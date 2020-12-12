CHP'li Bayır'dan "Yerli malı kullanımına ağırlık verilsin" önerisi Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Bayır'dan "Yerli malı kullanımına ağırlık verilsin" önerisi Açıklaması

12.12.2020 13:21
CHP'li Bayır'dan

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, yerli üretim ve tüketim dengelerinin bir devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini, aksi halde Türkiye'yi bekleyen tehlikelerin bertaraf edilemeyeceğini belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, yerli üretim ve tüketim dengelerinin bir devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini, aksi halde Türkiye'yi bekleyen tehlikelerin bertaraf edilemeyeceğini belirtti.

Bayır, partisinin İzmir Milletvekili Kani Beko ve Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yerli Malı Haftası'nın her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde kutlandığını anımsattı.

Yerli Malı Haftası'nın, cumhuriyet değerlerinden bir tanesi olduğunu ancak 18 yıldır ithal ürün çılgınlığıyla unutturulduğunu ileri süren Bayır, tüketilen her yerli malının bir işsize iş demek olduğunu vurguladı.

Küreselleşmenin gözleri, bilinçleri, vicdanları kör eden büyüsünden kurtulmak gerektiğini vurgulayan Bayır, "Bugün itibarıyla milyonlarca işsizimiz var. İçinde bulunduğumuz ekonomik çıkmaz ve üzerine yaşanan pandemi sürecinde kapanan çok sayıda iş yeri görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk döneminin planlı karma ekonomisinin bize tavsiye ettiği cumhuriyet değerlerini terk ettiğimiz için uçuruma doğru gidiyoruz." görüşünü dile getirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün karma ekonomik modeline sımsıkı sarılmanın vaktinin geldiğini ifade eden Bayır, Türkiye'nin, dünyanın artık kendi kendine yetebilen 7 ülkesinden birisi olma özelliğini yitirdiğini savundu.

Artık çok az kuruluşun yerli kaldığını ifade eden Bayır, şöyle konuştu:

"Ülkede yaklaşık 13 milyon işsiz var. Yerli üretim ve tüketim dengelerini bir devlet politikası haline getiremezsek bizi bekleyen tehlikeleri bertaraf edemeyiz. Yerli malı ürünleri tercih etmeliyiz. İşsizliğin çözülmesi sadece ve sadece buna bağlıdır. Unutulmamalıdır ki tüketilen her yerli malı bir işsize iş demektir. Durma noktasına gelen üretimi canlandırmanın en iyi yolu yerli malına yönelmektir. Herkesi bu sorumluluğu üstlenmeye davet ediyorum."

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Yerli Malı, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CHP'li Bayır'dan 'Yerli malı kullanımına ağırlık verilsin' önerisi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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