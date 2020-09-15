CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na hayırlı olsun ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na hayırlı olsun ziyareti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na hayırlı olsun ziyareti

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ile birlikte Türkiye ve dünyanın sorunları ile ekonomi, demokrasi gibi pek çok alanda görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Genel Başkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak kendi görüşlerini de beyan etti. Demokrasi adına karşılıklı görüş alışverişinde bulunmamız ve bu konuda bir ortak payda oluşturmamız da benim için önemliydi. Dolayısıyla biz Türkiye'de herkesin düşüncesini özgürce ifade edebileceği ve hiç kimsenin bir baskı altında kalmayacağı bir Türkiye düşüncemizi dile getirdik. Ben tekrar Genel Başkan ve arkadaşlarına siyaset arenasında başarılar diliyorum. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de eğer bir sorunları olursa karşılıklı görüşebileceğimizi de ifade ettik" diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sözlerinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Bu konuda basın toplantısı yapan Genel Başkan Yardımcımız gerekli açıklamayı yaptı. Ama benim merak ettiğim nokta şu, Türkiye'de milyonlarca insan çöp konteynerlerinden geçinirken özellikle belli bir medya grubunun bunu ön plana çıkarmasını anlamış değilim. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ortak değeridir. Biz böyle görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ayrıca Gelecek Partisi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin tümüyle bir hayırlı olsun ziyareti olduğunu ve ittifak konusunun kesinlikle gündeme gelmediğini belirtti. Türkiye'nin dış politikada yalnızlaştığına değinen Kılıçdaroğlu, ülkenin kendi çıkarlarını ve Kıbrıs'ın ve Doğu Akdeniz'in çıkarlarını korumak zorunda olduğunu söyledi.

"Genel Başkanın partimizi ziyareti güzel bir başlangıç"

Kılıçdaroğlu'nun hayırlı olsun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise "Dünyada uluslararası alanda, bölgemizde ve ülkemizde büyük değişimlerin yaşandığı, Covid ile birlikte yepyeni bir konjonktürün oluştuğu bir dönemde hepimizin en çok istediği husus herhalde sık sık bir araya gelmek, görüş alışverişinde bulunmak ve gelecek nesillerin nasıl daha iyi yerlere taşınabileceği ve bu şartlara nasıl ulaşılabileceği konusunda fikir beyan etmekti. Ancak maalesef son dönemde öyle bir siyasi atmosfer hakim ki ülkemizde, sanki siyasi liderlerin birbirine selam vermesi, konuşması, sohbet etmesi, müzakere etmesi bazen de medenice tartışması, çok olağanüstü bir durummuş gibi siyasi dilde kutuplaştırıcı bir dil hakim oluyor. Böyle dönemlerde zihinlerdeki dogmatik kalıpları kırmak ve yeni ufuklara açılmak gerekir. Biz Gelecek Partisi'ni kurarken en önemli sorumluluğun Soğuk Savaş döneminden gelen kültürleri yıkarak, kendi mahallelerimizden çıkarak bütün vatandaşları kucaklayacak bir siyaset dilinin oluşmasıydı. Bu bağlamda Genel Başkanın partimizi ziyareti güzel bir başlangıç" şeklinde konuştu.

Kısa sürede il kongrelerini tamamlayarak Ekim ayında büyük kongrelerini yapmayı planladıklarını belirten Davutoğlu, "Demokratik iklimimizin sağlam bir temele tekrar dayandırılabilmesi için bütün siyasi liderlerin birbirleri ile konuşmasını bir zaruret olarak görürüz. Bütün siyasi liderlerin, iktidarda olanların da muhalefette olanların da ne kadar sık konuşurlarsa insani ve siyasi boyutta o kadar mesafe alınacağı kanaatindeyiz. İçeride toplumsal kırılmalara yol açabilecek gerilim potansiyellerini tahrik etmek isteyen çevreler var. Bizim yapmamız gereken bugün olduğu gibi sık sık ziyaretlerle demokratik bilince uygun bir şekilde ve Türkiye'nin hak ettiği insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde hak ettiği düzeye gelecek bir siyasi çizgiyi takip etmektir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki en eski siyasi partidir. Ana muhalefet partisi olarak da bugün önemli bir işlev görüyor" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na hayırlı olsun ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 18:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


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