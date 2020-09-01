CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Giresun'da dün yaptığı konuşmaya işaret ederek, "Doğayla inatlaşmayacaksan Kanal İstanbul'dan vazgeçeceksin.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Giresun'da dün yaptığı konuşmaya işaret ederek, "Doğayla inatlaşmayacaksan Kanal İstanbul'dan vazgeçeceksin." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Giresun'un afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

Giresun'u afet bölgesi ilan etmek yerine, bakanların kendi sorumluluk alanlarında vergi ertelemesi gibi düzenlemeler yaptıklarını anlatan Özel, "Giresun'a 3'er bin lira para dağıtmak, o faciadan zarar görenlere destek değil, hakarettir. Devletin şefkatli elini göstereceği gün, bugündür." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın dün Giresun'da yaptığı konuşmasından sonra, "Tabiatın hakkına riayet edeceğiz ve Kanal İstanbul projesinden vazgeçiyoruz" demesini beklediklerini anlatan Özel, "Doğanın açmadığı bir boğazı sen açmaya kalkarsan, bugün Dereli'deki pişmanlığı yıllar sonra kim itiraf edecek. O acıları bize bırakıp gideceksin, yapılacak ilk seçimde. O yüzden eğer bu düşüncelerinde samimiyse birinci iş Kanal İstanbul'dan vazgeçeceksin. Doğayla inatlaşmayacaksan Kanal İstanbul'dan vazgeçeceksin." diye konuştu.

"Bu virüs Ahlat'ta tehlikeli değil, Dumlupınar'da tehlikeli"

Kovid-19'un en büyük farklılığı Türkiye'de gösterdiğini savunan Özel, şunları söyledi:

"Bu virüs Ahlat'ta tehlikeli değil, Dumlupınar'da tehlikeli. Bu virüs, Ayasofya'da bulaşıcı değil, Anıttepe'de bulaşıcı. Bu virüs, tarihi yarımadaya 320 bin kişiyi çağırıp, dip dibe namaz kıldıracağın zaman öldürücü değil ama 320 kişi çelenk koymaya gidince çok. Virüsün bulaşıcılığının bile kendi dünya görüşü, tarihe karşı tutumu, tarihsel olaylara karşı duyduğu merak ya da gösterdiği husumet, tarihsel kişiliklere gösterdiği hürmet ya da gösterdiği husumet üzerinden şekillenen bir virüs ve pandemi yönetimi anlayışı var."

Özel, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'ne ilişkin, "Yasama, yürütme, yargının birbirinden bağımsız olduğu, kuvvetler ayrılığına vurgu yapılması için bağımsız bir salonda ve yargının ev sahipliğinde olması gerekirken yine geçtiğimiz yıllarda da eleştirdiğimiz gibi yürütmenin başının davetiyle ve bir partinin genel başkanının himayesinde yapılan bir adli yıl açılışı." değerlendirmesinde bulundu.

CHP ve törene davet edilecek herkese gönderilen bir yazıda, adli yıl açılış programına katılacaklardan korona testi yaptırmasının istendiğini ifade eden Özel, bunun bir "hadsizlik" olduğunu iddia ederek, "Ya davetiye yollamayın ya bu rezilliği yapmayın." şeklinde konuştu.

" Meclis Başkanı'nın Barış Atay konusunda takındığı tutumu takdir ediyoruz"

Kırşehir Valiliğinin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği fener alayı sırasında CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'a polisin tekme attığı iddialarıyla ilgili açıklamaya yönelik Özel, "Vali, suçluların telaşı içinde. Sen, bekçiyi yeni bir kolluk olarak, polisten önde, dokunulmazlığı olan milletvekiline bile yumruk atacak yetki ve salahiyette kendini hissettiriyorsan işte sana orada yanlış." ifadelerini kullandı.

Metin İlhan'ın doktor raporunu okuyan Özel, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın özür dilemesi gerektiğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan böyle birşey beklemediklerini dile getirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Barış Atay Mengüllüoğlu'na yönelik saldırı sonrası yaptığı açıklamaya işaret eden Özel, "Meclis Başkanı'nın Barış Atay konusunda takındığı tutumu takdir ediyoruz. Ancak Metin İlhan'dan bu nezaketi neden esirgedi onu anlayabilmiş değiliz." dedi.

"Pandemi hastanelerinde döner sermayede para birikmiyor"

Koronavirüsle mücadelede Türkiye'de verilerin şeffaf olmadığını ileri süren Özel, birkaç ilin sağlık müdürlerinin açıkladığı vaka sayılarının toplamının, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı vaka sayısından fazla çıktığını öne sürdü.

Sağlık çalışanlarının, büyük haksızlıklarla karşı karşıya olduğunu, sağlık çalışanlarına sahip çıkılmadığını iddia eden Özel, "Sağlık çalışanlarına en üstten döner sermaye veriyoruz" diyerek bir yalanın arkasına sığınıldığını, pandemi hastanelerinde döner sermayede para birikmediğini savundu.

Özel, Meclis'in açıldığı gün, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına şehitlik vermesi ve sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenlemeleri yapması gerektiğini kaydetti.

" Temennimiz, Suriye, Libya ve Ege'de barışın hakim olması"

Bir soru üzerine Özel, bugün Dünya Barış Günü olduğunu anımsatarak, bundan sonraki 1 Eylül'e kadar Suriye, Libya ve Ege'de barışın hakim olmasını temenni etti.

Özel, "Biz, Türkiye'nin Suriye'de bir an önce Esed rejimiyle, Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi istihbarat örgütleri düzeyinde değil, en üst düzeyde resmi temasları gerçekleştirmesi, Suriye'deki yeni anayasa çalışmalarına katkı sağlanması, Suriye'de vesayet savaşlarının son bulup, Suriye'nin, yapılacak serbest seçimlerle Suriyeliler'in seçtiği kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğini savunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Diğer kurumlarda terör örgütleriyle böylesine içli-dışlı olan kişiler nasıl mesleklerinden men edilebiliyorsa, avukatlar için de böyle bir yöntemin gerekip gerekmediği tartışılmalıdır." açıklamasına yönelik Özel, "Diğer mesleklerde olan meslekten men cezası avukatlıkta niye yok diyor, var. Hem de kanunda var. Kim uygulayacak? Baroların Disiplin Kurulları ve Barolar Birliği'ndeki Yüksek Disiplin Kurulu uygulayacak." dedi.

"Cinayeti işleyenleri de o talimatı verenleri de lanetliyoruz"

Şehit İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, Berkin Elvan cinayetini aydınlatmak üzere çalışma yaparken öldürüldüğünü dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savcı Kiraz, hepimizin şehididir. Onun öldürülmesi, Berkin Elvan cinayetinin ortaya çıkarılması konusundaki bir umudu da ortadan kaldırılmıştır. O cinayetin işlenme talimatı kim tarafından verilmiştir? Cinayeti işleyenleri de o talimatı verenleri de lanetliyoruz. Ama adil yargılanma hakkı talep eden ya da sadece bir konser vermek isteyip de Süleyman Soylu'nun inatla direndiği için ölenler, DHKP-C denen eli kanlı terör örgütü ile Süleyman Soylu'nun inadı arasında kaldıkları için ölmüşlerdir. Bu ölüme kim katkı sağlıyorsa onu müsamaha ile karşılamamız mümkün değildir. Bakan da olsa değildir. Zaten bir lanet terör örgütünün bu konu hakkında verdiği talimatlar ve ortaya koyduğu tutum tarafımızdan olsa olsa lanetle kınanır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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