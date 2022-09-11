BBP Genel Başkanı Destici, 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuştu Açıklaması

11.09.2022 12:34
BBP Genel Başkanı Destici, 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici,"Her ne kadar birileri Türk tarihinin özellikle Cumhuriyet öncesini kabul etmeseler de ya da dillendirmeseler de hatta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı örneğinde olduğu gibi hadsizleşerek, çirkinleşerek, kutlu ecdadımıza Devlet-i...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici,"Her ne kadar birileri Türk tarihinin özellikle Cumhuriyet öncesini kabul etmeseler de ya da dillendirmeseler de hatta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı örneğinde olduğu gibi hadsizleşerek, çirkinleşerek, kutlu ecdadımıza Devlet-i Osman-ı Ali'yi kurarak cihana hükmeden Osmanlı'ya hakaret etme edepsizliğini yapsa da biz ecdadımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Destici, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, Türkmen ve Yörüklerle birlikte olmanın gurur, mutluluk ve onurunu yaşadığını söyledi.

Söğüt ruhunun oluşmasında Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi kadar Şeyh Edebali'nin de büyük rolünün bulunduğunu belirten Destici, şöyle konuştu:

"Can çekişen mazlumların sesi, gözü ve çığlığı olmalıyız. O topraklarda yeniden mazlumların devası olmak için Türk ve Müslüman kardeşlerimizin koruyucu kalkanı olmak için yeniden dünyada adaletin ve hakkın hakim olması için var olmak ama güçlü bir şekilde var olmak mecburiyetindeyiz. Bunu burada, toprağa düşen tohumu, üç kıtayı, yedi iklimi gölgesine sığdıracak hale getiren ruhu yeniden bularak ancak başarabiliriz. Bunu temelinde adaletin, ahlakın, imanın olduğu bir yönetim anlayışıyla ancak başarabiliriz. Yüzyıllarca, nesillerce burada gururla aşkla imanla yeni zaferlerimizle birlikte toyumuzu kutlamaya devam edeceğiz."

Çanakkale, Malazgirt, 30 Ağustos ve Kurtuluş Savaşı zaferlerinin hepsini benimsediklerini vurgulayan Destici, "Her ne kadar birileri Türk tarihinin özellikle Cumhuriyet öncesini kabul etmeseler de ya da dillendirmeseler de hatta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı örneğinde olduğu gibi hadsizleşerek, çirkinleşerek, kutlu ecdadımıza Devlet-i Osman-ı Ali'yi kurarak cihana hükmeden Osmanlı'ya hakaret etme edepsizliğini yapsa da biz ecdadımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, Cumhuriyet'in değerlerine de sahip çıktıklarını, herkesin bu değerlere saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Önemli sorumlulukları olduğunu anlatan Destici, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimize, dindaşlarımıza, soydaşlarımıza Balkanlar'daki, Orta Doğu'daki, Kafkaslar'daki kardeşlerimize, kardeşlerimizin canlarına, mallarına, onurlarına, hukukuna sahip çıkmak, sahip çıkabilmek için bugünden katbekat güçlü olmak, bugünkünden katbekat daha güçlü olmak için katbekat daha fazla çalışmak mecburiyetindeyiz. Osmanlı maalesef artık Afrika'da yok ama elhamdülillah bugün Türkiye Cumhuriyeti Afrika'da var. Birileri istemese de Fransa'sı, ABD'si, İngiltere'si yıllarca Afrika'da bizim olmamızı istemese de Osmanlı'nın torunları bugün orada var ve var olmaya devam edecek inşallah. Arap Yarımadası'nda da belli bir süre var olmadık. Ama orada da var olmaya devam edeceğiz. Irak'ta özellikle Türkmeneli bölgesi başta olmak üzere orada da yeniden var olacağız ve olmaya devam edeceğiz. Suriye'de de Lübnan'da da Kudüs'te de Balkanlar'da da Kafkasya'da da dün Osmanlı vardı, belli bir süre bizi oralardan uzak tuttular ama bugün Türk milleti, Türk devleti ve Türk ordusu o bölgelerde gözükmeye başladı ve inşallah daha güçlü bir şekilde oralarda var olacağız."

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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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