Bu Gurur Türkiye'nin Gururudur"

İSMAİL ŞEN - İzmir Adliyesi önünde önceki yıl terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin 'in babası Mehmet Zeki Sekin, oğlunun tüm Türkiye 'nin gururu olduğunu söyledi.İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in acılı babası, evladının şehadetinin 2. yılında hüznü ve gururu bir arada yaşıyor. Elazığ 'da yaşayan baba Sekin, kahramanlığıyla gurur vesilesi olan şehit oğlunun Baskil ilçesinin Doğancık köyündeki kabrini her hafta ziyaret ederek oğlu ve merhum eşi Zeynep Sekin için dua ediyor. Kabir ziyaretinin ardından oğlunun doğup büyüdüğü, mütevazi köy evini ziyaret eden Sekin, yitirdiği evladı ve eşinin hatıralarıyla teselli bulmaya çalışıyor.Polislik sevdası ilkokul çağlarında başladıAcılı baba Mehmet Zeki Sekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit düşen oğlu Fethi Sekin'in Elazığ'da yetişen, adını kahramanlığıyla tüm Türkiye'ye duyuran vatan sevdalısı bir polis memuru olduğunu vurguladı.Şehidin polislik mesleğine ilgisinin ilkokul çağlarındayken başladığını, bekçilik yapan amcasının üniformasına özendiğini dile getiren Sekin, "Azimle çalıştı ve 19 Mayıs Samsun Polis Meslek Yüksekokulunu kazandı. Okula gideceği zaman kendisine para vermem lazımdı, yedi çocuk babasıydım, bir ineğim vardı, satıp parasıyla okula gönderdim." dedi.Oğlunun ilk olarak Kilis , ardından da Bingöl ve İzmir'de görev yaptığını ifade eden baba Sekin, şehidin polis olduktan sonra kardeşlerinin eğitimiyle de ilgilendiğini belirterek "Allah razı olsun, mekanı cennet, ruhu şad olsun." dedi."Bayram namazına gidiyormuş gibi işe giderdi"Şehit oğlunun mesleğine aşık olduğuna işaret eden Sekin, "Her sabah kalkar, sanki bayram namazına gidiyormuş gibi hazırlanıp, öyle görevinin başına giderdi." ifadesini kullandı. Sekin, şehidin son nefesine kadar görevini hakkıyla yerine getirdiğini aktardı."Hem doğumunda hem ölümünde yanında bulunamadım""Oğlum dünyaya gözlerini açtığında vatani görevimi yapmak üzere Ankara 'da idim. Dünyaya gözlerini kapattığında ise Aydın 'da ameliyattan yeni çıkmıştım. Maalesef hem doğumunda hemde ölümünde yanında bulunamadım. Onun üzüntüsünü hala yaşıyorum." diyen Sekin, oğlunun annesi rahmetli olduktan kendisini yanına aldığını anlattı.Bir hafta kızının bir haftaoğlunun yanında kaldığını belirten Sekin, olay günü yaşananlara ilişkin "5 Ocak'ta ameliyat randevusu almıştım, ameliyatta iken olay meydana geliyor. Servise alındığımda İzmir'deki bir patlama sonucunda bir şehidimizin olduğunu duydum. Adı Fethi dediler ama soyadını öğrenememişlerdi. Sonradan öğrendim ki benim oğlum. O anda kendimden geçmişim." değerlendirmesini yaptı."Fethi'm Türkiye'nin kalbinde yaşıyor"Baba Sekin, oğlunun şehadetinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen o gün yaşadığı acıyı ilk gün gibi yüreğinde hissettiğini söyledi. Vatanın bekası için bir oğlunu şehit verdiğini, gerektiğinde 6 çocuğunu da şehit vermeye hazır olduğunu dile getiren Sekin, şöyle konuştu:"Şehidimin şehadetinin ikinci yılına giriyoruz. Şehidim için her ne kadar üzülsem de kahramanlığından dolayı vatanım, milletim ve kendi adıma onunla gurur duyuyorum. Bu gurur sadece benim gururum değil tüm Türkiye'nin gururudur. Fethi'm Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Camisinde, hastanesinde, öğretmenevinde, mesire alanında, parkında, okulunda, kütüphanesinde, ormanında, caddesinde, sokağında ismini yaşatıyorlar.""Türkiye'den başka vatanımız yok"Kendisine "şehit babası" vasfını kazandıran oğlunu özlemle yad ettiğini ifade eden Sekin, şunları kaydetti:"Kürt bir aileden geliyoruz. Türk, Kürt, Laz, Çerkez bir ve beraber olmak zorundayız. Bin yıldır birliğimizi koruduk. Çanakkale 'de, Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza düşmanla savaştık. Aynı siperlerde ekmeğimizi paylaştık, şehit düştük. Bu sayede bugünlere gelebildik. Tuzaklar kuruyorlar, bizi bölmek, parçalamak istiyorlar. Türkiye'den başka gidecek vatanımız yok, ay yıldızlı bayraktan başka bayrağımız da yok."