Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Cuma günü ilk konteynerler konulacak" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Cuma günü ilk konteynerler konulacak"

11.11.2020 14:27

İzmir'de kurulacak konteyner kent ile ilgili sürecin titizlikle devam ettiğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bayraklı'da bin konteynerlik alanda faaliyet devam ediyor.

İzmir'de kurulacak konteyner kent ile ilgili sürecin titizlikle devam ettiğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bayraklı'da bin konteynerlik alanda faaliyet devam ediyor. Cuma günü ilk konteynerler konulmaya başlanacak. 20 gün içinde konteyner kent, sosyal yaşam alanlarıyla birlikte tamamlanacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sabah saatlerinde İzmir İl Afet ve Acil Durum Merkezinde yapılan koordinasyon toplantısının ardından İzmir Valiliğini ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, depremin ilk saatlerinden itibaren yaklaşık 2 haftadır İzmirli vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, "Hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın çadır kentlerde, enkaz alanlarında bize ihtiyaç duydukları her alanda beraber olarak, İzmirimizin yanında olduk. İlk andan itibaren tüm arama kurtarma çalışmalarını yapan, süreci yürüten, başta bakan yardımcılarımız, Valimiz, Kızılay, AFAD, UMKE, belediyelerimiz, tüm Türkiye'den gelen yardım kuruluşlarımız, bakanlıklarımız, emniyetimiz ve jandarmamıza gösterdikleri bu özverili çalışma için teşekkür ediyoruz. İnşallah depremin yaraları sarılanana kadar da İzmirli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte vekillerimiz, vatandaşlarımızla beraber olmak suretiyle her biri bir enkaz alanında görev yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza da gösterdikleri uyum nedeniyle, yaptığımız toplantılara katılarak süreci tek elden yönetimi sağladıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Elimizde riskli yapı haritamız var" diyen Bakan Kurum, "Bu süreçle birlikte İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü başlattık. Yerinde bin 750, rezerv alanda da 3 bin 250 konutu projelendirdik. Söz verdiğimiz gibi 1 ay içinde başlayıp 1 yıl içinde bitireceğimizi ifade etmiştik. Bu konuda çalışmalarımız süratle devam ediyor. Bakanlığımıza bağlı tüm ekiplerimiz İzmir'in neresinde kentsel dönüşümle ilgili talep varsa çalışmalarını yürütüyor. 2023'e giden yolda yeni İzmir'i inşa etmek için tüm çalışmaları seferberlik içinde yapmaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.

"109 BİN 900 BİNADA HASAR TESPİT YAPILDI"

Şuan itibariyle 17 vatandaşın hastanelerde tedavisinin devam ettiği bilgisini de veren Kurum, "Bugün itibariyle 6 bin 500 personelle çalışmalarımız sürüyor. Hasar tespit çalışmaları dün tamamlandı. Bayraklı ve Bornova'nın tamamında tüm binalara bakıldı. 109 bin 900 binada, 586 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı. Ağır hasarlı, acilen yıkılacak ve yıkık bina sayısı 506, az hasarlı bina sayısı 5 bin 119, orta hasarlı bina sayısı ise 511 oldu. Yine eşya ve taşınma yardımlarını da hasar durumuna göre yapıyoruz. Gelen taleplerle ödemeler düzenli bir şekilde yapılıyor" dedi.

Vatandaşlardan şuana kadar 11 bin 500 başvuru alındığını ve bunların aynı gün içinde giderildiğini söyleyen Kurum, depremzedelerin neye ihtiyacı varsa hızlı bir şekilde tamamlandığını açıkladı.

"CUMA GÜNÜ İLK KONTEYNERLER KONULMAYA BAŞLANACAK"

Konteyner kent ile ilgili sürecin de titizlikle devam ettiğini aktaran Kurum, "Bayraklı'da bin konteynerlik alanda faaliyet devam ediyor. Cuma günü ilk konteynerler konulmaya başlanacak. 20 gün içinde konteyner kent, sosyal yaşam alanlarıyla birlikte tamamlanacak. İhtiyaç olması halinde Ege Üniversitesi arazisinde de 312 konteynerlik bir alan oluşturuluyor. Evinden eşyasını alamayan, evi tamamen yıkılan vatandaşlarımıza 30 bin TL eşya yardımını nakdi olarak yapılmaktadır. Bunun dışında Türkiye'deki mobilya üreticileri de bin ailemize, evin eşyasını tamamen düzenleyecek bir şekilde 25 bin TL'lik eşyayı evlere kurmak üzere ayni olarak eşya yardımı yapacak" dedi.

(Ali Gözeten - Aykut Yeniçağ/İHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Cuma günü ilk konteynerler konulacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Cuma günü ilk konteynerler konulacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Cuma günü ilk konteynerler konulacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Cuma günü ilk konteynerler konulacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Cuma günü ilk konteynerler konulacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Cuma günü ilk konteynerler konulacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Cuma günü ilk konteynerler konulacak

Murat Kurum, Bayraklı, İzmir, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Cuma günü ilk konteynerler konulacak' - Son Dakika


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