CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Adana'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin iktidara geldikten sonra bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe koyacağını söyledi.

Karaca, beraberindeki partililerle, 20 Ekim'de Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde çıkan tartışmada kendisini bıçakla yaralayıp balkondan atmaya çalışan eşi O.E'yi (68) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle Kozan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ö.E'yi ziyaret etti.

Ziyaretin ardından cezaevinin önünde bekleyen Ö.E'nin oğlu Erşan E. ile konuşan Karaca, daha sonra Adnan Menderes Parkı'nda kadınlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, 25 Kasım'ın Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu anımsatan Karaca, şunları kaydetti:

"Bizler bunu bir hafta olarak değerlendiriyoruz ve bu hafta boyunca şiddete uğrayan ve artan kadın cinayetlerine daha güçlü ses çıkarmak için yurdun dört bir yanında farklı çalışmalarla gündeme getireceğiz. Ö.E, kasten bir kişiyi öldürmedi. Kurban bıçağı ile ölüm tehditleriyle kendisine yapılan saldırıyı bertaraf etmek istedi. Öz savunma sadece kendisine, çevresine yönelik bir saldırıyı, fiziki saldırıyı savunmak ya da bertaraf etmek değildir. 47 yıl boyunca şiddetten kurtulmak, şiddetin mağduru olan kadın olarak, çocuklarını da benzer bir şiddetten korumak, kurtarmak ve onları uzak tutmak. Aynı zamanda da şiddeti uygulayan eşi tarafından her gün mağdur bırakıldığı, her gün maruz bırakıldığı olaylardan kendisini, etrafını uzak tutmak için verdiği bir mücadele öz savunmadır. Sadece olay günü yapılan savunma değil, 47 yıllık bir savunmadır."

Karaca, CHP'nin Millet İttifakı ile iktidara geldikten sonra kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının korunması için çalışmalar yürüteceklerini dile getirerek, "İktidara geldikten sonra bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi tekrar yürürlüğe konacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti taraf olacak. Bunun yarı sıra Türk Ceza Kanunu'nda tüm şiddet suçlarını suç olarak tanımlayacağız. Özellikle kadınlara yönelik, kadın olmasından kaynaklı işlenen tüm suçlarda iyi hal indirimini ortadan kaldıracağız. Şiddet gören, boşanan kadınlarımızın hayatına kendi ayakları üzerinde durarak özgürce ve insan onuruna yaraşır bir şekilde devam etmesini sağlayacak yeni başlangıçlar fonunu kuracağız." diye konuştu.

Karaca, CHP Kozan İlçe Başkanlığı, İmamoğlu Belediyesi ve CHP İl Başkanlığını da ziyaret etti.