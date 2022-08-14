GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ağustos 2022

14.08.2022 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ağustos 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilecek "Helalleşme Buluşması"na katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilecek "Helalleşme Buluşması"na katılacak.

(İstanbul/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 21. kuruluş yıl dönümü programına ilişkin ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, Bartın & SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni ile Bartın OSB İlave Alan Altyapısı ve Söylemez Kauçuk Temel Atma Töreni'ne katılacak. Bakan Varank, TEKNOFEST Hack Karadeniz Yarışması Final Etabı'na iştirak edecek.

(Bartın/11.30-15.30/Zonguldak/17.00)

SPOR

1- 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları müsabakalarını takip edecek.

(Konya/09.00-20.30)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Danimarka'yla karşılaşacak.

(Middelfart/18.00)

3- Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasına HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK- MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor- Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Gaziantep/19.15/Antalya/21.45)

4- Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Bodrumspor- Yeni Malatyaspor ve Sakaryaspor-Göztepe maçları yapılacak.

(Muğla/17.00/Sakarya/20.00)

5- Basketbolda Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen hazırlık turnuvasında Türkiye son maçında Polonya ile karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

***

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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