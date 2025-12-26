Bakmayın böyle göründüğüne! Ortaokul mezunu ama profesörlerden daha çok dil biliyor - Son Dakika
Bakmayın böyle göründüğüne! Ortaokul mezunu ama profesörlerden daha çok dil biliyor

Bakmayın böyle göründüğüne! Ortaokul mezunu ama profesörlerden daha çok dil biliyor
26.12.2025 11:36
Nevşehir'in Göreme beldesinde yaşayan 58 yaşındaki ortaokul mezunu Cemalettin Yavuz, kendi imkanlarıyla öğrendiği 9 dille dünyanın farklı bölgelerinden gelen turistlere memleketi Kapadokya'yı tanıtıyor.

Ailesiyle yaşadığı Üçkuyu köyündeki ortaokulda öğrendiği İngilizce'sini geliştirmek isteyen Yavuz, henüz 14 yaşındayken önce Avanos ilçesine ardından daha çok turistin geldiği Göreme beldesine taşındı.

Yavuz, çeşitli kaynakları ve kitapları kullanarak kendi imkanlarıyla önce İngilizce'sini geliştirdi, daha sonra Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Korece, Japonca ve Flamanca öğrendi.

TURİSTLERLE SÜREKLİ PRATİK YAPIYOR

Turistlerle sürekli pratik yapan Yavuz, öğrendiği yabancı dillerle dünyanın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçilere memleketini tanıtmaya başladı. Cemalettin Yavuz, AA muhabirine, bir restoranda çalıştığını ancak boş zamanlarında turistlere gönüllü olarak bölgeyi tanıttığını söyledi.

9 DİL ÖĞRENMESİNİ YETENEĞE BAĞLADI

Küçük yaştan itibaren yabancı dillere merakı olduğunu belirten Yavuz, "Baktım çok turist geliyor ben de memleketimizin faydasına olması için çalıştım, çabaladım ve 9 dil öğrendim. Herkes farklı yetenekle yaratılmıştır. Allah beni bu şekilde yarattı. İnsanlara bunu daima söylüyorum." diye konuştu. Yavuz, bildiği yabancı dilleri isteyenlere yine kendi imkanlarıyla öğretmeye çalıştığını ifade etti.

"TAMAMEN KENDİ ÇABAMLA ÖĞRENDİM"

Kendine göre bir öğrenme yöntemi kullandığını anlatan Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İspanyolca ve İtalyanca gibi dilleri öğretirken 'Allah bize 5, 5 ve 1 vermiştir' diyorum. Yani duyduğunuz kelimenin 5 defa yazılışını, 5 defa okunuşunu ve 1 defa da Türkçe'sini yazacaksınız. O zaman öğrenmiş oluyoruz. Tamamen kendi çabamla öğrendim, bir de tabii ki Allah vergisi. Tabii ki kaynaklar, kitaplar kullandım. Kullanmadan olmaz. Zaten dinimizin ilk emri 'oku' olduğu için okuyarak ve çalışarak oldu. Okuyup öğrendiklerimi pratik yaparak, konuşarak devam ettim. Sadece Kapadokya bölgesinde değil, Türkiye genelinde tarihi ve turistik yerlerimizin tanıtımında elimden geldiği, dilimin döndüğünce yardımcı oluyorum. Elimden geldiği kadar bunları başkalarına öğretmeye de çalışıyorum. İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, biraz Korece, Japonca ve Flamanca konuşuyorum."

Yavuz, ortaokul mezunu biri olarak 9 dil bilmesini insanların şaşkınlıkla karşıladığını dile getirdi.

"HAKLI GURURU HİSSEDİYORUM"

Bazı insanların ortaokul mezunu olduğuna inanmadığını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Bazıları 'Nasıl olur, siz illa ki bir üniversite mezunusunuzdur' diyor. Böyle değil, ben tamamen doğal bir şekilde öğrendim ve böyle de uyguladım. Bu beni gururlu hissettiriyor çünkü ben Türk'üm. Türk olduğumuzu unutmamamız lazım. Türkler her şeyi başarabilir, bunu unutmayalım. Tabii ki o haklı gururu hissediyorum. Ülkemi tanıttığım, konuştuğum turistler hep olumlu dönüş yapıyor."

Yavuz, özellikle gençlere "bir dil, bir insan" düşüncesiyle yabancı dil öğrenmelerini tavsiye etti.

YENİ HEDEFİ MALAY DİLİ

Halen yeni dil öğrenme hayali olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Endonezya ve Malezya dilleri var, Malay dili. Bunlar bana çok tatlı gelen diller. Çok güzel ülkeler ve onlarla da iletişim kurmayı isterim." dedi. Yavuz, internet üzerinden de bölgeyi tanıtmak amacıyla çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    bizim tayyibin bile yabancı dili yok amk diyanet işleri başkanının arapça tercümanı var :) 22 11 Yanıtla
  • Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    sen kayseriliye nevşehirliye para kazanacan de görmediği ülkenin dilini bile öğrenir bildiği dilde ata binmek 20 euro diyor onu öğrenmiş 9 10 Yanıtla
    Selma Çınar Selma Çınar:
    Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş,seninki de o hesap 11 2
    Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    neye uzanamamışım selma atamı ? deveye mi ? neye uzanayım istersin ? 1 8
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    heykel yapan profösörlere duyurulur 11 4 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    dedi ve faiz yiyenlere ilah gözüyle bakti 6 8
    Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    profösör yazmış devamını okumadım bir ak cahil daha :) 3 7
  • 1234 1234:
    aferim bravo bizim ünüversiteliler eline su dökemez senin 15 0 Yanıtla
  • Muharrem Ayten Muharrem Ayten:
    Çok dil bilince eğitimlimi oluyor bu son dakika editörleri bu zekayla nasıl yaşıyor bu yaşa nasıl geldiler anlamadım 3 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
