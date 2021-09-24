Bursa'da Minia Balkantürk Parkı açıldı - Son Dakika

Bursa'da 12 Balkan ülkesini temsil eden, Osmanlı-Türk mimari eserlerinin minyatürlerinin yer aldığı Minia Balkantürk Parkı, açıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) ve Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle BALKANTÜRKSİAD Evi yanına yapılan parkta, Osmanlı-Türk eserlerinin küçültülmüş minyatür kopyaları yer alıyor.

Minia Balkantürk Parkı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev, Bulgaristan'daki İbrahim Paşa Cami, Kosova'daki 1. Murad Türbesi, Karadağ'daki Saat Kulesi, Moldova'daki Komrat Türk Kültür Evi, Hırvatistan'daki Klis Kaleiçi Cami ve Hamamı, Sırbistan'daki Voyvodina Hamamı, Bosna Hersek'teki Gazi Hüsrev Bey Medresesi, Kuzey Makedonya'daki Taş Köprü, Arnavutluk'taki İşkodra Kalesi ve Romanya'daki Mecidiye Camii eserleri görülebiliyor.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, parkın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bursa'nın bir Balkan kenti olduğunu, Saraybosna, Üsküp, Prizren, Sofya, Selanik'te Bursa'dan esintiler olduğunu belirtti.

Geçmişte ecdadın Balkanlar'da hoşgörü ve adaletle hüküm sürdüğünü aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bizi, Balkanlarla Türkiye'yi birbirine bağlayan önemli enstrümanlar özellikler var. Türkiye ile Balkanların iş birliği içinde dostluk ekseninde bir araya gelecek olması her zaman önemsediğimiz bir mevzu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Balkan ülkelerinin liderleriyle beraber oluşturduğu ortak platformlar sayesinde bugün bu ülkelerle Türkiye arasındaki iş birliğini güçlü kılıyoruz. Türkiye'nin insani diplomasi anlamında ortaya koyduğu tavır, Balkanlarla ilişkimizi daha ehemmiyetli ve güçlü hale getiriyor."

Saraybosna ile Bursa'nın benzerliğine değinen Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic de "Tüm Balkanların kalbi Türkiye'de atıyor. Yapılan bu proje, kalplerde olanın itinayla hazırlanmış, tasarlanmış bir modeli. Umarım birliğimiz, beraberliğimiz bugüne kadar olduğu gibi her zaman devam eder." ifadesini kullandı.

BALKANTÜKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir de sınırlar değişse de göçler yaşansa da köklerin kalıcı olduğunu söyledi.

Köksüz toplumların rüzgarın önünde savrulmaya mahkum olduğunu anlatan Şakir, "BALKANTÜRKSİAD olarak, Balkan ve Rumeli coğrafyasında kalmış ata yadigarı eserleri Bursa'da Minia Balkantürk Parkı'nda yaşatmak istedik. Geçmişimizin kültürünün mirasının gelecek kuşaklara da aktarılması gerektiğine inanıyoruz. Bu hassasiyete katkı sağlamış olmaktan mutluyuz." diye konuştu.

Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca, Bursa Bulgaristan Konsolosu Veselin Vijilov, milletvekilleri ve dernek üyeleri katıldı.