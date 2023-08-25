Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yangın sırasında tatile çıktığı iddiası gündemi sarstı - Son Dakika

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yangın sırasında tatile çıktığı iddiası gündemi sarstı

Son Güncelleme: 25.08.2023 15:16

Çanakkale'nin Damyeri köyünde çıkan yangın 48 saat sonra kontrol altına alındı. Büyük maddi zararların oluştuğu yangın sırasında, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın tatile çıktığı iddiası gündemi sarstı. Sosyal medya hesabından yangınla ilgili paylaşımlar yapan Gökhan'ın bölgeden tek bir karesinin bulunmaması dikkat çekti.

Yangın, 22 Ağustos tarihinde saat 11.30 sıralarında Damyeri köyünde tarım arazisinde başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Hızla yayılan yangınların sardığı 11 köy acilen boşaltıldı. Çanakkale'nin yanı sıra, tüm Türkiye orman yangını için seferber olurken Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın tatile çıktığı iddiası gündemi sarstı.

YANGININ ÇIKTIĞI GÜN TATİLE GİTMİŞ

48 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alınan yangında mal kaybı yaşanırken, birçok canlı yaşamını yitirmesi herkesi üzdü. Olayın yankıları sürerken Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yangının çıktığı gün yurt dışına çıktığı öne sürüldü.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın, yangının çıktığı gün yurt dışına tatile gittiği iddiası gündemi sarstı

OLAY YERİ İNCELEMESİNİ BAŞKAN VEKİLİ YAPTI

Sosyal medya hesabından yangınla ilgili birkaç paylaşım yapan Ülgür Gökhan'ın bölgeden tek bir karesinin bulunmaması dikkat çekti. Çanakkale Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından Ülgür'ün yerine Başkan Vekili İrfan Mutluay'ın bölgeye gidip olay yerini incelediği görüntüleri paylaşması, vahim iddiayı doğrular nitelikte.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın, yangının çıktığı gün yurt dışına tatile gittiği iddiası gündemi sarstı

PAYLAŞIMINDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Ülgür Gökhan'ın paylaşımında geçen "Biga ilçemizde çıkan yangın haberini üzüntüyle öğrendim. Ekiplere kolaylıklar diliyorum. Umarım en kısa sürede söndürülür." kelimesi de bir başka dikkat çeken detaylardan. Öte yandan gündemi sarsan iddialar sonrası Başkan Ülgür Gökhan'ın konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu oldu.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın, yangının çıktığı gün yurt dışına tatile gittiği iddiası gündemi sarstı

İşte Başkan Gökhan'ın paylaşımına gelen tepkiler;

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın, yangının çıktığı gün yurt dışına tatile gittiği iddiası gündemi sarstı
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Yaşam

Çanakkale, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yangın sırasında tatile çıktığı iddiası gündemi sarstı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yangın sırasında tatile çıktığı iddiası gündemi sarstı - Son Dakika
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