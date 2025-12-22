Eşini 22 bıçak darbesiyle öldüren caniden akılalmaz savunma - Son Dakika
Eşini 22 bıçak darbesiyle öldüren caniden akılalmaz savunma

Eşini 22 bıçak darbesiyle öldüren caniden akılalmaz savunma
22.12.2025 12:54
Eşini 22 bıçak darbesiyle öldüren caniden akılalmaz savunma
Konya'da boşanma aşamasındaki eşini 22 bıçak darbesiyle öldüren Abdullah Küçüktaşdemir, mahkemede, "Kolumda 'Ebru' yazıyor başında ve sonunda sonsuzluk işareti var. kayınvalidem yüzünden" sözleriyle kendini savundu. Kadını "Aklın varsa Konya'yı terk et" şeklinde tehdit ettiği ve "Av bıçağı Konya" gibi aramalar yaptığı tespit edilen zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'nın merkez Meram ilçesine bağlı Havzan Mahallesli Ebusuud Efendi caddesi'nde yer alan bir sitede 25 Ekim saat 18.30 sıralarında vahşet yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Küçüktaşdemir (47), boşanma aşamasındaki eşi özel bir eğitim kurumunda öğretmen olan Ebru Küçüktaşdemir'i (45) özel ders vereceği site önüne kadar takip etti.

Eşini 22 bıçak darbesiyle öldüren caniden akılalmaz savunma

EŞİNİ 22 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Burada ikili arasında çıkan tartışmada Abdullah Küçüktaşdemir, yanında bulunan bıçakla Ebru Küçüktaşdemir'i vücudunun çeşitli yerlerinden 22 bıçak darbesiyle yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirirken, olayda ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı koca, ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OKULU YARIDA BIRAKMIŞ AMA ÖĞRETMENLİK YAPIYOR

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlarken, tutuklu olan zanlı hakkında 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede katil zanlısı kocanın eğitim fakültesindeki eğitimini yarıda bırakmasına rağmen, yıllardır özel dershanede Türkçe öğretmenliği yaptığı belirtildi.

Eşini 22 bıçak darbesiyle öldüren caniden akılalmaz savunma

İNTERNET ARAMALARI KAN DONDURDU

Zanlının telefonunda yapılan inceleme sonrası olay günü Ebru Küçüktaşdemir'e, "Cezaevinden başka yer mi var, bugün bu iş bitecek. Bende her şey bitti. Aklın varsa Konya'yı terk et" şeklinde tehdit mesajları attığı ortaya çıkarken, olaydan yaklaşık 6 saat önce "Av bıçağı Konya" gibi aramalar yaptığı da iddianamede yer aldı.

"BANA İFTİRA ATIYORLAR, KOLUMDA 'EBRU' YAZIYOR"

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açılan Abdullah Küçüktaşdemir'in yargılanmasında karar duruşması görüldü. Zanlı koca duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme heyetince son olarak söylemek istedikleri sorulan katil zanlısı, "Ben para pul düşkünü değilim, bana iftira atıyorlar. Kolumda 'Ebru' yazıyor başında ve sonunda sonsuzluk işareti var. Ben eşimi sonsuzluğa göndermedim. Eşimin annesi yüzünden, yuvamız yıkıldı" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Abdullah Küçüktaşdemir'e ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Eşini 22 bıçak darbesiyle öldüren caniden akılalmaz savunma - Son Dakika

SON DAKİKA: Eşini 22 bıçak darbesiyle öldüren caniden akılalmaz savunma - Son Dakika
