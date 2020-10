Büyükşehir'in yatırım seferberliği devam ediyor - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli ulaşım projelerinden biri olan Barış Pınarı Köprüsü'nün Şükrüpaşa Bağlantı Yolu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Şükrüpaşa PTT mevkiinde düzenlenen törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İlçe Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, törende yaptığı konuşmada, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak hakikaten Başkanımızın ifade ettiği gibi kadim şehrimize 'Asırlık yollar yapıyoruz' Başkanımızın önderliğinde hayata geçen projelerimizin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizde hayata geçen yol projelerimizle kuzey ve güney, doğu ve batı ulaşım aksında vatandaşlarımıza kesintisiz yol konforu sağladık" dedi. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, "Mehmet Sekmen Başkanımızın ilimizde hayata geçirdiği yatırımların açılışına yetişmekte zorlanıyoruz. Başkanımızı tebrik ediyoruz. İnanılmaz bir çalışma azmi var. Şehrimizde Başkanımızla birlikte ilk kez böylesine çalışkan bir Vali'ye de sahibiz. Okay Memiş Valimiz Erzurum için gece gündüz demeden çalışıyor. Rabbim her ikisinden de razı olsun" diye konuştu.

Vali Memiş: "Büyükşehir belediyemizin çalışmalarıyla gurur duyuyoruz"

Erzurum Valisi Okay Memiş de, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını takdir etti. Vali Memiş, "Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları ile gurur duyuyoruz. Kendim yapmışım gibi keyif alıyorum. Barış Pınarı Köprüsü Şükrüpaşa Bağlantı Yolu ilimizi hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Barış Pınarı Köprüsü'nün adına vurgu payan Vali Memiş, şunları kaydetti: "Köprümüzün adı da çok güzel. Çok önemli iki operasyon yaptı devletimiz. En az Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemli. Birisi Barış Pınarı diğeri de Zeytin Dalı Harekatı. Çünkü anladık ki ülkemizin güvenliği kendi sınırlarımızda değil dışarıda başlıyor. Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde devlet otoritesi kalmadı. İzleyecek miyiz, seyirci mi olacağız? O bölgelere yönelik olarak devletimizin kararlı operasyonları oldu. Bu bağlantı yoluna verilen isim de çok anlamlı. Büyükşehir Belediyemiz sadece şehir merkezinde değil 20 ilçemizde de çok güzel altyapı çalışmaları yapıyor. Şehir merkezinde bu tür altyapı hizmetleri yapmak çok daha güç Kamulaştırması, imar izni var. Biz bu hizmetlerin her zaman yanındayız. Mehmet Sekmen Başkanımızı bu güzel hizmetlerinden ötürü tebrik ve takdir ediyorum."

"Yol medeniyettir, gelecektir, kalkınmadır"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, konuşmasında yolun önemine vurgu yaptı. Başkan Sekmen, "Barış Pınarı Köprümüzün resmi açılışını geçtiğimiz yıl bu aylarda yapmış ve Şükrüpaşa semtimizi doğrudan 50. Yıl Caddesi'ne ve dolayısıyla da şehir merkezine bağlamıştık. Tabi hizmete sunduğumuz Barış Pınarı Köprüsü kadar, bu köprüyle birlikte planladığımız bağlantı yolumuz da çok büyük önem taşıyordu. Hamdolsun, bu bağlantı yolumuzu da tamamlayarak, Şükrüpaşa semtimizi aynı anda hem Kavakkapı'yla ve hem de İstasyon Meydanı ile birleştirmiş olduk. 2 kilometre uzunluğunda, iki geliş ve iki de gidiş olmak üzere toplam 4 şerit olarak bölünmüş yol formunda tasarladığımız yeni bağlantı yolumuz, Erzurum'a hayırlı ve siz değerli hemşehrilerimize uğurlu olsun inşallah" ifadelerini kullandı. Kentteki caddelerin geçmiş yıllardaki durumunu anımsatan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada bir hususun altını çizmekte fayda var; o da şehirlerin yaşanabilirlik düzeylerinin belirlenmesinde ulaşım imkan ve olanaklarının en önemli kriterlerden birisi olduğudur. Yani bir şehirde ulaşım ne kadar kolay ve zahmetsizse, ulaşım alternatifleri ne kadar çok ve ulaşılabilirlik seviyesi ne kadar yüksekse, o şehirde gelişim süreci çok büyük mesafeler kaydetmiş demektir. Bakınız! Şehir merkezindeki Cumhuriyet Caddemiz neredeyse 100 yıllık. Hastaneler ve Paşalar Caddesi de, nereden bakarsanız 60 yıl öncesine ait. Menderes Caddesi deseniz, bundan tam 40 yıl önce açılmış. Yani Erzurum'da en son açılmış ulaşım ağı olan Saray Bosna Caddesi'nin bile 25 yıllık bir geçmişi var. Ondan sonra bu şehirde ne yeni bir yol açılmış, ne de mevcut ana arterler yenilenmiş. Hani geçmiş yıllarda deniliyordu ya: 'Erzurum'da trafik çileye dönüşüyor' diye. İşte bu yüzdendi Yani mevcut yollar ve ulaşım ağları yetersiz kalıyor ve hareketli nüfusun ihtiyacını artık karşılayamıyordu. Biz bu sorunu gördük ve hemen harekete geçtik. Mevcut ana arterleri genişletip, günün şartlarına göre güncellemekle yetinmedik, kadim şehrimize yepyeni ulaşım ağları kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Şükrapaşa semtimizi Erzurum Otogarı ve Havalimanı Yoluna bağlayarak, 6,5 kilometre olan mesafeyi 3,5 kilometreye düşürdük. Barış Pınarı Köprümüzün başlangıç noktası olan Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ni Kombina Caddesi üzerinden İstanbulkapı güzergahına bağladık ve Büyükşehir Belediyemizin şantiyesinin üzerinde bulunduğu yolu da genişleterek bu ulaşım ağını Terminal Caddesi'ne kadar uzattık Şu anda Terminal Caddemizi de, yeni kütüphane binasının hemen yanından Şükrüpaşa-Havalimanı bağlantı yoluyla birleştiriyoruz. Yani Terminal Caddesi'nden Şükrüpaşa'ya ulaşmak isteyen sürücüler, şehir merkezine girmeye gerek bile kalmadan bu yol üzerinden doğruca Şükrüpaşa'ya varmış olacaklar."

"Şehrimizin dört bir yanını yeni yollarla ördük"

Başkan Mehmet Sekmen, "Şehrimizin dört bir yanını yeni yollarla örüyoruz" dedi.

Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Hemen yan tarafımızdaki yolu görüyorsunuz; tarihi Kongre binamızın bahçesinden de faydalanmak suretiyle genişlettiğimiz bu yolu Kongre Caddesi'ne bağladık ve burada son derece estetik bir prestij caddesi oluşturduk. 'Yol medeniyettir, ulaşım memnuniyettir' ilkesiyle yürüttüğümüz bu çalışmalar kapsamında yine Erzurum Şehir Hastanemizin bulunduğu bölgede son derece kullanışlı ve konforlu bir ulaşım ağını daha tamamladık. Açtığımız bu yeni yolla Erzurum Şehir Hastanesi'ni hem Atatürk Üniversitesi kampüsüne ve hem de oradan Ilıca Yolu dediğimiz D-100 Karayolu'na bağladık. Böylece ne yapmış olduk? Şehir Hastanesi'nin üzerinde bulunduğu Çat Yolu'ndaki trafik yoğunluğunu dağıtmış ve hastaneye ulaşım için alternatif yollar oluşturmuş olduk. Yine şu anda Yoncalık olarak bildiğimiz Ali Ravi Caddesi'ni doğrudan Kayakyolu'na ve Yunus Emre Mahallesine bağlıyoruz. Böylece tarih turizminin merkezi olan Yakutiye'yi, kış turizminin merkezi olan Palandöken'le buluşturmuş ve şehrin yine çok büyük bir ihtiyacını ortadan kaldırmış oluyoruz Bu bağlantı yolu sayesinde Yenişehir kavşağından Kayakyolu'na kadar olan güzergahtaki trafik ve araç yoğunluğunu büyük ölçüde azaltmış olacağız. Tabi, Büyükşehir Belediyesi olarak Erzurum'a asırlık yollar kazandırırken, mevcut yolları da dikkatten kaçırmıyoruz. Yakutiye Bulvarı ile Ali Ravi Caddesi'nin kesiştiği noktadaki Prof. Dr. Recep Akdağ Bulvarı'nda çok geniş kapsamlı bir çalışma yaptık ve o yolu modernize ederek günün ihtiyaçlarına uygun hale getirdik. Yine bu bulvarımızın bağlandığı ve halk arasında Gavurboğan diye bilinen Palandöken Caddemizi de baştan sona yeniledik, genişlettik ve son derece konforlu bir ulaşım haline getirdik. Yeni kavşaklar yaptık, sinyalizasyon sistemlerini yeniledik. Bir hatırlatmada daha bulunmak gerekirse; biz ulaşım ağlarına yönelik çalışmaları sadece şehir merkezinde gerçekleştirmedik. Erzurum'un neredeyse bütün ilçelerinde prestij caddeleri oluşturmanın yanı sıra, grup yollarını da yeniledik. Kandilli'den Tekman'a, Hınıs'tan, Karayazı, Karaçoban ve Horasan'a varıncaya kadar hemen her ilçemizde onlarca grup yolu açtık ve ulaşımı insanımız için sorun olmaktan çıkarttık. Peki, bunları neyle başardık? Elbette sizlerden aldığımız güç ve destekle başardık. İstişareyle, görüş alışverişiyle ve siz değerli hemşehrilerimizin beklenti ve taleplerine cevap vererek başardık. Değerli kardeşlerim, mevkiler ve makamlar geçicidir. Önemli olan yıllar sonrasına yönelik hizmetler ve eserler üretebilmektir. İşte bizim açılışını yaptığımız bu yol da dahil olmak üzere daha birçok ulaşım ağımız, Erzurum'da önümüzdeki 100 yıl boyunca hizmet verecek ve ayakta kalacak olan eserlerdir Biz bunları laf üreterek değil, eser siyaseti yaparak ve gece-gündüz gayret ederek yaptık. Kadim şehrimizin sadece yolunu ve ulaşım imkanlarını değil, tarımını da, hayvancılığını da, turizmini de, ticaretini de düşündük. Hamdolsun! Bugün Erzurum'da çiftçisinin yanında olan, köylüsünün ve üreticisinin hizmetinde olan, turizmin ihtiyaçlarını bilen ve bu ihtiyaçları ortadan kaldıran bir Büyükşehir Belediyesi var. Hamdolsun! Bugün Erzurum'da fabrikalar açan, gençlere iş ve istihdam olanakları sunan, milyonlarca liralık altyapı yatırımları yapan, güneşten, sudan ve metan gazından elektrik enerjisi üretip satan bir Büyükşehir Belediyesi var. Hamdolsun! Bugün Erzurum'da çarpık yapılaşmaya göz yuman değil, tarihi ve kültürel dokusunu korumak suretiyle bu kenti dönüştüren, yüzlerce konut üreten ve insanları sıcacık yuvalarına kavuşturan bir Büyükşehir Belediyesi var. Bakınız. Son bir haftada üst üste açılışlar yapıyor, ürettiğimiz yüzlerce konutun ve işyerinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bu ve bunun gibi daha burada sayamadığım birçok çalışmayı aşkla yapıyoruz, şevkle yapıyoruz. Kurucu Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Güçlü Türkiye' hedefine doğru birlikte yürüyor, gelişen ve sürekli büyüyen şehirler inşa ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da inşallah bu hizmetlerimizi sürdürecek, geleceğin Erzurum'unu yine el ele vererek hep beraber şekillendireceğiz." - ERZURUM