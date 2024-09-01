Btp Genel Başkanı Baş: "Milletin Bütün Aidiyetlerini Yok Etmiş Bir İktidar Var Başımızda"

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(NEVŞEHİR)- Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) geleneksel yaz kampı Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki kaplıcalar bölgesinde yapılıyor. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı kampın ilk gününde, "Bu zaferin bu kutlu yıl dönümünde vatanımızı silahsız, düşman askerinin postalı olamayan görünmez işgalden kurtarmak için canhıraş mücadeleye devam edelim, kazanacağız. Bu milleti dininden uzaklaştıran, bu milleti medeniyetinden, tarihinden, kültüründen, her şeyinden uzaklaştıran ve bütün aidiyetlerini yok etmiş bir iktidar var başımızda" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) geleneksel yaz kampı Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki kaplıcalar bölgesinde düzenleniyor. BTP lideri Hüseyin Baş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı kampın ilk gününde yaptığı konuşmada, Atatürk'e karşı yapılan saldırılara dikkat çekti. Yunan ordusunun İzmir'den kaçarken bile kenti bombaladığını hatırlatan Baş, "Yunan'da sana karşı büyük bir hırs var. O hırs bitti mi zannediyorsunuz? Bugün Atatürk ile derdi olanlar o Yunanın torunudur. Bunları Müslüman zannediyorsunuz, vefasız Müslüman olur mu? Tarihi ile kavga eden Müslüman olur mu? Babasından, atasından kopan Müslüman olur mu" diye konuştu.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, şunları kaydetti:

" 9 Eylül'de yurdumuzu düşman işgalinden temizledik. Atatürk Yunan komutan Trikopis'i esir aldıktan sonra 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir' diyor. Şimdi bu çok kritik bir cümle. Bugün hepimiz orasını Ege Denizi diyebiliriz. Atatürk, Ege diye bir deniz kabul etmiyor, orasını Akdeniz olarak kabul ediyor. Hani bugün bizim bir kıta sahanlığı sorunumuz var ya Atatürk'e bir baksalar onu da çözerler. Orasına Akdeniz diyebilseler onu da çözerler.

"Atatürk Türk milletine Allah tarafından bahşedilmiş bir mucizedir"

Atatürk 9 Eylül'den sonra dümeni İstanbul'a kırıyor. İstanbul işgal altında. İngiliz uyanık. Savaşsa İngiliz diye bir şey kalmayacak hemen ateşkes istiyorlar ve Mudanya'da ateşkes imzalanıyor. Bu ateşkes ne demek? Atatürk düşmanlarına bir de tarih dersi verelim; ateşkes olması için savaş olması gerekir. Savaş, önceki bütün anlaşmaların yırtılıp atıldığının resmidir. Bütün Anadolu'yu işgal ettiren o günün yöneticilerinin attıkları imzaları yırtıp atan ve o savaşın sonunda düşmanı yurttan kovan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Arkadaşlar, Atatürk Türk milletine Allah tarafından bahşedilmiş bir mucizedir. Dünya tarihinde bir Atatürk daha bulamazsınız. O'nun o şartlarda başardığını başarabilen başka bir örnek yoktur.

"İngilizin paralı ajanı 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyor"

Şimdi Atatürk Mudanya'da ateşkesi imzalıyor. Biz savaşta kimi yenmiştik, Yunanı. Şimdi sen Yunan'ı yeniyorsun sesi İngiliz'den geliyor, Yunan'ı yeniyorsun anlaşmayı İngiliz yapıyor. Bugüne geldiğimizde de, 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyenler var. Şimdi sen Yunanı yenince ses İngiliz'den geliyor. İngiliz'in paralı maşası, İngiliz'in maaşlı ajanı işte bu lafları söylüyor. Bunlara ne söylesek az.

"30 Ağustos zaferi olmasaydı İstanbul'ın fethini kutlayamazdın"

Tarihimizde 30 Ağustos Zaferi olmasaydı siz zafer falan kutlayamazdınız. Sen İstanbul'un fethini kutlayabiliyorsan, aklına gelen neyi kutlayabiliyorsan onu da geçtim senin adın bugün Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma ise sen bugün İstiklal Marşı'ndaki gibi ezan sesleri altında ibadet edebiliyorsan bunların hepsini Atatürk'ün kazandığı son zafere borçlusun. O zafer olmasa hiçbiri olmayacaktı.

"Sizi yönetenler dün seni silahla işgal edemeyen adamların maşalarıdır"

Düşmanın işgal ettiği bir ülke, savaşacak parası yok, silahı yok... Bu şartlarda milli mücadele vermiş, bu milli mücadeleyi zaferle taçlandırıp bizlere bir devlet bırakmış ataların torunları bugün evini geçindiremiyor. O ataların torunları, yabancı sermayedar ucuz işçi bulsun diye bedava paraya, dünün söylemiyle maraba gibi çalıştırılıyor. Bunu da güya bu vatanın evlatları yapıyor. Sizi yönetenleri, işi beceremeyen, yapmaya çalıştığı şeyi yapamayan, ekonomiyi düzeltmek isteyip düzeltemeyen insanlar zannetmeyin. Sizi yönetenler dün seni silahla işgal edemeyen, bugün masa başında seni ülkesinden koparmak isteyen adamların senin başındaki maşalarıdır. Bu adamların mantığını anlamadan bu ülkede hiçbir şey çözülemez.

"Silahsız işgalden vatanımızı kurtaracağız"

Dolayısıyla bu zaferin bu kutlu yıl dönümünde vatanımızı silahsız, düşman askerinin postalı olamayan görünmez işgalden kurtarmak için canhıraş mücadeleye devam edelim arkadaşlar. Biz bu mücadeleyi verelim vallahi kazanacağız, billahi kazanacağız. Bu mücadele hakla batılın mücadelesidir. Bu milleti dininden uzaklaştıran, bu milleti medeniyetinden, tarihinden, kültüründen, her şeyinden uzaklaştıran ve bütün aidiyetlerini yok etmiş bir iktidar var başımızda. 20 yıldır bizi yönetiyorlar 20 yıldan beri… Sorsan Müslüman… Sen varsın diye millet patır patır İslam'dan uzaklaştı. Sorsan ekonomist, sen varsın diye millet karnını doyuramıyor. Sorsan vatanperver, yahu sizin yönettiğiniz ülke düşmanın olmadığı yerde toprak kaybetti. Süleymanşah'ın türbesi hala geri yerine konulmadı. Cumhuriyet'ten sonra toprak kaybetmeyi başaran özel bir yönetimdir bu yönetim. Bizim için özel değil onu oraya getirenler için özeldir.

"Bilerek sizi açlığa mahkum ediyorlar"

Uzun lafın kısası arkadaşlar; sanmayın ki beceremiyorlar, zannetmeyin ki yapamıyorlar. Bilerek yapıyorlar. Bilerek asgari ücreti düşük tutuyorlar, bilerek dövizi yükseltiyorlar, bilerek enflasyon yapıyorlar, bilerek sizi açlığa mahkum ediyorlar. Siz bu ülkeden gidin, siz bu ülkeyi terk edin, bu ülkenin anahtarı o azınlık ruhuna rahatça teslim edilsin diye... Tarihte çok firavun var ama hepsinin de karşısında Musası oldu. Bugün de biri Firavunluk yaparsa O'nun da Musası biz oluruz."