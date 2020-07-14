Bursa'da üretilen dondurma külahları 7 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika

Bursa'da üretilen dondurma külahları 7 ülkeye ihraç ediliyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi'nde kurulan fabrikada üretilen dondurma külahları, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi'nde kurulan fabrikada üretilen dondurma külahları, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti

Alman ve Türk ortaklı firmanın otomasyonla çalışan 7 fırınlı sistemin kullanıldığı tesiste dondurma korneti, waffel kase, waffel crossie ve wafer crunch ürünleri imal edilerek dondurma, çikolata ve pastacılık sektörlerine hizmet veriliyor.

Firmanın Türkiye Genel Müdürü Serdar Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın geçen yıl eylül ayında faaliyete başladığını söyledi.

Şirket olarak, dondurma külahı ve çikolata sektörüne yönelik külah ve benzeri malzemeleri, gofretlerin içinde kullanılan ince tabakaları ve "crunch" denilen küçük çıtır parçacıkları ürettiklerini anlatan Oğuz, "Tesisimiz sadece dondurma külahı ve çıtır parçacıkların üretimi konusunda faaliyet gösteriyor. Halihazırdaki kurulum kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük üretim kapasitesine sahip, çalışır vaziyetteki firmasıyız." dedi.

Külah ve benzeri ürünlerin ihracatına geçen yıl başladıklarını aktaran Oğuz, o günden bu yana dış satımlarını artırdıklarını dile getirdi.

Geçen mayıs ayı sonu itibarıyla üretimlerinin yaklaşık yüzde 70'ini ihraç ettiklerini belirten Oğuz, şöyle devam etti:

"Bu, ilk tesisimiz. Kısmet olursa 4-5 yıl sonra ikinci ve daha büyük bir tesisle tamamen ihracata yönelik, Türkiye sınırları içinde bir yatırımımız olacak. Kurulu olan bu tesiste 2019'dan bugüne 7 ülkeye ihracat yaptık. Farklı markalarla, dünyanın en büyük üreticilerine ürünlerimizi gönderiyoruz. Orta Doğu ülkeleri arasında Irak, Filistin, Suudi Arabistan tarafına, Avrupa kanadında ise Almanya merkezimiz üzerinden İtalya ve İspanya tarafına ürünlerimiz gidiyor. Buradan direkt gönderdiğimiz ürünler de kendi bölgemizde olan Yunanistan'a ve Bulgaristan'a sevkiyatlarımız gerçekleşti. Önümüzde çok ciddi iş bağlantılarımız var. Afrika ve Avustralya kıtalarına da ürünleri burada üretip göndermeyi planlıyoruz."

"Yurt içinden de yoğun talep görüyoruz"

Serdar Oğuz, ürünlerinin yurt içinde de ilgi gördüğünü belirtti.

Yurt içi piyasalarda beklentilerini düşük tutmalarına rağmen dondurma ve çikolata üreticilerinden yoğun talep gördüklerini bildiren Oğuz, "Herkesin zor günler geçirdiği bir pandemi süreci yaşamamıza rağmen bizim işimiz maşallah çok iyi gidiyor. Bu bağlamda da Türkiye'nin bütün büyük üreticileriyle iş birliğimiz başladı. Kimiyle tam kapasite, kimiyle de kısmi olarak iş birliğimizi devam ettiriyoruz. Özetle İstanbul, Kahramanmaraş, Adana bölgesi ve Bursa bölgesinde güzide kurumsal müşterilerimize ürünlerimizi vermeye başladık." diye konuştu.

Türkiye'deki mevcut ürün gamında mevcut ürünlere ilave yeni ürünlerinin Ar-Ge çalışmalarını tamamladıklarını belirten Oğuz, bunları yıl bitmeden tüketicilerinin beğenisine sunacaklarını sözlerine ekledi.

Orta Doğu, Türkiye, Avrupa, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:15 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da üretilen dondurma külahları 7 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:58 Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti 16:54 Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:48 Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
16:58
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
16:54
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
15:48
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 17:49:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da üretilen dondurma külahları 7 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]