Son Dakika Haberleri: CHP'li başkanlar İzmir'de toplanıyor
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CHP'li başkanlar İzmir'de toplanıyor

6 saat önce

Türkiye'deki CHP'li belediye başkanları 'Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın ikincisini İzmir'de yapacak.

CHP'li başkanlar İzmir'de toplanıyor, System.String[]

Türkiye'deki CHP'li belediye başkanları 'Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın ikincisini İzmir'de yapacak. 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek çalıştaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılması bekleniyor.


31 Mart Yerel Seçimleri'nde 252 belediye kazanan CHP, Afyonkarahisar'ın ardından 'Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın ikincisini İzmir'de düzenleyecek. 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek çalıştayda, belediyelerin çalışmaları konuşulacak. Toplantıda ayrıca Sosyal Demokrat Belediyeler Derneğinin (SODEM) Genel Kurulu da yapılacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde düzenlenecek çalıştaya, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un katılması bekleniyor. Kesinleşmeyen taslak programına göre Kılıçdaroğlu, İzmir'de bulunduğu süre içerisinde Harmandalı'daki çöp tesisi ve Karabağlar'daki kız öğrenci yurdu açılışı ile Öğretmenler Günü programına da katılacak. - İZMİR

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:43 Kaynak: İHA
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