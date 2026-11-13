Bukele: Haiti'de çetelerden alınan stadyumda kafatasları bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bukele: Haiti'de çetelerden alınan stadyumda kafatasları bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bukele: Haiti\'de çetelerden alınan stadyumda kafatasları bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Bukele: Haiti\'de çetelerden alınan stadyumda kafatasları bulundu
Haber Videosu

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Port-au-Prince'teki Sylvio Cator Stadyumu'nda çok sayıda insan kafatasıyla karşılaşıldığını açıkladı. Şubat 2024'ten bu yana silahlı grupların elinde olan stadyum, Haiti ve El Salvador güçlerinin ortak operasyonuyla geri alındı. Bukele, çetelere bölgeyi terk etmeleri için ültimatom verdi.

Karayip ülkesi Haiti'de uzun süredir devam eden çete şiddetine karşı yürütülen operasyonlarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Haiti Ulusal Polisi, Haiti Silahlı Kuvvetleri ve El Salvador özel birliklerinin katıldığı operasyonla başkent Port-au- Prince'teki Sylvio Cator Stadyumu yeniden güvenlik güçlerinin kontrolüne geçti. Bir dönem Haiti Milli Futbol Takımı'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, Şubat 2024'ten bu yana silahlı grupların elindeydi.

STADYUMUN İÇİNDE İNSAN KAFATASLARI BULUNDU

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 12 Kasım'da yaptığı açıklamada operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu. Haiti ile El Salvador arasındaki ikili anlaşma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda stadyumun güvenliğinin sağlandığını belirten Bukele, içeride çok sayıda insan kafatasıyla karşılaşıldığını söyledi.

Bukele'nin açıklaması, çetelerin uzun süredir kontrol ettiği stadyumda yaşananlara ilişkin endişeleri artırdı. Ancak bulunan kafataslarının kimlere ait olduğu, ne kadar süredir stadyumda bulunduğu ve ölüm nedenleri konusunda henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Kafataslarının bulunduğuna ilişkin açıklama da bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

Bukele: Haiti'de çetelerden alınan stadyumda kafatasları bulundu

STADYUM ASKERİ ÜSSE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Haiti Ulusal Polisi, stadyum ve çevresinin kontrol altına alınmasının ardından bölgenin güvenliğinin El Salvador askerlerine devredildiğini açıkladı. El Salvador birliklerinin stadyumda konuşlanarak burayı yeni operasyonlar için üs olarak kullanacağı bildirildi.

Bukele, stadyumun çetelerin kontrolündeki mahallelere yönelik operasyonlarda stratejik bir merkez olacağını belirterek güvenlik güçlerinin artık sahada üstünlüğü ele geçirdiğini savundu.

BUKELE'DEN ÇETELERE AÇIK TEHDİT

Operasyonun ardından silahlı çetelere seslenen Bukele, yeni saldırılar başlamadan önce bölgeyi terk etmeleri gerektiğini söyledi.

Çete üyelerine ültimatom veren Bukele, yaklaşan operasyon öncesinde bölgeden ayrılmaları çağrısında bulundu. Güvenlik güçleriyle çatışmayı tercih edenlerin bunun sonuçlarına katlanacağını belirten El Salvador lideri, çetelerin kontrolündeki bölgelere ilerlemeye devam edeceklerini duyurdu.

Bukele: Haiti'de çetelerden alınan stadyumda kafatasları bulundu

4 ASKERİN KAYBOLMASIYLA OPERASYONLAR BAŞLADI

El Salvador'un Haiti'deki askeri varlığı, 18 Ekim'de dört Salvadorlu havacılık teknisyeninin silahlı çetelerin düzenlediği pusuda kaybolmasının ardından önemli ölçüde artırıldı.

Birleşmiş Milletler destekli uluslararası güvenlik misyonunda görev yapan dört personelin bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında El Salvador, Haiti'ye 2 binden fazla asker gönderdi.

Operasyonlar zamanla genişlerken El Salvador birlikleri, Haiti'nin en güçlü silahlı gruplarından 400 Mawozo çetesine yönelik saldırılar da gerçekleştirdi. Bukele, geçtiğimiz günlerde söz konusu çetenin karargâhının imha edildiğini açıklamıştı.

MİLLİ TAKIM BİLE KENDİ STADYUMUNDA OYNAYAMIYORDU

Operasyonla geri alınan 10 bin seyirci kapasiteli Sylvio Cator Stadyumu, Haiti futbolunun en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Ancak 2024 yılında silahlı çetelerin kontrolüne geçmesinin ardından milli takım burada karşılaşma oynayamaz hale geldi.

Haiti Milli Futbol Takımı, ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle iç saha maçlarını başka ülkelerde oynamak zorunda kaldı. Stadyumun geri alınması, başkentte çetelerin kontrolündeki alanların daraltılması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bukele: Haiti'de çetelerden alınan stadyumda kafatasları bulundu

HAİTİ'DE ŞİDDET BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

Haiti'de silahlı çeteler, başkent Port-au-Prince'in geniş bölgelerinde kontrol sağlamayı sürdürürken ülkedeki güvenlik krizi derinleşiyor.

Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisinin verilerine göre yalnızca temmuz-eylül döneminde ülkedeki şiddet olaylarında en az 1.167 kişi hayatını kaybetti, 459 kişi yaralandı.

El Salvador'un geniş çaplı askeri operasyonları ise uluslararası alanda tartışmaları beraberinde getirdi. İnsan hakları örgütleri, operasyonlarda sivillerin korunması ve uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulunurken bölgedeki askeri hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da artabileceği belirtiliyor.

Nayib BukeleEl SalvadorOperasyonPrinceDünyaHaitiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Bir neslin hafızasına kazınmıştı Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia Bir neslin hafızasına kazınmıştı! Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Mantar yedikten sonra karaciğer nakli olan Nurcan Alp hayatını kaybetti Mantar yedikten sonra karaciğer nakli olan Nurcan Alp hayatını kaybetti
Gençlik nereye gidiyor Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
Ne şakaları var ne de acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Huang’ın istifası sonrası viral video: Çin’in kadın ajan iddiası Huang'ın istifası sonrası viral video: Çin'in kadın ajan iddiası
İstanbul’da fuhuş çetesine baskın Kadınlara yaptıkları kan dondurdu İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı Cep telefonu yasağı getirildi Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi
Daha neler göreceğiz Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
İzmir’deki HABAŞ’ın patronuna 80’den fazla lüks otomobil iddiası İzmir'deki HABAŞ'ın patronuna 80'den fazla lüks otomobil iddiası
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu tarih verdi 2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Türkiye’nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda 3 ay süre verildi Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi
Galatasaray’da Osimhen müjdesi Beşiktaş derbisi için karar verildi Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Beşiktaş derbisi için karar verildi
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar Afyon’dan gönderildi 8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
11:40
Fenerbahçe’nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek
Fenerbahçe'nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek?
11:35
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu
11:31
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
11:22
Galatasaray’da Osimhen müjdesi Beşiktaş derbisi için karar verildi
Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Beşiktaş derbisi için karar verildi
11:11
Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
10:57
İspanyollar Arda Güler’i yere göğe sığdıramadı Messi ve Beckham dediler
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler
10:46
İzmir’deki HABAŞ’ın patronuna 80’den fazla lüks otomobil iddiası
İzmir'deki HABAŞ'ın patronuna 80'den fazla lüks otomobil iddiası
10:43
Daha neler göreceğiz Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
10:26
Ne şakaları var ne de acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
10:00
Telefon alacaklar dikkat Yeni yılda hesaplar altüst olacak
Telefon alacaklar dikkat! Yeni yılda hesaplar altüst olacak
09:42
A Milli Takım’da 44 yıl sonra bir ilk Tarihe geçen kötü seri
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri
09:35
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde Duru Nayman yalnız bırakmadı
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı
09:30
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
09:29
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
07:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 12:01:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Bukele: Haiti'de çetelerden alınan stadyumda kafatasları bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android