Canlı yayında bıçakla kendine zarar veren fenomen hastaneye kaldırıldı

ABD'li ünlü magazin yorumcusu ve podcaster Perez Hilton, TikTok üzerinden yaptığı canlı yayının ardından gündem oldu.

Miami-Dade Şerif Ofisi, sosyal medyada canlı yayın sırasında kendisine zarar verdiğine ilişkin ihbarlar üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiğini duyurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin olay yerine ulaştığı, Hilton'un güvenli şekilde bulunduğu ve Miami-Dade İtfaiye ve Kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yetkililer, Hilton'un tedavisinin sürdüğünü açıklarken, olay sırasında evde yalnız olduğunu, aile üyelerinin de bunu doğruladığını belirtti.

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Perez Hilton'u temsil eden Golden Artists Entertainment'ın eş CEO'ları Dante Rusciolelli ve Rebekah Kochan da yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, internette dolaşan görüntülerden haberdar oldukları belirtilerek, "Kendisiyle doğrudan iletişim kuramadık. En büyük önceliğimiz Perez'in sağlığı ve iyiliği ile ailesinin durumu." ifadelerine yer verildi.

MAGAZİN DÜNYASININ EN TANINAN İSİMLERİNDEN BİRİ

Gerçek adı Mario Lavandeira olan 48 yaşındaki Perez Hilton, 2000'li yılların başında ünlüler hakkında yaptığı magazin yorumlarıyla dünya çapında tanındı.

Son yıllarda internet yayıncılığına ağırlık veren Hilton, "The Perez Hilton Podcast with Chris Booker" adlı programıyla magazin dünyasındaki gelişmeleri yorumlamayı sürdürüyor.

Haziran ayında yayımladığı bir videoda ailesiyle birlikte Las Vegas'tan Miami'ye taşındığını açıklayan Hilton, sağlık durumundan da söz etmişti.