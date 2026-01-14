Bursa\'da ahşap palet fabrikasında yangın paniği

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Yangın, Samanlı Mahallesi'nde bulunan ahşap palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Fabrika çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.
Yangın sırasında yükselen alevler ve yoğun duman, Bursa'nın farklı bölgelerinden de görüldü.
