turizm Yat.3,93-2,00-7,31
Ulusoy Elektrik51,150,00-0,39
Ulusoy Un Sanayi5,340,194,94
Umpaş Holding1,21-0,82-53,64
Uşak Seramik1,770,00-24,36
Utopya Turizm21,844,00-43,71
Uzertaş Boya29,500,00-47,88
Ülker Bisküvi19,49-0,05-12,67
Ünlü Yatırım Holding5,754,93

Vakıf Fin. Kir.8,03-0,74135,62
Vakıf GMYO1,480,00-38,30
Vakıf Yat. Ort.6,13-1,61-16,71
Vakıflar Bankası3,460,29-26,54
Vakko Tekstil10,06-0,8960,54
Vanet Gıda6,330,96-18,11
VBT Yazılım21,66-1,99

Verusa Holding49,00-1,848,69
Verusaturk Girisim21,36-1,4863,70
Vestel28,20-0,8444,41
Vestel Beyaz Eşya48,98-0,2031,04
Viking Kağıt6,46-0,77-28,22
Yapı ve Kredi Bank.2,470,00-17,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,044,69-8,71
Yataş13,900,80-3,81
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,471,17-21,14
Yeni Gimat GMYO15,401,1232,85
Yeo Teknoloji53,252,80

Yeşil GMYO0,990,00-28,26
Yeşil Yapı1,16-1,69-36,96
Yeşil Yatırım Holding2,20-0,90-48,55
Yibitaş İnşaat Malzeme11.100,00

-28,85
Yonga Mobilya20,600,98-30,85
Yükselen Çelik5,02-0,59-4,05
Yünsa13,39-2,76-3,61
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,58-0,63-37,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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