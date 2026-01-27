Casperler suç örgütü iddianamesinde çarpıcı detaylar: 68 çocuk sanık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Casperler suç örgütü iddianamesinde çarpıcı detaylar: 68 çocuk sanık

Haberin Videosunu İzleyin
Casperler suç örgütü iddianamesinde çarpıcı detaylar: 68 çocuk sanık
27.01.2026 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Casperler suç örgütü iddianamesinde çarpıcı detaylar: 68 çocuk sanık
Haber Videosu

Kamuoyunda ''Casperler'' olarak bilinen silahlı organize suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame, çocukların suç dünyasına nasıl çekildiğini gözler önüne serdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışmasında, 18 yaşından küçük 68 çocuğun, sosyal medya üzerinden özendirilerek ve para vaadiyle ağır suçlara sürüklendiği tespit edildi.

Kamuoyunda "Casperler" olarak bilinen silahlı organize suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede, 18 yaşından küçük 68 çocuğun ağır suçlarla yargılanmasının önü açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, örgütün çocukları özellikle sosyal medya üzerinden özendirerek suça sürüklediği ve maddi durumu yetersiz mahallelerden çocukları hedef aldığı tespit edildi.

İDDİANAMEDE 68 "SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK" YER ALDI

Hazırlanan iddianamede 7 kişi mağdur, 57 kişi müşteki, 4 kişi maktul ve 68 kişi suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer aldı. İddianame Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendiriliyor.

ÖRGÜTÜN LİDERİ VE YÖNETİCİ KADROSU

İddianamede, örgütün lideri olduğu iddia edilen "Hamuş" kod adlı İsmail Atız ile yöneticilerin, Bahçelievler'de çocukluk arkadaşlığı ve aile bağları üzerinden bir araya gelerek haksız kazanç elde etmeyi amaçladıkları belirtildi.

Örgütün yönetici kadrosunda Mehmet Erhan Atız, Hüseyin Kaan Akkuş, "Burak Bulut" kod adlı İsmail Göleli, "Çaki" kod adlı İsa Doğan, Süleyman Doğan ve "Dayı" kod adlı Serhat Başakçinin bulunduğu aktarıldı.

İSTANBUL'DA ÇOK SAYIDA SİLAHLI EYLEM

Sanık İsmail Atız'ın liderliği ve baskısı altında örgütün silahlandığı belirtilen iddianamede; mağdurların baskı ve cebirle sindirildiği, iş yerlerinin kurşunlandığı ve kamuya açık alanlarda silah kullanmaktan çekinilmediği kaydedildi. Örgütün, elde ettiği menfaatlerle etki alanını genişlettiği vurgulandı.

SOSYAL MEDYA "ÖZENDİRME ARACI" OLARAK KULLANILDI

İddianamede, örgüt lideri ve yöneticilerinin kontrolündeki sosyal medya hesaplarından eylem görüntülerinin paylaşıldığı, bu paylaşımların örgütün devamlılığını sağlamak ve üyeleri bir arada tutmak amacı taşıdığı belirtildi.

Paylaşımların özellikle 16–25 yaş grubunda hızla yayıldığı, suç içerikli dizi ve film sahneleriyle desteklenen paylaşımların gençler üzerinde sempati ve katılım etkisi yarattığı ifade edildi.

EKONOMİK OLARAK DEZAVANTAJLI ÇOCUKLAR HEDEF ALINDI

İddianamede, örgüte katılan çocukların büyük bölümünün ekonomik şartları yetersiz mahallelerde yaşayan bireyler olduğu, çocukların kendini ispatlama güdüsüyle hareket ederek örgüte gönüllü katıldıkları belirtildi.

EYLEMLER KARŞILIĞINDA PARA VAADİ

Özellikle motosiklet kullanabilen 18 yaş altı çocukların eylemlerde ön planda tutulduğu aktarılan iddianamede, bu çocuklara eylemler karşılığında 10 bin ile 50 bin lira arasında para verileceği vaadinde bulunulduğu kaydedildi.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN HAPİS TALEBİ

Suça sürüklenen çocuklar hakkında; silahlı suç örgütüne üye olma, tasarlayarak öldürme, çocuğa karşı öldürme, öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, silahla yaralama, tehdit, mala zarar verme, genel güvenliği tehlikeye sokma ve çok sayıda başka suçtan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya, Güvenlik, Medya, Çocuk, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Casperler suç örgütü iddianamesinde çarpıcı detaylar: 68 çocuk sanık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi 4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
Tüyleri ürperten olay Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu Tüyleri ürperten olay! Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu
Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın’ı istifaya davet etti Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti
İran Cumhurbaşkanı’nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki İran Cumhurbaşkanı'nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki
Cengiz Ünder, Fenerbahçe’ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
Serdal Adalı’dan canlı yayında transfer mesajı: Tarih verdi Serdal Adalı'dan canlı yayında transfer mesajı: Tarih verdi
Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Ahmet Özer, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaşadığı diyaloğu anlattı Ahmet Özer, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaşadığı diyaloğu anlattı
Milli yıldızımızı üzdü N’Golo Kante’nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad’ın Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik

18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:37
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim ’’Gelirim yok’’ dedi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
16:51
Tek maaş ihtimali belirdi Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
16:40
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
16:18
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 19:11:44. #7.11#
SON DAKİKA: Casperler suç örgütü iddianamesinde çarpıcı detaylar: 68 çocuk sanık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.