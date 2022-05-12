CAPATURK BAŞKANI SAMANİEGO: GÜNEY AMERİKA'NIN KAPISININ ANAHTARINI GETİRDİK - Son Dakika

? Türkiye ile Paraguay arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için iş insanları tarafından Paraguay Türkiye Ticaret Odası (CAPATURK) kuruldu. CAPATURK'e başkan seçilen Paraguaylı iş insanı Rodrigo Samaniego 3 kurucu üye ile temaslarda bulunmak için Türkiye'ye geldi. Güney Amerika'nın ve Paraguay'ın kapısının anahtarını getirdiğini söyleyen Samaniego, ülkesinin büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Paraguay-Türkiye Ticaret Odasının resmi kuruluş toplantısı, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da Paraguay Sanayi ve Ticaret Bakanı Luis Castiglioni, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Serhat Aksen ve Paraguaylı iş insanlarının katılımıyla düzenlendi. Toplantının ardından iki ülke iş insanları çalışmaları hızlandırmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda DEİK, İTO TÜRSAB gibi kurumlarla temaslarla bulunmak iş birliklerini güçlendirmek için CAPATURK'ün başkanı Rodrigo Samaniego Türkiye'ye geldi.

Ülkesinde farklı alanlarda uluslararası ticaret yapan Rodrigo Samaniego DHA'ya CAPATURK'ün kuruluş hikayesini, kurumun hedeflerini ve iki ülkenin ticaret potansiyelini ve Türkiye'ye geliş amacına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CAPATÜRK'ün iki ülke iş insanları arasındaki temasların artmasına ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine katkı yapacağına inandığını vurgulayan Samaniego, kurucu üye olarak 19 iş insanının yer aldığı ticaret odasıyla bu hedefler doğrultusunda, Türkiye makamları ve iş dünyası temsilcileriyle sürdürülen temasların devam edeceğini dile getirdi.

CAPATURK NİSANDA KURULDU

Her iki ülke açısından da büyük fırsatları olduğunu vurgulayan Samaniego, 'İki ülke arasındaki ilişkiler Türkiye'nin 3 yıl önce Paraguay'ın başkenti Asuncion'da büyükelçiliğini açmasıyla gelişti. Geçtiğimiz yıl 1 Kasım'da ise bu yapının oluşması için çalışmalara başladık. Öncelikle iş insanı olarak Türkiye'nin Paraguay büyükelçisi Serhat Aksen ile iletişime geçtim ve çalışmalar hızlandı. Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Serhat Aksen ve Paraguay'ın Türkiye Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, bizi bu konuda çok destekledi. 21 Aralık'ta resmi çalışmalar başladı ve bu sene nisan ayında CAPATURK'ü kurduk. CAPATURK'ü kurarken yine bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye'nin marka olarak artık Turkey değil Türkiye denmesini yurt dışında bir STK olarak ilk defa biz başlattık. Tabi bütün bu çalışmaları Paraguay Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile yürüttük' diye konuştu.

TÜRKİYE İÇİN SİHİRLİ BİR ÜLKE DİYEBİLİRİM AŞIK OLDUM

CAPATURK olarak iş dünyasındaki faaliyetlere ticaretle başlayacaklarını anlatan Samaniego, 'Daha sonra karşılıklı yatırımlar yapacağız. Tabi ki turizm ve kültüre yönelik iş birlikleri de olacak. Şunu da söylemek istiyorum biz Paraguaylılar Türkiye'yi Türk dizilerinden çok yakından tanıyoruz. Özellikle kadınlar Türkiye'ye büyük bir hayranlık besliyor. Türkiye için sihirli bir ülke diyebilirim aşık oldum. İlk defa gelen herkesin yaptığı gibi tarihi yerleri Topkapı Sarayı'nı, Ayasofya'yı gezdim. Tekne turu yaptım, Türkiye'nin kültürüne ve tarihine aşığız' ifadelerini kullandı.

'DEİK İLE TOPLANTI ÇOK VERİMLİ GEÇTİ'

İş görüşmelerine ilişkin ise Samaniego, 'Dün DEİK'İ ziyaret ettik. Gerçekten toplantı çok verimli geçti ki buna devam edeceğiz. Olası tüm iş birliklerini atılması gereken adımları derinlemesine konuştuk. Şimdi İTO ile görüşeceğiz, sırada TÜRSAB da var. Karşılıklı turizm yapılması için de çalışmalar yürütüyoruz. İki ülkede coğrafi olarak kritik konumda bulunuyor. Türkiye'ninki zaten tartışılmaz ama Paraguay'ınki de çok merkezi bir yerde. Bu arada Paraguay bölgede gerek para birimi gerek sosyal, siyasi, ekonomik yapısıyla en normal ülkelerden biri. Dolayısıyla bu çok büyük fırsatlar sunuyor. Biz de bunun için çok heyecanlıyız' dedi.

2 ÜLKENİN TİCARETİNE BİR İVME KAZANDIRACAK

Az da olsa Paraguay'ın Türkiye'ye ihracat yaptığını belirten Samaniego, 'CAPATURK oluşumuyla karşılıklı ticaretimiz daha da artacak. Paraguay Türkiye'ye et, canlı hayvan, bizim dünyaca ünlü çayımız Mate, odun kömürü, soya ürünler ve deri satmak amacında. Türkiye'den de demir çelik, otomotiv yan sanayi ürünleri medikal ürünler talep ediyoruz. Paraguay il Türkiye arasında karşılıklı yatırımların korunması ve çifte vergilendirme konularında karşılıklı anlaşmaların imzalanmasının arifesindeyiz. En kısa sürede imzalanacak. Bu 2 ülkenin ticaretine bir ivme kazandıracak. Biz 1991 yılında Paraguay, Brezilya, Arjantin ve Uruguay olarak MERCOSUR adı verilen bir birlik oluşturduk. Şili ve Bolivya'da bu birliğe şimdilik aday. Bu oluşum Türk yatırımcıları ve iş insanları için fırsat. Çünkü bir anda Güney Amerika kıtasının dev ülkeleri ile partnerlik yapma ve ürünleri bu ülkelerde pazarlama şansı doğuyor' diye konuştu.

'PARAGUAY VARLIKLI BİR ÜLKE AMA GELİŞMEYE İHTİYACI VAR'

Yatırımların korunması ve çifte vergilendirme konusunda çalışmaların sürdüğünü aktaran Rodrigo Samaniego, 'Kurucular arasında uluslararası ticaret yapan Amerika ve Paraguay'da yaşayan Türk iş insanı Rüçhan Eroğlu'da var. Türkiye'ye Rüçhan Eroğlu sayesinde aşık oldum. Türkiye sevdası onunla başladı. Önceliğimiz her iki tarafta da bilinirliğini daha sonra ticaretini eninde sonunda da karşılıklı yatırımları artırmak. Esasında Paraguay varlıklı bir ülke ama gelişmeye çok ihtiyacı var. Bunun için de Türkiye dünyada olabilecek en iyi ülke. Beraber gelişmemiz için Türkiye'nin yardımına, desteğine, yatırımlarına ihtiyacımız var. Şu anda devlet bazında yatırımların korunması, çifte vergilendirme konusunda çalışmalara başladı. En kısa sürede bunlar çözülecektir. Çözülürken biz de DEİK ile olacak her türlü hamleyi planlıyoruz' ifadelerini kullandı.

'VERGİLER AZ, TEŞVİKLER YÜKSEK'

Paraguay'ın avantajlarını anlatan Samaniego, 'Avantajlarımız vergilerin az olması, teşviklerin yüksek olmasıdır bunları da tüm yatırımcılarla paylaşmak için hazırız. İnanarak söylüyorum iş birliği bize çok kazanç sağlayacak. Kurucu başkan olarak bu süreci başlattığım için çok gururluyum. Güney Amerika'nın Paraguay'ın anahtarları elimde getirdiğim için de bunun onuru apayrı' dedi.

DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul/ Merkez -