Börekçideki kadın cinayetinde korkunç "kilometre" detayı
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç "kilometre" detayı

Börekçideki kadın cinayetinde korkunç "kilometre" detayı
16.11.2025 13:50
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç "kilometre" detayı
Bursa'da gittiği börekçide eski sevgilisi Fevzi Köksal tarafından tabancayla katledilen Yasemin Bulut'un cansız bedeni, otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi. Öte yandan Köksal'ın evli olduğu, Ankara'dan Bursa'ya gelerek cinayeti işlediği tespit edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi'nde dün saat 10.00 sıralarında yaşanan kadın cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Yasemin Bulut cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

ESKİ SEVGİLİSİNİ BÖCEKÇİDE KATLETTİ

Sabah kahvaltı yaptığı işletmeye bir süre sonra geri dönen Fevzi Köksal (40), bu sırada börek almaya gelen eski kız arkadaşı Yasemin Bulut'u tabancayla başından vurdu. Dışarı çıkan Köksal, caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti. İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yasemin Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yasemin Bulut cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

KÖKSAL DA KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi Köksal ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Köksal da yaşamını yitirdi.

ANKARA'DAN BURSA'YA GELİP CİNAYETİ İŞLEMİŞ

Ankara'da yaşayan ve evli olan Fevzi Köksal'ın, geldiği Bursa'daki işletmede kahvaltı yapıp çıktığı, ardından da olay yeri yakınlarında kadın kuaför dükkanı işleten eski kız arkadaşı Yasemin Bulut, börek almaya gelince peşinden geri döndüğü ve burada yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği bildirildi.

Yasemin Bulut cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

CENAZELER SAMSUN'A VE ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edilirken, Yasemin Bulut'un Samsun'da, Fevzi Köksal'ın ise Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan nakliyecilik yapan Fevzi Köksal'ın herhangi bir suç kaydının bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı - Son Dakika

SON DAKİKA: Börekçideki kadın cinayetinde korkunç "kilometre" detayı - Son Dakika
