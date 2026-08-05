Canlı yayında bıçakla kendine zarar veren fenomen hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Canlı yayında bıçakla kendine zarar veren fenomen hastaneye kaldırıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li magazin yorumcusu ve sosyal medya fenomeni Perez Hilton, TikTok'ta yaptığı canlı yayın sırasında kendisine zarar verdiğine ilişkin görüntülerin ardından ihbar üzerine polis ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Menajerlik şirketi Hilton'la iletişim kuramadıklarını açıklarken, yetkililer ünlü ismin tedavi altına alındığını ve sağlık durumunun takip edildiğini bildirdi.

ABD'li ünlü magazin yorumcusu ve podcaster Perez Hilton, TikTok üzerinden yaptığı canlı yayının ardından gündem oldu.

Miami-Dade Şerif Ofisi, sosyal medyada canlı yayın sırasında kendisine zarar verdiğine ilişkin ihbarlar üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiğini duyurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin olay yerine ulaştığı, Hilton'un güvenli şekilde bulunduğu ve Miami-Dade İtfaiye ve Kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yetkililer, Hilton'un tedavisinin sürdüğünü açıklarken, olay sırasında evde yalnız olduğunu, aile üyelerinin de bunu doğruladığını belirtti.

Canlı yayında bıçakla kendine zarar veren fenomen hastaneye kaldırıldı

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Perez Hilton'u temsil eden Golden Artists Entertainment'ın eş CEO'ları Dante Rusciolelli ve Rebekah Kochan da yazılı bir açıklama yayımladı.

Canlı yayında bıçakla kendine zarar veren fenomen hastaneye kaldırıldı

Açıklamada, internette dolaşan görüntülerden haberdar oldukları belirtilerek, "Kendisiyle doğrudan iletişim kuramadık. En büyük önceliğimiz Perez'in sağlığı ve iyiliği ile ailesinin durumu." ifadelerine yer verildi.

MAGAZİN DÜNYASININ EN TANINAN İSİMLERİNDEN BİRİ

Gerçek adı Mario Lavandeira olan 48 yaşındaki Perez Hilton, 2000'li yılların başında ünlüler hakkında yaptığı magazin yorumlarıyla dünya çapında tanındı.

Canlı yayında bıçakla kendine zarar veren fenomen hastaneye kaldırıldı

Son yıllarda internet yayıncılığına ağırlık veren Hilton, "The Perez Hilton Podcast with Chris Booker" adlı programıyla magazin dünyasındaki gelişmeleri yorumlamayı sürdürüyor.

Canlı yayında bıçakla kendine zarar veren fenomen hastaneye kaldırıldı

Haziran ayında yayımladığı bir videoda ailesiyle birlikte Las Vegas'tan Miami'ye taşındığını açıklayan Hilton, sağlık durumundan da söz etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Sosyal Medya, Magazin, Polis, Medya, Son Dakika

Son Dakika ABD Canlı yayında bıçakla kendine zarar veren fenomen hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular dikkat Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak
Kuşadası’nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı Kuşadası'nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı
Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı inşaat durduruldu Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu
Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi 16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi
Motorinde dev indirim beklentisi boşa çıktı Sürücülere sadece 1 lira kaldı Motorinde dev indirim beklentisi boşa çıktı! Sürücülere sadece 1 lira kaldı
Ersin Destanoğlu evlendi Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu Ersin Destanoğlu evlendi! Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu
Düştüğü not manidar Kayserili besicinin paylaşımına bakın Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın
N’Golo Kante profesyonelliğiyle mest etti N'Golo Kante profesyonelliğiyle mest etti
ABD’den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı
Galatasaray, NBA Avrupa’da yer almak için gün sayıyor Galatasaray, NBA Avrupa'da yer almak için gün sayıyor

14:03
Bomba yasak aşk iddiası Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
13:58
Salah’tan ilk talep Muçi hemen onayladı
Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
13:45
Neymar galibiyet sonrası çılgına döndü Rakip yöneticilerle birbirine girdi
Neymar galibiyet sonrası çılgına döndü! Rakip yöneticilerle birbirine girdi
13:34
Detaylar ortaya çıktı: İşte ’Çerçeve yasa’ kanun teklifinin kapsamı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı
13:33
Aziz Yıldırım’dan suç duyurusu Savcılığa başvurdu
Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu! Savcılığa başvurdu
13:23
Manchester United macerası sona erdi İşte Altay Bayındır’ın yeni adresi
Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi
13:01
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
12:15
Salah karşılamasında ilginç anlar Galatasaray formasını çıkarttırdılar
Salah karşılamasında ilginç anlar! Galatasaray formasını çıkarttırdılar
12:13
Üsküdar Belediyesi’nde olaylı seçim 6 CHP’li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
11:58
12 maddeden oluşan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ bugün Meclis’e sunuluyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 14:15:53. #7.13#
SON DAKİKA: Canlı yayında bıçakla kendine zarar veren fenomen hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.