CHP'den sözde Orta Doğu barış planına karşı Filistin Büyükelçiliğine destek ziyareti - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz başkanlığındaki CHP heyeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile açıkladığı sözde "Orta Doğu Barış Planı"na karşı Filistin'in Ankara Büyükelçiliğine destek ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Hatay Milletvekilleri Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur ve Serkan Topal, Mersin Milletvekili Alpay Antmen'den oluşan heyet, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret etti.

Ziyarette, sözde "Orta Doğu Barış Planı"nı eleştiren Çeviköz, "CHP olarak Filistin'in hep yanında olduk, bundan sonra da hep olacağız. Açıklanan plan, Filistin halkını hiçe sayan bir plandır. Bu planı kabul etmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

CHP Heyetini "Evinize hoş geldiniz" sözleriyle karşılayan Büyükelçi Faed Mustafa ise Trump ve Netanyahu'nun uluslararası hukuk kurallarını çiğnemek istediklerini söyledi.

Söz konusu planın sadece Trump ve Netanyahu arasındaki bir anlaşma olduğuna dikkati çeken Faed Mustafa, "CHP'nin yanımızdaki duruşunu takdir ediyoruz. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ve memnuniyetimizi sunuyorum. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP ailesine saygılarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.