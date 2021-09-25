Üye Girişi
Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi - Son Dakika

Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi

25.09.2021 12:32

Bursa'da, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) öncülüğünde Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi.

Bursa'da, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) öncülüğünde Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) hizmet binasında düzenlenen programda konuşan AK Parti Bursa Milletvekili ve Balkan Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen, Balkan coğrafyasıyla olan ekonomik ilişkilerin hak ettiği yerde olmadığını söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Özen, Türkiye'nin, Balkan ülkelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle siyasi anlamda iyi durumda olduğunu anlattı.

Özen, Balkan ülkeleriyle olan iyi ilişkileri ekonomik anlamda da taçlandırmak gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu potansiyele sahibiz. Balkan coğrafyasıyla 2020 itibarıyla yaklaşık 13 milyar dolarlık ihracatımız, 8 milyar dolarlık da ithalatımız var. Sıralamaya baktığımızda Romanya birinci, Bulgaristan ikinci ve Yunanistan üçüncü sırada yer alıyor. Bu tarz toplantılarla bu potansiyelimizi hayata geçireceğiz. Misafirlerimizi Bursa'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz."

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de Balkan ülkeleri ile Türkiye arasında dostane ilişkilerin olduğunu dile getirerek, "Balkan ülkeleriyle olan münasebetimiz son yıllarda gelişmekle beraber bunların temelleri neredeyse 500 yıl öncesine dayanıyor. Bugün yapacağımız çalışmalarla Balkan ülkelerindeki fırsatlar bizlere sunulacaktır. İş insanlarımız da hem karşılıklı ticaret hem de orada yatırım yaparak ülkemize ve Balkan ülkelerine faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, Türkiye'nin önemli bir coğrafyada yer aldığını belirterek, "Komşuluk ilişkilerinin başında da ekonomik iş birlikleri geliyor. Toplantımız bu anlamda çok önemlidir. Programın herkes için faydalı olmasını diliyorum." dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Taşdemir ise söz konusu forumun Balkan ülkeleri ile Türkiye arasında sosyal ve kültürel bağların canlanması ve ticari ilişkilerin gelişmesi amacıyla önemli bir misyona sahip olduğuna işaret etti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen oturumlarda, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca ile Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Moldova'nın temsilcileri ülkeleriyle yapılabilecek ekonomik işbirliklerine ilişkin sunum yaptı.

Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi
Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi
Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi
Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi
Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi
Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi
Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi
Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi
Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi

Türkiye, Ankara, Rumeli, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika

Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı 14:41 Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı Oğluyla kavga eden çocuğu okul bahçesinde yakalayıp tehdit etti! Vicdansız kadın bir de o anları kameraya kaydetti 14:36 Oğluyla kavga eden çocuğu okul bahçesinde yakalayıp tehdit etti! Vicdansız kadın bir de o anları kameraya kaydetti Alanya mağlubiyetiyle çileden çıkan Muslera, rakip futbolculara saldırdı! İşte o anlar 14:31 Alanya mağlubiyetiyle çileden çıkan Muslera, rakip futbolculara saldırdı! İşte o anlar
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak 14:08 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü 14:05 Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu 12:44 TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu
2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 12:37 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı 10:50 Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı

Son Dakika Haberleri
14:46 ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor
14:41 Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı
14:33 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı
14:23 Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi
14:07 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak
14:06 Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş
14:05 Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü
13:58 Son dakika: Meteoroloji'den iki kente turuncu kodlu uyarı! Sel ve heyelan tehlikesine dikkat çektiler
13:57 Amerika'daki hayat pahalılığına isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi
13:55 Taliban'ın radarına 21 bin saf altından oluşan ünlü Baktriya hazinesi girdi! Her yerde onu arıyorlar
ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor         
14:47
Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak öldürdü Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak öldürdü         
14:38
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi         
14:24
Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş         
14:06
Amerika'daki hayat pahalılığına isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi Amerika'daki hayat pahalılığına isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi         
13:57
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti         
11:27
Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli         
10:47
Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi         
10:45
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti         
10:09
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi         
09:07
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 14:50:29. #1.11#
SON DAKİKA: Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement