Cezayı Çerez Parası Diyerek Karşıladı

17.11.2025 18:59
Aksaray'da dur ihtarına uymayan sürücü, ceza makbuzunu 'çerez parası' diyerek kafeye geri döndü.

Aksaray'da dur ihtarına uymayan Mahmut Korkmaz, plakasız aracıyla kafede yakalandı. 5 bin 900 lira ceza kesilen Korkmaz, ceza makbuzunu göstererek, "Bu benim çerez param" dedi.

DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇTI

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, saat 15.00 sıralarında Aksaray- Adana kara yolunda radar uygulaması yaparken, 59 AKE 001 plakalı otomobilin ön plakasının takılı olmadığını fark edip, durumu bir sonraki kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi. Kontrol noktasındaki ekiplerde aracı durdurmak istedi. Sürücü Mahmut Korkmaz da 'dur' ihtarına uymayıp, yoluna devam etti.

KAFEDE YAKALANDI

Aracın şehir merkezine girdiği tespit edilmesi üzerine, polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri de yaptığı araştırmada Korkmaz'ın kullandığı aracın Taşpazar Mahallesi'nde bir kafenin önünde park edildiğini belirledi.

Kafede olduğu tespit edilen sürücü Korkmaz, aracının yanına getirildi, ardından alkol testinden geçirildi. Alkollü olmadığı anlaşılan Korkmaz'a, polis ekiplerine "Ben engelli kardeşime kahve almaya geldim, jandarmayı sadece el kaldırırken gördüm. Bende kusur aramayın. Beni bırakın." dedi.

"BU BENİM ÇEREZ PARAM"

Korkmaz hakkında dur ihtarına uymadığı için 5 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. Korkmaz da, ceza makbuzunu gösterip, "Bu benim çerez param deyip." tekrar kafeye girdi.

Kaynak: DHA

Mahmut Korkmaz, Güvenlik, Aksaray, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

