Üye Girişi
Bursa'da Minia Balkantürk Parkı açıldı - Son Dakika

Bursa'da Minia Balkantürk Parkı açıldı

24.09.2021 16:57
Bursa'da Minia Balkantürk Parkı açıldı, System.String[]

Bursa'da 12 Balkan ülkesini temsil eden, Osmanlı-Türk mimari eserlerinin minyatürlerinin yer aldığı Minia Balkantürk Parkı, açıldı.

Bursa'da 12 Balkan ülkesini temsil eden, Osmanlı-Türk mimari eserlerinin minyatürlerinin yer aldığı Minia Balkantürk Parkı, açıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) ve Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle BALKANTÜRKSİAD Evi yanına yapılan parkta, Osmanlı-Türk eserlerinin küçültülmüş minyatür kopyaları yer alıyor.

Minia Balkantürk Parkı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev, Bulgaristan'daki İbrahim Paşa Cami, Kosova'daki 1. Murad Türbesi, Karadağ'daki Saat Kulesi, Moldova'daki Komrat Türk Kültür Evi, Hırvatistan'daki Klis Kaleiçi Cami ve Hamamı, Sırbistan'daki Voyvodina Hamamı, Bosna Hersek'teki Gazi Hüsrev Bey Medresesi, Kuzey Makedonya'daki Taş Köprü, Arnavutluk'taki İşkodra Kalesi ve Romanya'daki Mecidiye Camii eserleri görülebiliyor.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, parkın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bursa'nın bir Balkan kenti olduğunu, Saraybosna, Üsküp, Prizren, Sofya, Selanik'te Bursa'dan esintiler olduğunu belirtti.

Geçmişte ecdadın Balkanlar'da hoşgörü ve adaletle hüküm sürdüğünü aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bizi, Balkanlarla Türkiye'yi birbirine bağlayan önemli enstrümanlar özellikler var. Türkiye ile Balkanların iş birliği içinde dostluk ekseninde bir araya gelecek olması her zaman önemsediğimiz bir mevzu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Balkan ülkelerinin liderleriyle beraber oluşturduğu ortak platformlar sayesinde bugün bu ülkelerle Türkiye arasındaki iş birliğini güçlü kılıyoruz. Türkiye'nin insani diplomasi anlamında ortaya koyduğu tavır, Balkanlarla ilişkimizi daha ehemmiyetli ve güçlü hale getiriyor."

Saraybosna ile Bursa'nın benzerliğine değinen Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic de "Tüm Balkanların kalbi Türkiye'de atıyor. Yapılan bu proje, kalplerde olanın itinayla hazırlanmış, tasarlanmış bir modeli. Umarım birliğimiz, beraberliğimiz bugüne kadar olduğu gibi her zaman devam eder." ifadesini kullandı.

BALKANTÜKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir de sınırlar değişse de göçler yaşansa da köklerin kalıcı olduğunu söyledi.

Köksüz toplumların rüzgarın önünde savrulmaya mahkum olduğunu anlatan Şakir, "BALKANTÜRKSİAD olarak, Balkan ve Rumeli coğrafyasında kalmış ata yadigarı eserleri Bursa'da Minia Balkantürk Parkı'nda yaşatmak istedik. Geçmişimizin kültürünün mirasının gelecek kuşaklara da aktarılması gerektiğine inanıyoruz. Bu hassasiyete katkı sağlamış olmaktan mutluyuz." diye konuştu.

Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca, Bursa Bulgaristan Konsolosu Veselin Vijilov, milletvekilleri ve dernek üyeleri katıldı.

Bursa'da Minia Balkantürk Parkı açıldı
Bursa'da Minia Balkantürk Parkı açıldı
Bursa'da Minia Balkantürk Parkı açıldı
Bursa'da Minia Balkantürk Parkı açıldı
Bursa'da Minia Balkantürk Parkı açıldı

Türkiye, Osmanlı, Bursa, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da Minia Balkantürk Parkı açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Altının kilogramı 497 bin 700 liraya düştü 18:00 Son dakika! Altının kilogramı 497 bin 700 liraya düştü Bu domates tam 1 kilo 100 gram ağırlığında! Lise müdürünün yetiştirdiği ürün görenleri şaşırtıyor 17:56 Bu domates tam 1 kilo 100 gram ağırlığında! Lise müdürünün yetiştirdiği ürün görenleri şaşırtıyor Türkiye'nin gündemine 17:42 Türkiye'nin gündemine "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle oturan kurye beraat etti
Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi 17:39 Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 17:13 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir 16:53 Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir
Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı 16:32 Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor 15:56 Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor

Son Dakika Haberleri
18:00 Son dakika! Altının kilogramı 497 bin 700 liraya düştü
17:57 Rizespor başkanı "Gömmemiz lazım" dedi, Galatasaray taraftarı deliye döndü! Sözlerine tepki büyüyor
17:44 CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu
17:39 Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi
17:13 Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımız'a hokey hocası getiriyor
16:53 Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir
16:51 Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek
16:44 Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı
16:43 Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren sanıktan ilginç iddia: Çayıma uyuşturucu koydular
16:36 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 24 Eylül 2021
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı         
18:04
Rizespor başkanı Rizespor başkanı "Gömmemiz lazım" dedi, Galatasaray taraftarı deliye döndü! Sözlerine tepki büyüyor         
17:58
CHP'li Erdoğdu, CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu         
17:44
Ev sahiplerinden şaşkınlık yaratan fırsatçılık: 25 m²'lik oda için 1.250 TL kira istiyorlar Ev sahiplerinden şaşkınlık yaratan fırsatçılık: 25 m²'lik oda için 1.250 TL kira istiyorlar         
17:40
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:35
Herkesin gözü önünde Balıklıgöl'e atladı, tüm çabaya rağmen bir türlü çıkmadı Herkesin gözü önünde Balıklıgöl'e atladı, tüm çabaya rağmen bir türlü çıkmadı         
16:56
Son Dakika: MEB, Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı         
16:44
Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak         
16:24
Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü         
15:39
Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu         
15:29
Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede         
15:22
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım         
13:58
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 18:07:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Minia Balkantürk Parkı açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement