Casperler suç örgütü iddianamesinde çarpıcı detaylar: 68 çocuk sanık

Kamuoyunda "Casperler" olarak bilinen silahlı organize suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede, 18 yaşından küçük 68 çocuğun ağır suçlarla yargılanmasının önü açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, örgütün çocukları özellikle sosyal medya üzerinden özendirerek suça sürüklediği ve maddi durumu yetersiz mahallelerden çocukları hedef aldığı tespit edildi.

İDDİANAMEDE 68 "SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK" YER ALDI

Hazırlanan iddianamede 7 kişi mağdur, 57 kişi müşteki, 4 kişi maktul ve 68 kişi suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer aldı. İddianame Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendiriliyor.

ÖRGÜTÜN LİDERİ VE YÖNETİCİ KADROSU

İddianamede, örgütün lideri olduğu iddia edilen "Hamuş" kod adlı İsmail Atız ile yöneticilerin, Bahçelievler'de çocukluk arkadaşlığı ve aile bağları üzerinden bir araya gelerek haksız kazanç elde etmeyi amaçladıkları belirtildi.

Örgütün yönetici kadrosunda Mehmet Erhan Atız, Hüseyin Kaan Akkuş, "Burak Bulut" kod adlı İsmail Göleli, "Çaki" kod adlı İsa Doğan, Süleyman Doğan ve "Dayı" kod adlı Serhat Başakçinin bulunduğu aktarıldı.

İSTANBUL'DA ÇOK SAYIDA SİLAHLI EYLEM

Sanık İsmail Atız'ın liderliği ve baskısı altında örgütün silahlandığı belirtilen iddianamede; mağdurların baskı ve cebirle sindirildiği, iş yerlerinin kurşunlandığı ve kamuya açık alanlarda silah kullanmaktan çekinilmediği kaydedildi. Örgütün, elde ettiği menfaatlerle etki alanını genişlettiği vurgulandı.

SOSYAL MEDYA "ÖZENDİRME ARACI" OLARAK KULLANILDI

İddianamede, örgüt lideri ve yöneticilerinin kontrolündeki sosyal medya hesaplarından eylem görüntülerinin paylaşıldığı, bu paylaşımların örgütün devamlılığını sağlamak ve üyeleri bir arada tutmak amacı taşıdığı belirtildi.

Paylaşımların özellikle 16–25 yaş grubunda hızla yayıldığı, suç içerikli dizi ve film sahneleriyle desteklenen paylaşımların gençler üzerinde sempati ve katılım etkisi yarattığı ifade edildi.

EKONOMİK OLARAK DEZAVANTAJLI ÇOCUKLAR HEDEF ALINDI

İddianamede, örgüte katılan çocukların büyük bölümünün ekonomik şartları yetersiz mahallelerde yaşayan bireyler olduğu, çocukların kendini ispatlama güdüsüyle hareket ederek örgüte gönüllü katıldıkları belirtildi.

EYLEMLER KARŞILIĞINDA PARA VAADİ

Özellikle motosiklet kullanabilen 18 yaş altı çocukların eylemlerde ön planda tutulduğu aktarılan iddianamede, bu çocuklara eylemler karşılığında 10 bin ile 50 bin lira arasında para verileceği vaadinde bulunulduğu kaydedildi.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN HAPİS TALEBİ

Suça sürüklenen çocuklar hakkında; silahlı suç örgütüne üye olma, tasarlayarak öldürme, çocuğa karşı öldürme, öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, silahla yaralama, tehdit, mala zarar verme, genel güvenliği tehlikeye sokma ve çok sayıda başka suçtan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.