Yıldırım Kaya'dan KPSS Adaylarına Çağrı : "Uğradığınız Haksızlığın Giderilmesi İçin Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açın"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, KPSS'nin iptal edilmesiyle devletin zarara uğradığını ve sorumlular hakkında maddi manevi tazminat davası açacağını söyledi. Kaya, sınava giren tüm yurttaşlara da çağrıda bulunarak, "Devletim zarara uğratılmıştır. Bununla ilgili dava açacağım. Buradan KPSS girmiş, maddi ve manevi zarara uğramış olan tüm yurttaşlarımıza da çağrım şudur, sizde beklemeyin bulunduğunuz yerde uğradığınız haksızlığın giderilmesi için maddi ve manevi tazminat davası açın" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un ÖSYM Başkanı yapılmasına tepki gösterdi. Kaya, Yediiklim Akademi ile iş birliği yapan Eğitim Bir Sen Şube Başkanlığı yapmış olan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un ÖSYM Başkanı yapılmasının etik olmadığını belirtti. Ayrıca haksızlığın giderilmesi için sorumlulara maddi manevi dava açacağını ve sınava giren tüm vatandaşların da dava açmasını istedi.

CHP'li Kaya, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"7 BAŞKAN SÜRECİNDE 9 SKANDAL VAR"

"AKP Döneminde 8. ÖSYM başkanı değişti. 7 başkan sürecinde 9 skandal var. Bu skandalları sizinle paylaşmak istiyorum; 2009 Polis Meslek Yüksek Okul Sınavında skandal var, 2010 KPSS sınavında skandal var ve iptal edilmiş, 2010 KPSS Eğitim Bilimleri sınavında skandal yaşanmış, 2010 KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek sınavında skandal yaşanmış, 2011 Yurtdışı Yükseköğretim Diplomatları Denkliği için Seviye Tespit Sınavında skandal var, 2012'de KPSS'de skandal var, 2012 yılında yine Adli Yargı Hakim ve Savcı Seçme Sınavında skandal var, 2014 yılında LYS'de skandal var. 2022'de KPSS'de skandal var. 2010 ile 2015 arası yani 8 sınavın sorumlusu dönemin ÖSYM Başkanı Ali Demir.

"ALİ DEMİR'E HALA SİZ KEFİL MİSİNİZ"

Ali Demir bu skandalların yaşandığı dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından savunulur. Ali Demirin başkanı olduğu bu sınavlarda yaşanan usulsüzlüklerden mağdur olan öğrenciler, İstanbul'da sınava giren kişiler 1500 kişilik bir yürüyüş yaparlar, 'Ali Demir istifa' derler. O dönem bu istifa yürüyüşüne karşı dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan çıkar, 'Ali Demir'in ve ÖSYM'nin yaptığı açıklamalara inanıyorum doğru buluyorum' der, 'Siz bu 1500 kişiyle yürüyerek bu sorunu taşıyacağınızı düşünüyorsanız, sizin karşınıza 25-30 bin kişiyle çıkarız' der. Peki buradan soruyorum, Ali Demir'e kefil olan Anadolu'da bir deyim vardır: 'Kefilin ya saçı ya sakalı'. Ali Demir'e kefil oldunuz Ali Demir hem FETÖ'cü olduğu için hem de sınavlarda yolsuzluk yaptı, usulsüzlük yaptığı için yargılaması devam ediyor. Hala siz ona kefil misiniz? Eğer buna kefilseniz kamuoyuyla paylaşmanız gerekiyor.

"DEVLET DENETLEME KURULU BELGELER AÇIĞA ÇIKTIĞI İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK ZORUNDA KALDILAR"

2022 KPSS sınavında yaklaşık 22 sorunun iklim yayınevinin ve Akademi yayınevinin soru kitapçığındaki sorularla bire bir aynı olmasını gündeme taşıdık. İlk gündeme taşıyan olmanın gururunu yaşıyoruz. Çünkü ben bir eğitimciyim. Eğitimci olarak bu süreçleri takip ettik. Bize bu bilgileri sınav sonrası hemen aktaran arkadaşlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu bilgiler aktarıldıktan hemen sonra hem Cimer vasıtasıyla hem de TBMM Başkanlığı vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ve Milli Eğitim Bakanına sorular sorduk. Arkasından gelişmeler oldu hepiniz biliyorsunuz. Devlet Denetleme Kurulu olaya el koydu. Daha sonra Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bizden sonra da Devlet Denetleme Kurulu belgeler açığa çıktığı için suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldılar. Bugün verdiğim soru önergesinde daha önce söylediğimiz, sınav iptal edilsin, 1 milyon 400 bin sınava girenden yeni sınavda ücret alınmasın dedik. Bunu kabul ettiler. Bu sınav herkesin bulunduğu şehirde yapılmadı, herkesin bulunduğu ilçede yapılmadı. Sadece sınav ücreti vermedi sınava girenler. Yol parası verdi. Kimi uçak parası verdi kimi otobüs parası verdi kimi ise kendi arabasıyla yakıt parası verdi. Bir de bir gün önce gidip otel parası verenler var. Bizim çağrımız 2liydi: Bir sınav parası alınmasın, iki masraflar devlet tarafından karşılansın diye. Bu da sağlanması lazım.

"BAYRAM ALİ ERSOY'UN ÖSYM BAŞKANI OLMASI ETİK Mİ?"

Birinci soru şu, Yediiklim Akademi ile iş birliği yapan, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanlığı yapmış olan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un ÖSYM Başkanı yapılması etik midir? Çok net. Yeni atanan ÖSYM Başkanının Eğitim Bir-Sen İstanbul 8 Nolu Şubenin kurucu başkanlığı yaptığı doğrudur. Onu göreve atamak etik midir? İkinci sorum, eğitim Bir-Sen'in Yediiklim Akademi ile iş birliği yaptığı Yönetici Seçme Sınavı soruları incelenecek midir? Bu arada şunu da söyleyeyim biraz önce aldığım bir bilgi Eğitim Bir-Sen Uzman Öğretmenlik Sınavına girecek olan üyelerine çıkması ihtimal deneme soruları gönderdi whatsap'tan. Bu bilgi sağlam bir bilgi. Eğitim Bir-Sen bunu neye güvenerek yapıyor, üyesi ÖSYM başkanı oldu, Milli Eğitim Bakanı hala koltukta devam ediyor. 19 Kasım'da yapılacak uzmanlık sınavına girecek üyelerine ve yandaşlarına soruyu şimdiden gönderiyor. Milli Eğitim Bakanı o koltuktan kalkmadığı sürece yapılacak olan bütün sınavlar şaibelidir. Bu konuya da Cumhurbaşkanın dikkatini çekerek duyarlı olmaya davet ediyorum. Üçüncü soru, 2022 KPSS hangi illerde yapılmıştır? 4; kaç salon kullanılmıştır. 5; gözetmenler de dahil kaç kişi görevlendirilmiştir. 6; sınavda görevli alan kişilere kaç lira para ödenmiştir. 7; kaç soru kitapçığı basılmıştır. 8; soru kitapçıklarının toplam maliyeti kaç lira olmuştur. 9; sınavın toplam maliyeti kaç liradır. 10; iptal edilen sınavın maliyeti sorumlulardan talep edilecek mi? 11; sınava yeniden girecek adayların yeniden yapacakları yol konaklama vb masrafları karşılanacak mıdır? 12; soruların satıldığı iddiaları araştırılacak mıdır? 13; 2022 KPSS Kitapçık sorularını hazırlayan komisyon üyeleri ile Yediiklim yayınevinin kitapçıklarını hazırlayan kişiler aynı kişiler midir, ilişkileri araştırılacak mı?

"HAKSIZLIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇIN"

Bu konuda sorumlular hakkında maddi manevi tazminat davası açacağım. Maddi ve manevi tazminat davası açma gerekçem TBMM'nin bir üyesiyim, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım. Devletim zarara uğratılmıştır. Bununla ilgili dava açacağım. Buradan KPSS girmiş, maddi ve manevi zarara uğramış olan tüm yurttaşlarımıza da çağrım şudur, sizde beklemeyin bulunduğunuz yerde uğradığınız haksızlığın giderilmesi için maddi ve manevi tazminat davası açın. Eğer hakkımızı aramazsak, hiç kimse bize durduğumuz yerden hak ettiğimiz hakkı vermez. Biz CHP olarak ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya olarak, bir eğitimci olarak bu işin peşini bırakmayacağım."