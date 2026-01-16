Çeşme'de Kiralık Sosyal Konut Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çeşme'de Kiralık Sosyal Konut Projesi

Çeşme\'de Kiralık Sosyal Konut Projesi
16.01.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme Belediyesi, 708 kiralık sosyal konut yapmayı hedefliyor. Barınma krizine umut vaadediyor.

ÇEŞME Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında sempozyum düzenlendi. Toplamda 708 kiralık sosyal konut yapmayı hedeflediklerini söyleyen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Metrekare başına en pahalı kabul edilebilecek kentlerden biri olan Çeşme'deki kiralık sosyal konutlar herkese umut olacaktır" dedi.

Çeşme Belediyesi tarafından 'Çeşme Güvencesiyle Adil Barınma Modeli' sloganıyla hayata geçirilecek Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında 'Kiralık Sosyal Konut Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, barınma krizine yeni bir model sunduklarını vurgulayarak, "Barınma krizi yalnızca insanlara sunacak sıcak bir yuva olma meselesi değildir. İnsanlara barındıkları yerde kendilerini kötü hissetmeyecekleri, insanca, aileleriyle huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri bir ortam yaratmak da barınma krizinin bir parçasıdır" dedi.

'HER KESİMİ KUCAKLAYACAK'

Mülk konutların son derece önemli olduğunu, emeği karşılığında bir ev sahibi olma hayalini kimsenin elinden alma niyetinde olmadıklarını belirten Başkan Denizli, "Yaptığımız bütün araştırmalar Çeşme'de ilk krizin kiralık konut bulma konusunda olduğunu gösteriyor. Biz de sosyal konutlara öncelikle kiralık konutlarla başlama iradesini tam da bu yüzden koymuş bulunuyoruz. Metrekare başına en pahalı kabul edilebilecek kentlerden biri olan Çeşme'de kiralık sosyal konut herkese umut olacaktır. Eskiden gelmek için sıra bekleyen memurlar, Çeşme'yi fiyatlar nedeniyle bir sürgün yeri olarak kabul ediyorlar. Dolayısıyla Kiralık Sosyal Konut Projesi ile toplumun bir kesimini değil, her kesimini kucaklayacak, rahat bir nefes aldıracak bir model için çalışıyoruz. Konutun piyasa değerlerinin çok üzerinde olduğu, insanların gelirlerinin yarısından fazlasını kiralara harcadığı böylesi bir dönemde bu modelin bütün komşularımıza rahat bir nefes aldıracağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇEVREMİZE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE IŞIK TUTACAK'

Başkan Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çeşme, turizm potansiyeliyle parlayan bir yıldız olsa da bu parıltının arkasında barınma kriziyle mücadele eden bir kente dönüşmüş durumda. Artan kira bedellerinin hane gelirinin yarısından fazla olması, kamu çalışanları, öğretmenler, sağlık emekçileri, adalet emekçileri, öğrenciler için ne yazık ki Çeşme yaşanmak istemeyecek bir yer haline dönüştü. Bu nedenle toplumsal sürekliliğe ve özellikle gelir adaletsizliğine bir nefes olmak istiyoruz. Sürdürülebilirliğin haneden başlaması gerekiyor. Kiralık sosyal konut çalışmamız aynı zamanda çevremize ve sürdürülebilirliğe ışık tutacak."

'BÜYÜK BİR ONUR DUYUYORUM'

"Çeşme Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan Reisdere 775 alanı gecekondu önleme bölgesi olarak geçen planlarda sosyal konut yapmakla yükümlü olduğumuz bir alan" diyen Denizli, alanın 2006 itibariyle belediyeye geçtiğini, kiralık sosyal konutların daha önce de konuşulduğunu ancak hukuki bazı sorunlar nedeniyle yapılamadığını söyledi. Denizli, "Uzun yıllardan beri konuşulan bir konuya kendi dönemimde nihai noktayı koyacak olmaktan dolayı büyük bir onur duyuyorum. Dilerim yola çıktığımız gibi yolun sonunu da hep birlikte görürüz. Yalnızca Çeşme için değil Türkiye'de barınma krizine yeni bir model sunarak da Türkiye çapında birçok yerel yönetime ve merkezi hükümete ışık tutacak bir projeyi gerçekleştirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

'HAYATA GEÇİRMEYİ BAŞARDIK'

Projede sosyal konutların bir rant transferi olmasının önüne geçmeyi amaçladıklarını söyleyen Denizli, TOKİ'lerin zenginleşme aracı olarak kullanıldığını belirtip, "Kiralık Sosyal Konut Projesi'ne karar verirken öncelediğimiz kamu üzerinden zenginleşmenin bir miktar önüne geçmek" dedi. Projenin başında 419 konut yapmayı planladıklarını dile getiren Denizli, "Koşulları zorlayarak, 419 konut yerini 708 konuta bıraktı. Konut sayımızı yola çıktığımızın neredeyse iki katına çıkararak hiçbir plan değişikliği yapmadan bunu hayata geçirmeyi de başardık. Projemiz etap etap yapılacaktır. İlk etaba bu yıl başlayacağız ve sonrasında etap etap projemiz devam edecek. Yüzde 100 Çeşme Belediyesi ve sizlerin desteğiyle hayata geçecek" dedi.

'YENİ BİR KONUT PİYASASI İNŞA EDİLMELİ'

Sempozyumda konuşan CHP'nin önceki dönem genel başkanlarından Murat Karayalçın da Türkiye'de konut piyasasının insanların yüzde 65'inin konut talebini karşılayamadığını söyledi. Barınma sorunun çözülmesi için konut arzının artırılmasını ve kira artış sınırı konulmasının önerildiğini ancak bu uygulamalarla sorunun çözülmediğini söyleyen Karayalçın, "Bu iki önlemin sonuç getirmemesinin nedeni konuk piyasasının sermaye piyasası haline gelmiş olmasıdır. Yurttaşlarımızın konut sorunu piyasaya bırakılamayacak kadar yaşamsaldır. Türkiye'de devlet olarak merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin birlikte yeni bir konut piyasası inşa etmeleri gerekmektedir. Çökmüş olan konut piyasasının ancak bu yolla onarılması söz konusu olabilecektir" dedi.

'BU PİLOT BİR PROJE'

Karayalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konut, kentleşme, belediyecilik alanında Çeşme'de tarihi bir zaman dilimini yaşıyoruz. Çeşme Belediyesi bu toprakların tarihinde ilk kez bir kamu tüzel kişiliği olarak kiralık konut projesini uygulamayı karara bağlamıştır. Kamu eliyle bugüne kadar bir kiralık konut projesi uygulanmadığı için Türkiye'nin bu konuda bilgi birikimi yok. Güçlü deneyime sahip olmadığımız bir alanda Çeşme Belediyesi bunu uygulamaya koyuyor. Bu pilot bir proje. Belediye başkanlarımız uygun görürlerse buradaki çalışmaları izleyerek bu projeyi kendi beldelerinde de uygulayabileceklerdir. O nedenle bunun çok büyük bir önemi var."

KİRALIK KONUT POLİTİKALARI İLE TASARIM VE FİNANSMAN OTURUMU YAPILDI

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumun ilk oturumu Lal Denizli'nin moderatörlüğünde Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. H. Ezgi Doğru ve PRAYN MİMARLIK Kurucu Ortağı Yüksek Mimar Yasin Kantaş'ın katılımıyla 'Kiralık Konut Politikaları' başlığıyla gerçekleştirildi.

İkinci oturum ise Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu'nun moderatörlüğünde mimar Kağan Kılıç ve GYODER İcra Kurulu Üyesi İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yener Coşkun'un katılımıyla 'Tasarım ve Finansman' başlığıyla yapıldı. Sempozyumun kapanış değerlendirmesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Prof. Dr. Ruşen Keleş yapacak.

Kaynak: DHA

Çeşme Belediyesi, Yerel Haberler, Sosyal Konut, Ekonomi, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çeşme'de Kiralık Sosyal Konut Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Asamoah Gyan’dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri Asamoah Gyan'dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Beşiktaş’ta Abraham için tarihi takas teklifi Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK’ye sevk edildi Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi
Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü... Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Yine İspanya yine ırkçılık Tüm polis o ismi arıyor Yine İspanya yine ırkçılık! Tüm polis o ismi arıyor
“Hızır Acil“ lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybetti "Hızır Acil" lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybetti

16:35
Fenerbahçe’den tarihi karar Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak
Fenerbahçe'den tarihi karar! Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
15:56
Süper Lig ekibinde deprem 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı
Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı
15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:27
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
14:36
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
14:10
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 17:02:39. #7.11#
SON DAKİKA: Çeşme'de Kiralık Sosyal Konut Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.