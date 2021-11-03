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CHP Grup Başkanvekili Özel, Muş'ta basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel, Muş'ta basın toplantısında konuştu Açıklaması

03.11.2021 15:17
CHP Grup Başkanvekili Özel, Muş'ta basın toplantısında konuştu Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP'nin kanun teklifi (asgari ücretten vergi alınmaması) 10 yıldır bekliyor, oy vermiyorsunuz. Siz 'asgari ücretten vergi kaldırılsın' deyin, biz iki elimizi de kaldıracağız, siz de kaldırıyorsanız biz de sizi alkışlayacağız." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP'nin kanun teklifi (asgari ücretten vergi alınmaması) 10 yıldır bekliyor, oy vermiyorsunuz. Siz 'asgari ücretten vergi kaldırılsın' deyin, biz iki elimizi de kaldıracağız, siz de kaldırıyorsanız biz de sizi alkışlayacağız." dedi.

Özel, Muş'taki programları kapsamında CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Bölge illerini ziyaret ettiklerini belirten Özel, Diyarbakır'dan Ağrı'ya, Van'dan Şırnak ve Hakkari'ye gittiklerini, pek çok ilde CHP'ye olan teveccühten memnun olduklarını söyledi.

Bu teveccühün CHP'nin politikalarına ve Genel Başkan'larının ortaya koyduğu barışçıl ve geleceği kucaklayan vizyona olduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Muş, devletin senede bir gün aklına gelen, geri kalan günleri unuttuğu bir kent maalesef. 26 Ağustos'ta devletin ve siyasetçilerin hep birlikte hatırladığı Malazgirt'e geldikleri ve kendi mesajlarıyla andıkları Muş'u senede bir gün hatırlayan devlet ve hükümet geri kalan günlerde Muş'u unutmuş durumda. Muş Ovası'nın sulama sorunu çözülemediği için Muş'ta derin bir yoksulluk ve derin bir işsizlik var. Bu sorunun çözülemediğini hep birlikte görüyoruz. Muş'u kaderine terk etmek mümkün değil."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun "asgari ücretten vergi alınmaması"na ilişkin sözlerini değerlendiren Özel, şunları kaydetti:

"Asgari ücretten vergi kaldırılsın diyen partilerden 296 milletvekili var. Asgari ücretten vergi kaldırılsın diyen 296 kişiyiz. Eğer gerçekten sözünüzün eriyseniz Sayın İsmail Faruk Aksu, kanun teklifinizi siz verin, 2 günde komisyondan geçer, bir günde de Meclisten geçiririz. 3 milletvekiliyiz, Muş'tan söz veriyoruz elimizi kaldıracağız. CHP'nin kanun teklifi 10 yıldır bekliyor, oy vermiyorsunuz. Siz 'asgari ücretten vergi kaldırılsın' deyin, biz 2 elimizi de kaldıracağız, siz de kaldırıyorsanız biz de sizi alkışlayacağız."

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Vergi, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Özel, Muş'ta basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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