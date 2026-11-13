Bukele: Haiti\'de çetelerden alınan stadyumda kafatasları bulundu

Karayip ülkesi Haiti'de uzun süredir devam eden çete şiddetine karşı yürütülen operasyonlarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Haiti Ulusal Polisi, Haiti Silahlı Kuvvetleri ve El Salvador özel birliklerinin katıldığı operasyonla başkent Port-au- Prince'teki Sylvio Cator Stadyumu yeniden güvenlik güçlerinin kontrolüne geçti. Bir dönem Haiti Milli Futbol Takımı'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, Şubat 2024'ten bu yana silahlı grupların elindeydi.

STADYUMUN İÇİNDE İNSAN KAFATASLARI BULUNDU

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 12 Kasım'da yaptığı açıklamada operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu. Haiti ile El Salvador arasındaki ikili anlaşma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda stadyumun güvenliğinin sağlandığını belirten Bukele, içeride çok sayıda insan kafatasıyla karşılaşıldığını söyledi.

Bukele'nin açıklaması, çetelerin uzun süredir kontrol ettiği stadyumda yaşananlara ilişkin endişeleri artırdı. Ancak bulunan kafataslarının kimlere ait olduğu, ne kadar süredir stadyumda bulunduğu ve ölüm nedenleri konusunda henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Kafataslarının bulunduğuna ilişkin açıklama da bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

STADYUM ASKERİ ÜSSE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Haiti Ulusal Polisi, stadyum ve çevresinin kontrol altına alınmasının ardından bölgenin güvenliğinin El Salvador askerlerine devredildiğini açıkladı. El Salvador birliklerinin stadyumda konuşlanarak burayı yeni operasyonlar için üs olarak kullanacağı bildirildi.

Bukele, stadyumun çetelerin kontrolündeki mahallelere yönelik operasyonlarda stratejik bir merkez olacağını belirterek güvenlik güçlerinin artık sahada üstünlüğü ele geçirdiğini savundu.

BUKELE'DEN ÇETELERE AÇIK TEHDİT

Operasyonun ardından silahlı çetelere seslenen Bukele, yeni saldırılar başlamadan önce bölgeyi terk etmeleri gerektiğini söyledi.

Çete üyelerine ültimatom veren Bukele, yaklaşan operasyon öncesinde bölgeden ayrılmaları çağrısında bulundu. Güvenlik güçleriyle çatışmayı tercih edenlerin bunun sonuçlarına katlanacağını belirten El Salvador lideri, çetelerin kontrolündeki bölgelere ilerlemeye devam edeceklerini duyurdu.

4 ASKERİN KAYBOLMASIYLA OPERASYONLAR BAŞLADI

El Salvador'un Haiti'deki askeri varlığı, 18 Ekim'de dört Salvadorlu havacılık teknisyeninin silahlı çetelerin düzenlediği pusuda kaybolmasının ardından önemli ölçüde artırıldı.

Birleşmiş Milletler destekli uluslararası güvenlik misyonunda görev yapan dört personelin bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında El Salvador, Haiti'ye 2 binden fazla asker gönderdi.

Operasyonlar zamanla genişlerken El Salvador birlikleri, Haiti'nin en güçlü silahlı gruplarından 400 Mawozo çetesine yönelik saldırılar da gerçekleştirdi. Bukele, geçtiğimiz günlerde söz konusu çetenin karargâhının imha edildiğini açıklamıştı.

MİLLİ TAKIM BİLE KENDİ STADYUMUNDA OYNAYAMIYORDU

Operasyonla geri alınan 10 bin seyirci kapasiteli Sylvio Cator Stadyumu, Haiti futbolunun en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Ancak 2024 yılında silahlı çetelerin kontrolüne geçmesinin ardından milli takım burada karşılaşma oynayamaz hale geldi.

Haiti Milli Futbol Takımı, ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle iç saha maçlarını başka ülkelerde oynamak zorunda kaldı. Stadyumun geri alınması, başkentte çetelerin kontrolündeki alanların daraltılması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

HAİTİ'DE ŞİDDET BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

Haiti'de silahlı çeteler, başkent Port-au-Prince'in geniş bölgelerinde kontrol sağlamayı sürdürürken ülkedeki güvenlik krizi derinleşiyor.

Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisinin verilerine göre yalnızca temmuz-eylül döneminde ülkedeki şiddet olaylarında en az 1.167 kişi hayatını kaybetti, 459 kişi yaralandı.

El Salvador'un geniş çaplı askeri operasyonları ise uluslararası alanda tartışmaları beraberinde getirdi. İnsan hakları örgütleri, operasyonlarda sivillerin korunması ve uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulunurken bölgedeki askeri hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da artabileceği belirtiliyor.