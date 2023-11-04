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Bursa'da Bisikletli Şahıs Çocuğa Biber Gazı Sıktı - Son Dakika

Bursa'da Bisikletli Şahıs Çocuğa Biber Gazı Sıktı

Son Güncelleme: 04.11.2023 09:48

Bursa'da bir çocuğun yanına bisikletle yaklaşan ve yüzüne biber gazı sıkan şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Şüphelinin göz kayması rahatsızlığı olduğu ve daha önce de benzer saldırılarda bulunduğu belirlendi.

BURSA'da, arkadaşıyla evinin önünde oturan Yusuf Emir Bolat'ın (9) yanına bisikletle yaklaşıp, yüzüne biber gazı sıkan ve 6 ayrı suçtan tutuklanan Veysel İlhan (31), yakalandı. İlhan'ın saldırı yerinden itibaren, kaçış güzergahındaki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, en son markette alışveriş yaparken görüntülendiğini ve göz kayması (Şaşılık) rahatsızlığı olduğunu tespit etti. Suç kaydı bulunan aynı rahatsızlığa sahip 167 kişinin listesini çıkaran polis, üzerindeki tişörtten kimliğini tespit ettiği Veysel İlhan'ı evinde yakalayıp gözaltına aldı.

Olay, 29 Ekim'de saat 17.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Yakut Sokak'ta meydana geldi. Trabzonspor Futbol Okulu'nda eğitim gören Yusuf Emir Bolat, evinin önünde arkadaşıyla dondurma yerken, bisikletiyle yanlarına yaklaşan kişi, kendisine, 'Vay, sen Trabzonsporlu musun?' dedi. Yusuf Emir'in 'Evet' yanıtı üzerine, 'Trabzonspor ezik' diyen şüpheli, yanındaki biber gazını çocuğun yüzüne sıkıp uzaklaştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Yusuf Emir, biber gazının etkisiyle ağlarken, sesleri duyan mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Emir Bolat, ambulansla kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından taburcu edildi.

6 FARKLI OLAYDAN TUTUKLANDI

Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aralarında 'Yağma' ve 'Darp' olmak üzere çeşitli suçlardan 25 kaydı bulunan şüpheli, olaydan 2 gün sonra, 31 Ekim'de evine yapılan baskınla yakalanıp gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve "Benim olayla bir ilgim yok. Görüntülerdeki ben değilim" diyen İlhan'ın evinde, olay sırasında giydiği tişört ile 3 biber gazı ve bisikleti bulundu. Veysel İlhan hakkında, daha önce de biber gazı saldırısında bulunduğuna ilişkin 5 şikayet dilekçesi olduğu belirlendi. 2 Kasım'da adliyeye sevk edilen İlhan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İlhan'ın, "Kendini savunamayacak durumda olan mağdura karşı kasten yaralama', 'Silahla kasten yaralama' suçlarına ilişkin 6 farklı olaydan tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş olup, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheli Veysel İlhan hakkında 6 farklı olaydan ayrı ayrı olarak tutuklama kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ADIM ADIM TAKİP ETTİLER

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Veysel İlhan'ın polisin adım adım takibi ve dikkatiyle yakalandığı ortaya çıktı. Saldırının ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sokaktan itibaren, güzergah üzerindeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 30 Ekim'de Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nden, bisikletli bir şüphelinin, evinin su vanasını kapamak için sokağa çıkan bir vatandaşa saldırdığı yönünde ihbar geldi. Çalışmalarını söz konusu bölgede yoğunlaştıran ve Beşevler Mahallesi'ndeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, her 2 olayın failinin de aynı kişi olduğunu belirledi. Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları da incelemeye alındı. Şüphelinin bisikletle Misi Mahallesi'ne gittiği ve bir marketten alışveriş yaptığı tespit edildi.

GÖZÜNÜN KAYMASI VE TİŞÖRTÜ ELE VERDİ

Polis ekiplerinin dikkatiyle, marketteki şüphelinin göz kayması rahatsızlığı bulunduğu ve olay günü aynı giydiği tişörtün üzerinde olduğu görüldü. Emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan göz kayması hastalığı olan 167 şüphelinin listesi çıkarıldı. Bu kişileri alınan izin sonucu sorgulamaya karar veren polis, 2'nci kişi olarak evden alınan Veysel İlhan'dan şüphelendi. Suçunu reddeden İlhan'ın evindeki aramada da olay günü giydiği kıyafet ve kullandığı bisiklet ile 3 biber gazı ele geçirildi. (DHA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Bisikletli Şahıs Çocuğa Biber Gazı Sıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Bisikletli Şahıs Çocuğa Biber Gazı Sıktı - Son Dakika
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